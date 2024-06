17 Čechů, kterým za pár dnů vyprší smlouvy v klubech NHL. Řada z nich se nového kontraktu (asi) nedočká

Část 1 / 18



David Pastrňák má v Bostonu podepsanou smlouvu až do roku 2031. Platné kontrakty mají také Radko Gudas, Pavel Zacha či Ondřej Palát. Řada dalších českých borců, jimž skončí stávající smlouva na konci června, však bude shánět nové angažmá. Někteří se ho zajisté bez problémů dočkají, jiní se ale velmi pravděpodobně v příštím ročníku elitní zámořské ligy neobjeví. Sedmnáct tuzemských hokejistů, o nichž je řeč, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 18 Jan Jeník (Arizona Coyotes) Jan Jeník hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi a od 16 let působil v mládežnických týmech Liberce. V dresu Bílých Tygrů odehrál také 16 utkání v seniorské extralize. V roce 2018 byl draftován Arizonou jako 65. hráč v celkovém pořadí. V juniorské soutěži OHL v barvách týmu Hamilton Bulldogs se vypracoval v jednoho z nejlepších hokejistů v lize a významně si řekl o vstupenku do NHL. V letním kempu a v přípravných zápasech před sezonou 2019/20 na sebe výrazně upozornil. Dokonce se psalo o tom, že by mohl zůstat v prvním týmu, nakonec však vedení klubu rozhodlo o tom, že mu prospěje ještě jedna sezona mezi juniory. Talentovaný borec byl k nezastavení. V 27 zápasech posbíral do statistik 56 bodů za 22 gólů a 34 nahrávek a nebýt zranění, které ho vyřadilo ze hry, mohla být jeho bilance ještě mnohem utěšenější. Vědí, jak chutná NHL. 10 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu Smolný okamžik se odehrál v souboji se Spojenými státy na mistrovství světa juniorů a připravil Jeníka o zbytek parádně rozjeté sezony. Po uzdravení se však dočkal premiéry v NHL. Bylo to v ročníku 2020/21, kdy odehrál dva zápasy, ve kterých dal dvě branky. Dalších třináct startů si zapsal do statistik v následující sezoně. V té nedávno skončené však převážně působil ve farmářském celku Tuscon Roadrunners v AHL a do NHL nakoukl jen v pěti střetnutích, v nichž zaznamenal pouze bod za asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 18 Radim Zohorna (Pittsburgh Penguins) Radim Zohorna je ukázkou toho, že i nedraftovaný hráč z české extraligy se může dostat do NHL. S brněnskou Kometou získal dva mistrovské tituly a v lednu roku 2019 zamířil do Mladé Boleslavi. V dubnu 2020 pak podepsal roční kontrakt s Pittsburghem. Začal ve farmářském klubu a vedl si tam skvěle. Ještě než skončila základní část, dostal pozvánku i do prvního celku Penguins. Za Pittsburgh odehrál v ročníku 2020/21 osm zápasů a posbíral čtyři body. Když mu skončila smlouva, klub mu nabídl dvouletý kontrakt. Na začátku ročníku 2022/23 však získalo jeho práva Calgary a v březnu byl vyměněn do Toronta. Od Jágra po Zohornu. Éra českých hokejistů v Pittsburghu trvá už přes 30 let Poté, co mu v kanadském klubu loni v létě vypršela smlouva, na ocet nezůstal. Dostal laso znovu z Pittsburghu. Sezonu 2023/24 sice začal ve farmářském klubu v soutěži AHL, ale na konci října dostal pozvánku do prvního týmu a poměrně se mu dařilo. Od poloviny ledna už byl ale zase ve farmářském celku. Během tohoto ročníku odehrál nejméně 33 střetnutí, ve kterých zaznamenal sedm bodů (4+3). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 18 Jiří Patera (Vegas Golden Knights) V roce 2017 si českého gólmana Jiřího Pateru vybral v šestém kole draftu klub z Las Vegas a on následně zamířil za Atlantik, kde působil v juniorských ligách a posléze ve farmářském týmu v soutěži AHL. Pražský rodák a odchovanec Slavie dostal první příležitost chytat v NHL v sezoně 2022/23, kdy naskočil do dvou utkání a obě dovedl do vítězného konce. V nedávno skončeném ročníku byl stále především brankářem farmářského celku Henderson Silver Knights, ale šestkrát se představil i v elitní lize, vychytal však jen jednu výhru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 18 Michal Teplý (Chicago Blackhawks) V roce 2020 podepsal útočník Michal Teplý vstupní kontrakt s Chicagem, ale během čtyř sezon nedostal ani jedinkrát šanci zahrát si v NHL. Jeho působištěm byl farmářský celek Rockfort Ice Hogs v soutěži AHL, kde si velmi slušně. V ročníku 2023/24posbíral v 72 zápasech 30 bodů (12+18) a byl sedmým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Blackhawks draftovali havlíčkobrodského odchovance v roce 2019 ve čtvrtém kole draftu, ale nejspíš s ním už nepočítají a prodloužení smlouvy se zřejmě nedočká. Není vyloučeno, že by se třiadvacetiletý borec mohl vrátit po pěti letech v zámoří zpět do Evropy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 18 Adam Klapka (Calgary Flames) Více než dva metry vysoký obr Adam Klapka sice nikdy neprošel draftem NHL, ale předloni dostal nabídku, která nešla odmítnout – kanadský klub z Calgary mu nabídl vstupní kontrakt a on se Flames upsal na dva roky. První sezonu strávil celou ve farmářském celku Calgary Wranglers a působil v soutěži AHL, v té nedávno skončené se konečně dočkal startu v elitní lize. Naskočil do šesti utkání a zaznamenal první gól. Také si však do statistik připsal 19 trestných minut. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 18 Adam Raška (Minnesota Wild) Adam Raška je typem hokejového dříče a pracanta, jehož potřebuje mít ve svých řadách každé mužstvo. Nebojí se tvrdých soubojů a dokáže vybojovat spoustu puků. Převážnou část dorostenecké kariéry strávil v mládežnických týmech třineckých Ocelářů a jedenáctkrát také v jejich dresu zasáhl i do extraligové soutěže dospělých. Naděje v zámoří. 3 nejmladší Češi, kteří si v sezoně 2023/24 zahráli v NHL Před draftem v roce 2020 zamířil za Atlantik a odehrál velice slušnou sezonu v klubu Rimouski Océanic v juniorské lize QMJHL, kde zářil také v dalším ročníku. Představil se též dvakrát na mistrovství světa juniorů a dostal už také šanci v seniorské reprezentaci. Raška je zatím jediným Čechem z draftu v roce 2020, který si zahrál v NHL. V uplynulých třech sezonách naskočil do 13 utkání, ale ani jednou v nich nebodoval. V Minnesotě, kam byl vytrejdován loni v listopadu ze San Jose, mu za pár dní skončí smlouva. Novou k podpisu velmi pravděpodobně nedostane. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 18 Jiří Smejkal (Ottawa Senators) Českobudějovický odchovanec Jiří Smejkal se ještě před osmnáctými narozeninami přesunul za Atlantik a dva roky hrál v juniorské lize WHL. Skauty klubů z NHL ale o svých kvalitách zřejmě nepřesvědčil, protože v draftu po něm nesáhl žádný vybírající. V roce 2016 se vrátil do Evropy, rok hrál v KHL v barvách Záhřebu, načež se přesunul do Sparty, kde vyjma krátké anabáze v Chomutově vydržel do konce ročníku 2019/20. V roce 2020 odešel do Finska a tamní hokej mu dokonale sedl. Nejdříve hrál rok v Tappaře Tampere a od sezony 2021/22 řádil v Lahti. Byl tak výrazný, že přece jen přišla nabídka z NHL a on loni v létě podepsal roční smlouvu s Ottawou. Většinu ročníku strávil ve farmářském týmu Belleville Senators, ale 20 střetnutí odehrál tak v nejprestižnější zámořské lize. Zaznamenal v nich dva body za gól a nahrávku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 18 Aleš Stezka (Seattle Kraken) V roce 2015 byl brankář Aleš Stezka draftován Minnesotou ve čtvrtém kole jako 111. hráč v celkovém pořadí. Kromě dvou sezon v zámořské soutěži USHL však strávil převážnou část dosavadní kariéry na českých kluzištích. Hašek a spol. 19 mužů v maskách, kteří se stali nejlepšími gólmany české extraligy Odchovanec Liberce působil v letech 2021 až 2023 ve Vítkovicích, kde zastával post jedničky mezi tyčemi. V ročníku 2022/23 se objevil devětatřicetkrát v brance, vychytal pětkrát čisté konto a úspěšnost zákroků držel nad 92 procenty. Dvakrát se také stačil zapsat mezi nahrávače a vysloužil si ocenění pro nejlepšího gólmana. Po vydařené sezoně podepsal jednoletý kontrakt v NHL se Seattlem. Celý ročník ale strávil ve farmářském týmu Coachella Valley Firebirds, za který odchytal 27 utkání s úspěšností zákroků 91,4 %. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 18 Matěj Blümel (Dallas Stars) Rodák z Tábora Matěj Blümel je odchovancem pardubického hokeje. Někdejší člen všech reprezentačních výběrů od šestnáctky až po dvacítku odešel v 17 letech do zámoří a působil v juniorské soutěži USHL v dresu celku Waterloo Black Hawks. Poté, co byl v roce 2019 draftován Edmontonem jako stý hráč v celkovém pořadí, se po dvou letech vrátil domů a odehrál tři sezony v Pardubicích. Pastrňák a spol. jsou v silné stáji. 8 českých hokejistů z NHL, které zastupuje agentura Alvo Sports V roce 2022 podepsal vstupní kontrakt s Dallasem a vypravil se podruhé za Atlantik. Převážnou část času však trávil ve farmářském celku Texas Stars v soutěži AHL, kde si vedl velmi dobře. Šestkrát se už ale objevil také v NHL a v elitní soutěži dal i premiérový gól. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 18 Tomáš Nosek (New Jersey Devils) V extralize se Tomáš Nosek objevil poprvé v ročníku 2011/12 a hned slavil s Pardubicemi mistrovský titul. Nejvyšší tuzemskou soutěž opustil po sezoně 2013/14 a jako nedraftovaný hráč podepsal vstupní kontrakt s Detroitem Red Wings. Premiérovou sezonu v zámoří odehrál na farmě v nižší soutěži AHL v celku Grand Rapids Griffins, kde si vedl hodně slušně - v 55 zápasech posbíral 34 bodů (11+23) a ve 12 duelech v play-off dal dvě branky a připsal si sedm nahrávek. 6 hráčů, kteří s Pardubicemi slavili poslední titul a pak se dostali třeba až do NHL V dalším ročníku dostal šanci poprvé naskočit do NHL. V elitní lize zvládl šest střetnutí a následně prodloužil smlouvu ve městě automobilů o dva roky. Jenže stálé místo v kádru Red Wings nezískal a opět hrál především na farmě, kde však mužstvu skvělými výkony pomohl k zisku Calder Cupu. Před rozšiřovacím draftem v roce 2017 se dostal na listinu nechráněných hráčů a Golden Knights po něm sáhli už jako po šestém borci v pořadí. Hned v úvodní sezoně v novém klubu byl stabilní součástí sestavy a s týmem překvapivě postoupil až do finále Stanley Cupu. Pak v něm odsloužil ještě další tři ročníky. V létě 2021 se upsal na dva roky Bostonu a naposled byl hráčem New Jersey. V tomto působišti odehrál v sezoně 2023/24 36 a nasbíral do statistik šest bodů (2+4). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 18 Filip Zadina (San Jose Sharks) Útočník Filip Zadina má hokejové geny. Jeho otec Marek patřil dlouhá léta k inventáři české extraligy. Ve sbírce úspěchů má bronz z mistrovství světa juniorů, titul československého šampiona a tři stříbrné medaile z nejvyšší samostatné české soutěže. Nikdy však nebyl draftován, což se jeho synovi podařilo – v roce 2018 po něm sáhl Detroit už jako po šestém hráči v celkovém pořadí. Filip Zadina měl tu v chvíli za sebou fantastickou sezonu. V juniorské lize QMJHL zaznamenal v 57 zápasech 44 gólů a 38 nahrávek, a stal se nejlepším nováčkem soutěže. Odborníci pěli chválu na jeho bruslení, výbušnost, kreativitu, technické dovednosti, kontrolu puku i střelecké schopnosti. Je to houževnatý hráč, který se umí vracet dozadu a pomáhá defenzívě. 14 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další? V ročníku 2018/19 si odbyl debut v NHL a záhy se propracoval z farmy do prvního týmu. Jeho hokejový růst se však (i díky náchylnosti ke zraněním) zastavil a on výkonnostně stagnoval. Loni v létě Detroit opustil a vydal se za novou výzvou do San Jose. V jednom z nejslabších týmů v lize však neměl snadné ukázat, jaký talent v něm vězí. Se získáním nové smlouvy v elitní lize by neměl mít žádný problém. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 18 Jakub Zbořil (Columbus Blue Jackets) Psávalo se o něm jako o jednom z nejtalentovanějších českých obránců posledních. V roce 2015 se stal Jakub Zbořil třináctkou draftu, v němž ho získal Boston. To už působil v zámoří a oblékal dres Saint John Sea Dogs v soutěži QMJHL. Tři sezony pak odehrál ve farmářském týmu Providence Bruins a v ročníku 2020/21 se konečně prosadil do prvního týmu. Místo si v něm ale neudržel a letos v březnu se ho Boston zbavil formou trejdu do Columbusu. Také Blue Jackets však nechali sedmadvacetiletého zadáka hrát pouze ve farmářském celku. Na kontě má zatím 76 startů v NHL a 16 bodů (1+15) a před sebou nejistotu ohledně dalšího působení v některém z klubů v prestižní zámořské lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 18 Radim Šimek (Detroit Red Wings) Obránce Radim Šimek nebyl nikdy draftován do NHL, ale zájem zámořských skautů si získal svými výkony v české extralize a v reprezentačním dresu. Odchovanec Benátek nad Jizerou hokejově vyzrával v Liberci. Bílým Tygrům v roce 2016 pomohl k extraligovému titulu a zároveň získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče play-off. Kromě toho se stal dvakrát v kariéře nejlépe střílejícím bekem. 11 českých hokejistů, kteří si zahráli NHL v Praze. Kdo se doma představí příště? Kontrakt v San Jose podepsal po mistrovství světa v roce 2017 a Žralokům se původně upsal na jednu sezonu. Strávil ji sice celou ve farmářském celku, ale svými výkony si zajistil prodloužení kontraktu o dva roky. V následujícím ročníku si odbyl premiéru v NHL a jeho hvězda začala pomalu stoupat vzhůru, jenže pak přišlo zranění kolena a Šimek ztratil polovinu sezony. Přesto nad ním v Kalifornii nezlomili hokejku a v roce 2020 mu nabídli k podpisu čtyřletou smlouvu na devět milionů dolarů. Jejího vypršení se však už dočkal jako hráč Detroitu, kam byl vyměněn letos v březnu. Celou sezonu odehrál ve farmářských týmech v AHL. V létě se možná vrátí zpět do Evropy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 18 Dominik Kubalík (Ottawa Senators) Na Dominika Kubalíka ukázalo v sedmém kole draftu v roce 2013 Los Angeles, které českého útočníka získalo ze 191. pozice. V té době už plzeňský rodák působil v týmu Sudbury Wolves a hrál v juniorské lize OHL. Tuto soutěž si zahrál také v dresu celku Kitchener Rangers, po dvou letech se ale vrátil domů. Premiéru v extralize si odbyl v sezoně 2014/15. Odehrál 35 zápasů za Plzeň, dal tři góly a přidal čtyři nahrávky. Už v dalším ročníku ale vstřelil 25 branek a stal se nejlepším kanonýrem nejvyšší soutěže. Korunu pro krále střelců navíc dokázal obhájit a v sezoně 2016/17 se blýskl dokonce 28 góly. V roce 2017 se vydal do KHL. Jenže v Ufě se neprosadil a vrátil se do Plzně, za kterou odehrál dvacet zápasů a přidal dalších 16 branek. Poté zamířil do švýcarského klubu Ambri-Piotta. V základní části sezony 2018/19 odehrál 50 zápasů, dal 25 branek, přidal 32 asistencí a jako první český hokejista ovládl kanadské bodování soutěže. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy, stal se nejlepším útočníkem a dostal se i do ideální sestavy soutěže. 16 českých hokejistů, kteří od roku 2000 nastříleli během sezony v základní části NHL aspoň 30 branek V létě roku 2019 zamířil do NHL. Český útočník podepsal roční kontrakt s Chicagem, které na něj získalo práva díky výměně s Los Angeles. Nasázet během premiérové sezony v NHL 30 branek, to se jen tak nevidí. Kubalík to ale dokázal, dal rovných třicet gólů, přidal 16 nahrávek a byl jedním ze tří hráčů, kteří se ucházeli o cenu pro nejlepšího nováčka. Poměrně slušně mu vyšel i druhý ročník v elitní zámořské lize. Po třech sezonách v Chicagu se přestěhoval do Detroitu, kde měl smlouvu do roku 2024, ale loni v létě byl vyměněn do Ottawy. Moc šťastná výměna to ale nebyla. V kanadském klubu moc prostoru na ledě nedostával, když už ale hrál, předváděl, že střílení gólů má pořád v krvi. V NHL jistě nezůstane v létě na ocet a brzy podepíše nový kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 18 Martin Nečas (Carolina Hurricanes) Martina Nečase si Carolina vybrala před sedmi lety jako 12. v celkovém pořadí. Talentovaný mladík sice zaujal v předsezonním kempu pár týdnů po draftu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí a zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal. S Kometou pak obhájil mistrovský titul. V roce 2018 zářil Nečas na juniorském světovém šampionátu. Spolu s Američanem Caseym Mittelstadtem byl nejproduktivnějším hráčem turnaje a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Nyní byl už pátým rokem nedílnou součástí sestavy Hurricanes. „Říkal si Hurikán.“ 11 českých hokejistů, které dosud draftovala do NHL Carolina Hurricanes Předloni v létě mu vypršel vstupní kontrakt do NHL a podepsal novou dvouletou smlouvu. Finančně si polepšil, ale za výkony, jaké předváděl v minulých dvou sezonách, by si zasloužil trojnásobný plat. Pětadvacetiletý český borec patří k nejproduktivnějším hráčům týmu. Svoje kvality předvedl i na nedávném mistrovství světa v Praze, kde se významně zasloužil o zisk zlaté medaile. O jeho podpis bude na trhu s volnými hráči mimořádný zájem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 18 Filip Hronek (Vancouver Canucks) Když se mluví o největších současných českých defenzivních talentech, většinou se skloňuje jméno Filipa Hronka. Odchovanec královéhradeckého hokeje byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Detroitem, následně odešel do zámoří, kde nejdříve působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit, kde předváděl vynikající výkony a následně zamířil do farmářského mužstva Grand Rapids Griffins v soutěži AHL. Hronkovi předchůdci. 11 českých beků, kteří před ním pokořili v NHL metu 40 bodů za sezonu Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2018/19, v níž naskočil do 46 zápasů a nasbíral 23 bodů (5+18). Pak zazářil na mistrovství světa, kde se stal nejproduktivnějším zadákem, byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se do All-Star týmu. Následně už byl pevnou součástí kádru Red Wings. Loni na jaře byl vyměněn do Vancouveru, trápily ho však zdravotní problémy a moc toho nenahrál. Do ročníku 2023/24 však naskočil ve velkém stylu a pro Canucks byl naprosto nepostradatelným hráčem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 18 Jakub Vrána (St. Louis Blues) Jakub Vrána se stal tuzemskou jedničkou draftu v roce 2014. První šanci v NHL dostal v ročníku 2016/17, v němž naskočil do 21 utkání. V další sezoně se už dokázal nastálo prosadit do sestavy Washingtonu. V 73 zápasech své kompletní premiérové základní části soutěže posbíral 27 bodů za 13 gólů a 14 asistencí. V další sezoně už se dostal na 47 bodů (24+23) v 82 zápasech a o rok později měl 52 bodů (25+27) po odehrání 69 utkání. V průběhu ročníku 2020/21 se stal překvapivě obětí trejdu a skončil v Detroitu. Washington opouštěl s bilancí 284 odehraných zápasů a 157 bodů jako třetí nejproduktivnější Čech v historii klubu. Ve stínu Pastrňáka či Vrány. 4 Češi z draftu 2014, kteří se nedočkali startu v NHL V roce 2022 však kariéru v NHL přerušil a léčil se v programu pro závislosti a duševní problémy. Následně byl z Detroitu vyexpedován do St. Louis, kde s ním však už nepočítají. V průběhu sezony byl zařazen na listinu volných hráčů, ale konkurence o něj neměla zájem, takže byl poslán do farmářského týmu, hrál v AHL a čekal, zda ještě nedostane šanci v prvním týmu. Nedostal. V 28 letech by měl být perspektivním hráčem na vrcholu kariéry, který by neměl mít se získáním nové smlouvy problém, jenže to nebude mít vůbec lehké. Jestli mu některý klub dá důvěru, pak to bude zřejmě jen formou jednoletého kontraktu za podprůměrný plat. Foto: Profimedia.cz