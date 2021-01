16 Čechů, kteří s jedním klubem spojili alespoň deset let kariéry v NHL

Patrik Eliáš není jediným českým hokejistou, který s jedním klubem spojil celou, nebo podstatnou část zámořské kariéry. V NHL působilo (nebo působí) 16 hráčů, kteří v jednom týmu strávili minimálně deset let. Komu a kde se to povedlo, to se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Martin Hanzal (Phoenix, Arizona Coyotes) - 10 sezon Útočník Martin Hanzal býval považován za velký hokejový talent. V draftu roku 2005 po něm sáhl už v prvním kole Phoenix, kde vydržel až do sezony 2016/17, než byl vytrejdován do Minnesoty. V dresu Kojotů patřil mezi spolehlivé hráče, žádného úspěchu ale s klubem nedosáhl. Foto: Profimedia.cz

Martin Straka (Pittsburgh Penguins) - 10 sezon Olympijský šampion z Nagana byl v zámoří 17 let, na vysněný Stanley Cup ale nedosáhl. Do Pittsburghu, ve kterém s několika přestávkami strávil deset sezon, totiž přišel Martin Straka až v roce 1993, tedy rok po obhajobě trofeje. Z klubu odešel v průběhu sezony 1994/95 a přes Ottawu, New York Islanders a Floridu se do něj po dvou letech vrátil. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Modrý (Los Angeles Kings) - 10 sezon Zámořská kariéra Jaroslava Modrého započala v New Jersey. Přes Ottawu se v roce 1995 dostal do Los Angeles, za které, až na roční působení v Atlantě (2005/06) a část sezony v Dallasu (2006/07), hrál až do roku 2008. Foto: Profimedia.cz

Pavel Kubina (Tampa Bay Lightning) - 10 sezon Pavel Kubina patřil k nejlepším českým obráncům v historii NHL. Důrazný bek prošel pěti kluby, nejpodstatnější část kariéry však spojil s Tampou Bay, se kterou v roce 2004 získal Stanley Cup. 8 Čechů, kteří alespoň dvakrát vyhráli Stanley Cup. Kdo bude další? Ve floridském klubu odehrál osm sezon, než odešel do Toronta. Po třech letech a přestupu do Atlanty byl zpět a přidal další dva roky mezi Blesky. Zámořskou kariéru uzavřel ve Philadelphii. Foto: Profimedia.cz

Rostislav Klesla (Columbus Blue Jackets) - 10 sezon Obránce Rostislav Klesla před sezonou 2014/15 vycítil, že se v NHL dostal na svůj strop, a vrátil se domů. Posílil Třinec, který coby kapitán dovedl k extraligovému stříbru. Do týmu Ocelářů nepřinesl jen kvalitu, ale také zkušenost. Deset let hrál v NHL za Columbus a další čtyři za Arizonu. Foto: Profimedia.cz

Radek Bonk (Ottawa Senators) - 10 sezon Radek Bonk v NHL odehrál přes tisíc zápasů. Nejvíce z nich v dresu Ottawy, která si ho vybrala jako třetího hráče draftu v roce 1994. Český útočník dostal šanci hned v první sezoně a postupně se vypracoval v oporu Senátorů, mezi kterými vydržel deset let. Další čtyři roky rozdělil mezi Montreal a Nashville. Foto: Profimedia.cz

Martin Erat (Nashville Predators) - 11 sezon Martin Erat se stal šťastnou volbou Nashvillu v draftu roku 1999. Predátoři sáhli po českém útočníkovi až v sedmém kole draftu na konci druhé stovky, ale od roku 2001, kdy mu dali první šanci v NHL, byl jednou z opor mužstva. DRAFT NHL 1999: 10 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony Pětkrát během jedenácti sezon pokořil hranici padesáti kanadských bodů v základní části soutěže a v roce 2013 odcházel do Washingtonu jako jedna z klubových legend. Momentálně je druhým nejproduktivnějším hráčem (481 bodů) v historii Nashvillu, čtvrtým nejlepším střelcem (163 branek) a druhým nejlepším nahrávačem (318 asistencí). Foto: Profimedia.cz

Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) - 11 sezon Jaromír Jágr oblékal v NHL dresy devíti klubů. Nejdelší část kariéry v NHL spojil s Pittsburghem, kde strávil jedenáct sezon (1990 až 2001) a se kterým získal dva Stanley Cupy. Několikrát se spekulovalo o jeho comebacku do mužstva, Jágr už se ale v klubu, ve kterém zažil největší týmové i individuální úspěchy, neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Aleš Hemský (Edmonton Oilers) - 11 sezon Aleš Hemský se stal třináctkou draftu v roce 2001, ve kterém ho získal Edmonton. V týmu Oilers český útočník strávil necelých jedenáct let, která byla úspěšná, ale i méně vydařená. Hemského talent se rozvíjel, dvakrát se dostal v základní části přes 70 kanadských bodů, postupně se ale začaly hromadit zdravotní problémy, konkurence v kádru a menší herní vytížení. V průběhu sezony 2013/14 odešel do Ottawy, pak nastupoval v dresu Dallasu a kariéru uzavřel v roce 2018 v Montrealu. Foto: Profimedia.cz

Robert Holík (New Jersey Devils) - 11 sezon Jihlavský rodák Robert Holík, který má americké občanství, načal zámořskou kariéru v Hartfordu. Po dvou letech odešel do New Jersey, kde hrál od roku 1992 do roku 2002. S Devils získal dva Stanley Cupy a po dalších letech v New Yorku Rangers a Atlantě se do New Jersey ještě vrátil. V sezoně 2008/09 odehrál 65 zápasů a ukončil zámořskou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kaberle (Toronto Maple Leafs) - 12 sezon Zkušený bek Tomáš Kaberle strávil v Torontu necelých 12 let. V poslední sezoně zamířil do Bostonu, se kterým získal Stanley Cup. Pak působil v Carolině a Montrealu, ale takovou pozici, jako v Torontu, už nikde neměl. Foto: Profimedia.cz

Michal Pivoňka (Washington Capitals) - 13 sezon Útočník Michal Pivoňka strávil v NHL 13 let. Všechny sezony odehrál za Washington, který jej získal už v roce 1984. Čtyřikrát pokořil sedmdesátibodovou hranici, dvakrát dokonce přešel přes 80 bodů a dlouho patřil k oporám Capitals. Postupem času se ale začal vytrácet ze sestavy, v sezoně 1998/99 odehrál jen 36 zápasů a další šanci už nedostal. Foto: capitals.nhl.com

David Krejčí (Boston Bruins) - 14 sezon Útočníka Davida Krejčího si vybral Boston v roce 2004 jako 64. hráče v celkovém pořadí draftu. O svou šanci zahrát si v NHL však musel tvrdě bojovat. První příležitost dostal v sezoně 2006/07, kdy odehrál šest utkání, od dalšího ročníku už se stal ale v sestavě Bruins nepostradatelným. V roce 2011 pomohl mužstvu ke Stanley Cupu a nyní ho čeká už patnáctá sezona. Smlouva mu vyprší v roce 2021. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens) - 14 sezon Tomáš Plekanec byl ještě poměrně nedávno nejvěrnějším Čechem mezi aktivními hokejisty v NHL. Než dal v listopadu roku 2018 prestižní soutěži definitivní sbohem, odkroutil v Montrealu čtrnáct sezon. Během velké většiny z nich patřil k oporám mužstva. Foto: Profimedia.cz

Milan Hejduk (Colorado Avalanche) - 14 sezon Bývalý skvělý útočník a olympijský šampion z Nagana hrál v NHL od sezony 1998/99. V zámoří strávil Milan Hejduk celkem 14 ročníků a ve všech oblékal dres Colorada, se kterým v roce 2002 vyhrál Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz