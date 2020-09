16 českých hokejistů, kteří od roku 2000 nastříleli během sezony v základní části NHL aspoň 30 branek

Dát v základní části NHL alespoň 30 gólů, to se nepovede každému. Jména českých útočníků, kteří tuto metu pokořili v uplynulých dvaceti letech (a někteří dokonce několikrát), najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Jaromír Jágr - 7x (1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07) V dresech tří týmů se dokázal Jaromír Jágr v tomto tisíciletí prostřílet na hranici 30 branek nebo nad ni v základní části NHL. Na přelomu tisíciletí to zvládl dvakrát jako kapitán Pittsburghu (42 a 52 gólů) a pak to dokázal dvakrát ve Washingtonu (31 a 36). V průběhu ročníku 2003/04 se stěhoval do New Yorku Rangers a v obou klubech dohromady se dostal na 31 branek. V dresu Jezdců pak totéž opět zvládl dvakrát (54 a 30). Foto: Profimedia.cz

Milan Hejduk - 5x (1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07) Milan Hejduk je třetím nejlepším českým kanonýrem v historii NHL. Během kariéry se pětkrát dostal nad hranici 30 branek v základní části soutěže. Poprvé se mu to podařilo na přelomu tisíciletí během jeho druhé sezony v Coloradu. Tehdy nasázel soupeřům 36 gólů. O rok později se poprvé dostal přes čtyřicetigólovou metu a v ročníku 2002/03 skončil na padesátce, čímž si stanovil osobní maximum a vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra v NHL. Foto: Profimedia.cz

David Pastrňák - 4x (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) Aktuálně nejlepší český střelec v NHL pokořil třicetigólovou hranici už čtyřikrát. A pokaždé přidal pár branek navíc. V sezoně 2016/17 se trefil čtyřiatřicetkrát, o rok později měl ve statistikách o gól víc a v ročníku 2018/19 nasázel soupeřům 38 branek. Škoda, že základní část sezony 2019/20 předčasně ukončil koronavirus, protože David Pastrňák útočil na padesátigólovou metu. Po 70 zápasech měl na kontě 48 branek a spolu s Alexandrem Ovečkinem získal Maurice Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy. Foto: Profimedia.cz

Patrik Eliáš 4x - (1999/2000, 2000/01, 2003/04, 2008/09) Legenda New Jersey Patrik Eliáš je druhým nejproduktivnějším českým hráčem v NHL. Přes třicet branek se dostal čtyřikrát. Bodové maximum si stanovil v sezoně 2000/01, kdy dal 40 gólů, připsal si 56 asistencí, dalších 23 bodů přidal v play-off a s Devils došel až do finále Stanley Cupu. Naposledy hranici 30 branek pokořil v ročníku 2008/09, kdy se trefil jednatřicetkrát. Foto: Profimedia.cz

Radim Vrbata - 2x (2011/12, 2014/15) Radim Vrbata pokořil třicetigólovou hranici v NHL dvakrát. Poprvé v ročníku 2011/12, ještě v barvách Phoenixu, kde se blýskl 35 zásahy. O čtyři góly méně dal v sezoně 2014/15 ve Vancouveru. Tehdy přidal i 32 nahrávek a prožil bodově nejúspěšnější sezonu v NHL. Foto: Profimedia.cz

Petr Sýkora - 2x (2000/01, 2002/03) Petra Sýkoru draftovalo New Jersey v roce 1995. Hned v následující sezoně mu dali v týmu hodně prostoru a mladý český útočník nabídnutou šanci využil. Postupně se propracoval mezi klíčové hráče a v roce 2000 mohl nad hlavu zvednout Stanley Cup. O sezonu později si vytvořil střelecký rekord, když zaznamenal 35 branek. V klubu zůstal ještě další rok, pak zamířil do Anaheimu, kde v ročníku 2002/02 nastřílel 34 gólů. Foto: Profimedia.cz

Robert Lang - 2x (2000/01, 2003/04) Robert Lang zvládl v NHL odehrát téměř tisíc utkání v základní části soutěže. Nejlepší část kariéry strávil v Pittsburghu, kde se v sezoně 2000/01 prostřílel nad třicetigólovou hranici (31). O tři roky později se na ni dostal znovu. tehdy nasázel 29 branek v dresu Washingtonu a jednu trefu přidal poté, co byl vytrejdován do Detroitu. Foto: Profimedia.cz

Dominik Kubalík - 1x (2019/20) Dominik Kubalík vstupoval do sezony 2019/20 jako nováček v týmu Chicaga. Premiéru v NHL si odbyl na ledě pražské O2 Arény v utkání proti Philadelphii. Tehdy asi málokdo čekal, že rychle etabluje v elitní zámořské lize coby excelentní střelec. Jenže talentovaný český forvard ukázal, že v něm dřímá obrovský potenciál. V 68 zápasech nasázel rovných 30 gólů a stal se nejlépe střllejícím nováčkem sezony a dostal se do All-Star týmu noviců v NHL.. Dokonce byl nominován na Calder Trophy, prestižní trofej však nezískal. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hertl - 1x (2018/19) Tomáš Hertl neprožil dobrou sezonu. Jeho tým nepostoupil do play-off a on se navíc zranil a odehrál jen 48 utkání. Přesto stačil svůj brankový účet v NHL vylepšit o 16 přesných tref a na kontě jich má už přes sto třicet. V NHL dosud odehrál sedm sezon a nejlépe se mu vedlo v ročníku 2018/19, v němž se blýskl 35 nastřílenými brankami 74 body. Foto: Profimedia.cz

Jiří Hudler - 1x (2014/15) S Detroitem získal Stanley Cup, nejlepší sezonu v NHL ale odehrál za Calgary. V ročníku 2014/15 Jiří Hudler vstřelil 31 branek, přidal 45 asistencí a stal se osmým nejproduktivnějším hráčem základní části. V průběhu dalšího ročníku však zamířil na Floridu, odkud odešel do Dallasu. Tam se jeho zámořská kariéra uzavřela. Foto: Profimedia.cz

Milan Michálek - 1x (2011/12) Přes třicet branek se dostal i Milan Michálek, který zažil dobré časy už v San Jose, střelecky nejúspěšnější sezonu ale zaznamenal v ročníku 2011/12, kdy byl třetím rokem v Ottawě. Senators tehdy pomohl 35 góly a 25 nahrávkami. Na taková čísla už se pak účastník olympijských her v Soči i Světového poháru nikdy nedostal. Foto: Profimedia.cz

Václav Prospal - 1x (2007/08) Jen jedinkrát se během dlouhé kariéry v NHL, během níž nastřádal v základní části 1108 startů, dostal útočník Václav Prospal přes hranici třiceti nastřílených branek. Bylo to v sezoně 2007/08, kterou začal třetím rokem jako hráč Tampy Bay, ale přes uzávěrkou přestupního období byl vytrejdován do Philadelphie, kde jeho kariéra v ročníku 1996/97 odstartovala. Z floridského klubu odcházel jako hvězda - na kontě měl v době přestupu 29 nasázených gólů v 62 zápasech. V dresu Flyers pak stihl do konce základní části nastřílet ještě čtyři další branky. Foto: Profimedia.cz

Petr Průcha - 1x (2005/06) Nejlepším českým střelcem v NHL v sezoně 2005/06 byl Jaromír Jágr s 54 góly, tím druhým nejlepším se stal tehdejší nováček soutěže Petr Průcha, který za svými zády nechal i takové borce jako byli Milan Hejduk či Václav Prospal. V debutovém ročníku se blýskl v dresu New Yorku Rangers 30 góly a posbíral 47 bodů. Tato čísla pak až do odchodu ze zámoří v sezoně 2010/11 nikdy nepřekonal. Foto: Profimedia.cz

Martin Havlát - 1x (2003/04) Jen jednou se během kariéry v NHL dokázal Martin Havlát prostřílet nad metu 30 gólů v základní části ligy. Bylo to v ročníku 2003/04 během jeho třetí sezony v Ottawě. Talentovaný mladík se tenkrát blýskl 31 brankami, k nimž přidal 37 nahrávek. Blizoučko měl k této hranici ještě o pět let později, kdy hájil barvy Chicaga, tehdy mu ale ke třicítce jedna branka chyběla. Foto: Profimedia.cz

Petr Nedvěd - 1x (2000/01) Petr Nedvěd se během bohaté a úspěšné kariéry v NHL prostřílel nad metu 30 branek čtyřikrát, jen jednou to však bylo v tomto tisíciletí. Třikrát to zvládl v 90. letech - jednou ve Vancouveru a dvakrát v Pittsburghu, přičemž jedenkrát se dostal až na 45 gólů. Naposled se mu to povedlo v ročníku 2000/01 jako hráči New Yorku Rangers, kdy nasázel v 79 zápasech 32 branek. Foto: Profimedia.cz