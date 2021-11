17 let od poslední medaile juniorů. Kam to od té doby dotáhli Češi z bronzové dvacítky?

V roce 2005 přivezli Češi z Ameriky pod vedením trenéra Aloise Hadamczika bronzové medaile. Tehdejší výluka NHL zasáhla i do dění mistrovství světa juniorů. Severoamerické týmy, ale i některé evropské, mohly využít služeb hráčů, kteří by za normálních okolností už hráli v NHL. Vždyť za vítěznou Kanadu nastoupili třeba Phaneuf, Weber nebo nejužitečnější hráč turnaje Bergeron. Ve stříbrném ruském výběru zase zářili Malkin s Ovečkinem, který byl společně s Kanaďanem Carterem a Čechem Rostislavem Oleszem nejlepším střelcem turnaje. Dalším tahounem Hadamczikova výběru byl Marek Schwarz, kterého direktoriát turnaje vyhlásil nejlepším brankářem a členem All-Star týmu. Brzy to bude sedmnáct let a tehdejší junioři dnes jsou (nebo by měli být) na sklonku kariéry. Kam dospěla jejich sportovní dráha? Na to odpovídají následující kapitoly.

Marek Schwarz (brankář)

Brankář Marek Schwarz v dresu St. Louis Blues. V NHL však během tří sezon odehrál jen šest zápasů. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: St. Louis Blues, 17. pozice, 2004 Po mistrovství světa zůstal Marek Schwarz ještě jednu sezonu doma ve Spartě, poté se vydal za Atlantik. V NHL dostal ve třech po sobě jdoucích ročnících pouze šest příležitostí v týmu St. Louis Blues. Větší vytížení měl jen na farmě v Peorii, a tak se rozhodl vrátit domů. ŽEBŘÍČEK: 16 českých gólmanů v NHL. Na Haška nikdo nemá Po návratu po něm sáhla Mladá Boleslav, kde působil tři sezony. Další zahraniční angažmá si vyzkoušel ve Finsku, jeden rok strávil v TPS Turku. Pak chytal čtyři sezony v Liberci, kde ale zastával funkci brankáře číslo dvě a pendloval mezi extraligovým týmem a Benátkami nad Jizerou. Přesto v sezoně 2015/16 přispěl Bílým Tygrům k zisku mistrovského titulu. Ročník 2016/17 strávil v dresu Znojma v mezinárodní lize EBEL, kde byl brankářskou jedničkou a chytal tam i v další sezoně. Pak se vrátil do Liberce, ale pouze pendloval mezi severočeskou metropolí a farmou klubu v Benátkách nad Jizerou. Od minulého ročníku je brankářem Mladé Boleslavi, ale v jejím dresu nastoupil jen do tří utkání.

Vladislav Koutský (brankář)

Vladislav Koutský odchytal na šampionátu dvacítek v roce 2005 jedno utkání, inkasoval jednu branku a přispěl k zisku bronzových medailí. Takto pak chytal o deset let později v sezoně 2014/15 v dresu Šumperku. (Foto: Profimedia.cz) Nedraftován Vladislav Koutský až do konce sezony 2014/15 pravidelně chytal puky v české druhé lize. V extralize zasáhl do zápasu pouze jednadvacetkrát. Než v roce 2015 poprvé zamířil na zahraniční angažmá ve druhé francouzské lize, kde hájil barvy celku Val Vanoise, hrál v tuzemské soutěži v Šumperku. Ročník 2016/17 už opět odchytal doma - ve třetí nejvyšší soutěži oblékal dres Kolína. V další sezoně se však vrátil zpět do Francie, kde podepsal roční kontrakt s třetiligovým klubem z Marseille. Od roku 2018 je hráčem Spartaku Choceň.

Martin Lojek (obránce)

Martin Lojek je jedním z hráčů z bronzového týmu z roku 2005, kteří si posléze zahráli i v seniorské reprezentaci. Odehrál v ní osm utkání a dal jednu branku. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: Florida Panthers, 105. pozice, 2003 V sedmnácti letech se vydal Martin Lojek do Kanady, kde hrál tři roky v Bramptonu kanadskou juniorskou ligu. Po mistrovství světa strávil ročník na farmě v Rochesteru, aby mohl v následujících dvou sezonách odehrát pět utkání v NHL za Floridu. Do statistik si zapsal jednu asistenci. V roce 2008 se vrátil do vlasti – do Třince, kde střídavě působil až do sezony 2013/14 a v roce 2011 zvedl nad hlavu trofej pro vítěze extraligy. V ročníku 2014/15 oblékal dres slovenského Martina, pak se přesunul do Žďáru nad Sázavou, následně do Třebíče a v pak se stal opět hráčem třetiligového Žďáru nad Sázavou, kde působí také v aktuálním ročníku.

Roman Polák (obránce) Obránce Roman Polák je jedním mála českých bronzových hochů z juniorského šampionátu v roce 2005, kteří si vybojovali stálé místo v NHL. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: St. Louis Blues, 180. pozice, 2004 Obránce Roman Polák strávil bronzovou sezonu před sedmnácti lety v kanadském Kootenay. Po mistrovství světa odehrál extraligový ročník za Vítkovice. Další dvě sezony pendloval mezi St. Louis a farmou v Peorii. Od roku 2009 byl stálicí v obraných řadách St. Louis. V roce 2014 se stěhoval do Toronta, o čtyři léta později začal hrát za Dallas, odkud se loni vrátil do Vítkovic.

Martin Tůma (obránce)

Martin Tůma býval hokejovým světoběžníkem a prošel neuvěřitelným množstvím klubů. Dva roky působil také v Českých Budějovicích. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: Florida Panthers, 162. pozice, 2003 Urostlý obránce Martin Tůma, který se nikdy neprobojoval do prvního týmu Floridy, býval opravdovým světoběžníkem. Mimo české extraligy si vyzkoušel slovinské prostředí v Jesenici, rakouský Dornibirner a anglický Nottingham. V sezoně 2010/11 působil v Českých Budějovicích a zahrál si extraligu, první ligu a dokonce i čtvrtou nejvyšší soutěž u nás. V ročníku 2013/14 válel první ligu v Mostě a po roční pauze, kdy se vůbec neobjevil na ledě, opět vyrazil do zámoří, kde působil v sezoně 2015/16 v soutěži SPHL v dresu celku Columbus Cottonmouth a posléze hrál za Danbury Titans v americké profesionální lize FPHL. V roce 2016 si dal opět roční pauzu a v ročníku 2019/20 už byl opět na ledě, tentokrát v týmu Danbury Hat Tricks, kde (zřejmě) ukončil kariéru.

Ladislav Šmíd (obránce)

Obránce Ladislav Šmíd strávil nejdelší část kariéry po bronzovém juniorském šampiontu v Edmontonu. V dresu Olejářů odkroutil osm sezon. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: Anaheim Ducks, 9. pozice, 2004 Po světovém šampionátu dvacítek v roce 2005 zamířil Ladislav Šmíd za Atlantik, kde zvládl velmi slušnou sezonu na farmě Anaheimu v Portlandu. Pak následovala výměna do Edmontonu, kde odehrál plnohodnotný ročník. Po osmi letech v dresu Oilers byl v roce 2014 vyměněn do Calgary, kde však kvůli vážným problémům s krční páteří neodehrál v sezoně 2016/17 jediný zápas. Před ročníkem 2017/18 se vrátil do vlasti a upsal se Bílým Tygrům z Liberce, v jejichž dresu působí také současné sezoně.

Lukáš Bolf (obránce)

Jednou ze zastávek na hokejové cestě Lukáše Bolfa byly České Budějovice. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: Pittsburgh Penguins, 169. pozice, 2003 Obránce Lukáš Bolf, který odešel do kanadské juniorky už v osmnácti letech, si v NHL nikdy nezahrál. Po mistrovství světa dvacítek se vrátil do vlasti, kde postupně oblékal dresy Vsetína, Sparty, Českých Budějovic či Třince. Po krátkém slovenském angažmá hrál v letech 2012 až 2015 v Kazachstánu, kde také jako dvojnásobný šampion s celkem Ertis Pavlodar ukončil profesionální kariéru.

Ondřej Šmach (obránce)

Obránce Ondřej Šmach spojil část kariéry také se slovenskou extraligou. V sezoně 2015/16 působil v dresu Banské Bystrice. (Foto: Profimedia.cz) Nedraftován Ve své bronzové sezoně před sedmnácti lety pendloval Ondřej Šmach mezi extraligovým Znojmem a tehdy druholigovou Kometou. Po mistrovství světa odehrál jednu sezonu dokonce ve čtyřech týmech, extraligu hrál ve Znojmě a Vsetíně a druhou ligu v Olomouci a Brně. Jeden rok strávil na Slovensku, jinak se přesunoval mezi českou extraligou a nižšími soutěžemi. V sezoně 2014/15 hrál v Karlových Varech, pak oblékal dres Banské Bystrice a Košic, od roku 2017 válel dva roky ve francouzském Amiens a odskočil si dokonce do australské ligy. Ročník 2019/20 strávil napůl v barvách Nových Zámků na Slovensku a ve francouzském Gapu. Nyní už druhým rokem válí v druholigové Skalici.

Michal Gulaši (obránce)

Obránce Michal Gulaši tráví už šestou sezonu v Brně a Kometě pomohl ke dvěma mistrovským titulům. (Foto: Profimedia.cz) Nedraftován Další z beků, který vyrazil za moře ještě v dorosteneckém věku, je Michal Gulaši. Po bronzovém úspěchu se ale vrátil do Vítkovic, kde se usadil v základní sestavě prvního mužstva po dobu tří let. Poté působil tři roky ve Spartě a stejně dlouho byl v Karlových Varech. V ročníku 2014/15 hrál ve švédském Södertälje, kde se jen těsně minul s Davidem Pastrňákem. Od sezony 2015/16 už jsme ho ale zase mohli vidět v extralize, kde hrál za Karlovy Vary. Potom udělal dobře, že v létě roku 2016 zamířil ze západu Čech do moravské metropole, protože s Kometou Brno vybojoval už dvakrát mistrovský titul.

Bedřich Köhler (útočník)

Největšího klubového úspěchu dosáhl Bedřich Köhler ve Zlíně, s nímž vybojoval v roce 2014 mistrovský titul. V Baťově městě působí i nyní. (Foto: Profimedia.cz) Nedraftován Bedřich Köhler je jedním z mnoha úspěšných vítkovických odchovanců, který se po juniorském mistrovství světa usadil v prvním týmu. Po třech letech přestoupil do nedalekého Zlína, kde působil až do konce sezony 2014/15. Pak změnil povětří a zamířil do Hradce Králové, odkud se v létě roku 2018 přestěhoval do Brna. Před nedávno ročníkem 2019/20 se vrátil do Zlína. V české extralize má na kontě 834 zápasů.

Zbyněk Hrdel (útočník) Draftován: Tampa Bay Lighting, 286. pozice, 2003 Urostlý centr Zdeněk Hrdel odešel do Kanady poměrně brzy. Během šesti let v zámoří se ale nikdy nedočkal pozvánky do týmu Tampy Bay. Mimo juniorskou ligu si zahrál také v AHL. Po návratu do vlasti nastupoval ve Spartě a Mladé Boleslavi. Pak hrál druhou nejvyšší soutěž v Berouně. V sezoně 2014/15 si zkusil maďarskou ligu v Dunaújvárosi a také třetí Německou ligu v Peitingu. Cestování se mu zřejmě zalíbilo, protože v létě roku 2015 opět měnil dres a zamířil do francouzského Amiens. Po sezoně mu tam ale vypršela smlouva a pak s hokejem sekl na pět let sekl. V aktuálním ročníku je na soupisce Milevska ve čtvrté lize.

David Krejčí (útočník)

David Krejčí se během let, jež následovaly po bronzu na mistrovství světa juniorů, mohl radovat i ze zisku Stanley Cupu. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: Boston Bruins, 63. pozice, 2004 David Krejčí je bezesporu nejúspěšnějším členem bronzového juniorského týmu z roku 2005. V NHL má odehráno přes devět set zápasů, jednou vyhrál kanadské bodování play-off NHL a také oslavil zisk Stanley Cupu. Není divu, že byl donedávna jedním z nejlépe placeným a nejvíce respektovaných českých hokejistů v NHL. Před aktuálním ročníkem se vrátil domů a upsal se Olomouci.

Marek Kvapil (útočník)

Marek Kvapil se sice neprosadil v NHL, ale s Dynamem Moskva se dvakrát radoval ze zisku Gagarinova poháru pro vítěze KHL. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: Tampa Bay Lightning, 163. pozice, 2005 Rodák ze Slovenské Ilavy poprvé nastoupil v české extralize v dresu Slavie ještě dva roky před bronzovým šampionátem. Od roku 2004 působil Marek Kvapil v Kanadě. Přestože byl v AHL velmi produktivní, v NHL nikdy nedostal šanci. Vzpomínáte? 10 hráčů z extraligy, kteří vybojovali poslední zlato v Německu Po návratu do extraligy v roce 2008 hrál dvě sezony ve Vítkovicích. Po dalším roce v brněnské Kometě začal skákat přes mantinely v Rusku. Tři sezony strávil v moskevském Dynamu a poté hájil v KHL barvy Čerepovce, záhřebského Medveščaku a Nižněkamsku. V létě roku 2016 se upsal Brnu a pomohl Kometě k mistrovskému titulu. Následně ale opět vrátil do Ruska, kde podepsal ročník kontrakt s Chabarovskem, který ale předčasně ukončil a dohodl se na smlouvě v Liberci. Od loňského léta roku 2019 byl hráčem Sparty, za niž ale odehrál jen čtyři zápasy a od té doby se na ledě neobjevil.

Petr Vrána (útočník)

Reprezentační kariéra Petra Vrány neskončila v národním týmu do 20 let. Za seniorskou reprezentaci odehrál dodnes 44 zápasů, ve kterých nastřílel sedm branek. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: New Jersey Devils, 42. pozice, 2003 Stejně jako David Krejčí je Petr Vrána rodákem ze Šternberku. Do Kanady odešel v dorosteneckém věku, po třech letech v juniorských soutěžích odehrál také tři sezony v AHL. Až v ročníku 2008/09 dostal šanci v NHL. V dresu New Jersey odehrál 16 utkání, ve kterých si připsal jeden gól. Farmářské hvězdy. 22 českých hokejistů, kteří získali ocenění „Hráč týdne“ v soutěži AHL Po návratu do extraligy oblékal dva roky Vítkovický dres. V sezoně 2011/12 začal hrát v KHL, nejprve v Chabarovsku, poté dva roky ve Lvu Praha a pak nastupoval za Atlant Mytišči a AK Bars Kazaň. V létě roku 2015 zamířil do Švédska a upsal se klubu Brynäs IF, odkud se po roce vrátil do vlasti a podepsal kontrakt ve Spartě. V průběhu ročníku 2018/19 se přesunul do Třince s ním vybojoval už dvakrát mistrovský titul. S Oceláři má podepsaný kontrakt do roku 2022.

Lukáš Kašpar (útočník)

Lukáš Kašpar je litvínovským odchovancem a než v průběhu sezony 2019/20 zamířil do Mladé Boleslavi, vedl severočeský tým jako kapitán. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: San Jose Sharks, 22. pozice, 2004 V extralize poprvé nastoupil za Litvínov. Poté zkusil Lukáš Kašpar štěstí za Atlantikem, po jedné sezoně strávené v juniorské soutěži nastupoval převážně v AHL. V NHL si připsal pouze 16 startů, ve kterých zaznamenal dvě branky a dvě asistence. Bez Erata a Nečase, ale s posilami. 4 noví hráči, které přivedla Kometa Brno Po návratu do Evropy odehrál jednu sezonu ve finském Oulu. Po zisku zlaté medaile na mistrovství světa 2010 působí v KHL - hrál v Astaně, Doněcku, Chanty-Mansijsku, Slovanu Bratislava, Dynamu Moskva. V roce 2018 se upsal mistrovské Kometě, ale v Brně nevydržel ani do konce sezony a vrátil se do Litvínova, kde hokejově vyrůstal. V průběhu ročníku 2019/20 se však přesunul do Mladé Boleslavi. V minulé sezoně odehrál sedm utkání ve francouzském Angletu.

Milan Hluchý (útočník)

Jednou ze zastávek na hokejové cestě útočníka Milana Hluchého byl i Chomutov, kde hostoval v sezoně 2010/11 z Karlových Varů. (Foto: Profimedia.cz) Nedraftován Milan Hluchý ukončil kariéru v sezoně 2011/12, ale po čtyřech letech se ještě objevil ve čtvrté nejvyšší soutěži v dresu Slaného. Mimo jiné si také vyzkoušel hokej v kanadské juniorce, ale pouze jednu necelou sezonu. V extralize nastupoval od roku 2004 za Kladno, které ho často posílalo na hostování do nižších soutěží. Čtyři sezony si zahrál také v Karlových Varech, s nimiž vybojoval extraligový titul a stříbro.

Michal Borovanský (útočník)

Kromě bronzu z juniorského světového šampionátu má Michal Borovanský ve sbírce úspěchů také extraligový titul, který vybojoval v dresu Slavie. V nejvyšší soutěži působil ještě v barvách Karlových Varů. (Foto: Profimedia.cz) Nedraftován Pražský rodák Michal Borovanský začínal s hokejem ve Slavii. V české nejvyšší soutěži odehrál pouhých 28 utkání, z nichž rovnou polovinu zvládl v dresu Slavie v sezoně 2007/08, takže se podepsal pod zisk mistrovského titulu. Častěji však nastupoval v nižších soutěžích nebo v zahraničí. Angažmá si vyzkoušel v Polsku, Francii nebo Německu. Od roku 2014 byl hráčem třetiligového klubu Kobra Praha, poslední tři sezony kariéry odehrál v Čáslavi.

Rostislav Olesz (útočník)

Ještě v sezoně 2013/14 hrál Rostislav Olesz v zámoří, potom se však vrátil do české extraligy. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: Florida Panthers, 7. pozice, 2004 Do extraligy nakoukl Rostislav Olesz už v patnácti letech v dresu Vítkovic. Před odletem do zámoří si zahrál ještě jednu sezonu za pražskou Spartu. Z HISTORIE: 3 nejcennější medaile české hokejové dvacítky Na Floridě strávil šest sezon, ale nikdy nedokázal naplno rozvinout svůj potenciál. V NHL má odehráno 365 utkání. V sezoně 2013/14 se pokoušel ještě o comeback v dresu New Jersey, ale neprosadil se. Když nedostal žádnou zahraniční nabídku, vrátil se do mateřských Vítkovic. Nakrátko sice zamířil v roce 2015 do švýcarského klubu SCL Tigers, ale z rodinných důvodů se odcestoval zpět do vlasti. Oblékal dres Vítkovic a byl kapitánem týmu, před ročníkem 2019/20 se však dohodl na smlouvě v Olomouci, kde hraje dosud.

Michal Polák (útočník)

Jen sedm utkání odehrál v extralize útočník Michal Polák. Všechny v dresu Plzně. (Foto: hcskoda.cz) Nedraftován Pražský rodák Michal Polák ukončil kariéru už v sezoně 2008/09, ve které nastupoval za třetiligové Klatovy. V české extralize nasbíral pouze sedm startů za Plzeň, jinak působil v nižších soutěžích. V sezoně se však překvapivě opět objevil na ledě v soutěžních zápasech, když v Plzeňské krajské soutěži (páté nejvyšší česká liga), oblékal dres klubu HC Klabava.

Michael Frolík (útočník) Michael Frolík odehrál v NHL 858 utkání, ve kterých si připsal na konto 384 kanadských bodů (159+225). V sezoně 2012/13 se radoval v Chicagu ze zisku Stanley Cupu. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: Florida Panthers, 10. pozice, 2006 Nejmladší člen tehdejšího bronzového výběru. Do extraligy zasáhl Michael Frolík už v šestnácti letech. Po draftu se vydal za Atlantik, kde odehrál ještě dvě sezony v juniorce. Po třech letech na Floridě byl vyměněn do Chicaga, kde dokonce vyhrál Stanley Cup. Dvě sezony působil společně s Ondřejem Pavelcem v kanadském Winnipegu a od ročníku 2015/16 byl hráčem Calgary Flames. Na začátku roku 2020 byl vyměněn do Buffala, v minulém ročníku se ještě marně pokoušel prosadit v Montrealu a nyní hájí barvy švýcarského Lausanne.

Jakub Petružálek (útočník)

Jakub Petružálek se v sezoně 2014/15 vrátil z KHL do české extraligy a pomohl Litvínovu k mistrovskému titulu. (Foto: Profimedia.cz) Draftován: New York Rangers, 266. pozice, 2004 Šikovný útočník Jakub Petružálek začínal s extraligou v Litvínově. Tři sezony se snažil probojovat do NHL, ale vytěžil pouze dva starty za Carolinu Hurricanes, ve kterých si připsal jednu asistenci. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Po návratu do Evropy v roce 2009 odehrál dvě sezony ve finském klubu Lukko Rauma. Další čtyři ročníky válel v KHL, kde vystřídal dresy Chabarovsku, Dynama Moskva, Kazaně a Jekatěrinburgu. V průběhu sezony 2014/15 se z rodinných důvodů vrátil do mateřského Litvínova a udělal dobře, protože se na jejím konci radoval z mistrovského titulu. Ročník 2015/16 začal ve švédském Örebrö odkud zamířil opět do KHL, konkrétně zpátky do moskevského Dynama. Pak se zase vrátil zpátky do české extraligy, v níž válel za Třinec. Od sezony 2018/19 znovu hraje za Litvínov.