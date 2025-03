15 hráčů, kteří dali v utkání Ligy mistrů 5 gólů. Jen David Lafata to zvládl po třicítce

Sparťanský útočník David Lafata se před jedenácti lety nesmazatelně zapsal do historie nejsledovanější klubové soutěže na světě. V utkání druhého předkola Ligy mistrů nastřílel do sítě estonské Levadie Tallinn pět gólů a připojil se k hráčům, kteří to samé dokázali v nejprestižnější fotbalové soutěži před ním.