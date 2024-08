15 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005. Kam to během kariéry (zatím) dotáhli?

Část 1 / 16



Zahrát si NHL je snem téměř každého hokejisty. Když mladý hráč uspěje v draftu, jeho šance na start v nejprestižnější lize světa se zvyšuje. A často není úplně důležité, z jaké pozice jsou hráči vybráni. Český hokej měl v draftu NHL zatím dvě jedničky – Romana Hamrlíka a Patrika Štefana. Hodně dobře dopadli také Jaromír Jágr, Jakub Voráček, David Pastrňák či Pavel Zacha. Víte ale, kteří čeští hráči se umístili na opačném pólu? Patnáct nejhůře draftovaných Čechů od roku 2005 (a jejich hokejové příběhy) najdete v následujících kapitolách.

Na Dominika Kubalíka ukázalo v sedmém kole draftu v roce 2013 Los Angeles, které českého útočníka získalo ze 191. pozice. V té době už plzeňský rodák působil v týmu Sudbury Wolves a hrál v juniorské lize OHL. Tuto soutěž si zahrál také v dresu celku Kitchener Rangers, po dvou letech se ale vrátil domů. Premiéru v extralize si odbyl v sezoně 2014/15. Odehrál 35 zápasů za Plzeň, dal tři góly a přidal čtyři nahrávky. Už v dalším ročníku ale vstřelil 25 branek a stal se nejlepším kanonýrem nejvyšší soutěže. Korunu pro krále střelců navíc dokázal obhájit a v sezoně 2016/17 se blýskl dokonce 28 góly. V roce 2017 se vydal do KHL. Jenže v Ufě se neprosadil a vrátil se do Plzně, za kterou odehrál dvacet zápasů a přidal dalších 16 branek. Poté zamířil do švýcarského klubu Ambri-Piotta. V základní části sezony 2018/19 odehrál 50 zápasů, dal 25 branek, přidal 32 asistencí a jako první český hokejista ovládl kanadské bodování soutěže. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy, stal se nejlepším útočníkem a dostal se i do ideální sestavy soutěže. V létě roku 2019 se vydal do NHL a podepsal roční kontrakt s Chicagem, které na něj získalo práva díky výměně s Los Angeles. Nasázet během premiérové sezony v NHL 30 branek, to se jen tak nevidí. Kubalík to ale dokázal, dal rovných třicet gólů, přidal 16 nahrávek a byl jedním ze tří hráčů, kteří se ucházeli o cenu pro nejlepšího nováčka. Poměrně slušně mu vyšel i druhý ročník v elitní zámořské lize. Po třech sezonách v Chicagu se přestěhoval do Detroitu, kde měl smlouvu do roku 2024, ale loni v létě byl vyměněn do Ottawy. Moc šťastná výměna to ale nebyla. V kanadském klubu moc prostoru na ledě nedostával, když už ale hrál, předváděl, že střílení gólů má pořád v krvi. Chuť a náladu si spravil na mistrovství světa v Praze, kde byl členem týmu, který vybojoval zlaté medaile. I když je momentálně bez smlouvy, na ocet jistě nezůstane a některý z klubů v elitní soutěži o něj projeví zájem.

Přerovský odchovanec Martin Ryšavý hrál od roku 2019 za mládežnické celky Vítkovic a v ročníku 2020/21 si odbyl premiéru v seniorské extralize. Po draftu, v němž po něm sáhli v roce 2021 skauti Columbusu, si sbalil kufry a zamířil do Ameriky. Odehrál tam tři povedené sezony v juniorské soutěži WHL, kde hájil barvy klubu Moose Jaw Warriors. Do NHL byl draftován v roce 2021 Columbusem, který po něm sáhl na konci druhé stovky výběrů. Ryšavý je typem urostlého, fyzicky velmi dobře disponovaného forvarda, který si poctivě plní i defenzivní povinnosti. Jen těžko ho lze odstavit od puku, umí vyvinout slušnou rychlost a dokáže přesně přihrát. Na šampionátu dvacítek v roce 2023 přispěl ke stříbru dvěma přesnými trefami. Od příští sezony ho uvidíme v extralize, protože podepsal dvouletý kontrakt v Liberci.

Předposledním českým hokejistou, na kterého přišla řada v draftu v roce 2014, byl Pavel Jenyš. Odchovanec brněnské Komety byl vybrán jako 199. v celkovém pořadí. V premiérovém ročníku v zámoří naskočil k osmi duelům za farmářský celek Iowa Wild, většinu času ale trávil v juniorských soutěžích. V létě roku 2019 dal Americe sbohem a vrátil se do vlasti, kde se upsal brněnské Kometě. V mateřském klubu se ale neprosadil. V sezoně 2020/21 hrál v Košicích a v těch následujících postupně hostoval v Porubě, ve Vsetíně a ve Znojmě. Od nadcházejícího ročníku bude hájit barvy Prostějova ve druhé lize.

Adam Raška je typem hokejového dříče a pracanta, jehož potřebuje mít ve svých řadách každé mužstvo. Nebojí se tvrdých soubojů a dokáže vybojovat spoustu puků. Převážnou část dorostenecké kariéry strávil v mládežnických týmech třineckých Ocelářů a jedenáctkrát také v jejich dresu zasáhl i do extraligové soutěže dospělých. Před draftem v roce 2020 zamířil za Atlantik a odehrál velice slušnou sezonu v klubu Rimouski Océanic v juniorské lize QMJHL, kde zářil také v dalším ročníku. Představil se též dvakrát na mistrovství světa juniorů a dostal už také šanci v seniorské reprezentaci. Raška je zatím jediným z osmi Čechů draftovaných v roce 2020, který si zahrál v NHL. V uplynulých třech sezonách naskočil do 13 utkání, ale ani v jediném z nich nebodoval. Ze San Jose byl loni v listopadu vytrejdován do Minnesoty, kde na začátku července o rok prodloužil smlouvu.

Dvě desetiletí dlouhá kariéra útočníka Davida Kuchejdy skončila během sezony 2022/23 v dresu Samsonu České Budějovice ve čtvrté lize. Když se ale na hokejovou cestu na přelomu tisíciletí vydával, byl považován za velký talent tuzemského hokeje. Hrál na mistrovství světa osmnáctek i dvacítek a vysloužil si pozornost zámořských skautů, následně i místo v draftu NHL. Sáhlo po něm Chicago na začátku třetí stovky v roce 2005. Pak odešel za Atlantik a dva roky působil v zámořské juniorské lize OHL, kde si v dresu Soo Greyhounds vedl velmi dobře. Pozvánku do elitní ligy však nedostal, a tak se vrátil do vlasti, kde hájil barvy Hradce Králové, ale také hostoval v řadě týmů z nižších soutěží. V roce 2013 se vrátil do mateřského oddílu a závěr profesionální kariéry strávil ve druhé a posléze třetí německé lize.

Letošním draftem NHL prošlo třináct českých hokejistů. Posledním tuzemským mladíkem, který se dočkal výběru, byl obránce Jakub Fibigr, po němž jako po 202. hráči v celkovém pořadí sáhl Seattle. Vítkovický odchovanec, který je vynikajícím bruslařem s ofenzivními instinkty, strávil minulou sezonu v zámořské juniorské lize OHL a vedl si tam nesmírně dobře. V dresu celku Missisauga Steelheads byl druhým nejproduktivnějším zadákem a vůbec nejlepším nahrávačem mezi obránci.

Z osmi českých hokejistů, kteří byli draftováni v roce 2017, se jich už rovná polovina představila v NHL. Jedním těch, kteří se debutu v nejprestižnější hokejové soutěži světa nedočkali, je obránce Daniel Bukač, jehož si vybral Boston v sedmém kole. Chomutovský odchovanec měl v tu chvíli na kontě jednu sezonu v juniorské soutěži WHL, kde strávil i další rok po draftu. Následně odehrál jednu sezonu v konkurenční juniorské lize OHL a tím jeho zámořská mise skončila. Účastník světových šampionátů osmnáctek a dvacítek se v roce 2019 vrátil do vlasti a upsal se Liberci, v dresu Bílých Tygrů ale odehrál během tří sezon jen dva zápasy, jinak byl na hostování v Benátkách nad Jizerou a Jihlavě. Stín druhé ligy nepřekročil ani poté, co odešel do Zlína. Minulý ročník odehrál v B týmu Pardubic a ve Znojmě, v tom nadcházejícím bude pětadvacetiletý zadák bojovat o místo v kádru Českých Budějovic.

Útočník Ondřej Kaše se narodil v Kadani, ale prošel mládežnickými výběry v chomutovském klubu. V sezoně 2013/14 debutoval v extralize. O rok později posbíral 21 bodů, dalších jedenáct jich přidal v play-off a následně odešel do zámoří. V roce 2014 byl draftován Anaheimem, v jehož barvách hrál až do února roku 2020, kdy byl vytrejdován do Bostonu. Pak si ještě zahrál rok v Torontu a epizodně v Carolině. V roce 2023 se vrátil na sever Čech - nikoli však do Chomutova, ale do Litvínova, kde se stal tahounem a největší hvězdou mužstva. Po povedeném mistrovství světa v Praze se mohl vrátit do NHL, zájem o jeho podpis byl, ale rozhodl se, že zůstane na severu Čech.

Obránce Radim Šalda byl v době draftu v roce 2018 už rok v zámoří, kde působil v juniorské lize QMJHL v dresu celku Saint John Sea Dogs a vedl si opravdu dobře. V premiérové sezoně zaznamenal v 62 zápasech 41 bodů a byl zařazen do All-Star týmu nováčků ročníku 2017/18. Následně po něm sáhla ve výběru talentů Tampa Bay. V dalším ročníku hrál stejnou soutěž v jiném klubu (Rimouski Océanic) a opět podával kvalitní výkony, do seniorské AHL, kde by mohl bojovat o šanci zahrát si v NHL, se však následně nepřesunul a vrátil se domů. Tři roky hrál v Hradci Králové a pak válčil dvě sezony v barvách Litvínova. V létě podepsal smlouvu na dva roky s opcí na další sezonu v Karlových Varech.

V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty. V NHL zvládl dosud odehrát 748 utkání, v nichž zaznamenal 477 bodů (162+315), dalších 150 střetnutí přidal v play-off, kde se blýskl 51 góly a 50 nahrávkami. Dvakrát výrazně pomohl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu a předloni v létě zamířil za novou štací do New Jersey, kde má podepsanou smlouvu do roku 2027.

Vsetínský rodák Miroslav Svoboda byl v roce 2015 draftován do NHL Edmontonem, ale v nejslavnější lize světa si nikdy nezahrál. Tři roky po draftu odešel po skvělé sezoně v dresu Plzně do zámoří a zkoušel se prosadit do kádru Nashvillu, ale když se mu to nepodařilo, vrátil se poměrně rychle do Evropy. Od roku 2019 chytal dva roky ve Vítkovicích a posléze strávil dva ročníky v Plzni. V minulé sezoně byl brankářskou jedničkou finského celku Sport z Vaasy, v němž má podepsanou smlouvu do roku 2026.

V roce 2016 draftovali Bluesmani ze St. Louis Filipa Helt. Talentovan

Pokračování 14 / 16 3. Milan Klouček – 213. v pořadí v roce 2018 (Nashville Predators) Jako poslední z českých hráčů v draftu roku 2018 našel potenciálního zaměstnavatele brankář Milan Klouček. V sedmém kole po něm sáhli Predátoři z Nashvillu. Pardubický odchovanec měl v době výběru na kontě už několik startů v české extralize dospělých a věřil, že se může prosadit nastálo do sestavy Dynama. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Na rozdíl od mnoha jiných draftovaných borců nezamířil do zámoří a zůstal na domácích kluzištích a až do konce minulé sezony byl hráčem Pardubic, byť v minulých letech často hostoval v jiných klubech - ve Vrchlabí, v Českých Budějovicích, Přerově, Kladně, Litoměřicích či Plzni. V nadcházejícím ročníku bude bojovat o místo v brance Českých Budějovic. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 16 2. Jakub Konečný – 216. v pořadí v roce 2020 (Buffalo Sabres) Útočník Jakub Konečný pochází z hokejové rodiny. Jeho otec odehrál přes dvě stovky zápasů v nejvyšší federální a posléze samostatné české nejvyšší soutěži v dresech Brna a Olomouce. Jakub se stal před čtyřmi lety nejhůře postaveným českým hráčem v draftu NHL od roku 2005. Sáhlo po něm až jako po 216. hráči Buffalo. 8 českých nadějí, které prošly draftem NHL v roce 2020. Kam se posunuli Myšák, Pytlík a spol? Sezonu před draftem strávil v juniorce pražské Sparty, extraligovou premiéru si odbyl v ročníku 2021/22. V minulých dvou letech byl platným hráčem holešovického celku, od příštího ročníku už ale bude hájit barvy brněnské Komety, se kterou podepsal jednoletý kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 16 1. Tomáš Machů – 221. v pořadí v roce 2021 (New York Islanders) Ostravský rodák Tomáš Machů byl v draftu NHL v roce 2021 posledním českým hráčem, po kterém sáhl některý z klubů. V sedmém kole na něho ukázali zástupci New Yorku Islanders. Žádný tuzemský mladík se výběru nedočkal později než on. To už měl ale za sebou premiéru v nejvyšší tuzemské soutěži v dresu Vítkovic. Kromě toho působil také ve vítkovické juniorce a hostoval v druholigovém Šumperku, Přerově a v Jihlavě. Na konci prosince 2021 se urostlý obránce rozhodl k závažnému kroku a vydal se zkusit štěstí za Atlantik, kde působí v soutěži USHL v dresu Youngstone Phantoms. Za tento tým odehrál v uplynulých třech letech přes 160 utkání a ukázal, že v něm dřímá slušný potenciál. Urostlý bek bude od nadcházejícího ročníku hrát v univerzitní soutěži NCAA za Providence College. Foto: Profimedia.cz