13 rad, jak se stát nejhorším fotbalovým trenérem na světě

Existuje nespočet vzdělávacích knih, příruček a brožur, které z vás prý udělají skvělého fotbalového trenéra. Hoďte je do koše, protože kdyby v nich byla napsána pravda, na světě by byli jen machři typu Josého Mourinha a Pepa Guardioly. Jenže tomu tak není, tudíž tyhle psychologické plky asi moc nefungují.

Ptáte se tedy, jak to funguje? Dobrá otázka, ale my na ni neznáme odpověď. Víme však, jak se stát nejhorším možným trenérem na světě.

Z dostupných zdrojů i z vlastních zkušeností jsme analyzovali chování a přístup několika tragických koučů a vylouhovali z toho následující manuál. Pokud se našich rad budete držet, můžete se totálně zesměšnit a udělat ze sebe naprostého idiota. Nebo s týmem dosáhnout mimořádných úspěchů (což se kupodivu nevylučuje)...

- když už musíte za něco chválit, nikdy nebuďte konkrétní

- přestaňte poukazovat na to, co hráč udělal dobře a raději ho setřete za každou sebemenší chybu

- používejte metodu sendviče – pochvalnou poznámku servírujte mezi dva kritické komentáře

- neplýtvejte pozitivními výrazy, jinak ti šmejdi podlehnou sebeuspokojení

- hráče zásadně neoslovujte jménem – říkejte jim třeba „kopyto“, „dřeváku“, „jelito“ apod.

- buďte neustále nespokojený a naštvaný – přenese se to i na vaše hráče a oni budou na hřišti víc agresivní

- rozumné a dosažitelné cíle jsou jen pro průměrné, mluvte vždycky jenom o vítězství

- chyby nejsou součástí procesu učení, tvrdě za ně trestejte

- mluvte k hráčům rozčileně, nervózně a co nejvíc nahlas

- používejte dlouhá a košatá souvětí, metafory a jinotaje, aby nikdo nechápal, o co vám vlastně jde

- před každým zápasem řekněte hráčům, že se nejdou na hřiště bavit, ale vyhrát

- používejte co nejvíc klišé jako „balon je kulatý“ nebo „běžte vítězství naproti“ a slova jako „srdíčko“ či „štěstíčko“

- fráze jako „dnes jim dáme pět banánů“ nebo „nakopeme jim prdel“ jsou taktéž vítány

Možná, že máte ještě jiné zkušenosti, díky nimž bychom tento seznam mohli doplnit. Pokud tomu tak je, šoupněte další body do diskuse pod článkem.

Ilustrační foto: Profimedia.cz