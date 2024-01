17 let poté. Jak si vedou (či vedli) hráči, kteří byli v draftu roku 2007 vybráni před Jakubem Voráčkem?

Část 1 / 7



Jakub Voráček byl od roku 2011 až do konce sezony 2020/21 hráčem Philadelphie. V roce 2007 ho však draftoval ze sedmé pozice Columbus, kam se v létě roku 2021 vrátil. Kdo šel na řadu před ním? A jak se těmto hráčům v NHL vede? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 6. Sam Gagner (Edmonton Oilers) Kanadský útočník Sam Gagner šel na řadu o jedno místo dříve než Jakub Voráček a měl za sebou několik fantastických ročníků v mládežnických soutěžích. Hned v premiérové sezoně v NHL, v níž hájil barvy Edmontonu, posbíral 49 kanadských bodů. U Oilers působil až do roku 2014, v poslední sezoně byl dokonce asistentem kapitána, poté však zamířil do Arizony. Další rok byl ve Philadelphii, hrál taky za Columbus a následně odešel do Vancouveru, odkud se vrátil do Edmontonu. Dlouho tam ale nevydržel a v únoru 2020 byl vytrejdován do Detroitu. Minulou sezonu hrál ve Winnipegu a před tou současnou se opět vrátil do Edmontonu, kde podepsal ročník kontrakt. VIDEO: Když se naštvou hodní kluci. 10 nejpřekvapivějších rvaček v historii NHL V NHL už odehrál přes tisíc utkání, ve kterých zaznamenal přes pět set bodů. Ve 34 letech už jde jeho výkonnost ale znatelně dolů. Na začátku kariéry se od něho určitě čekalo o dost víc. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 5. Karl Alzner (draftován Washingtonem Capitals, ukončil kariéru v roce 2020) Pětkou draftu NHL v roce 2007 se stal obránce Karl Alzner, jehož získal Washington, kde kanadský bek působil až do sezony 2016/17. Následně zamířil do Montrealu a Stanley Cup tak s Capitals nezískal. Od ročníku 2013/14 do sezony 2017/18 nevynechal v základní části ani jeden zápas, po ročníku 2019/20, jehož podstatnou část však odehrál ve farmářském celku Laval Rocket v soutěži AHL, ukončil v 31 letech kariéru. Ve statistikách za sebou zanechal 686 utkání, ve kterých zaznamenal 130 bodů (20+110). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 4. Thomas Hickey (draftován Los Angeles Kings, ukončil kariéru v roce 2022) Kanaďan Thomas Hickey se stal v draftu roku 2007 kořistí Los Angeles. Králové si ho vybrali jako čtvrtého hráče v pořadí a počítali s ním jako s ofenzivním obráncem, který by se měl vypracovat v jednu z velkých hvězd NHL. Hickey byl mimořádně šikovným hráčem, který v juniorských soutěžích zaznamenával velké množství kanadských bodů. V Los Angeles ale patrně budoucí hvězdičku potopili. Místo aby Hickeymu dali šanci v prvním týmu, nechali ho ještě v juniorské soutěži a posléze ho vyexpedovali na farmu, kde ztratil jiskru a vyhasl. Za Kings nenastoupil k jedinému utkání. Štěstím v neštěstí se pro talentovaného hokejistu stal trejd do New Yorku Islanders, kde konečně dostal důvěru a začal hrát v NHL. V dresu Ostrovanů nastoupil v elitní lize ke 456 utkáním, ve kterých si do statistik zapsal 117 bodů (22+95). V roce 2022 to zabalil a ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 3. Kyle Turris (draftován Phoenixem Coyotes, ukončil kariéru v roce 2022) Jako třetí šel na řadu v draftu roce 2007 Kyle Turris Účastníka tří světových šampionátů získal Phoenix a za Coyotes kanadský forvard hrál do ročníku 2011/12. Poté zamířil do Ottawy, ale v roce 2017 se upsal Nashvillu. V sezoně 2014/15 se dostal na 64 kanadských bodů, což bylo jeho osobním maximem. Od ročníku 2020/21 byl hráčem Edmontonu, kde v roce 2022 ukončil kariéru. V NHL zvládl odehrát 776 utkání, ve kterých zaznamenal 424 bodů (168+256). Dalších 69 zápasů a 32 bodů (14+18) si zapsal v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 2. James van Riemsdyk (draftován Philadelphií Flyers, nyní v Bostonu Bruins) Jakuba Voráčka sice získal v draftu v roce 2007 Columbus, český útočník však byl několik let oporou Philadelphie. V tehdejším draftu Flyers ulovili i Jamese van Riemsdyka, který za klub hrál do roku 2012. Poté odešel do Toronta, zahrál si na olympijských hrách i Světovém poháru, a před sezonou 2018/19 se zase vrátil do Philadelphie. Loni v létě opět změnil povětří a na rok se upsal Bostonu. Během dosavadní kariéry se dvakrát dostal nad hranici 60 bodů v základní části soutěže a dvakrát pokořil hranici 30 nastřílených gólů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 1. Patrick Kane (draftován Chicagem Blackhawks, nyní v Detroitu Red Wings) Americký útočník Patrick Kane je řadu let jedním z nejlepších hokejistů na světě. Během dosavadní kariéry se už radoval z Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy a také ze zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v NHL. Stal se prvním rodilým Američanem, který toto ocenění získal. Je také držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a s Chicagem už třikrát vyválčil Stanley Cup. Za úspěch na ledě vděčí 178 centimetrů vysoký a 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem. Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2013/14 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách Od chvíle, kdy byl v roce 2007 draftován jako první hráč v celkovém pořadí, spojil kariéru s Chicagem, ale v průběhu minulé sezony klub opustil a zamířil do New Yorku Rangers, kde mu vypršela lukrativní osmiletá smlouva. Novou podepsal až v průběhu aktuálního ročníku a upsal se na jeden rok Detroitu. Foto: Profimedia.cz