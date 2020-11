13 nejlepších čtyřicátníků v historii NHL. Nechybí mezi nimi Jágr ani Hašek

V kladenském dresu, v Dallasu a pak v Bostonu, v New Jersey Devils i na Floridě. Téměř všude, kde Jaromír Jágr po dovršení čtyřiceti let hrál, byl nepřehlédnutelný. Česká „osmašedesátka“ v NHL navázala na borce, kteří se stali i díky svým výkonům v pokročilém hokejovém věku legendami soutěže. Třináct těch nejlepších najdete v následujících kapitolách a jsou mezi nimi ani dva nejslavnější čeští hráči a jeden Slovák.

13. Zdeno Chára Kdyby jen skauti v roce 1996 tušili, že nejlepším mladíkem, po němž mohou sáhnout, je slovenský obr Zdeno Chára. Jenže nikdo z nich neměl dost představivosti nebo předvídavosti, a tak se nadaný bek dostal na řadu až jako šestapadesátý, když si ho vybrali Ostrované z New Yorku, kde také strávil tři úvodní sezony v NHL. V červnu roku 2001 se však lidé, zodpovědní za složení týmu Islanders, museli zbláznit. Dopustili totiž, aby z klubu Chára odešel. Tehdy čtyřiadvacetiletý bek byl vyměněn do Ottawy spolu s Billem Muckaltem. Současně klub pustil Senátorům výběr v prvním kole draftu. Opačným směrem putoval ruský útočník Alexej Jašin, jenž byl tehdy zkušeným a uznávaným hráčem. Po trejdu se Chára vyprofiloval v jednoho z nejlepších a nejvytíženějších obránců v NHL, který trávil na ledě v průměru 25 minut za zápas. V Ottawě strávil čtyři sezony, odehrál 299 utkání a připsal si do statistik 146 bodů, pak zamířil do Bostonu, kde pomohl v roce 2011 vybojovat Stanley Cup. Kdepak důchod. 13 aktivních veteránů z NHL, kteří mají na kontě nejvíc zápasů Chárova „pracovní“ morálka je v NHL legendární. Údajně má svou vlastní sadu klíčů, aby se kdykoli mohl dostat na led v Bostonu a trénovat podle libosti. Slovenský obr je navzdory své výšce, hmotnosti a věku překvapivě obratný. Na každou jeho hokejku padnou přibližně dva vzrostlé stromy (to je vtip, samozřejmě). Když Bruins podepsali v roce 2006 s Chárou smlouvu, udělali jedno z nejlepších rozhodnutí v historii klubu. Zdeno byl v uplynulé sezoně i ve 43 letech jedním z nejuznávanějších obránců v NHL. Momentálně je bez smlouvy a čeká se, zda ještě přidá další rok v elitní zámořské lize. Foto: Profimedia.cz

12. Alex Delvecchio Dnes osmaosmdesátiletý muž býval slavným hokejistou, který odehrál celou kariéru v dresu Red Wings. Jako by Detroit byl vyvoleným klubem pro věrné a dlouhověké hráče. Čiperní dědkové aneb 17 nejstarších hokejistů v historii NHL Alex Delvecchio strávil v dresu Rudých křídel 23 sezon v letech 1951 až 1974 a pomohl týmu ke třem Stanley Cupům. V NHL to zapíchl, když mu bylo 42 roků. Ve své poslední sezoně už odehrál jen jedenáct utkání, ale ještě o rok dříve si připsal v 77 zápasech 71 bodů za 18 gólů a 53 asistencí. Foto: Profimedia.cz

11. Mark Recchi Vyhrál tři Stanley Cupy se třemi různými týmy. Kanadský útočník Mark Recchi ukončil bohatou a úspěšnou kariéru v dresu Bostonu v sezoně 2010/11, kdy mu bylo 43 let. V zámořské soutěži zvládl odehrát 22 ročníků a ještě v tom posledním dokázal v 81 zápasech nasbírat 48 bodů za 14 branek a 34 asistencí. Do důchodu odcházel s bilancí 1652 odehraných utkání v základní části, v nichž zaznamenal 1533 bodů (577+956). Foto: Profimedia.cz

10. Teemu Selänne Ve věku 43 let se v roce 2014 definitivně uzavřela slavná, bohatá a úspěšná kariéra jednoho z nejlepších hráčů v historii skandinávského hokeje. Legendární útočník Teemu Selänne už sice v poslední sezoně nebyl tím obávaným „Finským bleskem“ jako zamlada, přesto byl až do posledního zápasu platnou součástí týmu. Není to náhoda, že v roce 2006 obdržel Bill Masterton Memorial Trophy, která je udělována hokejistům za mimořádnou vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji. Češi mají Jágra, Finové Selänneho. 10 milníků slavného veterána v NHL V NHL odkroutil Selänne 21 sezon a přestože v posledních letech jeho produktivita klesala, do důchodu odcházel s průměrem více než jednoho kanadského bodu na zápas. Kromě toho je držitelem několika rekordů NHL. Foto: Profimedia.cz

9. Chris Chelios Pozoruhodná kariéra Chrise Cheliose v NHL začala v roce 1983 a skončila o 27 let později. To mu bylo 48 let. Rodák z Chicaga odehrál za svůj mateřský klub část kariéry, ale ze Stanley Cupu se napil jinde – jedenkrát v Montrealu a dvakrát v Detroitu. Reprezentoval USA na čtyřech olympiádách a v roce 2002 získal stříbrnou medaili. O šest let dříve se radoval z titulu mistra světa. Žádný obránce v historii NHL neodehrál víc zápasů než on. Kdybychom hledali hráče, který pro hokej žil a miloval jej celou svou duší a srdcem, museli bychom vždycky dojít k Cheliosovi, jehož většina expertů považuje za nejlepšího rodilého Američana, který kdy hrál v NHL. Čtyřikrát se radoval ze zisku Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže, jedenáctkrát nastoupil v All-Star Game, z toho čtyřikrát byl nominován do All-Star týmu. 11 nejlepších obránců v historii NHL, kteří už ukončili sportovní kariéru Prvních sedm sezon své kariéry strávil Chelios, jemuž v těle kolovala po otci řecká krev, v celku Montreal Canadiens, kde měl báječné učitele – Ricka Greena, Larryho Robinsona či Jacquese Laperriereho. „Byly to skvělé roky. Poslouchal jsem je a hodně jsem se učil,“ ohlížel se jednou Chelios za startem kariéry. Brzy si získal pověst neúnavného a temperamentního hráče s vůdčími schopnostmi, který však měl problém s vylučováním za hloupé zákroky. V 1651 zápasech, které v NHL odehrál, nasbíral 2891 trestných minut. Foto: Profimedia.cz

8. Steve Yzerman Jako by dosažení jedenačtyřiceti let znamenalo v NHL jakousi hranici, za níž už se hokejistům moc nechce. Také kanadský centr Steve Yzerman pověsil brusle na skobu v tomto věku. VÝBĚR: 10 nejlepších centrů v historii NHL Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu byl rozeným vůdcem, skvělým bruslařem a excelentním střelcem. Stejně jako švédský obránce Nicklas Lidström strávil celou kariéru v Detroitu, kde odehrál 22 ročníků. Ve své závěrečné sezoně 2005/06 zvládl 61 zápasů, ve kterých posbíral 34 bodů za 14 branek a 20 asistencí. Foto: Profimedia.cz

7. Adam Oates Až do jednačtyřiceti let byl kanadský centr Adam Oates jednou z největších hvězd NHL. Kariéru ukončil v roce 2004 v Edmontonu. I v pokročilém věku byl pořád obdivuhodně rychlý, jeho největší devizou však byla předvídavost. Uměl skvěle číst hru a vždycky byl o krok před svými soupeři. Před pár lety byl slavnostně uveden do Hokejové síně slávy. Na kontě má 1337 utkání v základní části soutěže, ve kterých zaznamenal 1420 bodů (341+1079). Foto: Profimedia.cz

6. Dominik Hašek Dominik Hašek si na vstup do NHL musel počkat. První utkání odchytal až v roce 1990, kdy mu bylo 25 let. V brance Chicaga však přes tehdejší suverénní jedničku Eda Belfoura neměl moc šancí se prosadit a tak o dva roky později putoval do Buffala, kde se z něho stal slavný „Dominator.“ Český brankář ohromil NHL neortodoxním stylem. Kritici se mu nejdříve kvůli němu vysmívali, po čase jim ale sklaplo. ŽEBŘÍČEK: 13 českých gólmanů v NHL. Na Haška nikdo nemá Nebýt toho, že chytal v průměrném týmu, mohl během kariéry dosáhnout na podstatně více trofejí. Přesto jich ani přes devět let strávených v Buffalu není málo. Že si tam jeho služeb dodnes považují, dokázali, když Hašana uvedli do klubové Síně slávy a jeho dres s číslem 39 vyřadili a vyvěsili ke stropu hokejové arény. Pro českého fanouška už navždy zůstane strůjcem zlatého úspěchu na olympiádě v Naganu v roce 1998. Pardubický odchovanec však po přestupu do Detroitu pomohl Red Wings i ke dvěma Stanley Cupům, šestkrát získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL a dvakrát dokonce Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Naposled si Dominator zachytal v NHL, když mu bylo 43 let. V sezoně 2007/08 pomohl Detroitu k zisku Stanley Cupu, který ve stejném klubu získal i v roce 2002. Foto: Profimedia.cz

5. Nicklas Lidström Nicklas Lidström se rozloučil s profesionálním hokejem po sezoně 2011/12. Nejlepší švédský obránce všech dob byl vzorem věrnosti, jelikož celou kariéru v NHL odehrál v jediném klubu. Nicklas Lidström a dalších devět členů Triple Gold Clubu, kteří získali nejvíc trofejí V dresu Rudých křídel z Detroitu strávil sedmnáct sezon, přičemž v posledních šesti vedl tým jako kapitán. Čtyřikrát získal Stanley Cup a do důchodu odcházel s bilancí 1564 odehraných zápasů a 1142 kanadských.bodů za 264 gólů a 878 asistencí. Foto: Profimedia.cz

4. Ray Bourque Vedle Bobbyho Orra je Ray Bourque možná nejlegendárnějším obráncem v historii NHL. Kariéru ve slavné soutěži ukončil v sezoně 2000/01, kdy mu bylo 41 let. Hvězdy a titáni aneb 10 největších legend v historii Bostonu Bruins Od roku 1979 až do roku 2000 byl věrný Bostonu, tam se však vytouženého Stanley Cupu nedočkal. Proto na sklonku kariéry odešel do Colorada, kde si konečně na cenný pohár sáhl. Foto: Profimedia.cz

3. Mark Messier Pětadvacet sezon v NHL, šest vítězství ve Stanley Cupu a nespočet individuálních ocenění mluví za vše. Mark Messier jako jediný hráč v historii vyhrál nejcennější pohár jako kapitán dvou různých týmů. V zámořské soutěži odehrál 1756 utkání. Víc jich zvládl jen legendární Gordie Howe (1767). Jeho 1887 bodů v základní části soutěže ho řadí hned za nepřekonatelného Wayna Gretzkyho a Jaromíra Jágra. 10 nejlepších hokejistů všech dob, kteří už ukončili sportovní kariéru Messier byl rozený vůdce týmu. Měl štěstí, že ho během dlouhé kariéry nepotkala žádná vážnější zranění. S hokejem se rozloučil ve 43 letech. Urostlý centr byl mimořádně platným hráčem až do své poslední sezony 2003/04. Foto: Profimedia.cz

2. Jaromír Jágr Nejlepší český hokejista historie zaznamenal několik vydařených ročníků poté, co překročil čtyřicítku. Kvůli výluce v NHL na podzim roku 2012 zářil v kladenském dresu, v němž ve 34 zápasech nasbíral 57 bodů, pak se přesunul do Dallasu a nakonec posílil Boston, s nímž došel až do finále Stanley Cupu. Jágrovi předchůdci. 6 Čechů, kteří zanechali výraznou stopu na Floridě Sezonu 2013/14 odehrál v New Jersey Devils, kde byl navzdory věku nejproduktivnějším hráčem mužstva a když posléze přestupoval na Floridu, patřil stále k absolutní špičce v týmu. V ročníku 2015/16 byl nejproduktivnějším hráčem Panterů. I když už nebyl nejrychlejším bruslařem, jeho přítomnost na ledě byla vždycky pořádně znát. A jeho obrovské zkušenosti, přehled a cit pro hru byly stále nesmírně platné. Foto: Profimedia.cz