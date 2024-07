16 nejdražších přestupů českých fotbalistů v historii. Králem je (stále) Pavel Nedvěd

Část 1 / 17



Reprezentant Ladislav Krejčí před pár týdny odešel ze Sparty do španělské Girony, ale přestupem ze osm milionů eur se mezi nejdražší české hráče všech dob nezapsal. Šestnáct přestupů českých fotbalistů, za které se platilo aspoň deset milionů eur, najdete v následujících kapitolách. Přestupní částky jsou uvedeny podle portálu TransferMarkt. Zajímavá je pozice Tomáše Rosického, Patrika Schicka a Petra Čecha, kteří se do tohoto výběru zapsali dvakrát...

Pokračování 2 / 17 15. – 16. Tomáš Rosický – 10 milionů eur (Borussia Dortmund → Arsenal) Během angažmá v Dortmundu si získal Tomáš Rosický velké jméno a mluvilo se o zájmu spousty klubů. Přednost před všemi ostatními nakonec dostal Arsenal, kde Malý Mozart rychle zapadl do sestavy a stal se oporou mužstva. Bohužel, jeho kariéru v Anglii zásadně poznamenala řada zranění. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 17 15. – 16. Stefan Simič – 10 milionů eur (FC Janov → AC Milán) Doufal, že se prosadí do kádru slavného AC Milán, mezi vyvolené se ale nevešel. Stoper Stefan Simič si vyzkoušel několik hostování, ale v létě roku 2019 z Itálie nadobro odešel. Simič podepsal čtyřletý kontrakt s Hajdukem Split, který však za člena širšího kádru reprezentace nezaplatil ani pětník, protože přišel zadarmo. Nejvíc za něho utratil právě milánský AC, který jej v roce 2013 koupil z Janova za deset milionů eur. To bylo dvacetkrát víc, než za něj Janovští zaplatili o rok dříve Slavii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 17 13. – 14. Jan Koller – 10,5 milionu eur (Anderlecht Brusel → Borussia Dortmund) Nejlepší reprezentační střelec české historie přišel do Německa z Anderlechtu Brusel, s nímž získal dva ligové tituly. V Belgii navíc patřil mezi elitní ligové střelce. V první sezoně pomohl Dortmundu 11 góly k titulu, v dalších ročnících počet nastřílených gólů ještě navyšoval. „Dino“ v Německu zůstal pět sezon, než se vydal na další štaci do Monaka. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 17 13. – 14. Tomáš Čvančara – 10,5 milionu eur (Sparta Praha → Borussia Mönchengladbach) Útočník Tomáš Čvančara přišel do Sparty v lednu 2022 z Jablonce a odehrál v letenském dresu povedenou jarní část sezony, během níž dal sedm branek. V ročníku 2022/23 byl klíčovým mužem sestavy, která vyválčila mistrovský titul. Výnosné obchody. 7 hráčů, které Sparta prodala na největší balík peněz Ještě v létě roku 2021 byla cena čistokrevného hroťáka podle portálu TransferMarkt 250 tisíc euro, když Letnou o dva roky později opouštěl, zaplatila za něj Borussia Mönchengladbach přes deset milionů eur, v přepočtu více než 260 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 17 12. Alex Král – 12 milionů eur (Slavia Praha → Spartak Moskva) Slávistický odchovanec Alex Král odstartoval ligovou kariéru v Teplicích, odkud se v průběhu ročníku 2018/19 vrátil do Edenu. Původně jako sázka na budoucnost, jeho kariéra ale nabrala rychlý spád a už na začátku dalšího ročníku přestupoval do Spartaku Moskva. Ruský klub za reprezentačního záložníka zaplatil přes 300 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 17 11. Matěj Vydra – 12,2 milionu eur (Derby County → Burnley) V roce 2010 přestoupil Matěj Vydra za dvacet milionů korun z Jihlavy do Baníku. V Ostravě odehrál parádní půlrok a v červnu tehdy osmnáctiletý útočník zamířil za téměř sto milionů korun do Udine. Ovšem v Itálii neprorazil, působil také v Belgii a od roku 2012 byl deset let v Anglii. Posledně jmenovaný klub za něj zaplatil v roce 2018 přes 12 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 17 9. – 10. Adam Hložek – 13 milionů eur (Sparta Praha → Bayer Leverkusen) Adam Hložek měl nakročeno k parádní kariéře. Už jako velmi mladý patřil ke klíčovým hráčům Sparty Praha a k nejlepším fotbalistům v tuzemské Fortuna lize. Nebylo divu, že se o jeho podpis na smlouvě ucházely velké a bohaté kluby. Psalo se o zájmu Neapole, Interu Milán a Juventusu, ale také anglického West Hamu United. Nakonec přestoupil za 13 milionů eur do Bayeru Leverkusen. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 17 9. – 10. Petr Čech – 13 milionů eur (Rennes → Chelsea) Nejdražší český brankář historie se ze Sparty nejprve vydal do Rennes, které sloužilo jako jakási mezistanice. Pro jeho kariéru byl tento krok velice důležitý. Petr Čech byl výraznou postavou francouzské Ligue 1 a v sezoně 2003/04 dokonce nejlepším ligovým brankářem. Pak přišel Roman Abramovič a koupil ho do Chelsea. VIDEO: Nejslavnější zákrok Petra Čecha natočený přímo z kotle Chelsea V Anglii se tehdejší opora české reprezentace vypracovala mezi absolutní špičku a stabilně patřil mezi nejlepší brankáře světa. Londýnský klub dovedl čtyřikrát k titulu v Premier League, dočkal se také trofeje v Lize mistrů a vyhrál Evropskou ligu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 17 7. – 8. Petr Čech – 14 milionů eur (Chelsea → Arsenal) V minulosti se mnohokrát spekulovalo o možném odchodu Petra Čecha ze Stamford Bridge, ale došlo k němu až v roce 2015, když zamířil 14 milionů eur do konkurenčního Arsenalu. Stalo se tak poté, co v Chelsea ztratil místo brankářské jedničky, z něhož jej vystrnadil Belgičan Thibaut Courtois. Kdyby přestupoval o pár let dříve, byla by jeho cena podstatně vyšší, i tak se ale tento transfer zařadil mezi ty nejhodnotnější v historii českých fotbalistů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 17 7. – 8. David Jurásek – 14 milionů eur (Slavia Praha → Benfica Lisabon) Obránce David Jurásek prošel fotbalovými akademiemi Slovácka a Brna. V dresu Zbrojovky se poprvé objevil mezi dospělými, následně si zahrál v Prostějově, odkud ho v létě roku 2021 koupila Mladá Boleslav. V barvách tohoto klubu se během podzimní části sezony 2021/22 poprvé představil v nejvyšší soutěži a okamžitě zaujal skauty bohatých domácích klubů. Psalo se o zájmu Sparty a Slavie, nakonec talentovaný bek zakotvil za přibližně 25 milionů korun v Edenu, kde se upsal do konce června roku 2026. 9 obránců, které Slavia prodala za největší balík peněz. Připojí se k nim v létě Ogbu či Vlček? Pro Slavii šlo zcela jistě o skvělý obchod. V ročníku 2022/23 naskočil do 31 ligových utkání, dal dva góly, na sedm dalších nahrál a vysloužil si přestup do Benfiky Lisabon. Slavia za něj inkasovala od portugalského klubu 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 17 5. – 6. Jakub Jankto – 14,5 milionu eur (Udine → Sampdoria) Slávistický odchovanec Jakub Jankto zamířil už v 17 letech do Itálie a postupně se probojoval do prvního týmu Udine, odkud se dostal i do české reprezentace. Spekulovalo se o zájmu AC Milán, Arsenalu či Monaka, krajní záložník ale v létě roku 2019 nakonec odešel do Sampdorie. Vydržel tam dvě sezony, následně po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska, konkrétně do Getafe. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 17 5. – 6. Tomáš Rosický – 14,5 milionu eur (Sparta Praha → Borussia Dortmund) Když Tomáš Rosický v roce 2001 opouštěl Letnou, bylo mu dvacet let. Dortmund za něho vysázel skoro 400 milionů korun. Padl tak tehdejší rekord Bundesligy, čehož ale klub z Vestfálska vůbec nemusel litovat. Rosický v Dortmundu získal přezdívku „Malý Mozart“ a hned ve své premiérové sezoně dovedl tým k titulu. Po pěti letech v Bundeslize se vydal do Arsenalu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 17 4. Tomáš Souček – 16,2 milionu eur (Slavia Praha → West Ham United) Rekordní ligový přestup Tomáše Rosického byl v létě roku 2020 překonán. Postaral se o to Tomáš Souček, který už v zimě odešel ze Slavie do West Hamu. Nejprve na hostování, to se však po sezoně změnilo v přestup, za který anglický klub zaplatil více než půl miliardy korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 17 3. Patrik Schick – 26,5 milionu eur (AS Řím → Bayer Leverkusen) Reprezentační útočník Patrik Schick měl za sebou velmi dobrou sezonu 2019/20, kterou strávil na hostování v Lipsku. Klub o něj stál i nadále, jenže cena za českého hráče, který patřil AS Řím, byla příliš vysoká a německý klub ji nedokázal zaplatit. Tehdy čtyřiadvacetiletý forvard ale v Bundeslize nakonec zůstal a zamířil do Leverkusenu, který za něho zaplatil přes 700 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 17 2. Patrik Schick – 42 milionů eur (Sampdoria → AS Řím) Ve Spartě ho nechtěli, a tak Patrik Schick přestoupil v roce 2016 zhruba za sto milionů korun do Sampdorie. Úvodní rok v Serii A zvládl na výbornou a přilákal pozornost všech italských velkoklubů. Měl namířeno do Juventusu, z transferu ale nakonec sešlo. Nakonec odešel do AS Řím, který za něho zaplatil téměř miliardu korun a učinil z něho svou nejdražší posilu všech dob. Český útočník ale v Římě nezářil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 17 1. Pavel Nedvěd – 45 milionů eur (Lazio Řím → Juventus Turín) Tohle byla trefa do černého. Už v Laziu Řím Pavel Nedvěd válel, po přestupu do Staré dámy v roce 2001 však jeho hvězda zazářila ještě víc. Juventus dal tehdy za českého záložníka asi 1,6 miliardy korun. FOTO: 4 osudové týmy Pavla Nedvěda. Který dres mu slušel nejvíc? Nedvěd vyhrál s Juventusem čtyřikrát Serii A, zažil však také přesun do nižší soutěže jako trest za korupci. V roce 2003 byl blízko svému snu, jenže s Juventusem nestačil ve finále Ligy mistrů na AC Milán. Tentýž rok ale získal coby druhý český fotbalista v historii Zlatý míč. V Turíně pak působil i po skončení aktivní hráčské kariéry. Foto: Profimedia.cz