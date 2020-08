15 hvězd, jejichž angažmá v Premier League bylo naprostou katastrofou

Do Anglie vždycky směřovala řada excelentních fotbalistů a v průběhu uplynulých let mnozí z nich v dresech Manchesteru United, Chelsea, Manchesteru City či Arsenalu zvedali nad hlavu vítězné trofeje. Za všechny stačí zmínit třeba Thierryho Henryho, Dennise Bergkampa či Erica Cantonu. Našli bychom ale také nemálo borců, kteří přicházeli na ostrovy se statusem hvězdy, ale z nějakého důvodu naprosto pohořeli. Patnáct takových nešťastníků najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Andy van der Meyde (Everton) Andy van der Meyde odstartoval fotbalovou kariéru ve slavné akademii Ajaxu Amsterdam. V prvním týmu působil od roku 1997, kdy mu bylo pouhých osmnáct let. Mezi jeho spoluhráči byli například Zlatan Ibrahimovič, Rafael van der Vaart či Wesley Sneijder. Dvakrát pomohl vyhrát titul v nizozemské Eredivisie a třikrát se radoval ze zisku národního poháru. Šikovný útočník zamířil v roce 2003 do Interu Milán, o rok později se podílel na postupu Oranjes do semifinále Eura 2004 a další rok nato ho za 6,75 milionu liber koupil Everton. Hned ve svém prvním Merseyside derby uviděl červenou kartu a tím jako by předznamenal, jak budou vypadat následující čtyři roky. Za Everton během nich odehrál jen 23 zápasů, nedal jediný gól a absentoval kvůli častým zraněním nebo problémům s alkoholem. Když mu v roce 2009 vypršela smlouva, propadl etanolu a drogám nadobro. Foto: Profimedia.cz

Bebé (Manchester United) Portugalský záložník a reprezentant do 21 let Bebé je všeobecně považován za jeden z největších přestupových přehmatů slavného kouče Alexe Fergusona. Smlouvu na Old Trafford podepsal v roce 2010. Urostlý hráč, který přišel klub na 6,6 milionu liber, patřil Manchesteru United čtyři roky, během nichž hostoval ve třech různých klubech a za Red Devils odehrál jen dva ligové zápasy. V roce 2014 se s ostrovy tiše rozloučil. Foto: Profimedia.cz

Jozy Altidore (Hull City, Sunderland) Americký reprezentační útočník Jozy Altidore se objevil poprvé na britských ostrovech v sezoně 2009/10, když hostoval ze španělského Villarrealu v klubu Hull City. Sice pravidelně nastupoval na hřiště, ale ničím výjimečným neohromil a nezabránil sestupu mužstva z Premier League. V 28 zápasech dal jen jeden gól, což je na forvarda, od kterého se čekají především branky, dost bídná bilance. V roce 2011 se přesunul do Holandska, kde zářil dva roky v dresu celku AZ Alkmaar a vysloužil si zájem Sunderlandu, který ho koupil za 7.5 milionu liber. Ani tentokrát mu však angažmá na ostrovech nepřineslo štěstí. Během necelých dvou sezon odehrál 42 ligových utkání, ve kterých dokázal jen jednou skórovat a v lednu roku 2015 se vrátil do Ameriky, kde se upsal klubu Toronto FC. Tam opět ožil a sází jeden gól za druhým. Foto: Profimedia.cz

Alfonso Alves (Middlesbrough) Útočník Alfonso Alves podepsal 31. ledna 2008 smlouvu s klubem Middlesbrough, jemuž měl svými góly pomoci se záchranou v Premier League. Přicházel jako obávaný kanonýr holandské nejvyšší soutěže. V 39 ligových zápasech nastřílel v dresu Heerenveenu 45 gólů. V anglickém klubu si možná mysleli, že si za 15,3 milionu liber pořídili v podobě osminásobného brazilského reprezentanta alternaci Van Nistelrooye, ale spletli se. Ne, že by Alves úplně vybouchl, ale ve 42 ligových zápasech se trefil do branky jen desetkrát. 7 nejhorších lednových přestupů upečených na poslední chvíli V premiérové sezoně se sice celek Middlesbrough ještě v Premier League udržel, ale v té následující se poroučel o soutěž níž. Až do léta 2018 byla částka za Alvesův přestup nejvyšší, jakou kdy klub za hráče zaplatil.

Steve Marlet (Fulham) Steve Marlet je dodnes jedním z nejdražších nákupů, které na Craven Cottage uskutečnili. Klub za něho poslal v létě roku 2001 do Lyonu 13,2 milionu liber, ale fanoušci Fulhamu asi ještě teď skřípou zuby, když si na francouzského útočníka vzpomenou. Během 54 ligových zápasů dal pouhých 11 gólů a pak zmizel na hostování v Marseille. V roce 2005 se upsal Wolfsburgu, ale ani tam díru do světa neudělal. Foto: Profimedia.cz

Konstantinos Mitroglou (Fulham) Když hrozil v sezoně 2013/14 Fulhamu sestup z Premier League, pořídil si na poslední chvíli před uzavřením lednového přestupního termínu do kádru za 11,4 milionu liber útočníka Konstantinose Mitrogloua z Olympiakosu Pireus. Jak se brzy ukázalo, tento krok byl naprostou katastrofou. Řecký reprezentant odehrál jen tři ligové zápasy a Fulham nakonec sestoupil. Kmenovým hráčem klubu byl do léta roku 2016, většinu času však hostoval v Benfice Lisabon a vedl si tam nadmíru dobře. V 32 zápasech nejvyšší portugalské ligy nasázel 20 gólů, takže ho klub koupil za 6,3 milionu liber dva roky předtím, že mu ve Fulhamu vypršela čtyřletá smlouva. Foto: Profimedia.cz

Radamel Falcao (Manchester United, Chelsea) Býval to jeden z nejobávanějších kanonýrů na světě, ale pak jako by provázela kolumbijského reprezentanta Radamela Falcaa na každém kroku smůla. Začalo to před mistrovstvím světa v Brazílii, kdy utrpěl vážné zranění křížového vazu, kvůli němuž o šampionát přišel. Po uzdravení, na začátku září 2014, odešel z Monaka na hostování do Manchesteru United, ale jeho angažmá na Old Trafford se změnilo v hořké zklamání. Klub mu platil týdenní gáži ve výši 285 tisíc liber, za kterou Falcao nastřílel v 26 ligových zápasech jen čtyři góly. Nebylo divu, že o jeho služby v Manchesteru ztratili po sezoně zájem. Na začátku sezony 2015/16 se pokusil vzkřísit uvadající kariéru v Chelsea, ale jeho výkony na Stamford Bridge byly ještě horší než v předchozím působišti. Odehrál jen deset ligových utkání a dal jediný gól. Někdejší střeleckou formu našel až po návratu do Monaka, kde byl opět k nezastavení. Foto: Profimedia.cz

Sergej Rebrov (Tottenham Hotspur) Za 13,5 milionu liber – což byla v roce 2000 obrovská suma peněz - toho někdejší hvězda Dynama Kyjev na severu Londýna moc nepředvedla. Zatímco na Ukrajině dal Sergej Rebrov gól průměrně v každém druhém utkání, v Tottenhamu se během šedesáti ligových zápasů trefil jen desetkrát. Víc než výkony na hřišti se zapsal do povědomí fanoušků hloupými bláboly. Ani to však neodradilo West Ham United, který v sezoně 2004/05 bojoval ve druhé nejvyšší soutěži o postup mezi elitu, od angažování tohoto hráče. Jak se brzy ukázalo, byl to špatný tah. Foto: Profimedia.cz

Kléberson (Manchester United) Brazilec Kléberson měl být jedním z největších fotbalistů první dekády nového tisíciletí. Nestalo se. Od té doby, co přetáhl přes hlavu dres Red Devils, jako by se z Klébersona stal průměrný hráč. Manchester United přišel jeho podpis v roce 2003 na šest milionů liber, ale Brazilec se nikdy neprosadil do sestavy. Nastoupil do dvaceti zápasů, dal dva góly a v roce 2005 se potichu z Anglie odporoučel do tureckého Besiktase. Na Old Trafford za něho neutržili ani polovinu toho, co klub stál jen dva roky předtím. Foto: Profimedia.cz

Roberto Soldado (Tottenham Hotspur) Když pražská Sparta měřila v roce 2016 v Evropské lize síly se španělským Villarrealem, byl u toho také Roberto Soldado. Je to odchovanec Realu Madrid, ale jméno si udělal v dresu Valencie, kde platil v letech 2010 až 2013 za neomylného střelce. I proto po něm sáhli manažeři Tottenhamu a slibovali si od něho, že bude tahounem ofenzívy. Co jiného by taky za 22,5 milionu liber měli chtít, že? Někdejší španělský reprezentant toho však během dvou sezon na White Hart Lane moc neukázal. Celkem odehrál v dresu Spurs 76 utkání ve všech soutěžích, ve kterých zaznamenal 16 branek. V létě roku 2015 se vrátil do La Ligy, ale na někdejší formu z Valencie ani v domácí soutěži nenavázal. Foto: Profimedia.cz

Tomas Brolin (Leeds United) Komu ještě dnes něco říká jméno Tomas Brolin? V polovině 90. let minulého století hrával Leeds v nejvyšší anglické soutěži (kam se nyní vrací) a v těch dobách byl Brolin jednou z největších hvězd švédského fotbalu. Od roku 1990 byl pět sezon oporou italské Parmy, která tehdy patřila k nejlepším evropským týmům – v roce 1993 vyhrála Pohár vítězů Pohárů a o rok později prohrála ve finále, v roce 1995 triumfovala v Poháru UEFA. Z Itálie v roce 1995 přestoupil za 4,5 milionu liber na Elland Road, ale jakmile se tak stalo, jeho kariéra nabrala sestupnou spirálu. Brolin se potýkal se zdravotními problémy, následkem čehož rapidně přibýval na váze a dostal přezdívku „Tubby". Po dvou letech, během nichž odehrál jen 20 ligových zápasů, ve kterých dal čtyři góly, se s kubem rozloučil a v 28 letech ukončil profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

Robinho (Manchester City) Když byl v roce 2008 stvrzen přestup Brazilce Robinha za více než 32 milionů liber z Realu Madrid do Manchesteru City, šlo tehdy o nejdražší nákup Citizens v historii klubu. Útočník, který byl ve španělské lize hvězdou první velikosti, podepsal smlouvu na Etihad Stadium ve stejný den, kdy méně slavný manchesterský klub koupil zazobaný arabský šejk Mansour. Stonásobný brazilský reprezentant se však v anglické lize neprosadil. V 41 ligových zápasech se trefil jen čtrnáctkrát a jeho angažmá je dodnes všeobecně považováno za jeden z největších přestupových průšvihů v historii Premier League. Experti mu kdysi prorokovali hvězdnou slávu, dokonce měl být nástupcem Pelého a Ronalda, ale nějak to nevyšlo. Foto: Profimedia.cz

Andrej Ševčenko (Chelsea) Andrej Ševčenko je patrně nejlepším ukrajinským fotbalistou všech dob. Skvělou kariéru odstartoval v Dynamu Kyjev, odkud se v roce 1999 vydal do italského klubu AC Milán, kde vydržel sedm sezon a stal se miláčkem tribun a jednou z nejzářivějších hvězd evropského fotbalu. V roce 2006 se však přidal k hráčům, které zlákalo cinkání peněz v měšci ruského miliardáře Romana Abramoviče a zamířil do Chelsea. Vysvětlení, že do Anglie odchází hlavně kvůli tomu, aby se jeho syn naučil pořádně mluvit anglicky, milánští fanoušci nikdy nepřijali. V té době patřil Ševčenko mezi nejlepší útočníky na světě, čemuž odpovídala i přestupová částka ve výši 32,5 milionu liber. Obchod se ukázal být katastrofou pro obě strany. Ukrajinskému snajprovi ostrovní soutěž absolutně nesedla, postupem času vypadl ze sestavy a skončil na hostování v Miláně, odkud do Anglie zamířil. Celkem se mu podařilo v dresu Blues nastřílet jen 22 branek v 77 zápasech ve všech soutěžích, v nichž nastoupil. Chelsea mu nakonec umožnila v roce 2009 návrat do Dynama Kyjev. Odešel úplně zadarmo… Foto: Profimedia.cz

Ángel Di María (Manchester United) Když v srpnu roku 2014 podepsal manažer Louis van Gaal smlouvu s Ángelem Di Maríou, který přestoupil za více než 56 milionů liber z Realu Madrid do Manchesteru United, otřásl se celý fotbalový svět. I dodnes je to stále jeden z nejdražších transferů v Premier League. Po nepovedené sezoně měl být argentinský reprezentant jedním z pilířů nového týmu Red Devils, který měl vrátit slavný klub opět na výsluní a pomoci mu vyhrát první titul po odchodu legendárního kouče Alexe Fergusona. Začalo to nadějně a Di Maríův start v Premier League byl raketový. Postupem času však jeho výkony začínaly stále víc uvadat až nakonec ztratil přízeň holandského trenéra a vypadl ze základní sestavy. Jen necelý rok po příchodu na Old Trafford se už zase stěhoval, tentokrát do Francie, kde podepsal kontrakt s Paris Saint-Germain. Za pouhých dvanáct měsíců ztratil na hodnotě devět milionů liber, které z pohledu Manchesteru United vyletěly komínem. Foto: Profimedia.cz