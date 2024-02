14 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další?

Jen ti nejtalentovanější z nejtalentovanějších hokejistů projdou draftem NHL. A pouze pár vyvoleným se podaří uspět v prvním kole. Dostat se do první desítky je obrovský úspěch a stát se jedničkou draftu, to se rovná málem zázraku.



Část 1 / 15



Premiérový draft NHL se konal v roce 1963 v Montrealu. Prvním československým hokejistou, který byl draftován, se stal o 15 let později Ladislav Svozil, jehož získal Detroit. Dosud si kluby z NHL vybraly 474 Čechů. Jména čtrnácti z nich, kteří šli na řadu nejpozději jako sedmí v celkovém pořadí, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Pokračování 2 / 15 Jakub Voráček - 7. v celkovém pořadí (2007, Columbus Blue Jackets) Jakub Voráček byl v roce 2007 draftován jako sedmý hráč v pořadí. Do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2008/09 a nevedl si vůbec zle. V dresu Columbusu tehdy nasbíral 38 kanadských bodů. Jeho hvězda se naplno rozzářila poté, co byl v roce 2011 vytrejdován do Philadelphie. V týmu se potkal s Jaromírem Jágrem a vyrostl v jednu z opor. Vysloužil si lukrativní osmiletý kontrakt a následně se vrátil opět do Columbusu. Je symbolické, že magickou metu tisíci odehraných utkání v NHL pokořil právě v dresu klubu, který ho v roce 2007 draftoval jako sedmého hráče v celkovém pořadí. Tak šel čas. Podívejte se, jak se v průběhu let měnil rating Jakuba Voráčka ve hře NHL Jeho hokejová kariéra už je ale zřejmě minulostí. Český forvard má sice v Arizoně, kam byl vyměněn z Columbusu, podepsanou smlouvu do konce aktuální sezony, ale více než rok kvůli následkům několika otřesů mozku nehraje a na ledě se už s největší pravděpodobností neobjeví. Jeho účet v NHL tak asi zůstane na čísle 1058 utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 15 Rostislav Olesz - 7. v celkovém pořadí (2004, Florida Panthers) Ještě v sezoně 2013/14 se rodák z Bílovce snažil prosadit v New Jersey, v početné české kolonii se ale dlouho neohřál, nastoupil jen k deseti duelům a odešel do Švýcarska. Od ročníku 2014/15 hrál Rostislav Olesz za Vítkovice a pak odkroutil čtyři sezony v Olomouci. 17 let od poslední medaile juniorů. Kam to od té doby dotáhli Češi z bronzové dvacítky? V NHL odehrál 365 zápasů, přičemž nejvýraznější stopu zanechal na Floridě, která ho v roce 2004 draftovala. V dresu "Panterů" působil šest sezon, nejúspěšnější byla ta druhá, ve které si do statistik připsal 30 (11+19) kanadských bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 15 David Jiříček - 6. v celkovém pořadí (2022, Columbus Blue Jackets) Po čtyřech letech měla předloni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Výjimeční. 11 Čechů, kteří se na šampionátech juniorů od rozdělení federace dostali do All-Star týmu Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Po skončení sezony byl členem seniorské reprezentace, která přivezla bronz z mistrovství světa. Zámořští skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V minulém ročníku hrál převážně ve farmářském celku v soutěži AHL. V dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. V tom současném dostává už podstatně více příležitostí v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 15 Filip Zadina - 6. v celkovém pořadí (2018, Detroit Red Wings) Útočník Filip Zadina má hokejové geny. Jeho otec Marek patřil dlouhá léta k inventáři české extraligy. Ve sbírce úspěchů má bronz z mistrovství světa juniorů, titul československého šampiona a tři stříbrné medaile z nejvyšší samostatné české soutěže. Nikdy však nebyl draftován, což se jeho synovi podařilo – v roce 2018 po něm sáhl Detroit už jako po šestém hráči v celkovém pořadí. Lemieux, Hemský a spol. Když byli mladí, získali Mike Bossy Trophy, pak se z nich staly osobnosti NHL Filip Zadina měl tu v chvíli za sebou fantastickou sezonu. V juniorské lize QMJHL zaznamenal v 57 zápasech 44 gólů a 38 nahrávek, a stal se nejlepším nováčkem soutěže. Odborníci pěli chválu na jeho bruslení, výbušnost, kreativitu, technické dovednosti, kontrolu puku i střelecké schopnosti. Je to houževnatý hráč, který se umí vracet dozadu a pomáhá defenzívě. V ročníku 2018/19 si odbyl debut v NHL a záhy se propracoval z farmy do prvního týmu. Jeho hokejový růst se však (i díky náchylnosti ke zraněním) zastavil a on výkonnostně stagnoval. V létě Detroit opustil a vydal se za novou význou do San Jose. V suverénně nejslabším týmu v lize však nebude mít snadné ukázat, jaký talent v něm vězí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 15 Pavel Zacha - 6. v celkovém pořadí (2015, New Jersey Devils) Měl se stát novou hvězdou českého hokeje, jenže Pavel Zacha v NHL (zatím) tyto prognózy zcela nenaplnil. Šestka draftu z roku 2015 má sice stále ještě značnou část kariéry před sebou, ale zatím to vypadá, že velká osobnost nejslavnější hokejové ligy světa z něj ne(vy)roste. 9 let poté. Jak si vedou hráči, kteří byli v draftu roku 2015 vybráni před Pavlem Zachou? V NHL debutoval v sezoně 2015/16, kdy zasáhl do jednoho zápasu a připsal si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, to se ale nestalo. Pomohl mu přesun do Bostonu v roce 2022. Hned v premiérovém ročníku v dresu Bruins si vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů v základní části soutěže. Špatně si nevede ani v současné sezoně. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 15 Milan Michálek - 6. v celkovém pořadí (2003, San Jose Sharks) Milan Michálek působil na začátku své dráhy v elitní zámořské lize v San Jose, které ho draftovalo jako šestého hráče v celkovém pořadí. Slušné časy zažil po přestupu do Ottawy, ale od roku 2015 jeho kariéra začala prudce uvadat. Ukončil ji po sezoně 2016/17 v pouhých 32 letech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 15 Jaromír Jágr - 5. v celkovém pořadí (1990, Pittsburgh Penguins) Po comebacku z Ruska hrál veterán Jaromír Jágr v NHL za Philadelphii, Dallas, Boston, New Jersey Devils, Floridu a Calgary, předtím působil v New Yorku Rangers, Washingtonu a Pittsburghu, který ho draftoval před 34 lety a v jehož barvách prožil nejúspěšnější období. V Penguins získal pětkrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části a nad hlavu zvedl dva Stanley Cupy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 15 Petr Svoboda - 5. v celkovém pořadí (1984, Montreal Canadiens) Nagano 1998. Finále s Ruskem bylo dlouho bezbrankové. Pak napřáhl Petr Svoboda a vstřelil nejslavnější gól v historii českého hokeje, který mu zajistil doživotní respekt a uznání. Toho se dočkal i v NHL, kde odehrál přes tisíc utkání. VIDEO: 11 nejslavnějších gólů v dějinách české hokejové reprezentace Osm let strávil v Montrealu, který ho draftoval v roce 1984. Zahrál si i v Buffalu, Philadelphii a Tampě Bay. Kromě olympijského zlata má ve sbírce také Stanley Cup, který v roce 1986 získal v dresu Canadiens.

Pokračování 10 / 15 Rostislav Klesla - 4. v celkovém pořadí (2000, Columbus Blue Jackets) Rostislav Klesla dlouho patřil k předním českým obráncům v NHL. V roce 2014 to ale za Atlantikem zabalil a odešel do Třince. Do nejslavnější hokejové ligy světa vstoupil v roce 2000, kdy ho draftoval Columbus. V týmu Blue Jackets hrál až do sezony 2010/11, během které odešel do Arizony. Kojoti ho pak poslali do Buffala, kde si ale nezahrál ani jeden zápas. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 15 Pavel Brendl - 4. v celkovém pořadí (1999, New York Rangers) Pavel Brendl se v sezoně 2012/13 vydal do extraligy. Po úspěšných angažmá ve Švédsku, Finsku, Rusku či Švýcarsku měl být ozdobou soutěže. V Pardubicích ani Kometě se ale téměř neprosadil. Stejně jako dříve v NHL. 10 Čechů, kteří byli draftováni v 1. kole, ale v NHL naprosto pohořeli V roce 1999 uspěl v draftu, jako čtvrtého hráče ho získali New York Rangers, dres týmu z Manhattanu ale ani jednou neoblékl. Ve Philadelphii, Carolině a Phoenixu odehrál celkově 80 zápasů, ve kterých si připsal 11 gólů a stejný počet asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 15 Radek Bonk - 3. v celkovém pořadí (1994, Ottawa Senators) V sezoně 2013/14 hrál extraligu v Třinci. Po ní pověsil brusle na hřebík, ale pak ještě vypomáhal Kopřivnici v krajském přeboru. Radek Bonk zažil dlouhou a úspěšnou zámořskou kariéru, během které byl deset let jednou z opor Ottawy Senators a po dvou sezonách přidal ještě v Montrealu a Nashvillu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 15 Petr Nedvěd - 2. v celkovém pořadí (1990, Vancouver Canucks) První volbou draftu v roce 1990 byl Kanaďan Owen Nolan. Hned po něm šel na řadu Petr Nedvěd, kterého získal Vancouver, kde se draft konal. Kariéra útočníka, který ještě poměrně nedávno brázdil extraligová kluziště, byla dlouhá a bohatá. V NHL nastupoval kromě Vancouveru za St. Louis, New York Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix a Philadelphii. V zámoří odehrál přes tisícovku zápasů.

Pokračování 14 / 15 Patrik Štefan - 1. v celkovém pořadí (1999, Atlanta Trashers) Jen dva čeští hokejisté se stali jedničkami draftu. Jedním z nich je Patrik Štefan, který odehrál šest sezon v Atlantě a jednu v Dallasu. Maximem českého útočníka bylo 40 bodů ze sezony 2003/04, naděje, které se do něj vkládaly, ale celkově nenaplnil. Daleko známější je jeho památná akce v duelu Dallasu s Edmontonem, při které netrefil prázdnou branku a z protiútoku udeřil Aleš Hemský… Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 Roman Hamrlík Roman Hamrlík odešel do hokejového důchodu po sezoně 2012/13, v níž ho Washington poslal do New Yorku Rangers, se kterým vypadl v prvním kole play-off. Další nabídku už nedostal. V NHL odehrál přes 1500 zápasů, zahrál si i v Montrealu, Calgary, New Yorku Islanders a Tampě Bay, která z něj v roce 1992 udělala jedničku draftu. Druhý byl tehdy Alexej Jašin, devátý Róbert Petrovický.