20 výher v řadě! Fenerbahce vládne turecké soutěži a patří k favoritům na vítězství v Konferenční lize

Víte, kdy naposled prohráli fotbalisté Fenerbahce Istanbul svůj zápas? Bylo to 12. července, ale šlo jen o přípravné utkání před startem sezony. Podlehli tehdy Červené Hvězdě Bělehrad 1:2. Poslední porážka v soutěžním střetnutí se datuje do minulé sezony, když prohráli na začátku června v derby s Galatasarayem 0:3. Od té doby mužstvo jen vítězí.

Pět měsíců a dvacet zápasů. Tak dlouhá je momentálně vítězná šňůra tureckého Fenerbahce. Mužstvo skvěle šlape v turecké nejvyšší soutěži, kde je s 30 body po deseti kolech na čele tabulky, a také v Konferenční lize, v níž má po třech zápasech plný počet bodů a podle odborníků a sázkových kanceláří patří mezi pětici největších favoritů na vítězství v této evropské soutěži. Za úspěchy istanbulského klubu hledejme výbornou přestupovou politiku i skvělou práci trenéra Ismaila Kartala. V kádru Fenerbahce najdeme řadu známých jmen, včetně veterána Edina Džeka nebo Srba Dušana Tadiče. Ti ale nepatří mezi nejdraží borce na soupisce. Pětici aktuálně nejhodnotnějších fotbalistů Fenerbahce podle portálu TransferMarkt najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Dominik Livakovič (Chorvatsko) – 12 milionů eur Je to takový malý zázrak, že mezi absolutně nejlepšími brankáři světa podle posledního hodnocení expertů z Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků figuruje i borec, který nechytá v některém z absolutně nejbohatších a nejslavnějších velkoklubů. Chorvat Dominik Livakovič byl osm let oporou Dinama Záhřeb, s nímž šestkrát triumfoval v ligové soutěži, a především reprezentačního týmu. Dvakrát vyhrál chorvatský Pohár a třikrát Superpohár, čtyřikrát se stal nejlepších chorvatským gólmanem roku. Mistři mezi tyčemi. 10 nejlepších gólmanů současnosti podle fotbalových historiků a statistiků Letos v létě se rozhodl poprvé v kariéře opustit Záhřeb a upsal se za necelých sedm milionů eur Fenerbahce. Pro istanbulský klub to byl skvělý obchod. Až do roku 2028 si pojistil jednoho z nejlepších gólmanů současnosti. Portál TranserMarkt odhaduje jeho aktuální cenu na 12 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Ferdi Kadioglu (Turecko) – 17 milionů eur Obránce Ferdi Kadioglu se narodil v Holandsku a v reprezentaci Oranjes hrál ve všech mládežnických výběrech. Od roku 2022 však nastupuje v seniorském národním týmu Turecka, za který už zvládl naskočit do 13 utkání. Odchovanec klubu NEC Breda zamířil do vlasti svých předků a podepsal smlouvu s Fenerbahce. V istanbulském klubu kroutí nyní čtyřiadvacetiletý borec už pátou sezonu a patří k oporám mužstva. Jeho cena vystoupala už na 17 milionů eur, případný zájemce o jeho podpis by ale možná mohl zaplatit ještě vyšší částku. Ve Fenerbahce má platný kontrakt do konce sezony 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Sebastian Szymanski (Polsko) – 18 milionů eur Vedle zkušeného sedmatřicetiletého matadora Edina Džeka je brankovým tahounem Fenerbahce v současné sezoně i čtyřiadvacetiletý polský univerzál Sebastian Szymanski. Nevysoký borec může operovat na jakéholi pozici v záložní řadě nebo jako podhrotový hráč, což je post, na který ho kouč Ismail Kartal nejčastěji staví. Szymanski se do Istanbulu přesunul letos v létě z Dynama Moskva za necelých deset milionů eur. V minulém ročníku však nehrál v Rusku, nýbrž hostoval v nizozemském Feyenoordu Rotterdam, jemuž pomohl k mistrovskému titulu. Ve sbírce úspěchů má také dva polské tituly, které vybojoval v letech 2017 a 2018 v dresu Legie Varšava. Fenerbahce si talentovaného borce pojistilo do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 1. – 2. Cengiz Ünder (Turecko) – 20 milionů eur Životopis forvarda Cengize Ündera je v 26 letech pěkně bohatý. Fenerbahce je už jeho šestým působištěm na profesionální úrovni. Dříve si zahrál v Basaksehiru, v AS Řím, Leicesteru a Marseille. Do současného působiště přišel letos v létě z Francie za 15 milionů eur a podepsal smlouvu do roku 2027. Na začátku sezony ho však vyřadil ze sestavy natržený stehenní sval a teprve se rozehrává k někdejším výkonům. Podle portálu TransferMarkt dosahuje aktuální tržní cena šikovného dribléra a nahrávače k hranici 20 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. – 2. Fred (Brazílie) – 20 milionů eur Ještě v minulé sezoně oblékal Brazilec Fred dres Manchesteru United. Na Old Trafford strávil pět sezon a vyhrál jednu trofej, v anglickém klubu už s ním ale nadále nepočítali a tak v létě odešel za necelých deset milionů eur za novou výzvou do Fenerbahce. Třicetiletý záložník se okamžitě zařadil mezi opory mužstva, odehrál devět ligových utkání a zaznamenal jednu asistenci. Nastoupil také do všech zápasů v Konferenční lize. Momentálně je na marodce se zraněním třísel. V Istanbulu si jeho služby pojistili do konce ročníku 2026/27. Portál TransferMarkt uvádí jeho cenu kolem 20 milionů eur. Foto: Profimedia.cz