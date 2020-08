20 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let

Jednadvacet let, to může být délka extrémně dlouhé a bohaté hokejové kariéry. Přesně tolik světových šampionátů hráčů do 18 let se už v minulosti odehrálo. Nahlédli jsme do statistik a sestavili žebříček z nejproduktivnějších mladíků v historii turnajů této věkové kategorie.

Mezi elitní dvacítkou najdete řadu borců, kteří se z nadějných talentů vypracovali ve hvězdy. V seznamu, který objevíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii, figurují také hokejisté z České republiky a ze Slovenska.