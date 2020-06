13 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další?

Ještě v sezoně 2013/14 se rodák z Bílovce snažil prosadit v New Jersey, v početné české kolonii se ale dlouho neohřál, nastoupil jen k deseti duelům a odešel do Švýcarska. Od ročníku 2014/15 hrál Rostislav Olesz za Vítkovice a nyní ho čeká druhá sezona v Olomouci.

Odborníci pějí chválu na jeho bruslení, výbušnost, kreativitu, technické dovednosti, kontrolu puku i střelecké schopnosti. Je to houževnatý hráč, který se umí vracet dozadu a pomáhá defenzívě. V aktuálním ročníku naznačil, že by se brzy mohl stát jednou z opor Red Wings.

Momentálně třiadvacetiletý Pavel Zacha je předposledním českým hráčem, jemuž se podařilo proniknout mezi první desítku hokejistů vybraných v draftu NHL. Stalo se tak v roce 2017, kdy po něm sáhli skauti New Jersey Devils jako po šestém hráči v celkovém pořadí. Na první šanci v NHL čekal do konce ročníku 2015/16 a hned v premiérovém zápase zaznamenal dvě asistence. Od té doby už odehrál v NHL 266 utkání, v nichž nasbíral 108 bodů (37+71).

Po comebacku z Ruska hrál veterán Jaromír Jágr v NHL za Philadelphii, Dallas, Boston, New Jersey Devils, Floridu a Calgary, předtím působil v New Yorku Rangers, Washingtonu a Pittsburghu, který ho draftoval před 30 lety a v jehož barvách prožil nejúspěšnější období. V Penguins získal pětkrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části a nad hlavu zvedl dva Stanley Cupy.

Rostislav Klesla

Pozice v draftu: 4. (2000 Columbus Blue Jackets)

Rostislav Klesla dlouho patřil k předním českým obráncům v NHL. V roce 2014 to ale za Atlantikem zabalil a odešel do Třince. Do nejslavnější hokejové ligy světa vstoupil v roce 2000, kdy ho draftoval Columbus. V týmu Blue Jackets hrál až do sezony 2010/11, během které odešel do Arizony. Kojoti ho pak poslali do Buffala, kde si ale nezahrál ani jeden zápas.

Foto: Profimedia.cz