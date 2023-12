22 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou?

Rok co rok zpestřuje hokejovým fanouškům konec jednoho a začátek dalšího roku mistrovství světa juniorů. Na přelomu let 2023/24 se bude šampionát konat ve Švédsku. I z něj si jeden hráč odveze ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje.

Trofej pro nejlepšího hráče hokejového mistrovství světa do 20 let se uděluje od roku 2002. Dosud evidujeme 22 mladíků, kteří ji dosud obdrželi. Ten poslední má zatím celý sportovní život před sebou, první držitel ocenění už je ale v hokejovém důchodu a řada jeho následovníků patří mezi ostřílené mazáky na sklonku kariéry. Jak se těmto borcům vedlo po juniorském šampionátu, v letech po něm, či jak si vedou v současnosti? Potvrdili velká očekávání, která do nich skauti a fanoušci na startu jejich seniorské dráhy vkládali? Na tyto otázky odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 23 2002: Mike Cammalleri (Kanada) Pořadí v draftu: 49. v celkovém pořadí v roce 2001 (Los Angeles Kings)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 11 bodů (7+4)

Post: útočník

Aktuální věk: 41 let

Současný klub: ukončil kariéru v roce 2018 Mike Cammalleri naskočil do NHL hned v následující sezoně po juniorském šampionátu, na němž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem. V sedmi zápasech tehdy nasbíral 11 bodů a pomohl Kanadě k zisku stříbrných medailí. V dresu Los Angeles odehrál pět sezon, přičemž ročník 2006/07 byl jeho nejlepším – nasbíral v něm 80 bodů a nastřílel 34 branek. O dva roky později tato čísla překonal v Calgary, kde měl po základní části na kontě 82 bodů (39+43). Přes Montreal Canadiens se do Calgary ještě jednou vrátil, od sezony 2014/15 byl však hráčem New Jersey Devils, kde strávil tři roky, aniž by si jedinkrát zahrál v play-off. Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver Svou poslední sezonu (2017/18) začal v Los Angeles, ale poměrně záhy byl vytrejdován do Edmontonu, kde mu v létě vypršela smlouva a novou mu už v žádném jiném klubu nenabídli. Do hokejového důchodu odcházel jako mistr světa z roku 2007 a s bilancí 906 odehraných utkání v NHL, ve kterých posbíral 642 bodů (294+348). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 23 2003: Marc-André Fleury (Kanada) Pořadí v draftu: 1. v celkovém pořadí v roce 2003 (Pittsburgh Penguins)

Bilance na juniorském šampionátu: 5 zápasů – úspěšnost zásahů 92,8 %, 1,57 inkasovaných gólů na utkání

Post: brankář

Aktuální věk: 39 let

Současný klub: Minnesota Wild

Bilance v aktuální sezoně: 10 zápasů – úspěšnost zásahů 88,4 %, 3,21 inkasovaných gólů na utkání Kdo by v sezoně 2017/18 čekal, že nový klub v NHL - Vegal Golden Knights - bude hned ve svém premiérovém ročníku bojovat o Stanley Cup? Jestliže na tom měl někdo zásadní podíl, byl to brankář Marc-André Fleury, který se stal kořistí Rytířů v rozšiřovacím draftu poté, co si ho jeho předchozí zaměstnavatel z Pittsburghu nezapsal na listinu chráněných hráčů. Nepostradatelné opory. 8 aktivních gólmanů, kteří vychytali aspoň 20 vítězství v bojích o Stanley Cup Stříbrný medailista a nejužitečnější hráč z juniorského šampionátu v roce 2003 se stal jen o pár měsíců později jedničkou draftu a do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2003/04. Od té doby byl až do roku 2017 věrný Tučňákům. V létě 2021 měnil dres podruhé a upsal se Chicagu, odkud se přesunul do současného působiště v Minnesotě. Ve sbírce úspěchů má kromě tří Stanley Cupů z let 2009, 2016 a 2017 také zlato z olympiády ve Vancouveru a Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 23 2004: Zach Parise (USA) Pořadí v draftu: 17. v celkovém pořadí v roce 2003 (New Jersey Devils)

Bilance na juniorském šampionátu: 6 zápasů – 11 bodů (5+6)

Post: útočník

Aktuální věk: 39 let

Současný klub: bez smlouvy

Bilance v aktuální sezoně: - Útočník Zach Parise býval bezpochyby vynikajícím hokejistou, ale při pohledu na jeho smlouvu v Minnesotě se jednomu musela zatočit hlava. Ještě když hrál za New Jersey Devils, dokázal nastřílet v základní části sezony přes 40 branek a nasbírat skoro sto bodů. Od té doby už ale na podobná čísla nikdy nedosáhl. Kontrakt v Minnesotě mu zajišťoval ročně sedm a půl milionu dolarů a měl vypršet až ve věku 41 let. Manažeři Wild to ale nehodlali tak dlouho snášet, a tak amerického hráče v létě 2020 ze smlouvy vyplatili. On následně podepsal kontrakt s New Yorkem Islanders, kde odehrál minulé dvě sezony. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 V roce 2004 byl však na startu kariéry a na juniorském šampionátu dal o sobě pořádně vědět. V šesti zápasech se blýskl pěti góly a šesti asistencemi, pomohl americké reprezentaci ke zlatým medailím a kromě toho, že byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje, stal se také nejlepším útočníkem, nahrávačem a dostal se do All-Star týmu mistrovství světa. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 23 2005: Patrice Bergeron (Kanada) Pořadí v draftu: 45. v celkovém pořadí v roce 2003 (Boston Bruins)

Bilance na juniorském šampionátu: 6 zápasů – 13 bodů (5+8)

Post: útočník

Aktuální věk: 38 let

Současný klub: ukončil kariéru v roce 2023 Boston Bruins = Patrice Bergeron. I tak se to dalo v minulých letech s nadsázkou říci. A v klubu to dobře věděli. V klubu strávil celou kariéru a manažeři nejspíš ani na chvilku nezalitovali, že si ho v roce 2003 vybrali v druhém kole draftu. Bergeron byl nejen jedním z nejlepších hráčů na vhazování v celé soutěži, ale zároveň patřil mezi nejlépe bránící útočníky. Ostatně – čtyři zisky J. Selke Trophy hovoří za vše. Byl to vynikající tvůrce hry, neomylný střelec a bylo prakticky nemožné ho odstavit od puku. Fanoušci Bostonu ho milovali, ti ostatní respektovali a když po minulém ročníku oznámil odchod do sportovního důchodu, nejedno oko zaslzelo. Hokejová extratřída! 8 Kanaďanů, kteří jsou v Triple Gold Clubu a navíc vyhráli Světový (či Kanadský) pohár Svoje kvality předvedl už coby náctiletý mladíček na mistrovství světa juniorů v roce 2005. Třinácti body za pět gólů a osm nahrávek pomohl Kanadě ke zlatým medailím a stal se nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem turnaje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 23 2006: Jevgenij Malkin (Rusko) Pořadí v draftu: 2. v celkovém pořadí v roce 2004 (Pittsburgh Penguins)

Bilance na juniorském šampionátu: 6 zápasů – 10 bodů (4+6)

Post: útočník

Aktuální věk: 37 let

Současný klub: Pittsburgh Penguins

Bilance v aktuální sezoně: 23 zápasů – 21 bodů (10+11) Když má svůj den, není na světě lepšího hokejisty. Bruslí jako Sergej Fjodorov, umí si pokrýt puk jako Jaromír Jágr a dokáže prosvištět mezi obránci jako Mario Lemieux. To je stručná vizitka Jevgenije Malkina. Sedmatřicetiletý forvard má na kontě tři sezony, ve kterých nasbíral v základní části NHL přes sto bodů a kdyby odehrál všechny zápasy v některých z minulých ročníků, nejspíš by se přes tuto hranici dostal víckrát. V Pittsburghu si ho smluvně pojistili do roku 2026 a vyplácí mu průměrně ročně 6,5 milionu dolarů, což jsou na hráče v jeho věku hodně velké peníze. V NHL dosud odehrál přes 1086 utkání a drží si skvělý průměr více než bodu na utkání (1,15). Mistři nahrávek. 11 aktivních hráčů, kteří nasbírali nejvíc asistencí v play-off NHL Na mistrovství světa hráčů do 20 let byl v roce 2006 už podruhé a mohl zúročit i zkušenosti ze seniorské reprezentace Sborné, kam ho trenéři zvali už od 18 let. Pomohl vybojovat ruskému týmu stříbrné medaile a kromě ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje byl vyhlášen i nejlepším útočníkem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 23 2007: Carey Price (Kanada) Pořadí v draftu: 5. v celkovém pořadí v roce 2005 (Montreal Canadiens)

Bilance na juniorském šampionátu: 6 zápasů – úspěšnost zásahů 96,1 %, 1,14 inkasovaných gólů na utkání

Post: brankář

Aktuální věk: 36 let

Současný klub: Montreal Canadiens

Bilance v aktuální sezoně: 0 zápasů Brankář Carey Price získal s kanadským výběrem zlato na olympiádě v Soči, ale už o pět let dříve se stal šampionem na mistrovství světa dvacítek, kde byl prakticky neprůstřelný. Inkasoval jen sedm gólů v šesti zápasech a úspěšnost zásahů vyšrouboval nad 96 procent. Boháči. 5 gólmanů z NHL, kteří si v aktuální sezoně vydělají nejvíc peněz Přestože s Montrealem na Stanley nikdy nedosáhl, o jeho kvalitách svědčí řada individuálních cen. Ve sbírce má Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL, Jennings Trophy, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže i ocenění Ted Lindsay Award, což je obdoba Hart Trophy udělovaná hráčskou asociací NHLPA. Už druhým rokem ho však mezi tyče nepustily zdravotní problémy a nejspíš se už v brance nikdy neobjeví. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 23 2008: Steve Mason (Kanada) Pořadí v draftu: 69. v celkovém pořadí v roce 2006 (Columbus Blue Jackets)

Bilance na juniorském šampionátu: 5 zápasů – úspěšnost zásahů 95,1 %, 1,19 inkasovaných gólů na utkání

Post: brankář

Aktuální věk: 35 let

Současný klub: ukončil kariéru v roce 2018 Kanadští junioři v roce 2008 obhájili zlato na mistrovství světa hráčů do 20 let a opět na tom měl velkou zásluhu jejich brankář. Rok poté, co zářil mezi tyčemi Carey Price, se stal hvězdou turnaje Steve Mason. V pěti zápasech inkasoval jen šest branek a úspěšnost zákroků dostal nad 95 procent. Zcela po zásluze byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem a dostal se i do All-Star týmu. Nezapomenutelné trefy. 12 legendárních gólů z prodloužení, které padly v bojích o Stanley Cup Masona si už v roce 2006 vybral ve třetím kole draftu Columbus, ale první příležitost v NHL dostal až po povedeném juniorském šampionátu v sezoně 2008/09. Byla to ale šance jako hrom, protože v klubu z něho okamžitě udělali týmovou jedničku a on ve své premiérové sezoně odchytal 61 zápasů s úspěšností zásahů 91,6 %. Za Modré kabáty hrál až do sezony 2012/13, kdy byl vytrejdován do Philadelphie, kde působil do konce ročníku 2016/17. Pak už si ale zachytal jen epizodně ve Winnipegu, odkud byl vytrejdován do Montrealu, který ho záhy poté vyplatil ze smlouvy. V roce 2018 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 23 2009: John Tavares (Kanada) Pořadí v draftu: 1. v celkovém pořadí v roce 2009 (New York Islanders)

Bilance na juniorském šampionátu: 6 zápasů – 15 bodů (8+7)

Post: útočník

Aktuální věk: 33 let

Současný klub: Toronto Maple Leafs

Bilance v aktuální sezoně: 22 zápasů – 21 bodů (7+14) John Tavares je báječným kanonýrem, který má nesmírně šikovné ruce a k tomu chytrou hlavu, která umí vymýšlet šance i pro spoluhráče. Právě jeho osobnost až do konce sezony 2017/18 povyšovala lehce nadprůměrný celek New Yorku Islanders kvalitativně mnohem výš. A to je přesně ten faktor, který charakterizuje velkého hráče. Nyní dělá to samé v dresu s kapitánským céčkem v Torontu. Sběratelé čepic a klobouků. 9 aktivních hokejistů, kteří nastříleli v NHL aspoň 10 hattricků V době, kdy je Tavares na ledě, neexistuje pro mužstvo, v něm hraje, nic nemožného. Je totiž neskutečně nebezpečným forvardem, který dokáže vytvořit šanci nebo dát gól prakticky z ničeho. Jeho velkou devizou je moment překvapení. Ukázal to už na mistrovství světa juniorů v roce 2009, kde ohromil 15 body v šesti zápasech a měl lví zásluhu na tom, že Kanada potřetí v řadě vyhrála zlato. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 23 2010: Jordan Eberle (Kanada) Pořadí v draftu: 22. v celkovém pořadí v roce 2008 (Edmonton Oilers)

Bilance na juniorském šampionátu: 6 zápasů – 13 bodů (8+5)

Post: útočník

Aktuální věk: 33 let

Současný klub: Seattle Kraken

Bilance v aktuální sezoně: 22 zápasů – 12 bodů (3+9) Jordana Eberleho si vybral Edmonton v prvním kole draftu v roce 2008 a dvakrát ho pustil na juniorský šampionát. V prvním případě se radoval ze zlaté medaile, v tom druhém – v roce 2010 – ze stříbra a ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje. V šesti zápasech nastřílel osm gólů a na dalších pět nahrál spoluhráčům. Pubertální tahouni týmu. 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých útočníků v historii NHL Do NHL poprvé naskočil v ročníku 2010/11, zvládl odehrát 69 utkání a posbírat slušných 43 bodů (18+25). V následující sezoně zaznamenal dosud nejlepší čísla v kariéře – v 78 duelech základní části nastřílel 34 gólů a k nim přidal 42 asistencí. Od roku 2017 spojil kariéru na čtyři sezony s New Yorkem Islanders, v létě 2021 se stal kořistí nového klubu ze Seattlu v rozšiřovacím draftu NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 23 2011: Brayden Schenn (Kanada) Pořadí v draftu: 5. v celkovém pořadí v roce 2009 (Los Angeles Kings)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 18 bodů (8+10)

Post: útočník

Aktuální věk: 32 let

Současný klub: St. Louis Blues

Bilance v aktuální sezoně: 23 zápasů – 14 bodů (8+6) Sedm zápasů, 18 bodů. Kanaďan Brayden Schenn se stal na přelomu let 2010 a 2011 nejzářivější hvězdou juniorského šampionátu. Tehdy už byl přes rok draftován Los Angeles Kings a měl za sebou také pár zkušeností z NHL. Schenn byl vyhlášen nejen nejužitečnějším hráčem turnaje, ale stal se též nejlepším střelcem i nahrávačem, útočníkem a dostal se do All-Star týmu. Kanada však ani s jeho pomocí na titul nedosáhla a skončila druhá. Ze zlaté medaile se však radoval v roce 2015 na seniorském mistrovství světa v Praze. Já na bráchu, brácha na mě. 26 sourozeneckých dvojic, jež se mohou v nové sezoně potkat na ledě v NHL Kompletní nováčkovské sezony v NHL se ale Schenn dočkal až po juniorském šampionátu. V létě roku 2011 byl vyměněn do Philadelphie, kde dostal podstatně víc příležitostí. Postupně vyzrál v kvalitního hráče, což potvrdil, když byl vytrejdován do St. Louis, kde poprvé v kariéře dosáhl na metu 70 bodů (28+42) v základní části soutěže a v roce 2019 významně pomohl týmu ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 23 2012: Jevgenij Kuzněcov (Rusko) Pořadí v draftu: 26. v celkovém pořadí v roce 2010 (Washington Capitals)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 13 bodů (6+7)

Post: útočník

Aktuální věk: 31 let

Současný klub: Washington Capitals

Bilance v aktuální sezoně: 19 zápasů – 9 bodů (4+5) Téměř čtyři roky musely uplynout od chvíle, co si Washington vybral v prvním kole draftu ruského útočníka Jevgenije Kuzněcova, než talentovaný hráč oblékl dres Capitals. Stalo se to až v průběhu sezony 2013/14, kdy se do Ameriky přesunul z Traktoru Čeljabinsk. Urostlý forvard tehdy odehrál v NHL 17 zápasů, nasbíral devět bodů za tři góly a šest asistencí a experti o něm hovořili v superlativech. Kuzněcov je šikovný hokejista, který skvěle ovládá puk, výborně bruslí a je mimořádně kreativní. Jenže v sezoně 2014/15 se ukázalo, že potřebuje nějaký čas, aby vyzrál. Podle mnohých měl být kandidátem na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, ale tyto předpoklady se zdaleka nenaplnily. Následovníci Alexandra Ovečkina? 7 potenciálních hvězd Washingtonu Capitals, jimž není víc než 24 let Ovšem od sezony 2015/16 už na ledě řádil úplně jiný Kuzněcov než na startu jeho kariéry v NHL. Nyní jednatřicetiletý borec vždy sekundoval největší hvězdě týmu, krajanovi Alexandrovi Ovečkinovi, a v tabulce klubové produktivity skončil v ročníku 2017/18 s bilancí 83 bodů (27+56) na druhém místě. V play-off byl ale s 32 body (12+20) nejlepší a měl lví podíl na zisku Stanley Cupu. Na juniorském šampionátu v roce 2012 sice výbornými výkony nepomohl Rusku ke zlatu a musel se spokojit se stříbrnou medailí. Zklamání si však vynahradil o pár měsíců později. Se seniorskou Sbornou totiž vyhrál titul na mistrovství světa, které hostilo Švédsko s Finskem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 23 2013: John Gibson (USA) Pořadí v draftu: 39. v celkovém pořadí v roce 2011 (Anaheim Ducks)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – úspěšnost zásahů 95,5 %, 1,36 inkasovaných gólů na utkání

Post: brankář

Aktuální věk: 30 let

Současný klub: Anaheim Ducks

Bilance v aktuální sezoně: 17 zápasů – úspěšnost zásahů 90,7 %, 2,80 inkasovaných gólů na utkání Anaheim měl před deseti roky o brankářské dvojici pro play-off jasno. Tuto úlohu měli zastávat Fredrick Andersen a Jonas Hiller. V prvním kole to v sérii proti Dallasu fungovalo, ale jakmile se Andersen zranil, gólmanská hierarchie se začala hroutit. Nebýt tehdy dvacetiletého amerického mladíka Johna Gibsona, mohla to být málem katastrofa. Talentovaný Gibson ohromil experty, spoluhráče i soupeře. Poté, co v základní části NHL odchytal jen tři zápasy (všechny vítězné), zvládl v play-off ještě o jeden víc a dokázal dovést tým ke dvěma výhrám v semifinále Západní konference s pozdějším vítězem Stanley Cupu – celkem Los Angeles Kings. Kryl 102 ze 111 střel, které šly na branku Kačerů a dosáhl úspěšnosti zákroků 91,9 %. 12 nejlepších hráčů v NHL narozených v roce 1993. Je mezi nimi i jeden Čech V další sezoně už dostal šanci ve 23 zápasech a opět nezklamal. Zaznamenal úspěšnost 91,4 % a průměr 2,07 inkasovaných branek na zápas. Od ročníku 2015/16 už je brankářskou jedničkou týmu. Že si od něho v Anaheimu v klubu hodně slibovali, dokládá i fakt, že s ním podepsali smlouvu až do roku 2027. Na šampionátu juniorů v roce 2013 byl vyhlášen nejen nejužitečnějším hráčem, ale také nejlepším brankářem. O pár měsíců později dostal pozvánku i do seniorského týmu Spojených států, s nímž tehdy na mistrovství světa dospělých vybojoval bronzovou medaili. A nebyl v mužstvu jen do počtu – odchytal pět zápasů s úspěšností zákroků 95,1 %. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 23 2014: Filip Forsberg (Švédsko) Pořadí v draftu: 11. v celkovém pořadí v roce 2012 (Washington Capitals)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 12 bodů (4+8)

Post: útočník

Aktuální věk: 29 let

Současný klub: Nashville Predators

Bilance v aktuální sezoně: 24 zápasů – 28 bodů (13+15) Devětadvacetiletý Filip Forsberg je dobře bránícím útočníkem, který patří k nejkreativnějším hráčům v týmu Nashvillu. Zdobí ho perfektní technika a práce s holí. Nositel slavného hokejového jména podává nesmírně konzistentní výkony. Zdobí ho nesmírná tvořivost, cit pro přihrávku i vynikající bruslení. Hvězdy na vrcholu kariéry. 14 špičkových hokejistů z NHL, kteří se narodili v roce 1994 Na šampionátu juniorů v roce 2014 pomohl čtyřmi góly a osmi nahrávkami Švédům ke stříbrným medailím. Mužstvo tehdy vedl jako kapitán a po zásluze byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 23 2015: Denis Godla (Slovensko) Pořadí v draftu: nedraftován

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – úspěšnost zásahů 92,6 %, 2,76 inkasovaných gólů na utkání

Post: brankář

Aktuální věk: 28 let

Současný klub: Slovan Bratislava

Bilance v aktuální sezoně: 5 zápasů – úspěšnost zásahů 91,6 %, 2,92 inkasovaných gólů na utkání Slovenský brankář Denis Godla se stal na přelomu let 2014 a 2015 hvězdou juniorského šampionátu, a tak se čekalo, který klub po něm sáhne v letním draftu. K překvapení mnohých odborníků si však obratného gólmana nikdo nevybral. Rodák ze Spišské Nové Vsi prošel kromě mateřského klubu i Slovanem Bratislava, v němž si zkusil i Kontinentální hokejovou ligu, a zachytal si také v Piešťanech slovenskou extraligu. Před sezonou 2015/16 se chtěl přesunout do zámoří, aby byl víc na očích, nakonec ale zamířil do druholigového finského klubu Kokkolan Hermes. Tam chytal jeden rok a od roku 2016 byl hráčem klubu KalPa. V ročníku 2019/20 měl pomoci se záchranou extraligy Kladnu, to se mu ale nepodařilo. Tři minulé sezony hájí barvy Litvínova a nyní je opět hráčem bratislavského Slovanu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 23 2016: Jesse Puljujärvi (Finsko) Pořadí v draftu: 4. v celkovém pořadí v roce 2016 (Edmonton Oilers)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 17 bodů (5+12)

Post: útočník

Aktuální věk: 25 let

Současný klub: bez smlouvy

Bilance v uplynulé sezoně: - Jednička, dvojka, nejhůře trojka draftu v roce 2016. Tak viděli šance finského útočníka Jesseho Puljujärviho hokejoví experti. Nakonec z toho byl čtvrtý výběr pro Edmonton Oilers. Talentovaný mladík Jesse Puljujärvi zářil na juniorském šampionátu tím nejjasnějším světlem. V sedmi zápasech posbíral 17 bodů za pět gólů a 12 nahrávek, a stal se nejen mistrem světa a nejproduktivnějším hráčem turnaje, ale také tím nejužitečnějším. Puljujärvi navzdory svému mládí hrál už od roku 2014 v nejvyšší finské soutěži, kde oblékal dres Kärpätu Oulu. Od sezony 2016/17 pak odehrál v dresu Oilers přes tři stovky utkání a zaznamenal více než sto bodů. V Edmontonu od něho ale čekali o hodně víc. Na konci minulého ročníku byl vyměněn do Caroliny a poté, co mu vypršela smlouva, už další nikde nepodepsal, takže momentálně je stále bez angažmá. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 23 2017: Thomas Chabot (Kanada) Pořadí v draftu: 18. v celkovém pořadí v roce 2015 (Ottawa Senators)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 10 bodů (4+6)

Post: obránce

Aktuální věk: 26 let

Současný klub: Ottawa Senators

Bilance v aktuální sezoně: 9 zápasů – 4 body (0+4) Kanadský obránce Thomas Chabot si na přelomu let 2016 a 2017 odbyl svůj druhý start na mistrovství světa hráčů do 20 let a dokonale zúročil zkušenosti z předchozího turnaje. Výběru javorového listu pomohl v sedmi zápasech deseti body za čtyři góly a šest asistencí ke stříbrným medailím. Kromě toho, že byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem, posbíral řadu dalších ocenění. Stal se nejlepším i nejproduktivnějším bekem a po právu se dostal i do All-Star výběru šampionátu. Chabot byl draftován Ottawou v roce 2015 už v prvním kole, ale nejprve působil v juniorské soutěži QMJHL, v níž doslova zářil. I díky jeho nesmírné produktivitě vyhrál celek Saint John Sea Dogs mistrovský titul a kanadský borec získal cenu pro nejlepšího obránce sezony, dostal se do All-Star týmu ligy a ještě navíc obdržel Paul Dumont Trophy pro největší osobnost soutěže. Od ročníku 2017/18 už patří do prvního týmu a válí v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 23 2018: Casey Mittelstadt (USA) Pořadí v draftu: 8. v celkovém pořadí v roce 2017 (Buffalo Sabres)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 11 bodů (4+7)

Post: útočník

Aktuální věk: 25 let

Současný klub: Buffalo Sabres

Bilance v aktuální sezoně: 25 zápasů – 21 bodů (5+16) Před šesti lety si vybrali skauti Buffala v draftu NHL jako osmého hráče v celkovém pořadí amerického útočníka Caseyho Mittelstadta a už v sezoně 2017/18 dostal poprvé šanci ukázat se na ledě v nejslavnější lize světa. Zvládl to nadmíru dobře. Naskočil do šesti utkání a zaznamenal pět bodů za gól a čtyři nahrávky. Martin Nečas a spol. Hráči z každého týmu v NHL, kteří v ročníku 2022/23 nejvíc (mile či nemile) překvapili Bronzový medailista z mistrovství světa juniorů v roce 2018, na němž se stal s 11 body nejproduktivnějším hráčem a zároveň získal ocenění pro nejužitečnějšího hokejistu turnaje, je dynamickým hráčem s perfektním bruslením, umí to náramně s pukem a je v každém okamžiku nesmírně tvořivý. Dovede předvídat, kam se bude hra ubírat, chytře se dokáže vyhnout silnějším a urostlejším protivníkům a překvapivě založit protiútok. Mittelstadt je komplexním hokejistou s dravými ofenzivními instinkty, který se však poctivě vrací do defenzívy a pomáhá s obranou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 23 2019: Ryan Poehling (USA) Pořadí v draftu: 25. v celkovém pořadí v roce 2017 (Montreal Canadiens)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 8 bodů (5+3)

Post: útočník

Aktuální věk: 24 let

Současný klub: Philadelphia Flyers

Bilance v aktuální sezoně: 21 zápasů – 6 bodů (2+4) Americký centr Ryan Poehling hrál na dvou světových šampionátech juniorů. Na ten první v roce 2018 přijel jako mistr světa z turnaje osmnáctek z předchozího roku a pomohl americkému výběru k bronzovým medailím. Za další rok už byl největším tahounem týmu, který přivedl ke stříbru. Podílel se na tom osmi body v sedmi zápasech a kromě ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje byl vyhlášen také nejlepším útočníkem a dostal se do All-Star výběru. Poehlinga si v roce 2017 vybral už v prvním kole draftu Montreal, za který talentovaný mladík s rychlýma nohama a šikovnýma rukama debutoval v ročníku 2018/19. A byla to premiéra jako hrom, protože nastřílel tři branky. Minulou sezonu strávil v Pittsburghu a v té současné hájí barvy Philadelphie, kde v létě podepsal roční kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 23 2020: Alexis Lafreniére (Kanada) Pořadí v draftu: 1. v celkovém pořadí v roce 2020 (New York Rangers)

Bilance na juniorském šampionátu: 5 zápasů – 10 bodů (4+6)

Post: útočník

Aktuální věk: 22 let

Současný klub: New York Rangers

Bilance v aktuální sezoně: 23 zápasů – 15 bodů (8+7) O tom, že se jedničkou draftu v roce 2020 stane Kanaďan Alexis Lafreniere, téměř nikdo nepochyboval. Z osudí si ho vytáhli newyorští Jezdci. Je to typ chytrého, moderního hokejisty, který nemá slabou stránku. Umí báječně a překvapivě vystřelit i nahrávat, a vytvářet šance pro spoluhráče. Nebojí se jít před branku, kde to bolí, a dovede se tam výborně orientovat a dávat góly z dorážek a skrumáží. Má nesmírně šikovné ruce. Odborníci nepochybují o tom, že z něho vyroste hvězda ligy. Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 18 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL Na juniorském šampionátu v České republice odehrál pět zápasů a zaznamenal deset bodů za čtyři góly a šest nahrávek. Byl vyhlášen nejlepším útočníkem a nejužitečnějším hráčem turnaje a zařazen do All-Star týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 23 2021: Trevor Zegras (USA) Pořadí v draftu: 9. v celkovém pořadí v roce 2019 (Anaheim Ducks)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 18 bodů (7+11)

Post: útočník

Aktuální věk: 22 let

Současný klub: Anaheim Ducks

Bilance v aktuální sezoně: 12 zápasů – 2 body (1+1) Byl to především centr Trevor Zegras, který táhl americký výběr na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2020 a 2021 ke zlatým medailím. Na cestě za titulem posbíral v sedmi zápasech 18 bodů za sedm gólů a 11 nahrávek. Kromě nejcennějšího kovu posbíral ocenění pro nejužitečnějšího a nejproduktivnějšího hráče turnaje, nejlepšího nahrávače a dostal se do All-Star týmu. Byla to jeho druhá účast na této akci - o rok dříve zaznamenal v pěti utkání devět asistencí. David Krejčí a spol. 10 nahrávačů, kteří v minulé sezoně dělali v NHL za málo peněz hodně muziky Zegrase si vytáhli v draftu roku 2019 Kačeři z Anaheimu, poprvé do NHL ale nakoukl až v ročníku 2020/21. V minulých dvou letech byl oporou a jednou z hvězd mužstva, v tom současném se ale jeho výkony vinou zdravotních problémů neočekávaně propadly dolů. Experti na něm oceňují všestrannost, mobilitu, rychlost, kreativitu i skvělé zakončení. Navzdory skvělým ofenzivním instinktům se umí zapojit i do defenzívy a je nesmírně platný i v obranné činnosti. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 22 / 23 2022: Mason McTavish (Kanada) Pořadí v draftu: 3. v celkovém pořadí v roce 2021 (Anaheim Ducks)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 17 bodů (8+9)

Post: útočník

Aktuální věk: 20 let

Současný klub: Anaheim Ducks

Bilance v aktuální sezoně: 24 zápasů – 21 bodů (10+11) Kanadský centr Mason McTavish, který se narodil ve Švýcarsku, šel v předloňském draftu na řadu hodně brzy – jako třetí. V rodišti pod Alpami strávil na hostování sezonu 2020/21, v níž hrál za celek EHC Olten. Byl také členem reprezentace javorového listu, která vybojovala na světovém šampionátu hráčů do 18 let zlaté medaile. O rok později byl největší hvězdou na turnaji dvacítek - stal se nejproduktivnějším hráčem, nejlepším střelcem i nahrávačem, a získal ocenění pro nejužitečnějšího borce. Od minulého ročníku patří ke stabilním oporám sestavy Anaheimu. V tom současném je druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 23 / 23 2023: Connor Bedard (Kanada) Pořadí v draftu: 1. v celkovém pořadí v roce 2023 (Chicago Blackhawks)

Bilance na juniorském šampionátu: 7 zápasů – 23 bodů (9+14)

Post: útočník

Aktuální věk: 18 let

Současný klub: Chicago Blackhawks

Bilance v aktuální sezoně: 23 zápasů – 20 bodů (11+9) Kanadský útočník Connor Bedard oslavil 18. narozeniny nedlouho před letošním draftem, ale nikdo dlouho dopředu nepochyboval o tom, že právě on se stane první volbou. A tak to také dopadlo. Bedard je podle expertů generačním talentem. Má za sebou tři sezony v juniorské lize WHL a pokaždé se v nich dostal v průměru na více než jeden bod na zápas. Ročník 2022/23 mu však vyšel úplně fantasticky – v 57 utkáních si zapsal do statistik 143 bodů za 71 branek a 72 nahrávek. Dalších 20 bodů posbíral v sedmi zápasech play-off. 10 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhl v letošním draftu NHL největší boj Jeho schopnosti v práci s holí jsou excelentní, bezkonkurenční je také ve čtení hry a kreativním myšlení a přesnosti střelby. Výborně bruslí, je rychlý a není to individualista, nýbrž pracuje pro mužstvo, a to i v obranné činnosti. Všechny tyto atributy bohatě předvedl i na juniorském šampionátu dvacítek na přelomu let 2022 a 2023. Přivedl Kanadu ke zlatu a získal všechna individuální ocenění, která turnaji získat mohl. V aktuální sezoně se okamžitě zařadil do kádru Chicaga. V podprůměrném a trápícím se týmu je nejproduktivnějším hráčem a velkým příslibem na lepší časy v blízké budoucnosti. Foto: Profimedia.cz