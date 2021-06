20 mladých fotbalistů, jimž experti v roce 2015 věštili zářivou budoucnost. U většiny se těžce sekli

V říjnu roku 2015 vyšel v uznávaném deníku The Guardian článek, v němž tamní redaktoři věštili světlou kariéru tehdejším mladým talentovaným fotbalistům z jednotlivých klubů, které v té době působily v Premier League. „Mohou se z nich stát hvězdy, které ovládnou Premier League, můžou být oporami národních týmů,“ předháněli se v superlativech odborníci nad seznamem dvaceti hráčů narozených v letech 1998 a 1999. Od vydání článku brzy uplyne šest let, což je dostatečně dlouhý časový úsek na vyhodnocení někdejších předpovědi. V následujících kapitolách najdete kompletní dvacítku nadějných hráčů, jak ji experti vybrali v roce 2015, a jejich fotbalové osudy.

Marcus McGuane (Arsenal) Londýnský rodák Marcus McGuane býval už od 16 let členem mládežnických výběrů Albionu. Od roku 2005 vyzrával v akademii Arsenalu. V týmu do 18 let byl dokonce kapitánem, v elitním výběru Gunners ale naskočil pouze do dvou utkání v evropských pohárech. Wengerovy děti. 10 hráčů, které si slavný kouč „vytáhl“ z akademie Arsenalu do prvního týmu. Kde je jim konec? V lednu roku 2018 podepsal smlouvu v Barceloně, ale působil jenom v B-mužstvu. Loni na jaře se vrátil do rodné země a upsal se na dva roky Nottinghamu Forrest, ale v klubu neodehrál jediné utkání, jelikož byl vyexpedován na hostování do třetiligového Oxfordu. Letos v květnu se hostování změnilo v přestup a McGuane podepsal s klubem tříletou smlouvu. Naplnění předpokladů expertů: 5 % Foto: Profimedia.cz

James Finnerty (Aston Villa) Ve fotbalové akademii Aston Villy poměrně často pracují s mladými irskými hráči. Jedním z takových talentů, který zde vyzrával, byl i stoper James Finnerty. Po příchodu z dublinského klubu Belvedere FC se výborně uvedl ve výběru Aston Villy do 18 let a stal se klíčovým hráčem mužstva v soutěži této věkové kategorie. Jeho působení v Birminghamu však skončilo v roce 2018, kdy odešel zadarmo do třetiligového Rochdale, kde ale neodehrál jediný zápas, a odkud se už po půl roce vrátil do vlasti. Od ledna roku 2019 je hráčem klubu Bohemian Dublin. Naplnění předpokladů expertů: 5 % Foto: Profimedia.cz

Corey Jordan (Bournemouth) Urostlý obránce Corey Jordan byl v roce 2015 jedním z největších příslibů Bournemouthu do budoucnosti. Do klubu přišel v sedmi letech, a v šestnácti už patřil do kádru mužstva do osmnácti let. Hráčem Bournemouthu je dodnes, ale za klub neodehrál jediné ligové utkání. V ročníku 2018/19 byl na hostování v Eastbourne a v nedávno skončené sezoně hostoval ve Weymouthu. Na to, že by se měl stát hvězdou Premier League, to zdaleka nevypadá… Naplnění předpokladů expertů: 2 % Foto: Profimedia.cz

Trevoh Chalobah (Chelsea) Trevoh Chalobah je mladším bratrem Nathaniela Chalobaha, který už má na kontě přes padesát zápasů v Premier League v dresech londýnské Chelsea, Burnley a Watfordu. Trevoh zatím na svůj první start v elitní anglické lize čeká. Je to univerzální bek, který nejčastěji hrává na postu stopera, ale může působit i na pozici krajního obránce. Rodák ze Sierra Leone byl od čtrnácti let stálým členem anglických mládežnických výběrů. Je to mentálně silný hráč s poctivým profesionálním přístupem, skvěle fyzicky disponovaný, výborně technicky vybavený a jeho výkonnost jde nahoru. Uplynulou sezonu strávil na hostování v Lorientu a pravidelně hrával francouzskou Ligue 1. Smlouvu na Stamford Bridge má podepsanou do roku 2023. Naplnění předpokladů expertů: 15 % Foto: Profimedia.cz

Kian Flanagan (Crystal Palace) Celý fotbalový svět dobře ví, že akademie Crystal Palace produkuje vynikající hráče. Podle expertů Guardianu byl v roce 2015 jednou z budoucích hvězd kreativní záložník Kian Flanagan. O tehdy šestnáctiletého mladíka, který už hrával pravidelně v týmu do 18 let, se velmi intenzivně zajímaly největší anglické velkokluby – Chelsea, Arsenal a Manchester United. V Crystal Palace působil i v uplynulém ročníku, nastoupil ale jen do devíti utkání v Premier League Two. Za pár dní mu v klubu vyprší smlouva a těžko říct, co s ním bude dál. Naplnění předpokladů expertů: 2 % Foto: Profimedia.cz

Antony Evans (Everton) Už v roce 2015, po dovršení 17 let, podepsal Antony Evans svou první profesionální smlouvu. V Evertonu už v té době hrával v týmu do 23 let. Do prvního celku se však nikdy neprobojoval. V lednu roku 2020 se po dvanácti letech s liverpoolským klubem rozloučil a podepsal dvouapůlletý kontrakt v německém Paderbornu, který tehdy zoufale hledal hráče pro boj o záchranu v Bundeslize. Klub se však mezi elitou neudržel a v uplynulé sezoně už s Evansem nepočítal, takže jej vyexpedoval na hostování do třetiligového anglického klubu Crew Alexandra. Na začátku prázdnin se z Evanse stane volný hráč. Naplnění předpokladů expertů: 2 % Foto: Profimedia.cz

Darnell Johnson (Leicester City) Kmotrem Darnella Johnsona je legenda Leicesteru Emile Heskey. Johnson je univerzálním bekem, který může hrát na postu stopera, na pravé straně obrany nebo jako defenzivní záložník. V minulosti byl kapitánem výběru Leicesteru do 18 let. Od patnácti let byl stálým členem anglických mládežnických reprezentačních výběrů. Už v roce 2016 podepsal v klubu profesionální smlouvu a o rok později pomohl na mistrovství Evropy hráčů do 19 let v Gruzii reprezentaci Albionu ke zlatým medailím. V roce 2018 prodloužil smlouvu s Liškami o tři roky, ale do prvního celku si cestu neprobojoval. Od roku 2019 byl na hostování ve třech klubech. Na konci června mu vyprší smlouva a stane se volným hráčem. Naplnění předpokladů expertů: 2 % Foto: Profimedia.cz

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Jestliže se experti Guardianu v roce 2015 v někom absolutně nezmýlili, když ho pasovali na budoucí hvězdu, pak to je Trent Alexander-Arnold. V říjnu oslaví teprve třiadvacáté narozeniny, ale už pár let je pod bedlivým dohledem skautů i fanoušků z celé Evropy. Ještě v teenagerovském věku si odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a nyní je už jednou z osobností ligy. Zahrál si na mistrovství světa v Rusku, vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i Premier League. 7 talentovaných mladíků do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy anglické Premier League Na Anfield Road věří, že z něho jednou vyroste klubová hvězda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold sice není záložníkem a nejčastěji hraje na pravé straně obrany, ale díky své univerzálnosti může působit i jako (defenzivní) záložník. Naplnění předpokladů expertů: 100 % Foto: Profimedia.cz

Demeaco Duhaney (Manchester City) Experti hovořili v roce 2015 o Demeacovi Duhaneyovi jako o flexibilním a odvážném obránci s dobrou střelou z dálky, který většinou kmitá na pravé straně hřiště. Uměl však dobře zahrát také u opačné lajny. Měl být velkou nadějí Manchesteru City do příštích let. V roce 2016 podepsal premiérový profesionální kontrakt, jenže už o dva roky později se stěhoval zadarmo do druholigového Huddersfieldu, kde mu za začátku prázdnin skončí smlouva a stane se volným hráčem. Naplnění předpokladů expertů: 2 % Foto: Profimedia.cz

Callum Gribbin (Manchester United) Angličan Callum Gribbin byl považován za jeden z největších talentů, které vychovávali v mládežnické akademii Manchesteru United. Byl to nadějný ofenzivní záložník, který báječně zahrával přímé kopy. Bývalý trenér akademie Paul McGuiness o něm prohlásil: „Gribbin je velice talentovaný hráč, jakých v Anglii není mnoho. Umí podržet balon, skvěle si vyhoví se spoluhráči, dokáže si udělat prostor a chytře přihrát, zvládne vybojovat spoustu míčů. V poslední době se dramaticky zlepšil a jeho výkonnost určitě ještě poroste.“ Jenže pak se cosi pokazilo a zadrhlo. V roce 2017 si zlomil během tréninku lýtkovou kost a po zotavení se už nikdy nevrátil na vzestupnou výkonnostní křivku. V roce 2019 odešel do Sheffieldu United a od loňska je hráčem klubu Barrow AFC ve čtvrté anglické lize, za nějž však kvůli zdravotním problémům odehrál jen jediné soutěžní utkání. Naplnění předpokladů expertů: 2 % Foto: Profimedia.cz

Mackenzie Heaney (Newcastle United) Ofenzivní záložník Newcastlu United Mackenzie Heaney získal v roce 2015 Zlatou kopačku na mládežnickém turnaji v Severním Irsku, kde nastřílel nejvíc gólů. Skórování měl tenhle talentovaný mladík v krvi, nebylo tedy divu, že se o něj přetahovalo Skotsko s Anglií ohledně reprezentačního dresu. Nakonec dal přednost reprezentaci Albionu. O tom, jaký potenciál v něm vězel, svědčil i fakt, že navzdory nízkému věku podepsal reklamní smlouvu se společností Nike. V Newcastlu působil od třinácti let, poté, co ho nechtěli v Sunderlandu. Všiml si ho skaut Brian Clarke, který mimo jiné objevil také Sholu Ameobiho. Heaneyho vzory byli David Silva a Lionel Messi, jenže už je skoro jisté, že k jejich fotbalové velikosti nedoroste. Z Newcastlu zmizel po sérii zranění, která mu prakticky zničila kariéru, v roce 2018. Pak už se jen protloukal kluby v nižších soutěžích a dokonce hostoval na Islandu. Momentálně je bez angažmá. Naplnění předpokladů expertů: 1 % Foto: Profimedia.cz

Benny Ashley-Seal (Norwich City) Benny Ashley-Seal se stal jedním z mladých hráčů, které v Norwichi povýšili už v šestnácti letech do týmu do 18 let. V jeho případě se ukázalo, že starším hráčům s přehledem stačí a v lecčems byl dokonce lepší než oni. Odborníci na něm oceňovali rychlost a neustálou duchapřítomnost, díky níž dokázal skvěle číst hru a správně řešit složité situace. Už v roce 2017 kroužili kolem Ashleyho-Seala skauti klubů z Premier League. Odmítl prodloužit smlouvu v Norwichi a upsal se na dva a půl roku Wolverhamptonu. V dresu Wanderers však naskočil pouze k několika pohárovým zápasům a jinak byl na hostování v nižších soutěžích. Loni v září podepsal dvouletý kontrakt s třetiligovým Northamptonem. Naplnění předpokladů expertů: 5 %

Luís Silva (Stoke City) V létě roku 2015 dal tehdy šestnáctiletý Portugalec Luís Silva vale Benfice Lisabon a zamířil na ostrovy. Talentovaného stopera začali tamní odborníci okamžitě srovnávat se španělským bekem Marcem Muniesou, který do Stoke City přišel o dva roky dříve z béčka Barcelony a poměrně rychle se stal členem prvního týmu. Silva býval tahounem portugalské reprezentace do 17 let. Dokázal skvěle organizovat hru a uměl ji výborně přenášet z vlastní obrany do ofenzívy. V roce 2016 podepsal se Stoke City dvouletý kontrakt a vyhrál s Portugalskem mistrovství Evropy hráčů do 17 let. Dnes je mu 22 let, ale v anglickém klubu už tři roky není. Vrátil se totiž zadarmo do své vlasti a od roku 2018 patří klubu Belenenses, kde má podepsanou smlouvu do konce příštího ročníku. Naplnění předpokladů expertů: 5 % Foto: Profimedia.cz

Callum Slattery (Southampton) Už v létě roku 2014 podepsal Callum Slattery v Southamptonu smlouvu, která mu zaručila po dovršení 17 let profesionální podmínky. Stalo se tak v únoru roku 2016. V klubu si na nějaký čas oddechli, že si udrželi jeden ze svých největších talentů, protože Slattery byl pod bedlivým dohledem skautů z bohatých anglických klubů, které po něm mocně toužily. Jenže zaúřadovala smůla a nadějný hráč si vážně poranil koleno. Po uzdravení, v sezoně 2018/19, si odbyl debut v Premier League. Naskočil do tří utkání, ale víc šancí už nedostal ani v dalších ročnících. Southampton ho nejdříve vyexpedoval na hostování do druhé holandské ligy a v uplynulé sezoně hostoval ve třetiligovém Gillinghamu. V klubu má podepsanou smlouvu ještě na příští ročník, ale jeho šance, že se prosadí do prvního týmu, jsou velmi malé. Naplnění předpokladů expertů: 5 % Foto: Profimedia.cz

Joshua Maja (Sunderland) Střední útočník Joshua Maja byl v roce 2015 považován za jednoho z nejtalentovanějších hráčů v mládežnické akademii Sunderlandu. V jeho osobě se spojovaly působivé technické schopnosti s fyzickou silou a neomylným čichem na góly. Maja byl dobrý driblér, při hře jeden na jednoho jen málokdy přišel o míč. Byl to houževnatý pracant, který se snažil zlepšit i své defenzivní kvality. Jeho vzorem byl Sergio Agüero. Poprvé si zahrál v týmu dospělých už v sezoně 2016/17, kdy naskočil do pohárového utkání. V dalším ročníku odehrál 17 zápasů v Championship, kam Sunderland sestoupil. Následoval další pád – do třetí ligy – a v ní tehdy dvacetiletý Maja zářil. Ve 24 střetnutích nasázel 15 gólů, takže si vysloužil přestup za 3,5 milionu liber do Bordeaux a od roku 2019 hrál ve francouzské Ligue 1. V Premier League debutoval až letos, poté, co byl zapůjčen na hostování do Fulhamu. Odehrál deset zápasů, dal tři branky a jasně ukázal, že talentu má stále na rozdávání a je třeba s ním počítat. V Bordeaux má podepsanou smlouvu do roku 2023. Přestože se narodil v Anglii, reprezentuje Nigérii. Naplnění předpokladů expertů: 25 % Foto: Profimedia.cz

Liam Cullen (Swansea City) V odborných kruzích na ostrovech se před pár lety šuškalo o tom, že Liam Cullen je jedním z nejzářivějších talentů, který vzešel z mládežnické akademie Swansea. Do povědomí fanoušků se zapsal v roce 2013, kdy válel v reprezentaci Walesu do 16 let, kde byl nejmladším, ale patrně nejlepším hráčem v týmu. Za rok 2014 získal ocenění pro nejlepšího fotbalistu Walesu do 16 let. První šance v Premier League se ale zatím stále nedočkal, protože Swansea spadla do druhé nejvyšší soutěže, odkud se už několik let nemůže dostat zpět mezi elitu. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2024. Naplnění předpokladů expertů: 10 % Foto: Profimedia.cz

Marcus Edwards (Tottenham Hotspur) Záložník Marcus Edwards byl před pár lety považován za jednoho z nejtalentovanějších mladých fotbalistů na světě. O tom, že jde o výjimečně nadaného hráče, svědčil i fakt, že se o něho zajímali největší giganti – Barcelona, Bayern Mnichov, Chelsea a Manchester City. V roce 2015 hrál v dresu Anglie na mistrovství Evropy hráčů do 17 let a byl jednou z největších hvězd turnaje. Tehdejší kouč Spurs Mauricio Pochettino ho srovnával s mladým Lionelem Messim. Je to nesmírně kreativní záložník s perfektní technikou. V roce 2017 pomohl anglické reprezentaci k mistrovskému titulu na šampionátu hráčů do 19 let, ale také utrpěl zranění kotníku, které ho zbrzdilo v rozletu. V Premier League si však dosud nezahrál. Tottenham se s ním v roce 2019 rozloučil a pustil ho do portugalského klubu Vitória Guimaraes, kde se mu daří naplňovat ze značné části prognózy odborníků. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální tržní cena deset milionů eur. Naplnění předpokladů expertů: 40 % Foto: Profimedia.cz

David Sesay (Watford) David Sesay byl hráčem Watfordu od roku 2007. Vyrostl a zesílil, a v roce 2015 už byl typem fotbalisty-atleta. Podle expertů to vypadalo, že je obdařen výjimečnou rychlostí a vytrvalostí. Jeho ofenzivní schopnosti byly jasně patrné, už když hrával ve výběrech do 15 let. V sedmnácti měl na kontě několik zápasů v týmu do 21 let. Jenže v roce 2016 utrpěl vážné zranění kolena, z něhož se zotavoval skoro celý rok. V roce 2018 z Watfordu odešel jako volný hráč a připojil se k bývalému kouči klubové akademie Harrymu Kewellovi, který v tu chvíli už pár měsíců vedl celek Crawley Town ve čtvrté anglické lize. V něm Sesay působil v posledních třech sezonách, ale na začátku prázdnin se stane volným hráčem. Naplnění předpokladů expertů: 5 % Foto: Profimedia.cz

Tyler Roberts (West Bromwich Albion) Velšský útočník Tyler Roberts byl členem reprezentačního celku na letošním mistrovství Evropy. Navzdory nízkému věku už v roce 2015 hrával v týmu West Bromwiche do 21 let a experti mu věštili zářivou budoucnost. Debut v elitní anglické lize odbyl v posledním utkání sezony 2015/16 proti Liverpoolu. Jeho fotbalové kroky bedlivě sledovali skauti několika věhlasných klubů, nakonec ho ale koupil v roce 2018 za tři miliony liber Leeds United, jemuž loni pomohl po dlouhých letech zpět do Premier League a kde působí dodnes. V uplynulém ročníku naskočil do 27 ligových zápasů a zaznamenal jeden gól a dvě nahrávky. V klubu má podepsaný kontrakt do roku 2024 a jeho tržní cena činí přes pět milionů liber. Naplnění předpokladů expertů: 20 % Foto: Profimedia.cz