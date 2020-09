25 nejlepších hráčů v historii anglické Premier League podle prestižního magazínu FourFourTwo

Nejvyšší anglická fotbalová soutěž se hraje pod názvem Premier League teprve od roku 1992, čímž nám ze hry vypadla celá řada excelentních fotbalistů. I tak se ale člověk při výběru těch nejlepších hráčů, kteří se v ní objevili, pořádně zapotí a ještě má pocit viny z toho, že se mu do sestavy nevejde řada špičkových borců. Abychom se této nevděčné práci vyhnuli, vzali jsme si pomyslně na pomoc experty, kteří pro britský portál FourFourTwo vytvořili žebříček nejlepších hráčů v dějinách Premier League. Poskládali dlouhý seznam, z něhož vybíráme 25 nejlepších hráčů, jak vyšli z jejich hlasování. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

25. Eden Hazard (Belgie) - 245 zápasů, 85 branek Eden Hazard prožil v Chelsea nejlepší část své kariéry. Belgický reprezentant snesl v určitých obdobích i srovnání s největšími světovými superhvězdami – Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim. Dočkají se? 10 hvězd, které dosud marně čekají na vítězství v Lize mistrů Hazard byl jiskrou v sestavě Chelsea. Každý jeho pohyb na hřišti připomínal tanec. Bezpochyby patřil k nejlepším driblérům v Premier League. Když měl svůj den, dokázal přejít přes bránící hráče s takovou lehkostí jako málokdo na světě. I v obrovské rychlosti měl dokonalou kontrolu nad míčem, a když jste k tomu přidali jeho úžasnou kreativitu, byla radost se na jeho kousky dívat. Foto: Profimedia.cz

24. Didier Drogba (Pobřeží slonoviny) – 254 zápasů, 104 branek Nezařadit to tohoto žebříčku oporu Chelsea Didiera Drogbu? To by asi experti, kteří dávali seznam do kupy, nebyli žádnými experty. Forvard z Pobřeží slonoviny strávil v londýnském velkoklubu mezi lety 2004 a 2012 osm sezon a nesmazatelně se zapsal do jeho historie. Devátou sezonu si zapsal do statistik v ročníku 2014/15, když se na Stamford Bridge vrátil po anabázi v Číně a dvou letech Turecku. Skokani a „hérečky“. 11 největších simulantů mezi současnými fotbalisty Drogba nastřílel v modrém dresu 104 ligových branek a výrazně se podílel na největších úspěších Chlesea v dějinách klubu. Čtyřikrát slavil anglický titul, čtyřikrát vyhrál FA Cup, třikrát Ligový pohár a v živé paměti je jeho přípěvek k zisku nejcennější trofeje v Lize mistrů v roce 2012. Foto: Profimedia.cz

23. Virgil van Dijk (Holandsko) - 158 zápasů, 14 branek Holandský stoper Virgil van Dijk na sebe výrazně upozornil už v době, kdy mu bylo pouhých dvacet let a vybojoval si pevné místo v sestavě Groningenu. V nizozemské nejvyšší soutěži strávil dvě nesmírně povedené sezony a následně za necelé tři miliony liber zamířil do slavného Celtiku Glasgow. Na začátku ročníku 2015/16 už byla jeho cena více než čtyřnásobná - do Southamptonu se stěhoval za 13 milionů liber a v klubu během dvou a půl sezon vyrostl v uznávanou personu Premier League. Super jedenáctka! Takto by vypadal ideální tým uplynulé sezony anglické Premier League Zájem o jeho služby měly bohaté velkokluby, na začátku roku 2018 nakonec podepsal smlouvu v Liverpoolu, který za holandského reprezentanta poslal do Southamtonu 75 milionů liber. Klub díky tomuto přestupu významně vyztužil obranné řady a od té doby má jeden z nejlepších defenzivních valů v Evropě. Van Dijk dostal také královský plat - týdně si nyní přijde na 180 tisíc liber a tuto částku bude pobírat až do roku 2023, kdy mu stávající kontrakt vyprší. Foto: Profimedia.cz

22. Kevin De Bruyne (Belgie) - 155 zápasů, 36 branek Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Devětadvacetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. Foto: Profimedia.cz

21. Nemanja Vidič (Srbsko) - 211 zápasů, 15 branek Manchester United neváhal na začátku roku 2006 poslat na účet moskevského Spartaku sedm milionů liber, aby získal srbského stopera Nemanju Vidiče. Tehdy se stal nejdražším obráncem v historii ruské ligy. Mančaft snů. Takto by vypadal All-star tým z hráčů, které v Manchesteru United vedl Alex Ferguson Pro Manchester šlo o skvělou investici, protože Vidič vyrostl v nejlepšího obránce Fergusonova celku. Pětkrát pomohl vyhrát anglickou ligu, v roce 2008 se radoval ze zisku poháru pro vítěze Ligy mistrů. Jeho angažmá na Old Trafford se uzavřelo v roce 2014, kdy klub po osmi letech opustil a zamířil do Interu Milán. Foto: Profimedia.cz

20. Peter Schmeichel (Dánsko) – 310 zápasů, 128 čistých kont Během osmi sezon v Manchesteru United pomohl legendární Dán Peter Schmeichel vybojovat pětkrát ligový titul, třikrát FA Cup, finále Ligy mistrů i Superpohár. Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího evropského a dvakrát pro světového brankáře roku. A to ho Alex Ferguson přivedl na Old Trafford z dánského Brondby Kodaň za pouhých 550 tisíc liber… Foto: Profimedia.cz

19. Vincent Kompany (Belgie) - 265 zápasů, 18 branek Vincent Kompany byl v Manchesteru City jedenáct sezon stabilním kamenem obranné řady. Byl tvrdý jako skála, podával vyrovnané a nadstandardní výkony, kvůli čemuž byl prakticky nenahraditelný. V jeho herním projevu se mísila kombinace síly, rychlosti a kreativity. Málokterý stoper uměl číst tak skvěle hru jako Kompany a v Premier League byl na svém postu dlouhá léta jedním z nejlepších hráčů. Jeho jediným handicapem byla náchylnost ke zraněním. Foto: Profimedia.cz

18. Dennis Bergkamp (Nizozemí) – 315 zápasů, 87 branek „Nelétající Holanďan.“ Takovou přezdívku dostal Nizozemec Dennis Bergkamp, jenž trpěl chorobným strachem z létání. V Arsenalu měli pro jeho fobii pochopení. Když hrál tým v evropských pohárech na kontinentu, Begkamp vyrazil do místa určení autem, vlakem nebo lodí. Když byla destinace příliš vzdálená, zůstal fotbalista raději doma. VÝBĚR: 7 nejpodivnějších fobií známých fotbalistů Tato fobie byla však jediným kazem na jinak dokonalém fotbalistovi. Excelentní útočník pomohl Arsenalu ke třem titulům v Premier League, čtyřem FA Cupům a postupu do finále Ligy mistrů v roce 2006. Na Emirates Stadium na něho dodnes vzpomínají s láskou. Foto: Profimedia.cz

17. Petr Čech (Česká republika) - 443 zápasů, 202 čistých kont Od svého příchodu na Stamford Bridge v roce 2004 se stal Petr Čech nepostradatelným členem týmu a vydobyl si renomé jednoho z nejlepších brankářů na světě. Během jedenácti sezon se podílel na zisku čtyř pohárů pro vítěze Premier League, čtyřikrát zvedl nad hlavu trofej v FA Cupu, dvakrát vyhrál Ligový pohár, má titul z Ligy mistrů i z Evropské ligy. Nejlepší jedenáctka v historii Chelsea. V brance je samozřejmě Petr Čech Navzdory těžkému zranění hlavy, které utrpěl v roce 2006 v utkání s Readingem, se vrátil do branky ve stejné formě, v jaké chytal před operací. Od té doby byl na hřišti nepřehlédnutelný – do zápasu nenastoupil bez ragbyové kukly. V sezoně 2014/15 přišel o místo brankářské jedničky, když ho z něj vytlačil mladý Belgičan Thibaut Courtois, a následně odešel do Arsenalu, přesto je ale nejlepším gólmanem v klubové historii a nejlepším. Foto: Profimedia.cz

16. Mohamed Salah (Egypt) - 122 zápasů, 78 branek Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. Loni přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, letos po třiceti letech k vítězství v Premier League. 12 nejlepších afrických fotbalistů všech dob. Černým králem je Weah Osmadvacetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a už v roce 2018 své superhvězdě prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt, který mu až do roku 2023 zaručuje týdenní gáži ve výši 200 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

15. Sergio Agüero (Argentina) - 263 zápasů, 180 branek Argentinec Sergio Agüero je malý a podsaditý, díky čemuž má nízko položené těžiště, a je nesmírně obratný. Když k tomu přidáte jeho rychlost a proslulou jihoamerickou techniku, máte tu hráče, z něhož mají obránci nahnáno. Agüero spol. Toto je 7 nejlepších jihoamerických střelců v historii anglické Premier League Dvaatřicetiletý útočník patří už řadu let k ozdobám Premier League. Je čirou radostí sledovat jeho souboje s urostlými a silnými obránci, při kterých lehce přidřepne, zakmitá nohama a udělá z nich solné sloupy. V prestižní ostrovní lize má famózní bilanci – ve 263 zápasech nastřílel 180 gólů. Foto: Profimedia.cz

14. Ashley Cole (Anglie) – 385 zápasů, 15 branek Ashley Cole byl dlouho považován za jednoho z nejlepších levých beků světa. Velmi záhy se ukázalo, proč byli fanoušci Blues u vytržení, když v roce 2006 podepsal v klubu smlouvu. Přejít přes Colea byl totiž téměř nadlidský úkol. Nejlepší jedenáctka v historii Chelsea. V brance je samozřejmě Petr Čech S Chelsea jedenkrát vybojoval titul mistra anglické ligy a Ligový pohár, čtyři poháry pro vítěze FA Cupu a vítězství v Lize mistrů a v Evropské lize. Ještě předtím se však předzásobil cennými trofejemi během působení v Arsenalu, s nímž vyhrál dvakrát Premier League a třikrát FA Cup. Foto: Profimedia.cz

13. Rio Ferdinand (Anglie) – 504 zápasů, 11 branek V 35 letech opustil v roce 2014 obránce Rio Ferdinand Manchester United, kde strávil dvanáct (většinou) úspěšných sezon a svou bohatou kariéru uzavřel v dresu Queens Park Rangers. O tom, jak ceněným hráčem v minulosti Ferdinand býval, svědčí i cena, kterou za něho Manchester United v roce 2002 zaplatil Leedsu. Přestupní částka 30 milionů liber z něho tehdy udělala nejdražšího obránce na světě. Za ty prachy ale stál. Klubu pomohl vybojovat šest mistrovských titulů a vítězství v Lize mistrů i v FA Cupu. Foto: Profimedia.cz

12. John Terry (Anglie) – 492 zápasů, 41 branek John Terry je pravděpodobně nejlepším fotbalistou z mládežnické líhně Chelsea, který kdy běhal po trávníku na Stamford Bridge. A patrně byl i největším klubovým patriotem. Jeho skvělé organizační schopnosti, dovedly vyburcovat tým a k tomu byl samozřejmě vynikajícím fotbalistou. Je docela možné, že kdyby nebyl v týmu Blues John Terry, fanoušci Chelsea by neslavili v posledních letech tolik trofejí. Po sezoně 2016/17 se se Stamford Bridge rozloučil a kariéru dohrál ve druhé nejvyšší soutěži v dresu Aston Villy. Foto: Profimedia.cz

11. Ryan Giggs (Wales) – 632 zápasů, 109 branek Ryan Giggs je legendou Manchetesru United. Na Old Trafford odehrál první utkání v sezoně 1990/91 a v rudém dresu hrál bez přestávky až do ročníku 2013/14. Pak dělal asistenta trenérovi Louisi van Gaalovi, ale po příchodu Josého Mourinha na Old Trafford klub opustil.. ŽEBŘÍČEK: 6 nejstarších střelců v historii Ligy mistrů Nikdo v dresu Red Devils neodehrál tolik utkání a neposbíral tolik trofejí jako Giggs. Celkem nastoupil do 963 zápasů, ve kterých nastřílel 168 branek – v Premier League jich nasázel 109. Má třináct mistrovských titulů z nejvyšší anglické soutěže, kterýmžto výkonem drží historický rekord. Foto: Profimedia.cz

10. Patrick Vieira (Francie) – 307 zápasů, 31 branek Bývalý francouzský reprezentant, který se narodil v Senegalu, strávil nejlepší fotbalové roky v Arsenalu, kam přišel za pouhých 3,5 milionu liber. Během devíti sezon pomohl Kanonýrům vyhrát tři mistrovské tituly a čtyři prvenství v FA Cupu. Vieira byl jedním ze strůjců neuvěřitelné šňůry 49 zápasů, které odehrál Arsenal v sezoně 2003/04 bez porážky. Tohle by byl neporazitelný tým! Nejlepší fotbalová jedenáctka 21. století Po příchodu do Londýna měl učitele i parťáka v Emmanuelovi Petitovi, ale postupně se z něho stal nepostradatelný tahoun týmu. Dokonce ani devět červených karet, který vyfasoval během svého působení v Arsenalu, nesnižuje jeho výkony a zásluhy. Foto: Profimedia.cz

9. Roy Keane (Irsko) – 366 zápasů, 39 branek Irský klenot Roy Keane prožil nejlepší léta v Manchesteru United, kde odkroutil dvanáct sezon. Během nich vyhrál sedmkrát ligový titul, čtyřikrát FA Cup a zvedl nad hlavu také pohár pro vítěze Ligy mistrů. 10 nejlepších hráčů, které přivedl Alex Ferguson na Old Trafford Občas se o něm mluvilo jako o nevyrovnaném hráči, ale svou nezměrnou bojovností i ve chvílích, kdy se týmu nedařilo, dokázal ostatní hráče strhnout k neuvěřitelným výkonům. Uměl se maximálně obětovat pro mužstvo a byl jeho srdcem i duší. Foto: Profimedia.cz

8. Steven Gerrard (Anglie) – 504 zápasů, 120 branek Fenomenální výkony vynesly Stevenovi Gerrardovi v roce 2005, kdy vyhrál s Reds Ligu mistrů, nominaci na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. V anketě nakonec skončil třetí za Ronaldinhem a Frankem Lampardem. V roce 2006 přivedl Liverpool k vítězství v FA Cupu, o rok později musel překousnout porážku v dalším finále Ligy mistrů od AC Milán. V sezoně 2008/09 zaznamenal osobní rekord, když ve 44 zápasech nasázel soupeřům 24 branek. Smutné je, že Liverpool tehdy skončil v domácí soutěži jen krok pod vrcholem. V roce 2009 o něm Francouz Zinedine Zidane prohlásil, že je nejlepším fotbalistou na světě. Začínal na pravém křídle, ale po čase se posunul do středu zálohy, kde je jeho stabilní místo. V sezoně 2000/01 odehrál ve všech soutěžích neuvěřitelných 50 zápasů. Od roku 2003 až do svého odchodu z klubu v roce 2015 byl kapitánem mužstva. Ano, tam patříte, legendy! Lampard a Gerrard budou uvedeni do Síně slávy V roce 2012 zvedl ve Wembley nad hlavu pohár pro vítěze Carling Cupu. Jen o několik týdnů později zvládl něco, co z něho udělalo v očích fanoušků nesmrtelného hrdinu – v liverpoolském derby na hřišti Evertonu dokázal nastřílet hattrick, což byla věc, který se naposled udála v roce 1935. Po nevydařené sezoně 2003/04 se mluvilo o jeho přestupu do Chelsea za 20 milionů liber, ale zůstal s novým koučem Rafaelem Benitezem. Gerrard je jedním z největších velikánů v historii klubu a jednou z nejvýznamnějších postav, která působila v Premier League. Foto: Profimedia.cz

7. Paul Scholes (Anglie) – 499 zápasů, 107 branek Legendární muž ze zlatého týmu Alexe Fergusona. To, co na Old Trafford dokázal během hráčské kariéry Paul Scholes, může zopakovat jen málokdo. Zinedine Zidane či Steven Gerrard prohlásili, že byl nejlepším záložníkem, proti kterému kdy nastoupili. Tým snů anglické Premier League. Vládnou v něm hráči Manchesteru United Nikdy nehrál v jiném klubu než v Manchesteru United a zřídkakdy měl špatný den. Celou kariéru podával konzistentní výkony. Než to v roce 2013 zabalil, zvládl odehrát 718 zápasů a nastřílet 155 branek, z toho 107 v Premier League. Na kontě má jedenáct anglických titulů, tři vítězství v FA Cupu a dvakrát vyhrál finále Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

6. Frank Lampard (Anglie) – 609 zápasů, 177 branek Když se ještě poměrně nedávno mluvilo o záložníkovi, který umí zatraceně dobře střílet góly, většinou byla řeč o Franku Lampardovi. Nejlepší střelec v historii Chelsea nemůže v tomto výběru chybět. V 609 ligových zápasech nastřílel Lampard 177 branek, což je bilance, na kterou by byla pyšná i drtivá většina útočníků. 6 klubů, jejichž hráči nastříleli nejvíc hattricků v historii Premier League Na Stamford Bridge přišel v roce 2001 z West Hamu za 11 milionů liber a klubu tyto peníze svými výkony mnohokrát splatil. Lampard je patrně jedním z mála hráčů, který by mohl být úspěšný v jakékoli fotbalové éře. Foto: Profimedia.cz

5. Eric Cantona (Francie) – 156 zápasů, 70 branek Na podzim roku 1992 to měl kouč Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu. 10 nejlepších fotbalistů, kteří nosili (či nosí) na dresu mýtické číslo 7 Francouzský forvard, který proslul nejen svým nesporným talentem a fotbalovou genialitou, ale také arogantními výstřelky, jako by do týmu přinesl přesně to, co mu chybělo – agresivní herní projev a branky. Cantona odehrál za United pět sezon, během nichž pomohl vybojovat čtyři ligové tituly, dvě vítězství v FA Cupu a nastřílel ve 156 ligových zápasech 70 gólů. Foto: Profimedia.cz

4. Wayne Rooney (Anglie) – 491 zápasů, 208 branek Útočník Wayne Rooney odehrál na Old Trafford třináct sezon. Celkem jich ale v nejvyšší anglické soutěži zvládl sedmnáct. První dva ročníky odkroutil v Evertonu, kam se v roce 2017 na jeden rok vrátil. Fakt velké prachy. Toto je 5 nejdražších teenagerů v historii Premier League V roce 2004 ho přivedl Alex Ferguson do Manchesteru United jako devatenáctiletého mladíčka a někteří experti kroutili hlavami nad cenou, kterou byl skotský kouč ochoten zaplatit. Rooney přišel na 25 milionů liber, což byly na tehdejší dobu a jeho věk astronomické peníze. Dnes je jasné, že se investice vyplatila, protože z Rooneyho vyrostla nejen legenda klubu, ale celé soutěže. Foto: Profimedia.cz

3. Alan Shearer (Anglie) – 441 zápasů, 260 branek Když se anglická First Division změnila v Premier League, bylo Shearerovi 22 let a přestoupil ze Southamptonu do Blackburnu. Od roku 1996 pak hrál deset sezon v Newcastlu United. ŽEBŘÍČEK: Historicky nejlepší kanonýři všech 20 klubů z Premier League Shearer byl mašinou na góly. Premier League vyhrál v roce 1995 v Blackburnu, s Newcastlem skončil o dvě léta později druhý. Stal se nejlepším střelcem Eura 1996 a v anglické nejvyšší soutěži čeká jeho meta 260 nasázených gólů stále na překonání. Foto: Profimedia.cz

2. Cristiano Ronaldo (Portugalsko) – 196 zápasů, 84 branek V osobě Cristiana Ronalda se povedl kouči Alexi Fergusonovi jeden z nejlepších nákupů jeho kariéry. V roce 2003 bylo Ronaldovi teprve osmnáct let a Ferguson za něho poslal do Sportingu Lisabon něco víc než 12 milionů liber. VÝBĚR: 10 nejlepších fotbalistů v historii Manchesteru United V klubu strávil šest sezon, odehrál skoro tři sta zápasů ve všech soutěžích a nasázel soupeřům 108 gólů, z toho 84 v Premier League. Radoval se ze tří titulů mistra ligy i z vítězství v Lize mistrů. Během působení v United posbíral 33 individuálních ocenění. Foto: Profimedia.cz