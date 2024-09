17 hráčů Plzně, kteří dali gól v Lize mistrů. Blýskli se proti Realu Madrid i Barceloně

Plzeň se po domácí porážce od Manchesteru City v sezoně 2013/14 vyrazila porvat o body do Petrohradu, kde se postavila proti CSKA Moskva. Zápas začal pro Viktorku parádně a František Rajtoral dostal do branky míč, který se k němu odrazil po střele Milana Petržely. To běžela teprve třetí minuta.

Na hřišti Manchesteru City sehrála Viktorka velmi dobrou partii. Měla sice smutný konec, průběh zápasu byl ale hodně zajímavý. Skóre otevřel z penalty Sergio Agüero, ještě do přestávky ale srovnal Tomáš Hořava. A jeho rána stála opravdu za to. Joe Hart neměl na tento projektil šanci dosáhnout.

Dát gól na půdě Realu Madrid? To se nepovede každému. Patrik Hrošovský to ale dokázal a na San Bernabeu zadělal na pořádné drama. Slovenský záložník překonal Keylora Navase v 79. minutě střelou zpoza vápna a Bílý balet se začal bát o výsledek. Vedení 2:1 už ale uhájil.

Jan Kovařík (Viktoria Plzeň - AS Řím 2:1)

Plzeň v posledním zápase základní skupiny v ročníku 2018/19 hrála doma proti AS Řím a věděla, že CSKA Moskva vede na půdě Realu Madrid. Viktorka potřebovala vyhrát, k čemuž ji přiblížil Jan Kovařík, který prokázal výbornou formu z posledních zápasů, v 62. minutě nastavil nohu do přihrávky Jana Kopice a poslal svůj tým do vedení. Jenže to netrvalo dlouho…

Foto: Michal Šula / MAFRA / Profimedia