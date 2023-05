24 českých gólmanů v NHL. Překoná jednou někdo Dominika Haška?

Čtyřiadvacet českých gólmanů se dosud představilo na kluzištích v NHL. Kdo chytal v elitní lize skvěle a komu se naopak za Atlantikem tak úplně nevedlo? Podle toho, jak se jednotlivým brankářům v NHL dařilo, jsme sestavili žebříček, který najdete v následujících kapitolách.

20. - 24. Jiří Patera, Marek Langhamer, Alexander Salák, Tomáš Pöpperle a Roman Will Na 20. až 24. místo jsme zařadili Alexandera Saláka, Marka Langhamera, Tomáše Pöpperleho, Jiřího Pateru a Romana Willa. Žádný z nich totiž v NHL neodchytal více než dva zápasy, a tak je těžké jejich vystoupení více hodnotit. Saláka v roce 2009 získala Florida, později podepsal smlouvu s Chicagem, za něž si ale v NHL nezachytal. Podobně je na tom i Tomáš Pöpperle. Debut v NHL si odbyl na začátku února roku 2009 v dresu Columbusu, který ho draftoval o čtyři roky dříve. Také on však nakonec NHL opustil pouze se dvěma starty. Éra po Břízovi. 36 brankářů, mezi nimiž Sparta hledala jedničku mezi tyče Jen jediné střetnutí si zapsal do statistik Roman Will. Rodák z Plzně odchytal v sezoně 2015/16 necelých 19 minut v dresu Colorada, chytil dvě střely a inkasoval jeden gól. Víc šancí už v zámoří nedostal. Marka Langhamera v roce 2012 draftovala Arizona. Dostal šanci v jednom utkání a pak zamířil zpět do vlasti. Nejmladším z této skupiny je Jiří Patera. Aktuálně čtyřiadvacetiletý brankář odchytal dvě střetnutí v dresu Vegas Golden Knights. Od července bude volným hráčem bez smlouvy a bude čekat, zda mu dá někdo v NHL další šanci. Foto: Profimedia.cz

19. Marek Schwarz Marek Schwarz do extraligy nakoukl už jako mladý. A jako mladý se vydal také do zámoří. Debut v NHL si odbyl v polovině prosince 2006, kdy byl u těsné prohry St. Louis Blues s Chicagem. Během následujících tří let si v NHL připsal ještě pět startů a pak to v zámoří zabalil. Foto: Profimedia.cz

18. Josef Kořenář Po dvou letech ve farmářském celku San Jose Barracuda v soutěži AHL si brankář Josef Kořenář proklestil v sezoně 2020/21 cestu do NHL. Tehdy třiadvacetiletý borec odchytal deset utkání a naznačil, že by z něho mohl vyrůst spolehlivý strážce klece. Poté, co se Sharks neprobojovali do play-off, byl Kořenář odeslán opět na farmu, kde zářil ve vyřazovacích bojích. V dalším ročníku už se ale do branky v NHL dostal jen dvakrát a když mu vypršel smlouva, vrátil se do Evropy. Foto: Profimedia.cz

17. Lukáš Dostál V roce 2019 si během slavnostního večera Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Tam také chytal, než zamířil do zámoří, kde převážně působí ve farmářském celku v soutěži AHL. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a Ducks mu dali v minulém ročníku první šanci nakouknout do NHL. Odchytal čtyři utkání a ukázal slušný potenciál. V současné sezoně se objevil v brance v 19 zápasech. Za pár týdnů bude volným hráčem bez smlouvy. Foto: Profimedia.cz

16. Marek Mazanec Gólman Marek Mazanec dovedl Plzeň k extraligovému titulu, na západě Čech ale nezůstal a vydal se zkusit štěstí do NHL, kde ho v roce 2012 draftoval Nashville. Tvrdě bojoval o šanci uchytit se v prvním týmu a v úvodní sezoně zasáhl do 25 duelů. V následujícím ročníku už ale chytal jen dvakrát a v další sezoně se nedostal do branky Predátorů vůbec. Výjimeční! 13 českých hokejistů, kteří dosud získali ocenění „Nováček měsíce“ v NHL Když už to vypadalo, že je s kariérou v zámoří konec a on se upsal Slovanu Bratislava, přišla nabídka z New Yorku Rangers, ale sezonu 2017/18 strávil jen na farmě. V létě roku 2019 zámořskou misi definitivně ukončil a vrátil se do vlasti. V NHL má na kontě 31 utkání. Foto: Profimedia.cz

15. Dan Vladař V minulých letech sahal Boston v draftech poměrně často po tuzemských hokejistech. V roce 2015 si Bruins vybrali ve třetím kole jako 75. hráče v celkovém pořadí Dana Vladaře. Šli na řadu po McDavidovi. 7 českých hokejistů z draftu 2015, kteří okusili NHL Talentovaný brankář zazářil na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014, kde pomohl národnímu týmu ke stříbrným medailím, ale v zámoří působil především v celku Providence Bruins v nižší soutěži AHL. V Bostonu měl smlouvu do konce sezony 2022/23, ale ještě než ji stihl završit, byl vytrejdován do Calgary. Je prvním českým gólmanem v historii, který se postavil do branky Bostonu. V NHL dosud odchytal 55 utkání. Foto: Profimedia.cz

14. Karel Vejmelka Brankář Karel Vejmelka je zatím posledním českým hráčem z draftu v roce 2015, který se probojoval do NHL. Rodák a odchovanec Třebíče musel během výběru talentů před osmi lety čekat až do pátého kola, kdy po něm sáhl Nashville, Predators ho ale nikdy do týmu nepovolali. Vejmelka totiž po draftu neodešel do zámoří, ale působil v extralize v Brně, s nímž se stal dvakrát mistrem soutěže. Podívejte se, kterými kluby prošel Karel Vejmelka, než vyrazil do NHL Za Atlantik se vydal až před sezonou 2021/22 a upsal se na rok Arizoně. V jednom z nejhorších týmů NHL si nevedl špatně, takže si vysloužil prodloužení kontraktu o další tři roky. Dosud zvládl v NHL odchytat 102 utkání, ve kterých zaznamenal úspěšnost zákroků 89,9 procent. Foto: Profimedia.cz

13. Milan Hnilička Milan Hnilička se snažil do NHL proniknout už v první polovině devadesátých let. Premiéry se však dočkal až v sezoně 1999/2000, během které dvakrát nastoupil do branky New Yorku Rangers. Příliš se mu ale nevedlo. STATISTIKA: Duely české hokejové reprezentace, v nichž vládli gólmani Větší šanci dostal v Atlantě, jejíž branku hájil tři sezony. Pak to ještě zkoušel v Los Angeles, připsal si ale jen dva zápasy a přes působení v AHL se trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana vrátil v roce 2004 do extraligy. Foto: Profimedia.cz

12. Martin Prusek V roce 1999 vyhrál Martin Prusek mistrovství světa a v následující sezoně se vydal z Vítkovic do zámoří. Během tří sezon bojoval o šanci v Ottawě, do branky Senátorů se ale natrvalo prosadit nedokázal. Téměř neprůstřelní. 12 českých gólmanů s nejvyšší procentuální úspěšností zákroků v historii NHL V hlavním městě Kanady odchytal 48 zápasů a často se přesouval i do AHL. Po výluce v sezoně 2004/05 se znovu vydal do zámoří, tentokrát do Columbusu. V brance Blue Jackets ale odchytal jen devět zápasů. Víc už v NHL nepřidal. Foto: Profimedia.cz

11. David Rittich Jihlavský odchovanec David Rittich nikdy neprošel draftem NHL. V české extralize odchytal dvě sezony v Mladé Boleslavi a v roce 2016 se vydal zkusit štěstí do zámoří, kde podepsal ročník kontrakt s Calgary. V premiérové sezoně se dostal na led v NHL pouze jednou a jinak bojoval o svou šanci ve farmářském celku, ale v ročníku 2017/18 se objevil na ledě ve 22 duelech a nevedl si v nich vůbec zle. Povedenou sezonu zakončil na mistrovství světa v Dánsku. 5 borců Winnipegu, z nichž se brzy stanou neomezení volní hráči. Je mezi nimi i jeden Čech Další dva ročníky už odchytal jako týmová jednička. Pak ale o tento post přišel a v roce 2021 byl vyměněn do Toronta. Minulou sezonu strávil v Nashvillu a před tou současnou podepsal roční kontrakt ve Winnipegu. V základní části naskočil do 21 utkání a zdatně plnil roli týmové dvojky za Connorem Hellebuyckem. Celkem má v NHL na kontě 172 zápasů, ve kterých vychytal 79 výher. Foto: Profimedia.cz

10. Jiří Crha Pardubický rodák Jiří Crha se stal českým brankářským pionýrem v NHL. Trojnásobný československý šampion (dvakrát s Duklou Jihlava a jednou s Pardubicemi), pětinásobný medailista z mistrovství světa a stříbrný z olympiády v Innsbrucku, emigroval do Ameriky a v únoru roku 1980 podepsal jako premiérový tuzemský gólman smlouvu s klubem v NHL. Zároveň se stal prvním evropským brankářem, jenž byl jedničkou mezi tyčemi v prestižní zámořské soutěži. Bílá místa na mapě NHL. 6 klubů, ve kterých nikdy nechytal český gólman Během dvou neúplných sezon odchytal 69 utkání. Traduje se, že na předloktí odmítal nosit obvyklé chrániče, protože by se tím snižovala pohyblivost paží. Proslul také novátorskými pokusy v nošení brankářských masek, hlavně v jejich barevném provedení. Foto: Profimedia.cz

9. Vítek Vaněček Vítek Vaněček se dočkal premiéry v NHL v sezoně 2020/21. Branku Capitals měl tehdy hájit veterán Henrik Lundqvist, ten byl ale kvůli zdravotním problémům mimo hru, a tak dostal šanci právě Vaněček, který nabídnutou příležitost chopil za kudrny. Před sezonou se počítalo s tím, že pozici jedničky má jistou Ilja Samsonov, ale český gólman si přivlastnil tuto roli a Samsonova odsoudil k vysedávání na střídačce. Během premiérového ročníku odchytal 37 zápasů a velmi výrazně na sebe upozornil. Před ročníkem 2022/23 odešel do New Jersey, kde má smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

8. Pavel Francouz Až v 29 letech se český gólman Pavel Francouz konečně dočkal a nastoupil poprvé v kariéře od začátku utkání do branky v utkání NHL. A dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Vychytal výhru 3:2 v prodloužení nad Arizonou a stal se první hvězdou zápasu. Cestu do elitní soutěže si ale musel tvrdě vydřít. Přestože nikdy neprošel draftem, dočkal se Francouz v roce 2018 kontraktu v NHL. V 28 letech prokázal obrovskou odvahu, opustil KHL, kde mohl pokračovat jako jedna z největších hvězd soutěže, a zamířil za Atlantik s vědomím, že ho čeká tvrdý boj ve farmářském týmu o naději a místo na slunci. Výjimeční borci. 7 českých hráčů, kteří od roku 2015 získali ocenění pro první hvězdu týdne v NHL Premiérovou sezonu v zámoří zvládl velmi dobře, v celku Colorado Eagles v AHL odchytal 49 utkání a dvakrát se dokonce dostal jako střídající gólman i do zápasu NHL. Následně v klubu prodloužil smlouvu a v sezoně 2021/22 se podílel na zisku Stanley Cupu. Podařilo se mu to jako třetímu českému brankáři. Foto: Profimedia.cz

7. Ondřej Pavelec Kladenský rodák Ondřej Pavelec se velmi dobře prezentoval už v nižších zámořských soutěžích. V roce 2005 byl draftován a o dva roky později se upsal Atlantě Trashers, kde se natrvalo prosadil v sezoně 2008/09. V klubu se stal jasnou jedničkou, kterou byl i poté, co zkolaboval během zápasu. Úspěšné i bídné roky. 18 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Mistr světa z roku 2010 se následně s celým týmem přestěhoval do Winnipegu, kde byl jedničkou mezi tyčemi až do konce sezony 2015/16. V té následující se překvapivě stěhoval na farmu a v NHL se objevil jen v osmi zápasech. Na jeho hlavu se často snášela tvrdá (a oprávněná) kritika a vypadalo to, že jeho dny v NHL už jsou sečteny, ale před ročníkem 2017/18 dostal laso z New Yorku Rangers, kde kryl záda švédské hvězdě Henriku Lundqvistovi. Následně ukončil v pouhých 30 letech profesionální kariéru. Z českých brankářů v NHL má na kontě třetí nejvyšší počet odchytaných utkání a čtvrtý nejvyšší počet vítězství. Foto: Profimedia.cz

6. Michal Neuvirth Michal Neuvirth byl v minulosti považován za velký talent českého hokeje. Ve Washingtonu, který ho draftoval v roce 2006, se ale neprosadil. V Buffalu si pak sice vybojoval post jedničky, před play-off v roce 2015 byl ale vytrejdován do New Yorku Islanders. Od sezony 2015/16 byl čtyři roky hráčem Philadelphie, po skončení smlouvy už ale nové angažmá nenašel. 4 kluby a přes 250 zápasů v NHL. Taková byla zámořská kariéra Michala Neuvirtha Rodák z Ústí nad Labem si v NHL poprvé zachytal už v roce 2009, v té době ale spíše putoval po nižších soutěžích, kde se objevil i v Utkání hvězd. V prvním týmu Washingtonu se Neuvirth, který během výluky zářil ve Spartě, usadil v sezoně 2010/11. Nejlepší byl z jeho pohledu ročník 2015/16, v němž ve Philadephii zářil, další sezony mu ale pokazila zranění. Foto: Profimedia.cz

5. Roman Turek Mistr světa z Vídně z roku 1996 strávil v NHL devět sezon, během kterých chytal za Dallas Stars, St. Louis Blues, a Calgary Flames. V Dallasu sice plnil roli náhradníka, v roce 1999 ale s týmem oslavil zisk Stanley Cupu a společně s Edem Belfourem také William M. Jennings Trophy. Tu získal i během první ze dvou sezon v St. Louis, kde plnil roli týmové jedničky. VÝBĚR: 6 největších gólových přestřelek české hokejové reprezentace Úspěšné bylo také jeho poslední angažmá v zámoří v kanadském Calgary. Během výluky v NHL v sezoně 2004/05 se vrátil do Českých Budějovic, odkud už se zpět do zámoří nevydal. Foto: Profimedia.cz

4. Roman Čechmánek Zatímco ve vlasti zažil své nejlepší roky v brance Vsetína, v NHL se mu dařilo v kádru Philadelphie Flyers, kde strávil tři sezony. Nejvydařenější byla ta poslední (2002/03), během níž se s týmem dostal potřetí v řadě do play-off. V tomto ročníku měl Čechmánek v základní části skvělý průměr 1.83 branek na zápas a svůj celek dotáhl do druhého kola vyřazovací části. 5 nejslavnějších českých sportovních dynastií uplynulých dvou desetiletí Po sezoně byl vyměněn do Los Angeles. I zde podával solidní výkony, do play-off ale nepostoupil a následně se vrátil do Vsetína. Foto: Profimedia.cz

3. Petr Mrázek Premiéru v nejslavnější hokejové soutěži světa si odbyl vítkovický odchovanec Petr Mrázek v sezoně 2012/13 v pouhých dvaceti letech. Kouč Detroitu Mike Babcock se jej rozhodl povolat z farmy, dal pauzu Jimmymu Howardovi a poslal českého gólmana do zápasu na ledě St. Louis. 12 nejlepších hráčů v NHL narozených v roce 1993. Je mezi nimi i jeden Čech Český mladík si vedl skvěle. Odchytal celé střetnutí, chytil 26 střel, pustil jediný gól a pomohl k výhře Rudých křídel 5:1. Za svůj výkon získal ocenění druhá hvězda zápasu. Postupem času se vypracoval v týmovou jedničku, ale pak o tento post zase přišel. Na konci sezony 2017/18 byl vytrejdován do Philadelphie, od roku 2018 hájil barvy Caroliny, pak Toronta a nyní má smlouvu v Chicagu. Momentálně má na kontě 334 utkání v NHL, z toho 150 vítězných. Foto: Profimedia.cz

2. Tomáš Vokoun Gólman Tomáš Vokoun byl do konce sezony 2013/14 členem Pittsburghu, kde kryl záda mladšímu Fleurymu. Do NHL byl draftován v roce 1994 Montrealem, za který odchytal první zápas v sezoně 1996/97. Během dvaceti minut ale inkasoval čtyři góly a na svou premiéru v dobrém nevzpomíná. Jiné už to bylo v Nashvillu, kde se stal jasnou jedničkou. Svými výkony si řekl také o pozvánku do All Star Game. Za Predators chytal opravdu dobře, s týmem ale došel jen dvakrát to prvního kola play-off. Hvězdy v maskách. 4 čeští brankáři, kteří se dostali mezi ikony klubů z NHL Podobné to bylo také na Floridě, kam se přestěhoval v roce 2007. V celku Panterů podával stabilní výkony, držel slabší tým v těžkých chvílích, zachytal si znovu v Utkání hvězd, do play-off se ale neprobojoval. V závěru sezony 2012/13, kdy byl hráčem Pittsburghu, se však jeho brankářská hvězda rozzářila tím nejjasnějším světlem. V play-off vystrnadil z branky Fleuryho a stal se jasnou jedničkou. Pak mu ale kariéru zhatily vážné zdravotní problémy. V sezoně 2013/14 odchytal pouze dva zápasy ve farmářském týmu a posléze ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz