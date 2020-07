Numero pro vyvolené. 13 nejlepších fotbalistů, kteří nosili (či nosí) na dresu mýtické číslo 7

Sedmička je číslo spojené s mýty. Podle Bible stvořil Bůh za šest dní Zemi a sedmý pak odpočíval po namáhavé práci. Na sedmi pahorcích se rozkládalo Věčné město Řím, existovalo sedm divů starověkého světa a pouhým okem dokáže člověk spatřit na noční obloze sedm planet. Jak někteří vědí, pH hodnota vody je 7, což je také počet hodin, jež lidé potřebují k optimálnímu spánku. Zkrátka sedmička není jen tak obyčejné číslo a není divu, že s tímto numerem na zádech pobíhala (a pobíhá) po fotbalových trávnících pěkná řádka špičkových fotbalistů. Třináct těch nejlepších z nejlepších najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

13. Stanley Matthews (Anglie) Angličan Stanley Matthews byl pravděpodobně první fotbalovou superhvězdou světa. Od 30. let minulého století několik generací ostrovních kluků toužilo nosit na dresu číslo 7, s nímž nastupoval. Přezdívalo se mu „Čaroděj Dribble“ nebo „Kouzelník“, protože mistrovsky ovládal míč, byl rychlý, obratný, vytrvalý, neúnavný a nesmírně kreativní. Místem jeho úžasných kousků byla pravá strana hřiště a každý levý bek měl z něho obrovský respekt, ne-li přímo strach. Matthewse bylo prakticky nemožné zastavit, a to dokonce ani v pokročilém věku. Povídat by o tom mohl legendární brazilský obránce a dvojnásobný mistr světa Nilton Santos, jehož „Kouzelník“ zostudil ještě v 41 letech. To byl také věk, kdy získal Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa. Jeho fotbalová kariéra trvala dlouhých 33 let a skončila ve věku 50 let. Získal během ní dvakrát cenu WFA Fotbalista roku podle sportovních novinářů. V roce 1948 se stal jejím prvním držitelem, podruhé ji zvedl nad hlavu o 15 roků později - to mu bylo 48 let. Foto: Profimedia.cz

12. Garrincha (Brazílie) Mnohými odborníky je Brazilec Garrincha považován za nejlepšího dribléra všech dob. Subtilní křídlo si dělalo z obránců soupeře dobrý den. V jeho technickém rejstříku bylo tolik triků a fíglů, že nikdo nemohl tušit, co v kterém okamžiku právě provede. Když v letech 1958 a 1962 vyhrála Brazílie mistrovství světa, měl na tom Garrincha pokaždé lví zásluhu. Byl to fotbalový bavič, který nevynechal jedinou příležitost, kdy mohl zvednout diváky ze sedadel nějakým drzým kouskem. A to všechno zvládal i s tělesnou vadou. Narodil se totiž s deformací páteře a jeho pravá noha byla o pár centimetrů kratší než levá. V prokladu k jeho fotbalovým úspěchům byl osobní život. Po svém otci zdědil kladný vztah k alkoholu a ten ho také přivedl do hrobu. Mezitím kvůli etanolu se musel vypořádat řadou finančních i manželských problémů, způsobil několik vážných silničních nehod, dokonce i smrtelných. Zemřel v lednu roku 1983 na cirhózu jater. Navzdory tomu, že v posledních letech života byl naprostou fyzickou i duševní troskou a zdálo se, že byl zapomenut, jeho pohřební průvod lemovaly v ulicích Rio de Janeira miliony fanoušků. Foto: Profimedia.cz

11. Andrej Ševčenko (Ukrajina) Andrej Ševčenko je patrně nejlepším ukrajinským fotbalistou všech dob. Skvělou kariéru odstartoval v Dynamu Kyjev, odkud se v roce 1999 vydal do italského klubu AC Milán, kde vydržel sedm sezon a stal se miláčkem tribun a jednou z nejzářivějších hvězd evropského fotbalu. V roce 2006 byl však dalším z hráčů, kterého zlákalo cinkání peněz v měšci ruského miliardáře Romana Abramoviče a zamířil do Chelsea. Vysvětlení, že do Anglie odchází hlavně kvůli tomu, aby se jeho syn naučil pořádně mluvit anglicky, milánští fanoušci nikdy nepřijali. Zrádci! 17 fotbalistů, jejichž přestupy z nich udělaly nenáviděné hráče Když v červnu roku 2012 ukončil kariéru, měl na kontě velkolepý seznam úspěchů. Stal se pětkrát mistrem Ukrajiny s Dynamem Kyjev, vyhrál italskou Serii A i Ligu mistrů s AC Milán a v dresu Chelsea se radoval z vítězství v FA Cupu a Ligovém poháru. V roce 2004 získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa a v letech 1999 a 2000 se umístil v anketě na třetím místě. Foto: Profimedia.cz

10. Raheem Sterling (Anglie) Raheem Sterling střílí od roku 2015 góly v dresu Manchesteru City, čímž si u fanoušků Liverpoolu vysloužil zařazení do škatulky „zrádce“, protože k arabským šejkům odešel především kvůli nadstandardně tučné výplatě. Vypadá to ale, že peníze, které za něho Citizens vynaložili a jež mu platí na účet, se vyplácejí. Z pětadvacetiletého mladíka vyrostla jedna z nejzářivějších hvězd Premier League. V aktuálním ligovém ročníku to potvrdil 17 brankami a jednou nahrávkou, v sedmi zápasech Ligy mistrů se trefil pětkrát. Foto: Profimedia.cz

9. Kenny Dalglish (Skotsko) Pro fanoušky Liverpoolu zůstává Kenny Dalglish v paměti jako „Král Kenny.“ Skotský hráč možná fotbalově předběhl svou dobu. Kromě toho, že to byl excelentní kanonýr, byl také komplexním, chytrým a nesmírně obratným hráčem. Miláčci tribun aneb 13 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob Dalglish nebyl nikdy sobecký – kromě toho, že střílel hodně gólů, spousty jich připravoval i spoluhráčům. Liverpool přivedl k šesti mistrovským titulům, když v letech 1977 až 1990 nastřílel 172 branek, což ho řadí na sedmé místo v historických klubových statistikách. Foto: Profimedia.cz

8. David Beckham (Anglie) David Beckham se stal ikonou anglického fotbalu. Záložník, který proslul fantastickým zahráváním přímých kopů, strávil osm sezon na Old Trafford a šestkrát se s Manchesterem United radoval z titulu mistra anglické Premier League. Jednou se napil i z poháru pro vítěze Ligy mistrů. Hvězdy a legendy! Toto je 10 nejlepších fotbalistů v historii Manchesteru United Čtyři roky působil na San Bernabeu a následně vyrazil popularizovat fotbal do Spojených států, kde spojil svůj sportovní osud s klubem Los Angeles Galaxy. Kariéru ukončil v roce 2013 titulem v dresu Paris Saint-Germain ve francouzské Ligue 1. Foto: Profimedia.cz

7. Luis Figo (Portugalsko) Ještě než se zjevil na scéně Cristiano Ronaldo, nosil v portugalské reprezentaci na dresu číslo 7 fenomenální Luis Figo. Hráč, který proslul výjimečnou kreativitou, citem pro míč a střeleckým instinktem, rozdělil svou kariéru rovnoměrně mezi čtyři kluby. Šest sezon strávil ve Sportingu Lisabon, dalších pět byl hvězdou Barcelony. Fanoušky katalánského velkoklubu si však znepřátelil následným přestupem do Realu Madrid. Na San Bernabeu hrál pět let a na poslední štaci se vydal do Interu Milán, kde po čtyřech sezonách ukončil v roce 2009 bohatou a úspěšnou sportovní dráhu. Real Madrid umí utrácet. Toto je 12 nejdražších přestupů v historii klubu S portugalskou reprezentací se dostal v roce 2004 až do finále evropského šampionátu. Na klubové úrovni vyhrál vše, co mohl. Čtyřikrát se stal vítězem italské Serie A i španělské La Ligy (dvakrát s Barcelonou a dvakrát s Realem), v dresu Bílého baletu se radoval v roce 2002 z vítězství v Lize mistrů, s Barcelonou vyválčil o pět let dříve Pohár vítězů pohárů. V obou klubech triumfoval i v Superpoháru. V roce 2000 získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Foto: Profimedia.cz

6. Eric Cantona (Francie) Na podzim roku 1992 to měl kouč Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu. Francouzský forvard, který proslul nejen svým nesporným talentem a fotbalovou genialitou, ale také arogantními výstřelky, jako by do týmu přinesl přesně to, co mu chybělo – agresivní herní projev a branky. Cantona odehrál za United pět sezon, během nichž pomohl vybojovat čtyři ligové tituly, dvě vítězství v FA Cupu a nastřílel přes 150 gólů. Revoluce „Cantona“. 26 let od příchodu legendy do Manchesteru United Do fotbalových dějin vstoupil „King Eric“ i díky zápasu, který hrál Manchester United v lednu roku 1995 na stadionu Crystal Palace. Cantona si tehdy nenechal líbit nadávky a urážky jednoho z domácích fanoušků a přes reklamní panel ho pořádně nakopl, načež přidal i pár úderů pěstmi. Anglická fotbalová asociace se postavila k incidentu velmi tvrdě. Cantona nesměl devět měsíců na hřiště, navíc musel zaplatit pokutu 20 tisíc liber a odpracovat 120 hodin veřejně prospěšných prací. Foto: Profimedia.cz

5. Franck Ribéry (Francie) Francouz Franck Ribéry prožil během kariéry několik vzletů i pádů, a to jak na hřišti, tak mimo něj. Dlouho patřil k nejlepším hráčům Bayernu, držel si vysokou výkonnost, hýřil kreativitou a táhl tým za úspěchem jako nikdo jiný. Dovedl mnichovský velkoklub k titulu v Lize mistrů i k několika triumfům v domácí soutěži. I v pokročilém sportovním věku byl stále nesmírně platným fotbalistou. Foto: Profimedia.cz

4. Bastian Schweinsteiger (Německo) Dlouhá léta byl německý reprezentant Bastian Schweinsteiger věrný Bayeru Mnichov, kde operoval v hloubi pole, perfektně četl hru a zakládal útoky týmu. Vždy dokázal najít uličku, kterou prostrčil balon na Arjena Robbena či Francka Riberyho, kteří z jeho kreativity mohli těžit. V létě roku 2015 však přestoupil do Manchesteru United, což jeho kariéře moc neprospělo. Chlapi z divokých snů. Toto jsou 3 němečtí fotbalisté, po kterých (prý) ženy nejvíc touží Svou fotbalovou výjimečnost potvrdil na mistrovství světa v Brazílii, kde s číslem 7 na dresu významně pomohl Německu k titulu šampionů. Byl to on, kdo určoval tempo hry, uměl tvrdě vystřelit i načechrat milimetrovou přihrávku na volného spoluhráče. Zkrátka rozený vůdce, který vždy táhl mužstvo tvrdošíjně jako buldok za vítězstvím v každém zápase. Není to náhoda, že právě Schweinsteiger přežil tolik trenérských změn v bavorském velkoklubu. Foto: Profimedia.cz

3. Raúl González (Španělsko) Než přišel na San Bernabeu Cristiano Ronaldo, byl synonymem Bílého baletu pro číslo 7 Raúl Gonzáles. Až teprve portugalská superhvězda překonala jeho rekordy, které během šestnácti sezon v dresu královského velkoklubu vytvořil na klubové i ligové úrovni. 6 fotbalových legend současnosti, které nosí na dresu magické číslo 10 Raúl je mnohými odborníky i fanoušky považován za nejlepšího španělského fotbalistu všech dob. Proslulý byl svým zabijáckým střeleckým instinktem a nesmírnou bojovností. První zápas v Champions League odehrál už ve věku 18 let. S Realem vyhrál šestkrát ligový titul a třikrát Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

2. George Best (Severní Irsko) Podle jména by měl být anglický fotbalista George Best na čele tohoto žebříčku, ale to bychom ho malinko přecenili. Bezesporu to byl výjimečný hráč, který byl na hřišti fotbalovým géniem a předváděl ohromující kousky, ale v soukromí se občas stával divokým a nespoutaným zvířetem. VZPOMÍNKA: Fotbalový génius i divoké zvíře. Takový byl George Best O jeho kladném vztahu k alkoholu se tradovaly pověsti a po skončení profesionální kariéry byl chlast jeho největším koníčkem a kamarádem. V roce 2002 byl na tom Best tak špatně, že musel podstoupit transplantaci jater. Přesto se v dalších letech znovu pravidelně objevoval na fotografiích v tisku se sklenkou v ruce. Tři roky po operaci zemřel na zánět jater. Měl smůlu, že se s reprezentací Severního Irska nikdy neprobojoval na mistrovství světa, přesto se dodnes před jeho fotbalovým talentem sklání celý svět. Oprávněně. Foto: Profimedia.cz