18x play-off NHL v podání Jaromíra Jágra. Připomeňte si, kdy zářil a kdy se trápil

Jaromír Jágr si zahrál osmnáctkrát v play-off v NHL. (Foto: Profimedia.cz)

Bodové maximum si Jaromír Jágr stanovil ve svém druhém zámořském play-off - k 11 brankám přidal 13 asistencí a oslavil s Penguins druhý Stanley Cup v řadě. Až do odchodu z Pittsburghu v roce 2001 nechyběl ve vyřazovacích bojích ani jednou, po přesunu do Washingtonu ale hned poznal, jaké to je končit sezonu po základní části.

O Stanley Cup si zahrál také v New Yorku Rangers, po návratu do NHL pak s Philadelphií a poté s Bostonem, s nímž postoupil až do finále. Ve vyřazovací fázi ale vyšel gólově naprázdno, připsal si „jen“ deset přihrávek a Bruins padli v klíčové bitvě s Chicagem.

Naposled si ve vyřazovacích bojích zahrál v sezoně 2015/16 - bylo to jeho osmnácté play-off. Všechny jeho účasti v této fázi sezony mapuje tabulka.