16 nejlepších kanonýrů v historii české ligy. Meta 200 gólů se pokoření (zřejmě) nedočká

12 nejlepších střelců v historii české fotbalové reprezentace do 21 let

V minulosti se o Janu Chramostovi hovořilo jako o ohromném talentu, nikdy ale nevstřelil více než deset branek za sezonu. To by se možná v současném ročníku mohlo změnit, protože je ve famózní formě. Během 15 podzimních zápasů dal sedm branky a zaznamenal čtyři asistence. Nejdelší část kariéry strávil v Mladé Boleslavi, góly ale střílel také v Plzni a během více než tří sezon v Jablonci se trefil více než dvacetkrát.

Martin Doležal přestoupil v roce 2014 z Olomouce do Jablonce a od té doby byl na severu Čech až do poloviny sezony 2021/22, kdy zamířil do Polska, absolutně nepostradatelný. Osobní rekord si v české lize vytvořil v ročníku 2018/19, kdy dal 15 branek, o jedu méně pak zaznamenal dva roky později. Celkem má na kontě úctyhodných 86 gólů, což ho řadí na deváté místo mezi všemi kanonýry v historii soutěže. Stačilo mu na ně 281 utkání.

5. Stanislav Vlček – 94 branek

Stanislav Vlček má na co vzpomínat. Během dlouhé kariéry toho zažil opravdu hodně. Poprvé dal o sobě výrazně vědět v Olomouci, kde se během sedmi let vypracoval mezi klíčové hráče týmu. Následně odešel za Jaroslavem Hřebíkem do Dynama Moskva, aby poté pomohl Slavii k historickému postupu do Ligy mistrů. Dostal se také na Euro v roce 2008 a vyzkoušel si angažmá v Anderlechtu. Kariéru ukončil v sezoně 2012/13 jako Slávista.

Foto: Profimedia.cz