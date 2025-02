13 nejlepších hráčů narozených v roce 1993, kteří se objevili v NHL. Je mezi nimi i jeden Čech

Pět českých hokejistů, kteří mají v datu narození rok 1993, si zahrálo v NHL. Je to málo, nebo dost? To je otázka úhlu pohledu, jisté ale je, že jeden z nich patří mezi nejlepší ze svého ročníku, kteří se objevili v elitní zámořské soutěži.



Stejně jako příroda připravuje zemědělcům roky hojnosti, jež střídají období neúrody, i v hokejovém světě občas bohatou sklizeň střídá bídná úroda. V roce 1991 se narodil útočník Ondřej Palát, který se stal jednou z osobností NHL. Nejvýraznějším tuzemským jménem, narozeným v roce 1992, je brankář Petr Mrázek. I mezi českými hokejisty narozenými v roce 1993 je jeden, o němž se může mluvit jako o personě. V následujících kapitolách najdete 13 borců narozených v roce 1993, kteří se v NHL prezentovali v nejlepším světle. Při sestavování tohoto žebříčku jsme brali v potaz počet odehraných zápasů, nasbíraných kanadských bodů, bilanci v +/- bodování, prospěšnost pro tým, roli v mužstvu i průměrný čas strávený na ledě.

Pokračování 2 / 14 13. Rickard Rakell (Švédsko) Klub(y): Anaheim Ducks, Pittsburgh Penguins

Post: útočník

Draftován: 30. v celkovém pořadí v roce 2011 (Anaheim Ducks)

Počet zápasů v základní části NHL: 777

Počet branek: 226

Počet asistencí: 271

Počet kanadských bodů: 497 Švédský útočník Rickard Rakell se stal v sezoně 2016/17 zjevením v dresu Anaheimu. S 33 brankami byl suverénně nejlepším střelcem Ducks a zastínil v tomto ohledu i takové snajpry jakými tehdy byli Ryan Kesler, Ryan Getzlaf či Corey Perry. Spekulovalo se, zda takový výkon dokáže zopakovat, a on to hned v následujícícm ročníku zvládl – nasázel 34 gólů a s 69 body si vytvořil osobní kariérní rekord v NHL. V průběhu sezony 2021/22 byl vyměněn do Pittsburghu a v současném ročníku by se opět mohl prostřílet nad třicetibrankovou metu. Mistr světa ze šampionátu juniorů i seniorů tvrdým pracantem, který se poctivě vrací pomáhat do defenzívy. Skvěle to umí s pukem na hokejce, je rychlý, dynamický a agilní. V Pittsburghu naskakuje do přesilovek a v průměru tráví v každém utkání na ledě skoro minut. Pro trenéra je to nepostradatelný hráč. V pensylvánském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 14 12. Tomáš Hertl (Česká republika) Klub(y): San Jose Sharks, Vegas Golden Knights

Post: útočník

Draftován: 17. v celkovém pořadí v roce 2012 (San Jose Sharks)

Počet zápasů v základní části NHL: 774

Počet branek: 241

Počet asistencí: 289

Počet kanadských bodů: 530 Do elitní zámořské ligy vlétl Tomáš Hertl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL už kroutí dvanáctou sezonu. Během té minulé se poprvé stěhoval do jiného týmu. Zamířil do Las Vegas, ale San Jose opouštěl jako klubová legenda. 9 českých třicátníků v NHL. Jak si vedou zkušení tuzemští hokejisté v aktuální sezoně? Šestkrát si zahrál v play-off NHL a velmi blízko byl k zisku Stanley Cupu v roce 2016, ale Sharks tehdy prohráli finálovou sérii s Pittsburghem 2:4. Současnou osmiletou smlouvu podepsal v roce 2022 a udělala z něj jednoho z nejlépe placených hokejistů v elitní zámořské lize. V této sezoně mu zajišťuje příjem ve výši 10,25 milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 14 11. Vincent Trocheck (USA) Klub(y): Florida Panthers, Carolina Hurricanes, New York Rangers

Post: útočník

Draftován: 64. v celkovém pořadí v roce 2011 (Florida Panthers)

Počet zápasů v základní části NHL: 774

Počet branek: 214

Počet asistencí: 342

Počet kanadských bodů: 556 Vincent Trocheck napsal v sezoně 2015/16 jeden z nejpovedenějších příběhů v NHL. Mladý forvard, jehož Panteři draftovali v roce 2011 až ve třetím kole jako 64. hráče v celkovém pořadí, odehrál 76 zápasů, ve kterých se blýskl 25 góly a 28 nahrávkami. Nebylo tedy náhodou, že byl nominován do týmu Severní Ameriky pro Světový pohár. Od té doby ušel pořádný kus hokejové cesty. V průběhu ročníku 2019/20 byl vyměněn do Caroliny a nyní už třetím rokem obléká dres New Yorku Rangers. Ve všech klubech, kde působil, patřil ke klíčovým hráčům týmu. Dvakrát se během kariéry dostal v základní části nad hranici 70 bodů a jednou pokořil metu třicet nastřílených branek. V NHL má pověst specialisty na oslabení, ale pravidelně naskakuje i na přesilovky, v nichž je velmi silný. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 14 10. J.T. Miller (USA) Klub(y): New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Vancouver Canucks

Post: útočník

Draftován: 15. v celkovém pořadí v roce 2011 (Florida Panthers)

Počet zápasů v základní části NHL: 844

Počet branek: 249

Počet asistencí: 429

Počet kanadských bodů: 678 Jednatřicetiletý Američan J.T. Miller je mistrem světa ze šampionátu hráčů do 18 i 20 let, žádný jiný další úspěch ale během kariéry zatím nezaznamenal. A to už léta patří k osobnostem nejprestižnější zámořské ligy. V draftu roku 2011 po něm sáhli jako po 15. hráči v celkovém pořadí Rangers z New Yorku, kde pak odehrál skoro šest sezon, než byl v roce 2018 vyměněn do Tampy Bay. Ke smůle urostlého centra strávil ve floridském klubu jen necelé dvě sezony. V roce 2019 byl vytrejdován do Vancouveru, takže už se nepodílel na zisku dvou Stanley Cupů. V kanadském celku si ale vybojoval nesmírně silnou pozici a v roce 2022 podepsal lukrativní sedmiletý kontrakt. Trumfová esa mezi mantinely. 10 aktuálně nejlepších středních útočníků v NHL Už pár let je regulérní hvězdou soutěže. Nedávno se stal „obětí“ trejdu, v němž figuroval i český forvard Filip Chytil, a zamířil opět do New Yorku Rangers, kde v sezoně 2012/13 odstartoval kariéru v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 14 9. Ryan Nugent-Hopkins (Kanada) Klub(y): Edmonton Oilers

Post: útočník

Draftován: 1. v celkovém pořadí v roce 2011 (Edmonton Oilers)

Počet zápasů v základní části NHL: 935

Počet branek: 266

Počet asistencí: 468

Počet kanadských bodů: 734 Jedničkou draftu v roce 2011 se stal kanadský útočník Ryan Nugent-Hopkins, kterého si vybral Edmonton. V barvách Oilers působí dodnes a blíží se k metě tisíce odehraných utkání v NHL. Poměrně nenápadný, ale excelentní hokejista, je vynikajícím bruslařem a dokonalým týmových hráčem, jakého si přeje mít v mužstvu každý trenér. Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver Má výjimečný cit pro přihrávku, ale umí také přesně i tvrdě vystřelit. Ve své nejpovedenější sezoně (2022/23) nasázel soupeřům 37 branek a do statistik posbíral 104 bodů. Kupodivu nemá zatím na kontě žádný týmový úspěch na klubové scéně ani z velké mezinárodní akce. Loni k němu byl velmi blízko, ale Edmonton nakonec ve finále Stanley Cupu podlehl 3:4 na zápasy Floridě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 14 8. Johnny Gaudreau (USA) Klub(y): Calgary Flames, Columbus Blue Jackets

Post: útočník

Draftován: 104. v celkovém pořadí v roce 2011 (Calgary Flames)

Počet zápasů v základní části NHL: 763

Počet branek: 243

Počet asistencí: 500

Počet kanadských bodů: 743 Johnny Gaudreau se stal v roce 2011 až 104. hráčem, který přišel na řadu v draftu NHL, ale v Calgary asi nikdy nezalitovali, že po subtilním křídle sáhli a dali mu důvěru. Jen 175 centimetrů vysoký útočník udivoval báječnou technikou, výborným bruslením a perfektním citem pro přihrávku. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Jak moc platným hráčem pro tým byl, potvrzují i čísla v kolonce trestných minut – Gaudreau byl dlouhodobě jedním z nejslušnějších hráčů v NHL a jen málokdy oslaboval mužstvo tím, že by pykal na trestné lavici za nedovolený zákrok. I proto získal v roce 2017 Lady Byng Trophy pro největšího gentlemana v lize. Navíc byl dlouhodobě jedním z nejlepších forvardů v soutěži. V Calgary strávil devět sezon, načež se přesunul do Columbusu, kde odehrál dvě sezony. Smlouvu tam měl podepsanou až do roku 2029, ale loni v létě zahynul i se svým mladším bratrem na bicyklu při dopravní nehodě, kterou způsobil opilý řidič. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 14 7. Jonathan Huberdeau (Kanada) Klub(y): Florida Panthers, Calgary Flames

Post: útočník

Draftován: 3. v celkovém pořadí v roce 2011 (Florida Panthers)

Počet zápasů v základní části NHL: 886

Počet branek: 246

Počet asistencí: 515

Počet kanadských bodů: 761 Desetileté působení na Floridě, která si jej vybrala v roce 2011 jako trojku draftu, zakončil kanadský útočník Jonathan Huberdeau fantastickou sezonou 2021/22, ve které v 80 zápasech nasbíral 115 bodů a nastřílel 30 gólů, takže si mohl vybírat z mnoha lukrativních nabídek. Nakonec zvolil tu, kterou předložilo Calgary a upsal se Flames až do roku 2031. Kreativní forvard s nesmírně šikovnýma rukama a zároveň pracant k pohledání se na severu kontinentu nějaký čas hledal, ale zdá se, že svou někdejší formu z Floridy opět nachází. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 14 6. Mika Zibanejad (Švédsko) Klub(y): Ottawa Senators, New York Rangers

Post: útočník

Draftován: 6. v celkovém pořadí v roce 2011 (Ottawa Senators)

Počet zápasů v základní části NHL: 903

Počet branek: 305

Počet asistencí: 410

Počet kanadských bodů: 715 Jak už jméno napovídá, Mika Zibanejad nemá švédské předky. Jeho otec pochází z Íránu a matka je Finka. Ještě jako teenager se objevil v dresu Djurgardenu v nejvyšší švédské lize a ukázal, že je mimořádně talentovaným hokejistou. V draftu v roce 2011 šel na řadu už jako šestý, když po něm chňapla Ottawa, kde pak odehrál pět sezon. Od roku 2016 hájí barvy New Yorku Rangers. Zibanejad je nesmírně šikovný forvard s kouzelnýma rukama, výborným čtením hry a kreativními schopnostmi. Dobře bruslí, rád hraje fyzický hokej, je silný na vhazování a poctivě pomáhá v defenzívní činnosti. Mistr světa z juniorského i seniorského šampionátu má v Madison Square Garden podepsanou smlouvu do roku 2030 a průměrně si za sezonu vydělává osm a půl milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 14 5. Mark Scheifele (Kanada) Klub(y): Winnipeg Jets

Post: útočník

Draftován: 7. v celkovém pořadí v roce 2011 (Winnipeg Jets)

Počet zápasů v základní části NHL: 853

Počet branek: 328

Počet asistencí: 452

Počet kanadských bodů: 780 Je s podivem, že kanadský útočník Mark Scheifele neocitl v nominaci na Turnaj Čtyř národů. Jednatřicetiletý Kanaďan totiž patří už řadu sezon k absolutní špičce v NHL. Borec, který se stal sedmičkou draftu v roce 2011, naskočil v ročníku 2011/12 poprvé do elitní ligy v dresu Winnipegu a od té doby zvládl za Jets odehrát 853 utkání a zaznamenat 780 bodů. Démoničtí střelci. Tihle Češi nasázeli v historii NHL nejvíc gólů proti jednotlivým týmům Urostlý forvard je nesmírně agilním hráčem s fantastickou technikou hole, výborným a rychlým bruslařem, především má zabijácký střelecký instinkt. Během kariéry se čtyřikrát prostřílel nad metu 30 branek v základní části sezony, z toho jednou pokořil hranici čtyřiceti gólů. Našlápnuto k tomu má má i v této sezoně, v níž má na kontě už 31 přesných tref a patří k nejlepším kanonýrům soutěže. Je možné, že Scheifele celou kariéru stráví ve Winnipegu, protože v kanadském klubu má podepsaný kontrakt až do roku 2031. Průměrně mu zajišťuje příjem ve výši osmi a půl milionu dolarů za sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 14 4. John Gibson (USA) Klub(y): Anaheim Ducks

Post: brankář

Draftován: 39. v celkovém pořadí v roce 2011 (Anaheim Ducks)

Počet zápasů v základní části NHL: 500

Počet vítězství: 202

Počet čistých kont: 24

Úspěšnost zákroků: 91 %

Průměr inkasovaných gólů na zápas: 2,89 Anaheim měl před dvanácti roky o brankářské dvojici pro play-off jasno. Tuto úlohu měli zastávat Fredrick Andersen a Jonas Hiller. V prvním kole to v sérii proti Dallasu fungovalo, ale jakmile se Andersen zranil, gólmanská hierarchie se začala hroutit. Nebýt tehdy dvacetiletého amerického mladíka Johna Gibsona, mohla to být málem katastrofa. Talentovaný Gibson ohromil experty, spoluhráče i soupeře. Poté, co v základní části NHL odchytal jen tři zápasy (všechny vítězné), zvládl v play-off ještě o jeden víc a dokázal dovést tým ke dvěma výhrám v semifinále Západní konference s pozdějším vítězem Stanley Cupu – celkem Los Angeles Kings. Kryl 102 ze 111 střel, které šly na branku Kačerů a dosáhl úspěšnosti zákroků 91,9 %. 22 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? V další sezoně už dostal šanci ve 23 zápasech a opět nezklamal. Zaznamenal úspěšnost 91,4 % a průměr 2,07 inkasovaných branek na zápas. Od ročníku 2015/16 už je brankářskou jedničkou týmu. Že si od něho v Anaheimu v klubu hodně slibovali, dokládá i fakt, že s ním podepsali osmiletou smlouvu až do roku 2027. V roce 2013 byl na šampionátu juniorů vyhlášen nejen nejužitečnějším hráčem, ale také nejlepším brankářem. O pár měsíců později dostal pozvánku i do seniorského týmu Spojených států, s nímž tehdy na mistrovství světa dospělých vybojoval bronzovou medaili. A nebyl v mužstvu jen do počtu – odchytal pět zápasů s úspěšností zákroků 95,1 %. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 14 3. Dougie Hamilton (Kanada) Klub(y): Boston Bruins, Calgary Flames, Carolina Hurricanes, New Jersey Devils

Post: obránce

Draftován: 9. v celkovém pořadí v roce 2011 (Boston Bruins)

Počet zápasů v základní části NHL: 828

Počet branek: 150

Počet asistencí: 347

Počet kanadských bodů: 497 V NHL bezpochyby nenajdete lepšího obránce narozeného v roce 1993, než je Kanaďan Dougie Hamilton. Jednatřicetiletý borec byl draftován v roce 2011 jako devátý hráč v celkovém pořadí Bostonem a v dresu Bruins strávil první tři sezony v elitní zámořské lize. Následně pobyl tři roky v Calgary a stejně dlouho pak hájil barvy Caroliny. V roce 2021 se nechal zlákat nabídkou lukrativní sedmileté smlouvy od Ďáblů z New Jersey, kde nyní kroutí už čtvrtou sezonu. Zatímco ta předminulá se pro něho stala z individuálního pohledu nejlepší v jeho kariéře, větší část předchozího ročníku byl na marodce. Zlatem vyvážení chlapi. Takhle by vypadala nejlépe placená pětka s gólmanem v aktuální sezoně NHL Téměř dvoumetrový a přes metrák vážící zadák však nehraje nijak přehnaně fyzicky a agresivně. Je mimořádně pohyblivý, obratný, má skvělou výdrž a na ledě hýří kreativitou. Tyto vlastnosti a schopnosti oceňuje v aktuální sezoně newyorský klub téměř 13 miliony dolary a z Hamiltona tak dělá druhého nejlépe placeného beka v soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 2. Connor Hellebuyck (USA) Klub(y): Winnipeg Jets

Post: brankář

Draftován: 130. v celkovém pořadí v roce 2012 (Winnipeg Jets)

Počet zápasů v základní části NHL: 548

Počet vítězství: 309

Počet čistých kont: 43

Úspěšnost zákroků: 91,7 %

Průměr inkasovaných gólů na zápas: 2,58 Američan Connor Hellebuyck je mužem, který připravil ve Winnipegu o práci Ondřeje Pavelce. V sezoně 2015/16 totiž tehdejší českou gólmanskou jedničku Jets zastupoval mezi tyčemi a vedl si náramně dobře. Po základní části soutěže měl na kontě 26 utkání, dvakrát ukončil zápas s čistým kontem a úspěšnost zásahů vytáhl na 91,8 %. Ve všech ohledech – i v průměrném počtu inkasovaných gólů na utkání (2,34) – byl lepší než Pavelec či Michael Hutchinson. Od následujícího ročníku už byl brankářskou jedničkou a tento post mu patří dodnes. Krotitelé puků. 10 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v NHL Hellebuyck se může pyšnit tím, že podává neuvěřitelně vyrovnané a kvalitní výkony. Je to typ moderního, vysokého brankáře, který pokryje mezi tyčemi hodně místa, přitom je však obratný a nechybí mu předvídavost. Dvakrát už získal ocenění Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 1. Nikita Kučerov (Rusko) Klub(y): Tampa Bay Lightning

Post: útočník

Draftován: 58. v celkovém pořadí v roce 2011 (Tampa Bay Lightning)

Počet zápasů v základní části NHL: 777

Počet branek: 345

Počet asistencí: 610

Počet kanadských bodů: 955 Ruský útočník Tampy Bay LIghtning Nikita Kučerov už získal dvakrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu i Ted Lindsay Award. A také dvakrát pomohl vybojovat Bleskům Stanley Cup. Jednatřicetiletý borec patří už několik let k nejzářivějším hvězdám elitní zámořské ligy. Ve floridském klubu dobře věděli, že osmiletá smlouva, která mu do roku 2027 zajišťuje průměrný roční příjem ve výši 9,5 milionu dolarů, je skvělou investicí do budoucnosti. V aktuální sezoně mu přistane na účtu devět milionů dolarů a nejspíše to budou opět velmi dobře vynaložené peníze. Od jedničky po devětadevadesátku. Nejikoničtější hráči v historii NHL pro každé číslo dresu Ve vyřazovacích bojích chyběl od svého vstupu do NHL pouze jedenkrát (v sezoně 2016/17), jinak patří vždy k největším osobnostem play-off. Dvakrát se v soubojích o Stanley Cup dostal nad třicetibodovou hranici – a jeho tým pokaždé vyhrál nejcennější trofej. Osobním maximem je pro něj 34 bodů (7+27) z ročníku 2019/20. Stejně jako v minulých dvou sezonách by se i v té současné měl v základní části dostat přes stobodovou metu. Foto: Profimedia.cz