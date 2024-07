19 prvenství. 15 českých sportovců, kteří vybojovali zlato na letních olympiádách

Lukáš Rohan, David Kostelecký, Markéta Vondroušová či Jakub Vadlejch. To je jen malý výčet tuzemských sportovců, kteří na zatím posledních letních olympijských hrách v Japonsku útočili na nejcennější kov. Ten nakonec získalo pět Čechů a Češek a navázali tak na zlaté medailisty z Atlanty, Sydney, Athén, Pekingu a Londýna a Rio de Janeira. Od rozdělení Československa zvítězilo na letních olympiádách 15 českých sportovců, kteří vybojovali dohromady 19 zlatých medailí. Všechny je najdete v následujících kapitolách.

Disciplína: rychlostní kanoistika (C 500 m) a rychlostní kanoistika (C1 1000 m) Rok : 1996 (Atlanta) Zajímavost : Závodník v pirátském šátku se stal prvním českým sportovcem po Věře Čáslavské (1968), který získal dvě zlaté medaile na jedné olympiádě.

Disciplína : judo Rok : 2016 (Rio de Janeiro) a 2020 (Tokio) Zajímavost: Už na olympijských hrách v Londýně pomýšlel na medaili, ale nakonec vybojoval sedmé místo, což byl velký úspěch českého juda, ale on sám považoval výsledek na neuspokojivý. Na hrách v Riu byl vlajkonošem tuzemské výpravy. Druhé zlato získal v Tokiu v kategorii nad 100 kg coby judista s nejnižší hmotností.

Jaroslav Kulhavý

Disciplína: horská kola (cross country)

Rok: 2012 (Londýn)

Zajímavost: Byl to úžasný závěr her v Londýně. Český cyklista zvládl náročnou olympijskou disciplínu a v cílové rovince vyjel poslední českou zlatou medaili. Byla to parádní tečka, na kterou dokázal navázat v Riu, kde vybojoval stříbro.

Foto: Profimedia.cz