15 milionů eur za Adama Hložka. Sparťanský klenot by mohl zamířit do AC Milán

Sedmnáctiletý Hložek je nejdražším hráčem Fortuna ligy. Portál transfermarkt.de odhaduje jeho cenu na 6,7 milionech eur a je jasné, že klub, který jej bude chtít získat, se bude muset hodně plácnout přes kapsu.

Sparta by Hložka, jenž letos dal sedm branek a přidal stejný počet asistencí, nejradši udržela. Ovšem zda to dokáže, to na Letné nikdo neví. Okolo ofenzivního klenotu je totiž pořádně živo.

Už nějakou dobu se spekuluje o vážném zájmu Lipska a teď se podle několika zahraničních zdrojů vložil do hry další slavný zájemce. Jak totiž informuje portál sempremilan.com, tak po Hložkovi touží AC Milán. A podle Calciomercato.com by za něj Sparta mohla dostat až 15 milionů eur. Další dny a týdny tak budou hodně zajímavé.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia