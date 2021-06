14 českých hokejistů z NHL, ze kterých se za měsíc stanou neomezení volní hráči. Co s nimi bude?

V současné chvíli jsou na soupiskách klubů v NHL tři desítky českých hokejistů. V případě nejčernějšího scénáře by jich mohlo být v příští sezoně o dost méně – to kdyby se v soutěži neobjevili noví hráči s českým pasem a nikdo z těch, jimž na začátku července vyprší smlouva, by nepodepsal v zámoří nový kontrakt. V následujících kapitolách najdete 14 borců, kteří budou mít za pár týdnů status neomezeného volného agenta, a odhady, kam by se jejich kariéra mohla ubírat dál.

Dominik Simon (Calgary Flames) Po slušné sezoně 2019/20, která byla jeho pátou v Pittsburghu, se útočník Dominik Simon upsal na rok Calgary, ale zřejmě to nebyla moc dobrá volba. Během aktuálního ročníku naskočil jen do 11 utkání, času na ledě ale dostal minimum, čemuž odpovídá i nula v kolonce kanadského bodování. Za měsíc možná udělá definitivní tečku za zámořským angažmá a vydá se zpět do Evropy. V 26 letech je v ideálním hokejovém věku, ale získat smlouvu v NHL se mu už zřejmě podaří jen těžko. Foto: Profimedia.cz

Filip Hronek (Detroit Red Wings) Když se mluví o největších současných českých defenzivních talentech, většinou se skloňuje jméno Filipa Hronka. Odchovanec královéhradeckého hokeje byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Detroitem, následně odešel do zámoří, kde nejdříve působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit, kde předváděl vynikající výkony a následně zamířil do farmářského mužstva Grand Rapids Griffins v soutěži AHL. Zadina a spol. aneb 7 Čechů z draftů od roku 2016, kteří už okusili, jak chutná NHL Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2018/19, v níž naskočil do 46 zápasů a nasbíral 23 bodů (5+18). Pak zazářil na mistrovství světa, kde se stal nejproduktivnějším zadákem, byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se do All-Star týmu. V posledních dvou ročnících už byl neodmyslitelnou součástí kádru Red Wings a v klubu si od něho hodně slibují. Na začátku prázdnin se může stát volným hráčem, ale Detroit do té doby jistě přispěchá se zajímavou nabídkou a Hronek zůstane ve městě automobilů. A i kdyby se tak nestalo, zájemců o jeho služby by bylo jistě dost. Foto: Profimedia.cz

Josef Kořenář (San Jose Sharks) Po dvou letech ve farmářském celku San Jose Barracuda v soutěži AHL si brankář Josef Kořenář proklestil v aktuální sezoně cestu do NHL. Třiadvacetiletý borec odchytal deset utkání a naznačil, že by z něho mohl vyrůst spolehlivý strážce klece. Poté, co se Sharks neprobojovali do play-off, byl Kořenář odeslán opět na farmu, kde nyní září ve vyřazovacích bojích. Pokud si povede i nadále dobře, neměli by manažeři kalifornského klubu moc přemýšlet a jihlavský odchovanec by měl dostat nabídku nové smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Michael Frolík (Montreal Canadiens) Je (zřejmě) konec. Těžko předpokládat, že by se ještě Michael Frolík objevil na ledě v NHL. Někdejší velký talent českého hokeje, který s Chicagem vyhrál v roce 2013 Stanley Cup, zažil povedené sezony i na Floridě, ve Winnipegu a v Calgary, ale poté, co byl vytrejdován do Buffala, šlo to s jeho kariérou rychle z kopce. Loni v létě se upsal na rok Montrealu, ale objevil se jen v osmi zápasech a nebodoval. Ve 33 letech ho čeká nejspíš návrat do Evropy, možná do Kladna, kde s hokejem začínal. Foto: Profimedia.cz

Radim Zohorna (Pittsburgh Penguins) Pětadvacetiletý Radim Zohorna je ukázkou toho, že i nedraftovaný hráč z české extraligy se může dostat do NHL. S brněnskou Kometou získal dva mistrovské tituly a v lednu roku 2019 zamířil do Mladé Boleslavi. Loni v dubnu podepsal roční kontrakt s Pittsburghem, aktuální sezonu odstartoval na hostování v Bruslařském klubu a následně zamířil za oceán. Ve farmářském klubu si vedl skvěle a ještě než skončila základní část dostal pozvánku i do prvního celku Penguins. Za Pittsburgh odehrál osm zápasů a posbíral čtyři body. Za pár týdnů mu vyprší smlouva, ale není vyloučeno, že pensylvánský klub už pro něho má připravený nový, zřejmě opět roční, kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Libor Hájek (New York Rangers) Brněnský odchovanec Libor Hájek byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Tampou Bay, ale floridský klub ho vytrejdoval do New Yorku, kde se stal majetkem Rangers. Český zadák si nedlouho poté odbyl debut v NHL. Nyní je mu 23 let a má jisté místo v kádru mužstva. V prestižní zámořské lize dosud odehrál 77 zápasů a zaznamenal deset bodů (3+7). I když mu za pár týdnů vyprší smlouva, je celkem pravděpodobné, že mu Rangers nabídnou nový krátkodobý kontrakt. Pokud ne, zřejmě by dostal nabídku z jiného klubu. Foto: Profimedia.cz

Filip Chytil (New York Rangers) Zlínský odchovanec Filip Chytil byl v draftu NHL v roce 2017 vybrán už v prvním kole New Yorkem Rangers. Protože velmi zaujal v předsezonním kempu, dostal hned na začátku ročníku šanci i v prvním týmu. Odbyl si premiéru v NHL, stal se historicky nejmladším Čechem v lize, ale protože trenéři a skauti usoudili, že by mu více prospělo účinkování v nižší soutěži, vyexpedovali ho na farmu do celku Hartford Wolf Pack, kde strávil převážnou část své premiérové zámořské sezony. Úspěšné i bídné roky. 16 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů V AHL si vedl slušně, a tak před koncem základní části přišla opět pozvánka do Madison Square Garden. Chytil chytil příležitost za pačesy a blýskl se prvním gólem. V dalším ročníku už se stal stabilní součástí mužstva Rangers, odehrál 75 utkání a nastřádal do statistik 23 bodů (11+12). Před ročníkem 2019/20 se však nevešel do sestavy a byl odeslán do farmářského celku, odkud se však rychle vrátil do prvního týmu, v němž pak zvládl odehrát 60 zápasů a posbíral 23 bodů (14+9). V aktuálním ročníku měl na kontě jen o bod méně než v předchozích dvou, stačilo mu k nim ale pouze 42 zápasů. Na začátku prázdnin se stane Chytil volným hráčem, protože mu vyprší vstupní kontrakt. Je jen těžko představitelné, že by Jezdci nezatlačili na pilu a talentovaného mladíka si nepojistili novou smlouvou. Foto: Profimedia.cz

David Kämpf (Chicago Blackhawks) Už čtyři sezony v NHL má za sebou David Kämpf, který hájí barvy Chicaga. V elitní zámořské lize si do statistik dosud připsal 58 bodů (17+41) v 235 zápasech. Šestadvacetiletý forvard, který dříve působil v Chomutově, hraje především ve třetím či čtvrtém útoku Blackhawks a na ledě trávil v sezoně 2020/21 v průměru 14 minut a 40 vteřin za zápas. V Chicagu má smlouvu do konce ročníku 2020/21. Jeho osud je v tuto chvíli nejasný, ale je v ideálním hokejovém věku a bude levný, takže neprodlouží-li kontrakt v Chicagu, nějakou nabídku odjinud jistě dostane. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Nosek (Vegas Golden Knights) V extralize se Tomáš Nosek objevil poprvé v ročníku 2011/12 a hned slavil s Pardubicemi mistrovský titul. Nejvyšší tuzemskou soutěž opustil po sezoně 2013/14 a jako nedraftovaný hráč podepsal vstupní kontrakt s Detroitem Red Wings. Premiérovou sezonu v zámoří odehrál na farmě v nižší soutěži AHL v celku Grand Rapids Griffins, kde si vedl hodně slušně - v 55 zápasech posbíral 34 bodů (11+23) a ve 12 duelech v play-off dal dvě branky a připsal si sedm nahrávek. 1992: Rok, který českému hokeji vydal bídnou úrodu. Super sklizeň má Kanada V dalším ročníku dostal šanci poprvé naskočit do NHL. V elitní lize zvládl šest střetnutí a následně prodloužil smlouvu ve městě automobilů o dva roky. Jenže stálé místo v kádru Red Wings nezískal a opět hrál především na farmě, kde však mužstvu skvělými výkony pomohl k zisku Calder Cupu. Před rozšiřovacím draftem v roce 2017 se dostal na listinu nechráněných hráčů a Golden Knights po něm sáhli už jako po šestém borci v pořadí. Hned v úvodní sezoně v novém klubu byl stabilní součástí sestavy a s týmem překvapivě postoupil až do finále Stanley Cupu. Pak rok co rok prodlužoval smlouvu ve městě hazardu o jeden rok, a to samé by ho možná mohlo čekat i za pár týdnů. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kaše (Boston Bruins) Neveselo truchlivo je zřejmě na bratrských schůzkách nebo při telefonátech Davida a Ondřeje Kašeho. David dal nedávno definitivně NHL vale a upsal se Spartě, Ondřeje možná čeká něco podobného. Když byl v minulém ročníku vytrejdován z Anaheimu do Bostonu, vypadalo to jako šťastný tah. Jenže v novém klubu plném ofenzivních hvězd nedostal moc prostoru ukázat, co v něm vězí a jeho talent vadne jako kytka bez vody. Palát, Kaše a spol. aneb 20 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005 Ke vší smůle se v aktuálním ročníku zranil a odehrál jen tři zápasy, aniž by bodoval. Jakmile mu vyprší na začátku prázdnin smlouva, stane se volným hráčem a bude horko těžko hledat nové angažmá. V 25 letech je pořád ještě perspektivním hráčem a mnohý manažer jistě nezapomněl na jeho kvalitní výkony v dresu Ducks. Když sleví z platových nároků, mohl by někde podepsat roční smlouvu. Foto: Profimedia.cz

David Rittich (Toronto Maple Leafs) Jihlavský odchovanec David Rittich nikdy neprošel draftem NHL. V české extralize odchytal dvě sezony v Mladé Boleslavi a v roce 2016 se vydal zkusit štěstí do zámoří, kde podepsal ročník kontrakt s Calgary. Zdi před brankou. 7 nejlepších gólmanských dvojic (či trojic) v aktuální sezoně NHL V premiérové sezoně se dostal na led v NHL pouze jednou a jinak bojoval o svou šanci ve farmářském celku, ale v ročníku 2017/18 se objevil na ledě ve 22 duelech a nevedl si v nich vůbec zle. Povedenou sezonu pak zakončil na mistrovství světa v Dánsku. Další dva ročníky už odchytal jako týmová jednička, ale v tom současném o tuto roli přišel a byl vytrejdován do Toronta, kde mu brzy vyprší smlouva. V 28 letech může mít před sebou ještě pár sezon. Otázkou je, kde mu dají šanci. Foto: Profimedia.cz

Petr Mrázek (Carolina Hurricanes) Detroit. Red Wings získali ostravského rodáka Petra Mrázka v draftu roku 2010 až ze 141. pozice, o několik let později z něj ale udělali jedničku. Mrázek však svou pozici mezi tyčemi neuhájil, následně se epizodně mihl ve Philadelphii a od sezony 2018/19 chytá v Carolině. Aktuální ročník zahájil famózně, ale naneštěstí se zranil a v základní části stihl odchytat jen 12 utkání. Šampioni z AHL aneb 15 posledních českých vítězů Calder Cupu Dosud v NHL zvládl odchytat 275 zápasů, což ho řadí v historických statistikách na páté místo mezi českými brankáři v NHL. Na stejné příčce je podle počtu vychytaných čistých kont (21). V Carolině by byli blázni, kdyby ho nechali pláchnout jinam, ale pokud mu nepředloží nový kontrakt, jistě se najde jiný klub, který tak učiní. Foto: Profimedia.cz

Jakub Vrána (Detroit Red Wings) Už v patnácti letech se Jakub Vrána rozžehnal s českými kluzišti a vypravil se na skandinávskou misi. Od sezony 2011/12 hrál čtyři roky v mládežnických týmech a posléze i v seniorské nejvyšší švédské soutěži. A protože ho bylo hodně vidět, byl v draftu roku 2014 vysoko - jako 13. hráče v celkovém pořadí si ho vybral Washington. Důvěru klubu z hlavního města Spojených států splatil už o čtyři roky později, když se zasloužil o zisk Stanley Cupu. Když jen hattrick nestačí. 14 českých hokejistů, kteří dali v jednom zápase NHL 4 góly Capitals však před pár měsíci rozhodli, že Vránova budoucnost s klubem nebude spojena a možná trochu nepochopitelně ho vyměnili do Detroitu, kde mu brzy skončí smlouva. Ta současná mu zaručovala průměrný roční plat ve výši 3,35 milionu dolarů, ale příští kontrakt by mu měl vynést o hodně víc. Zda jej podepíše ve městě automobilů, nebo někde jinde, to je zatím otázka ke spekulacím. Foto: Profimedia.cz