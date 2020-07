20 fotbalistů, jimž experti věštili zářivou budoucnost. U většiny se tvrdě spletli

V září roku 1996 vyšla v uznávaném magazínu série článků, v nichž tamní redaktoři věštili světlou kariéru tehdejším mladým talentovaným ostrovním fotbalistům. „Budou to hvězdy, které ovládnou Premier League a stanou se oporami národních týmů,“ předháněli se v superlativech odborníci nad seznamem dvaceti hráčů do dvaceti let. Od vydání článku letos uplynulo 24 let, což je víc než předlouhá kariéra profesionálního fotbalisty, takže je to dostatečně dlouhý časový úsek na vyhodnocení někdejších předpovědi. A můžeme říct, že se odborníci hodně (ale opravdu hodně) sekli. Jen tři hráči z jejich výběru se stali hvězdami Premier League. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete kompletní dvacítku nadějných hráčů, jak ji experti vybrali v roce 1996, a jejich fotbalové osudy.

Michael Owen (Liverpool) V roce 1996 mu bylo 16 let a patřil Liverpoolu. Od roku 1997 do roku 2004 byl Michael Owen klubu věrný a stal se jeho nejlepším střelcem. Miláčci tribun aneb 13 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob V roce 1998 si jako „zázračné dítě“ zahrál na mistrovství světa v anglické reprezentaci a o tři roky později získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu hrajícího v Evropě. V národním týmu nastřílel 40 branek. V jeho případě se experti stoprocentně trefili. Foto: Profimedia.cz

Michael Branch (Everton) V roce 1996 měl útočník Michael Branch 18 let byl velkým talentem Evertonu. V Premier League si ale nikdy nezahrál, působil jen v nižších soutěžích a jednou nastoupil v dresu anglické reprezentace do 21 let. Fakt velké prachy. Toto je 5 nejdražších teenagerů v historii Premier League V jeho kariéře se odehrál jeden nezapomenutelný moment. V zápase Wolverhamptonu proti Nottinghamu Forest v roce 2000 soupeř zakopl míč, aby mohl být ošetřen zraněný hráč, Branch toho využil a poslal balon do sítě. Gól platil. V roce 2012 vyfasoval za obchod s drogami sedm let vězení. V jeho případě odborníci šlápli pořádně vedle.

Jody Morris (Chelsea) V roce 1996 bylo Jodymu Morrisovi 17 let a byl hráčem Chlesea. V londýnském klubu strávil střední záložník osm sezon, během nichž odehrál 124 ligových zápasů, vstřelil pět branek a vyhrál Pohár vítězů pohárů a FA Cup. V roce 2003 odešel do Leedsu a sezonu 2012/13 odehrál v Bristolu City, kde však nastoupil jen ke čtyřem zápasům. REKORDMANI: 7 nejlepších střelců v historii Chelsea. Vede Lampard Jeho kariéra se za „hvězdnou“ rozhodně považovat nedá a navíc ji pošpinil skandál. V září 2001 patřil ke skupině několika opilých hráčů Chelsea, kteří se pár hodin po teroristických útocích na New York posmívali americkým turistům na letišti Heathrow. V roce 2006 byl zatčen a odsouzen za řízení pod vlivem alkoholu. Přišel na čtyři roky o řidičák a vyfasoval 80 hodin veřejně prospěšných prací. Foto: Profimedia.cz

Marlon Broomes (Blackburn Rovers) V roce 1996 byl osmnáctiletý obránce Blackburnu Marlon Broomes považován za jeden z největších talentů anglického fotbalu, ale velká očekávání nenaplnil. Dvakrát si zahrál za reprezentaci do dvaceti let, stejný počet startů nasbíral v jednadvacítce. Víc už nepřidal. Tohle expertům absolutně nevyšlo. Foto: premierleague,com

Kevin Nicholls (Charlton Athletic) V době, kdy odborníci dávali do kupy tento výběr, bylo střednímu záložníkovi Kevinu Nichollsovi 17 let a patřil Charltonu. Nejdelší část kariéry strávil v Lutonu, kde odehrál pět sezon. Po ukončení aktivní kariéry v roce 2010 dělal trenéra a nyní pracuje pro fotbalovou agenturu jako hledač talentů. Jeho hráčská kariéra měla k výjimečnosti hodně daleko. Foto: johnstonepainttrophy.com

John Curtis (Manchester United) Sedmnáctiletý John Curtis z Manchesteru United měl být budoucím kapitánem anglické reprezentace. Tak to tvrdili experti v roce 1996. Jenže talentovaný defenzivní záložník odehrál na Old Trafford jen 13 zápasů. Hvězdy a legendy! Toto je 10 nejlepších fotbalistů v historii Manchesteru United Tři sezony strávil v Blackburnu a na sklonku kariéry zamířil za fotbalem do Austrálie. Čtyřikrát nastoupil v dresu anglické reprezentační dvacítky. Další věštecký krok vedle… Foto: Profimedia.cz

Lee Shearer (Leyton Orient) Záložník celku Leyton Orient Lee Shearer měl v roce 1996 osmnáct let a pokud tehdy někdo čekal, že si co nevidět zahraje v Premier League, šeredně se spletl. V anglické nejvyšší soutěži neodehrál ani jeden zápas. Takže tohle taky odborníkům nevyšlo… Foto: pitcher.com

Darren Fitzgerald (Glasgow Rangers) Severoirský útočník Darren Fitzgerald měl v roce 1996 17 roků a byl hráčem Glasgow Rangers. Většinu kariéry strávil v nižších soutěžích. Naposled se objevil v soutěžním utkání v roce 2008.

Mark Gower (Tottenham Hotspur) Experti předpovídali v roce 1996 sedmnáctiletému záložníkovi Markovi Gowerovi skvělou kariéru v Tottenhamu, kde si však nezahrál jediné utkání. V roce 2001 přestoupil do Barnetu, později hrál pět let v Southendu. Po sezoně 2013/14 ukončil kariéru v Charltonu. O rok později se však ještě vrátil na trávník a odehrál dva duely v šesté anglické lize za tým Ebbsfleet United. Foto: Profimedia.cz

Jamie Buchan (Aberdeen) V roce 1996 byl devatenáctiletý záložník hráčem Aberdeenu. Syn někdejší legendy Manchesteru United Martina Buchana však nebyl zdaleka tak dobrým fotbalistou jako otec. Celou kariéru odehrál ve Skotsku.

Lee Jarman (Cardiff City) V osmnácti letech byl urostlý obránce Lee Jarman velkým příslibem Cardiffu, ale kromě devíti zápasů v reprezentaci Walesu do 21 let se protloukal jen nižšími soutěžemi. Jeden z mnoha, kteří ani z desetiny nenaplnili velká očekávání.

Andy Gray (Leeds United) V roce 1996 měl Andy Gray 18 let a byl považován za jeden z největších talentů skotského fotbalu. Útočník Leedsu United však v reprezentačním týmu odehrál jen dva zápasy. Největší část kariéry strávil v Barnsley, v roce 2013 se vrátil do Bradfordu, kde už působil v letech 2002 – 2004, a tam také ukončil profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

Michael Bridges (Sunderland) V roce 1996 měl Michael Bridgers 17 let a byl hráčem Sunderlandu. O čtyři roky později se významně podílel na fantastické jízdě Leedsu v Premier League. Klub skončil třetí a Michael Bridges k tomu pomohl několika góly. Nepostradatelní! 10 hráčů, kteří odehráli v Premier League nejvíc zápasů v základní sestavě V anglické reprezentaci do 21 let odehrál jedenáct zápasů, ale do seniorského výběru nikdy nenakoukl. Měl smůlu, že velkou část jeho kariéry poznamenala zranění. Foto: Profimedia.cz

Richard Wright (Ipswich Town) Před čtyřiadvaceti lety byl tehdy osmnáctiletý brankář Ipswiche Richard Wright považován za velký příslib. Mihl se v Arsenalu, Evertonu či West Hamu, ale nikde díru do fotbalového světa neudělal. V roce 2012 podepsal jednoletý kontrakt s Manchesterem City, ale do branky se ani jednou nedostal. V následujících sezonách vždycky smlouvu o rok prodloužil, ale neodchytal jediné utkání. V květnu roku 2016 pověsil kopačky definitivně na hřebík. Foto: Profimedia.cz

Rio Ferdinand (West Ham United) Devatenáctiletý obránce Rio Ferdinand byl v roce 1996 hráčem West Hamu United. V roce 2000 přestoupil do Leedsu, odkud si ho o dva roky později přetáhl Alex Ferguson do Manchesteru United. Karikatury, nebo kreatury? Kreslíři se se slavnými fotbalisty nemazlí Ferdinand se stal šestinásobným mistrem anglické ligy, vyhrál FA Cup a také Ligu mistrů. Po odchodu z Manchesteru United dohrál kariéru v Queens Park Rangers. V jeho případě se odborníci (výjimečně) trefili – byla to hvězda první velikosti. Foto: Profimedia.cz

Grant Brebner (Manchester United) V roce 1996 bylo defenzivnímu záložníkovi Grantu Brebnerovi osmnáct roků a patřil Manchesteru United. Za první tým si ale nikdy nezahrál a v roce 1998 přestoupil do Readingu, odkud po jedné sezoně zamířil do Skotska, kde strávil pět roků v Hilbernianu a dva v Dundee United. Fakt velké prachy aneb 25 nejdražších přestupů v historii Manchesteru United V roce 2006 se vydal na druhou stranu světa a stal se na šest let posilou australského klubu Melbourne Victory. Vrcholem jeho kariéry bylo sedmnáct startů za skotskou reprezentační jednadvacítku.

Paul Hartley (Millwall) Bylo mu 17 let a patřil Millwallu, když mu fotbaloví znalci věštili zářivou kariéru. Záložník Paul Hartley se však do Premier League nikdy nepodíval. Vyhrál dva ligové tituly s Celtikem Glasgow a nastoupil k 25 zápasům ve skotském nároďáku, s nímž hrál i proti českému týmu. Od loňska je trenérem celku Cove Rangers. Foto: Profimedia.cz

Emile Heskey (Leicester City) V roce 1996 bylo odchovanci Leicesteru 19 let. V mateřském klubu odehrál útočník Emile Heskey šest sezon a v roce 2000 zamířil do Liverpoolu, kde strávil nejlepší část své kariéry. Za Reds nastoupil k 223 zápasům, v nichž nastřílel 60 branek. 9 slavných fotbalistů, jejichž kdysi zářivá kariéra padá strmě dolů Nikdy sice nevyhrál titul v Premier League, ale radoval se ze zisku FA Cupu, Ligového poháru i Poháru UEFA. V anglické reprezentaci zvládl 62 utkání, ve kterých dal sedm gólů. Po dvou sezonách strávených v letech 2012 až 2014 v Austrálii hrál za Bolton Wanderers ve druhé nejvyšší anglické soutěži, kde v roce 2016 ukončil kariéru. V jeho případě prognóza odborníků vyšla. Foto: Profimedia.cz

Michael Walsh (Scunthorpe United) O talentovaného obránce Michaela Walshe se nikdy nezajímal žádný klub z Premier League. V roce 1996 mu bylo 19 let, o dva roky později odešel ze Scunthorpu do Port Vale, kde strávil devět sezon a odehrál téměř dvě stovky zápasů. Dnes pracuje v plynárenské branži.