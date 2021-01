14 nejlepších kanonýrů v historii české ligy. Meta 200 gólů se pokoření (zřejmě) nedočká

12 nejlepších střelců v historii české fotbalové reprezentace do 21 let

5. Stanislav Vlček – 94 branek

Stanislav Vlček má na co vzpomínat. Během své dlouhé kariéry toho zažil opravdu hodně. Poprvé o sobě dal výrazně vědět v Olomouci, kde se během sedmi let vypracoval mezi klíčové hráče týmu. Následně odešel za Jaroslavem Hřebíkem do Dynama Moskva, aby poté pomohl Slavii k historickému postupu do Ligy mistrů. Dostal se také na Euro v roce 2008 a vyzkoušel si angažmá v Anderlechtu. Kariéru ukončil v sezoně 2012/13 jako Slávista.

Foto: Profimedia.cz