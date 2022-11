14 ikonických fotbalových událostí v tomto tisíciletí. Vede famózní obrat Barcelony v Lize mistrů

Trochu jsme si zavzpomínali, trochu „zahůhlili“ a světlo světa spatřilo 14 kapitol, v nichž najdete stejně tolik událostí, které stály od začátku tisíciletí na zelených pažitech za povšimnutí. Určitě by se dala najít i řada dalších, takže pokud si na nějakou vzpomenete, přidejte ji do diskuse pod článkem.

Neporazitelnost Arsenalu v Premier League (2003/04) 38 zápasů, 26 vítězství, 12 remíz. Žádná porážka. Nesmrtelný a jen těžko překonatelný rekord vytvořil Arsenal v sezoně 2003/04, kterou po právu ozdobil anglickým titulem. V ročníku 2018/19 mohl podobný kousek zvládnout Liverpool, ale na začátku ledna prohrál na hřišti Manchesteru City 1:2, což stálo Reds titul i vyrovnání letitého rekordu Arsenalu. Foto: Profimedia.cz

Vítězství Brazílie na MS (2002) Jsou lidé, kteří tvrdí, že Brazilci v roce 2002 na šampionátu v Koreji a Japonsku nevyhráli titul mistrů světa zaslouženě. Opravdu? Česká liga v rytmu samby aneb 6 nejlepších Brazilců v tuzemské soutěži Kanárci zvítězili ve všech sedmi zápasech v základní hrací době, nastříleli v nich 18 branek a jen čtyřikrát inkasovali. Tři „R“ – Ronaldo, Rivaldo a Ronaldinho – předváděli tak fantastický fotbal, že to bralo fanouškům dech. Foto: Profimedia.cz

Německo – Itálie 0:2, semifinále MS (2006) Dva fotbalově nejúspěšnější evropské národy si to rozdaly na Vestfálském stadionu v Dortmundu na mistrovství světa v Německu v roce 2006. Boj o postup do finále skončil po devadesáti minutách bez branek a tak přišlo na řadu prodloužení. Ne, na tenhle zápas opravdu nejde jen tak zapomenout... VIDEO: Nejlepší zápas v historii světových fotbalových šampionátů Když už to vypadalo, že budou rozhodovat penalty, udeřila v samém závěru prodloužení Squadra Azzura. Nejdříve ve 119. minutě skóroval Grosso a v posledních vteřinách pečetil postup Italů do finále Alessandro Del Piero. Zvětšit video

Inter Milán – Sampdoria 3:2, Serie A (2005) Když český fotbalový fanoušek vzpomíná na velké obraty a zmrtvýchvstání týmu, vždycky si vzpomene na zápas reprezentace s Holandskem na mistrovství Evropy v roce 2004, v němž Češi prohrávali 0:2 a po fantastickém výkonu nakonec vyhráli 3:2. V Anglii si zase okamžitě vybaví finále Ligy mistrů z roku 2005, ve kterém Liverpool s Milanem Barošem a Vladimírem Šmicerem v sestavě prohrával s AC Milán 0:3, ale nakonec dotáhl zápas k penaltovému rozstřelu, po němž se Reds radovali z trofeje pro nejlepší evropský klub. Ve stejném roce však došlo k ještě famóznějšímu zvratu skóre. V italské nejvyšší soutěži hrál Inter Milán se Sampdorií. Domácí na San Siru soupeře tvrdě válcovali, ale z tlaku nedokázali vytěžit gól ani takoví ostrostřelci jako Vieri nebo Adriano. Zvětšit video Inter tehdy vedl kouč Roberto Mancini a musel se dívat, jak jeho tým těsně před koncem první půli poprvé inkasuje. Po přestávce se nic nezměnilo. Tlak domácích ve druhém poločase byl opět jalový. Naopak Sampdoria v 83. minutě podruhé udeřila a zdálo se, že si outsider odveze ze stadionu favorita cenné tři body. Co se stalo v posledních pěti minutách zápasu, to ví snad jen Bůh. V 88. minutě snížil Martins na 1:2, od dvě minuty později srovnal stav Vieri a ve druhé minutě nastaveného času pečetil nevídaný obrat Recoba.

Kolaps Leedsu United Jednou jsi dole, jednou nahoře. Každý to zná a platí to i ve fotbalovém světě. To, co však předvedli manažeři v anglickém Leedsu, se dá nazvat snad jen slovem „kolaps.“ FOTO: 19 nejošklivějších dresů v historii anglické ligy Tým, který patřil ještě na začátku tisíciletí ke špičce anglické Premier League a zahrál si i v semifinále Ligy mistrů, se během několika let propadl až do třetí nejvyšší soutěže (nyní už hraje opět v Premier League). Z mužstva zmizely hvězdy jako Rio Ferdinand, Harry Kewell či Alan Smith a nahradili je „bezejmenní“ hráči. Zhroucení klubu připomínalo svou nenadálostí a rychlostí krach banky Lehman Brothers v roce 2008.

Šokující anglický titul pro Leicester City (2016) Byla to fotbalová bomba největšího kalibru. Klub, který hrál ještě v roce 2014 ve druhé nejvyšší soutěži, slavil o dvě léta později mistrovský titul v nejsledovanější a nejkvalitnější národní fotbalové lize na světě. To, co dokázal ostřílený kouč Claudio Ranieri s Leicesterem, byl nefalšovaný zázrak. S téměř neznámými hráči, jejichž souhrnná hodnota byla menší než cena jednoho hráče v některém z bohatých velkoklubů, nechal za zády oba kluby z Manchesteru, Arsenal, Liverpool či Chelsea. Největší úspěch v dějinách Leicesteru se zrodil po 132 letech existence klubu a ve městě s necelými třemi sty tisíci obyvateli zavládla naprostá euforie, která se možná už nikdy nebude opakovat. Foto: Profimedia.cz

Real Madrid – Barcelona 2:6, La Liga (2009) Někdejší trenér Arsenalu Arsene Wenger kdysi prohlásil, že „perfektní zápas existuje jen ve vašich snech.“ Neměl pravdu. Jednoho teplého květnového večera v roce 2006 na stadionu San Bernabeu v Madridu se perfektní zápas (z pohledu Barcelony a jejích fanoušků) odehrál. Hosté sice prohrávali po gólu Higuaína, ale zdravě je to nakoplo. Katalánci nakonec během devadesáti minut sežvýkali Bílý balet a nakonec ho vyplivli jako žvýkačku bez chuti. Na šestigólovém nášupu se podíleli dvěma brankami Thierry Henry a Lionel Messi. Zvětšit video

Španělská dominance (2008 - 2012) Bývaly doby, kdy byl španělský reprezentační tým napěchovaný skvělými fotbalisty, ale na závěrečných turnajích mistrovství světa a Evropy pokaždé patřil k celkům, které opouštěly dějiště šampionátu dlouho před zápasem o titul. Nemohl konkurovat Německu, Brazílii nebo Itálii. Pak se však cosi změnilo. Dva tituly mistrů Evropy a pohár pro světové šampiony v rozmezí čtyř let mluví za vše. Která fotbalová liga je nejlepší? Našli jsme způsob, jak to změřit Reprezentace z Pyrenejského poloostrova se změnila z party vynikajících individualit v dokonale stmelený tým, perfektně namazanou mašinu, která si dokázala poradit s jakýmkoli protivníkem. Nic na tom nemění ani fakt, že mužstvo neuspělo na světových šampionátech v Brazílii a v Rusku, ani na Euru ve Francii. Fotbalové Španělsko bylo v nedávných letech přirovnáváno k ruské hokejové Sborné, která v 70. a 80. letech minulého století neměla na světě konkurenci. Občas sice mohla prohrát, ale pravidelně ji nikdo porážet nedokázal. Foto: Profimedia.cz

Manchester United – FC Porto 1:1, osmifinále Ligy mistrů (2004) Slyšeli jste už někdy o kouči José Mourinhovi? Hloupá otázka. Ale v únoru roku 2004 by na ni mnozí nejspíš odpověděli záporně. Mourinho byl sice trenérem portugalského mistra, ale to bylo asi tak všechno, co o něm ti, kdo se o fotbal nezajímali hlouběji, věděli. Osmifinále Ligy mistrů před osmnácti lety to změnilo. Mourinho je plagiátor. Ukradl nápady Van Gaala, píše portugalský tisk V prvním zápase Porto na domácím hřišti porazilo favorizovaný Manchester United 2:1, ale v odvetě na Old Trafford Mourinhův tým prohrával od 32. minuty po brance Scholese. Když se až do 90. minuty na skóre nic nezměnilo, vypadalo to, že si svěřenci Alexe Fergusona pohlídají postup do čtvrtfinále. Jenže pak se stalo cosi nečekaného – Costinha vyrovnal a do dalších bojů postoupilo Porto, které nakonec celou Ligu mistrů vyhrálo. Po sezoně se Mourinho stěhoval na Stamford Brigde, kde převzal Chelsea a zbytek je už, jak se říká, historie… Foto: Profimedia.cz

Manchester United – Real Madrid 4:3, čtvrtfinále Ligy mistrů (2003) Brazilský fotbalista Ronaldo zažil v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů v roce 2003 na Old Trafford večer snů. Real Madrid přijel do Manchesteru s dvougólovým náskokem po domácím vítězství 3:1. Málokdo čekal, že se z odvety stane přestřelka, která vejde do dějin fotbalu. Hlavní hvězdou utkání se stal trojnásobný nejlepší fotbalista planety Ronaldo, který nastřílel všechny tři góly hostů a pomohl Realu k postupu do semifinále. Že se ten večer stalo cosi mimořádného, pochopili i fanoušci United, kteří Ronaldův výkon ocenili bouřlivým aplausem. Zvětšit video

FC Barcelona (sezona 2008/09) V sezoně 2008/09 na světě neexistoval lepší fotbalový tým než Barcelona. Mužstvo zvládlo soutěžní ročník dokonale. Vyhrálo ligu, domácí pohár, španělský Superpohár, Ligu mistrů, evropský Superpohár a zvítězilo na mistrovství světa klubů. Co chtít víc, že ano? Téměř podobný kousek se povedl v roce 2017 i Realu Madrid, který zvládl kromě výhry v Copa del Rey to samé. Foto: Profimedia.cz

Bayer Leverkusen – Real Madrid 1:2, finále Ligy mistrů (2002) Francouz Zinedine Zidane byl jedním z nejlepších fotbalistů, jací kdy pobíhali po zelených trávnících mezi bílými lajnami. Do historie se nesmazatelně (a nešťastně) zapsal hlavičkou do hrudi italského obránce Marca Materrazziho během finálového utkání na mistrovství světa v roce 2006, ale také daleko sportovnějšími momenty. VIDEO: 11 nejúžasnějších fotbalových gólů všech dob Jestliže si někdo zasloužil titul „fotbalový umělec“, byl to bezesporu Zidane. Všem jeho úžasným kouskům patrně vévodí vítězná branka z finále Ligy mistrů v roce 2002. Jeho volej do sítě Bayeru Lerkusen je dodnes fotbalovou pohádkou… Zvětšit video

Brazílie - Německo 1:7, semifinále mistrovství světa (2014) Pro Brazilce to byla nejčernější a nejhrůznější noční můra, a zároveň potupa galaktických rozměrů, pro německé fotbalisty a fanoušky něco jako 90 minut ve fotbalovém ráji. Výsledek semifinálového utkání domácích Kanárků s germánským strojem na góly asi netipl před začátkem semifinálového utkání na světovém šampionátu v Brazílii správně ani jediný člověk na planetě. 6 největších fotbalových debaklů. Duely, na něž by poražení raději zapomněli Němci Brazilce doslova roztrhali, znemožnili a ztrapnili. Skóre otevřel v 11. minutě Thomas Müller a pak už to frčelo. O 12 minut později se trefil Miroslav Klose a do přestávky vymazali brazilské sebevědomí dalšími třemi góly Kroos (2) a Khedira. Nebýt toho, že Evropané ve druhé pětačtyřicetiminutovce zvolnili a šetřili se na finále, mohl na konci zápasu svítit na ukazateli skóre klidně dvouciferný nářez. I tak ale přidal ještě dva góly Schürrle a na konečných 1:7 korigoval až v poslední minutě Oscar. Zvětšit video