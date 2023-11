13 nejlepších českých kanonýrů v historii NHL. Všichni nastříleli přes 250 gólů

Milan Hejduk už v NHL branky nestřílí, ale asi ještě hodně dlouho zůstane v popředí historického žebříčku nejlepších českých kanonýrů v zámoří. První pozici si pevně drží Jaromír Jágr. A jaké je pořadí na dalších místech elitní desítky? To zjistíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 14 13. Robert Reichel - 252 branek Robert Reichel působil v NHL od roku 1990 až do roku 2004. Jeho životním byl ročník 1993/94. V základní části napodobil rok starý počin a vstřelil 40 branek, k tomu přidal 53 asistencí a stanovil si bodový rekord. V dresu Calgary odehrál i sedm zápasů v play-off, připsal si pět nahrávek, Flames však na výrazný úspěch nedosáhli. O dva roky později Reichel odešel do New Yorku Islanders. Epizodně si zahrál také ve Phoenixu a kariéru v zámoří završil v dresu Toronta. Nastřílel během ní 252 gólů, k nim přidal 378 asistencí.

Pokračování 3 / 14 12. Václav Prospal - 255 branek Českobudějovický odchovanec Václav Prospal byl do NHL draftován v roce 1993 ve třetím kole Philadelphií a následně odešel z jihu Čech do zámoří. Přestože mohl hrát ještě v juniorské soutěži, naskočil v 18 letech do soutěže dospělých a působil ve farmářském celku Hershey Bears v AHL, kde si vedl velmi dobře a rychle se stal jedním z pilířů mužstva. Šij to na bránu! 14 Čechů, kteří vyslali na gólmany nejvíc střel v historii NHL Na první šanci v NHL si však musel počkat až do ročníku 1996/97. Okamžitě ukázal, že na elitní ligu má schopnosti i výkonnost. V další sezoně ho však Letci vytrejdovali do Ottawy a tím odstartovali jeho cestovatelskou anabázi mezi zámořskými kluby. Postupně pak oblékal dresy Floridy, Tampy Bay, Anaheimu, opět Tampy Bay a Philadelphie, New Yorku Rangers a Columbusu. Když v roce 2013 udělal za profesionální kariérou tečku, měl na kontě 1108 utkání v základní části soutěže a 766 bodů (255+510). Dalších 65 zápasů a 35 bodů posbíral v bojích play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 14 11. Martin Straka – 257 branek Martin Straka vyhrál s Plzní v roce 2013 českou extraligu a splnil si tak jeden velký sen. Velmi dobře na něj vzpomínají také v NHL, v níž se poprvé objevil v sezoně 1992/93. I za mořem byl ochotný na ledě nechat duši a proto byl v Pittsburghu, Ottawě, New Yorku Islanders, Floridě, Los Angeles a New Yorku Rangers velmi populární. Kariéru v zámoří zakončil s bilancí 257 nastřílených gólů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 14 10. Robert Lang – 261 branek Kapitán bronzového olympijského týmu z Turína Robert Lang působil v NHL v týmech Los Angeles, Bostonu, Pittsburghu, Washingtonu, Detroitu, Chicagu, Montrealu a dlouhou kariéru v roce 2010 ukončil v dresu Phoenixu. Během ní v zámoří nastoupil téměř k tisíci zápasům, v nichž si připsal do statistik 261 přesných tref. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 14 9. Radim Vrbata – 284 branek Neúnavný dříč, srdcař a bojovník Radim Vrbata poprvé okusil NHL v sezoně 2001/02, a když se s touto soutěží rozloučil, měl na kontě 1057 zápasů, ve kterých nastřílel 284 branek. Většinu z nich zaznamenal jako hráč Phoenixu (Arizony) Coyotes, góly však střílel také za Tampu Bay, Chicago, Carolinu, Colorado, Vancouver a Floridu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 14 8. Petr Nedvěd – 310 branek Petr Nedvěd to v NHL zabalil v sezoně 2006/07, během které se příliš neprosadil ve Philadelphii ani v Edmontonu. Liberecký rodák ale zažil v zámoří i slavné časy. Klub „výlukářů“. 11 hokejistů, kteří zažili všechny tři poslední výluky v NHL V roce 1990 ho získal Vancouver, kde během třetí sezony zaznamenal už 38 branek. Ještě lépe se mu vedlo v Pittsburghu, v dobrých výkonech pokračoval i v New Yorku Rangers. Za oceánem odehrál celkem 982 zápasů, ve kterých si do statistik připsal 310 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 14 7. David Pastrňák - 312 branek David Pastrňák se díky smlouvě, kterou podepsal v roce 2017, dostal mezi nejlépe placené hráče Bostonu. Tento kontrakt vypršel sedmadvacetiletému forvardovi letos v létě a zároveň mu začala běžet nová, značně vylepšená smlouva, která z něho udělala jednoho z největších boháčů v NHL. Zakletá anketa. Jen těchto 6 fotbalistů či hokejistů se během uplynulých 64 let stalo Sportovcem roku Český hokejista se vyprofiloval v jednu z hvězd elitní zámořské ligy a patří k nejlepším střelcům soutěže. Vzhledem k tomu bylo přirozené, že mu Bruins nabídli osmiletou smlouvu, která mu hned v první sezoně svého plnění zajistí 13 milionů dolarů. Celková hodnota kontraktu, který vyprší v roce 2031, činí 90 milionů dolarů. Dosud nasázel v základní části NHL 312 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 14 6. Petr Klíma – 313 branek Litvínovský odchovanec Petr Klíma si v NHL poprvé zahrál v sezoně 1985/86 v Detroitu, kde o třináct let později odehrál i poslední zápas v zámoří. Vyzkoušel si také angažmá v Edmontonu, Pittsburghu, Los Angeles a Tampě Bay, kde zažil poslední úspěšnou sezonu. Klíma v NHL odehrál 786 zápasů a zaznamenal 313 gólů.

Pokračování 10 / 14 5. Petr Sýkora – 323 branek Šikovný útočník Petr Sýkora zažil v NHL slavné chvíle. Zámořskou soutěž si zahrál poprvé v sezoně 1995/96 v dresu New Jersey Devils. S Ďábly později získal i Stanley Cup. Ten druhý oslavil v Pittsburghu. Kromě toho si vyzkoušel angažmá v Anaheimu, New Yorku Rangers, Edmontonu a Minnesotě. ŽEBŘÍČEK: 16 Čechů, kteří nastříleli v NHL nejvíc vítězných branek V NHL hrál naposled v sezoně 2011/12, pak odešel do švýcarského Bernu, kde sice získal titul, na ledě ale moc minut nestrávil. Ke 323 brankám za Atlantikem už další nepřidal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 14 4. Robert Holík – 326 branek Syn legendárního Jaroslava Holíka hrál v NHL od roku 1989. O sedm let později získal americké občanství. ŽEBŘÍČEK: 10 Čechů, kteří v NHL nastříleli nejvíc gólů v přesilovkách V zámoří si zahrál ve čtyřech klubech, nejvíce se mu dařilo v New Jersey, kde vybojoval dva Stanley Cupy. Působil také v Hartfordu, New Yorku Rangers a Atlantě. V NHL nastoupil do 1314 zápasů, ve kterých si připsal 326 přesných tref. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 14 3. Milan Hejduk – 375 branek Nejlepší střelec sezony 2002/03, ve které nasázel padesát gólů, v NHL nikdy nehrál v jiném týmu než v Coloradu. V jeho dresu olympijský vítěz z Nagana a vítěz Stanley Cupu z roku 2001 odehrál v základní části 1020 duelů. Celkově má Milan Hejduk v základní části na kontě 375 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 2. Patrik Eliáš – 408 branek Patrik Eliáš spojil svůj hokejový život s New Jersey Devils. První zápas v dresu Ďáblů si zahrál v sezoně 1995/96 a nikdy nezkusil, jaké to je hrát v jiném týmu. Dvojnásobný držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího hráče České republiky dvakrát získal s Devils Stanley Cup a dlouhá léta patřil mezi klíčové hráče mužstva, v jehož dresu stihl nastřílet 408 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 1. Jaromír Jágr – 766 branek Jaromír Jágr si v NHL zahrál poprvé už v roce 1990. Deset let byl hvězdou Pittsburghu, se kterým získal dva Stanley Cupy. Třetí mohl přidat v Bostonu, ve finále však Bruins nestačili na Chicago. V historické tabulce mu patří čtvrté místo. Na třetího Gordieho Howea ztrácí 35 branek. Mezi Čechy v zámoří však bude ještě dlouho (možná navždy) jedničkou... Foto: Profimedia.cz