18 nejdražších přestupů českých fotbalistů v historii. Králem je Pavel Nedvěd

Reprezentační záložník Antonín Barák v září odešel na hostování z Udine do Hellasu Verona. Součástí celého obchodu je i opce na případný přestup, který by z Baráka udělal třináctého nejdražšího českého hráče všech dob. Do jaké společnosti se dostane? 18 nejdražších přestupů českých fotbalistů všech dob najdete v následujících kapitolách. Zajímavá je pozice Tomáše Rosického, Matěje Vydry, Patrika Schicka a Petra Čecha, kteří se do tohoto výběru zapsali vícekrát...

Jiří Jarošík – 250 mil. Kč (CSKA Moskva → Chelsea) Tento transfer hodně lidí překvapil. Bývalý obránce Sparty dostal v roce 2005 životní šanci, když jej Roman Abramovič přivedl z CSKA Moskva do londýnské Chelsea. Za tu odehrál 14 zápasů v Premier League a na konci sezony se mohl radovat z ligového titulu. Po sezoně odešel na hostování do Birminghamu, pak přestoupil do skotského Celticu. Foto: Profimedia.cz

Matěj Vydra - 270 mil. Kč (Udine → Watford) Psal se rok 2010, když Matěj Vydra zamířil z Baníku do Udine. V Itálii se ale příliš neprosadil a dostával jen minimum prostoru. Místo toho putoval po hostováních a hrál za Bruggy, Watford či West Bromwich Albion, v jehož týmu okusil i Premier League. V roce 2015 Udine definitivně opustil a za 270 milionů korun odešel do Watfordu, ve kterém se mu dříve střelecky náramně dařilo. V klubu ale tentokrát moc prostoru nedostal a odešel na další hostování, tentokrát do Readingu. Foto: Profimedia.cz

Milan Baroš – 284 mil. Kč (Liverpool → Aston Villa) Po Euru 2004 se mu věštila velká budoucnost. V Liverpoolu načínal čtvrtou sezonu a měl se stát hlavní ofenzivní zbraní svého týmu. V Premier League nastoupil do 26 zápasů, jenže soupeřovy sítě rozvlnil jen devětkrát. V následující sezoně odehrál jen dva zápasy a poté odešel do Aston Villy. Ani tam ale velká očekávání nenaplnil. V první sezoně dal osm branek, v lednu pak odešel do Lyonu. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Řepka – 298,2 mil. Kč (Fiorentina → West Ham) Velký rebel a bouřlivák toho za svou kariéru zkusil hodně. Ze Sparty nejprve vyrazil do Fiorentiny, odkud v roce 2001 přestoupil do West Hamu. V Anglii si získal srdce příznivců Kladivářů a když londýnský klub v roce 2006 opouštěl, bylo to pro obě strany hodně emotivní loučení. Foto: Profimedia.cz

Alex Král – 310 mil. Kč (Slavia → Spartak Moskva) Slávistický odchovanec odstartoval ligovou kariéru v Teplicích, odkud se v průběhu ročníku 2018/19 vrátil do Edenu. Původně jako sázka na budoucnost, kariéra Alexe Krále ale nabrala rychlý spád a už na začátku dalšího ročníku přestupoval do Spartaku Moskva. Ten za reprezentačního záložníka zaplatil přes 300 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Rosický – 312 mil. Kč (Dortmund → Arsenal) Svým angažmá v Dortmundu si získal Tomáš Rosický velké jméno a mluvilo se o zájmu spousty klubů. Přednost nakonec dostal Arsenal, kde Rosický rychle zapadl do sestavy a stal se oporou mužstva. Bohužel, jeho kariéru v Anglii zásadně poznamenala řada zranění. Foto: Profimedia.cz

Matěj Vydra - 317 mil. Kč (Watford → Derby) Matěj Vydra podruhé. Ve Watfordu se moc neprosazoval, přesto za něj druholigové Derby zaplatilo 317 milionů korun a udělalo z něj nejdražší klubovou posilu v historii. V úvodní sezoně to nebyla žádná sláva a v 33 zápasech dal jen pět branek. V dalším ročníku ale zářil. Foto: Profimedia.cz

Matěj Vydra – 319 mil. Kč (Derby → Burnley) A zase Vydra. Zatímco úvodní ročník v Derby mu příliš nevyšel, v tom druhém zářil, dal 21 branek a stal se nejlepším střelcem celé ligy. Zdálo se, že má namířeno do Leedsu, jeho kroky ale nakonec nabraly směr Burnley, kde působí doteď. Pevnou pozici ale stále nezískal. Foto: Profimedia.cz

Marek Jankulovski – 382 mil. Kč (Udine → AC Milán) Ostravský odchovanec na to šel pěkně postupně. Z Baníku přestoupil do Neapole, po dvou letech odešel do Udine a za další tři sezony do AC Milán. Šmíca, Poborák a další. Jak si vedlo po návratu do ligy 12 slavných fotbalistů Na San Siru zůstal bývalý reprezentační obránce šest sezon, v posledních dvou už toho ale moc nenahrál. Italský titul sice nezískal (Rossoneri vyhráli Serii A rok před jeho příchodem a rok po jeho návratu do Baníku), s AC Milán však došel až na vrchol Ligy mistrů a během svého působení v Miláně byl vyhlášen i nejlepším českým fotbalistou za rok 2008. Foto: Profimedia.cz

Petr Čech - 383 mil. Kč (Chelsea → Arsenal) V minulosti se několikrát spekulovalo o možném odchodu Petra Čecha ze Stamford Bridge, ale došlo k němu v roce 2015, když zamířil za 383 milionů korun do konkurenčního Arsenalu. Stalo se tak poté, co v Chelsea ztratil místo brankářské jedničky, z něhož jej vystrnadil Belgičan Thibaut Courtois. Kdyby přestupoval o pár let dříve, byla by jeho cena podstatně vyšší, i tak se ale tento transfer zařadil mezi ty nejhodnotnější v historii českých fotbalistů. Foto: Profimedia.cz

Jakub Jankto – 389 mil. Kč (Udine → Sampdoria) Slávistický odchovanec zamířil už v 17 letech do Itálie a postupně se probojoval do prvního týmu Udine, odkud se dostal i do české reprezentace. Spekulovalo se o zájmu AC Milán, Arsenalu či Monaka, čtyřiadvacetiletý krajní záložník ale loni v létě nakonec odešel do Sampdorie. Letos zatím nastupuje pravidelně. Foto: Profimedia.cz

Jan Koller – 403 mil. Kč (Anderlecht → Dortmund) Nejlepší reprezentační střelec české historie odešel do Německa z Anderlechtu Brusel, s nímž získal dva ligové tituly. V Belgii navíc patřil mezi elitní ligové střelce. Jan Koller a 11 dalších útočníků. Jak dlouho čekali na reprezentační gól? V první sezoně pomohl Dortmundu 11 góly k titulu, v dalších sezonách se počet nastřílených gólů ještě navyšoval. „Dino“ v Německu zůstal pět sezon, než se vydal na další štaci do Monaka. Foto: Profimedia.cz

Petr Čech – 422 mil. Kč (Rennes → Chelsea) Nejdražší český brankář historie. Ze Sparty se nejprve vydal do Rennes, které sloužilo jako jakási mezistanice. Pro jeho kariéru byl tento krok velice důležitý. Petr Čech byl výraznou postavou Ligue 1 a v sezoně 2003/04 dokonce nejlepším ligovým brankářem. Pak přišel Roman Abramovič a koupil ho do Chelsea. VIDEO: Nejslavnější zákrok Petra Čecha natočený přímo z kotle Chelsea V Anglii se tehdejší opora české reprezentace vypracovala mezi absolutní špičku a stabilně patřil mezi nejlepší brankáře světa. Londýnský klub dovedl čtyřikrát k titulu v Premier League, dočkal se také trofeje v Lize mistrů a vyhrál Evropskou ligu. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Rosický – 504 mil. Kč (Sparta → Dortmund) Když Rosický v roce 2001 opouštěl Letnou, bylo mu dvacet let. Dortmund za něj vysázel okolo 400 milionů korun. Padl tak rekord Bundesligy, kterého ale klub z Vestfálska vůbec nemusel litovat. 9 nejdražších odchodů z Gambrinus ligy. Králem je Tomáš Rosický Rosický v Dortmundu získal přezdívku „Malý Mozart“ a hned ve své premiérové sezoně dovedl tým k titulu. Po pěti letech v Bundeslize se vydal do Arsenalu. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Souček – 540 mil. Kč (Slavia → West Ham) Rekordní ligový přestup Tomáše Rosického byl v létě překonán. Postaral se o to Tomáš Souček, který v zimě odešel ze Slavie do West Hamu. Nejprve na hostování, to se však po sezoně změnilo v přestup, za který anglický klub zaplatil více než půl miliardy korun. Rozhodně ale neprohloupil, nejlepší český fotbalista současnosti totiž v Premier League válí. Foto: Profimedia.cz

Patrik Schick – 703 mil. Kč (AS Řím → Leverkusen) Reprezentační útočník měl za sebou velmi dobrý rok v Lipsku, které o něj stálo i nadále. Jenže cena za Patrika Schicka, který stále patřil AS Řím, byla příliš vysoká a Lipsko ji nedokázalo zaplatit. Čtyřiadvacetiletý forvard ale v Německu zůstal a zamířil do Leverkusenu, který za něj zaplatil přes 700 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Patrik Schick - 991 mil. Kč (Sampdoria → AS Řím) Ve Spartě ho nechtěli, a tak Patrik Schick přestoupil v roce 2016 zhruba za sto milionů korun do Sampdorie. Úvodní rok v Serii A zvládl na výbornou a přilákal pozornost všech italských velkoklubů. Měl namířeno do Juventusu, z transferu ale nakonec sešlo a odešel do AS Řím. Ten za něj zaplatil téměř miliardu korun a učinil z něj nejdražší klubovou posilu všech dob. Český útočník ale v Římě nezářil. Foto: Profimedia.cz