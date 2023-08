15 let od premiéry Jakuba Voráčka v NHL. Připomeňte si 7 Čechů, kteří tehdy váleli v elitní zámořské lize

Tomáš Vokoun (Florida Panthers)

Dlouhých osm let strávil brankář Tomáš Vokoun v Nashvillu, ale jen dvakrát se s klubem probojoval do play-off, kde pouť Predátorů skončila vždycky už v prvním kole. V NHL si však během angažmá v hlavním městě country music vypracoval skvělou pověst napříč celou soutěží. V roce 2007 se rozhodl změnit povětří a podepsal už jako hvězda smlouvu na Floridě. V dresu Panterů strávil polovinu doby, kterou předtím působil v Nashvillu, ale během pouhých čtyř sezon se nesmazatelně zapsal do klubové historie, a to navzdory faktu, že ani jednou nepřivedl mužstvo do vyřazovacích bojů. Sezona 2008/09, v níž debutoval v NHL Jakub Voráček, byla jeho nejpovedenější v NHL. Odchytal 59 utkání a s úspěšností zásahů 92,6 % byl třetím nejlepším gólmanem v lize.