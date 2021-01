1992: Rok, který českému hokeji vydal bídnou úrodu. Super sklizeň má Kanada

V roce 1991 se narodil útočník Ondřej Palát, který je nyní jednou z výrazných osobností NHL. V roce 1993 přišel na svět Tomáš Hertl, o jehož nesmírném talentu téměř nikdo nepochybuje. Jenže v mezidobí – v roce 1992 – se toho českému hokeji moc neurodilo.

Asi největšími tuzemskými talenty v NHL, narozenými v roce 1992, jsou brankáři Petr Mrázek a David Rittich. Kromě nich se dokázalo částečně prosadit v elitní zámořské lize ještě pár dalších hráčů - nejvíc Tomáš Nosek, který dosud odehrál 219 zápasů a nasbíral 48 bodů (24+24). Co je to ale proti jiným stejně starým borcům, kteří už jsou několik let hvězdami nejslavnější hokejové soutěže světa...

V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 11 hokejistů narozených v roce 1992, kteří se v NHL dosud prezentovali v nejlepším světle. Při sestavování tohoto žebříčku jsme brali v potaz počet odehraných zápasů, nasbíraných kanadských bodů, bilanci v +/- bodování i průměrný čas strávený na ledě.