13 let poté. Jak si vedou hráči, kteří byli v draftu roku 2007 vybráni před Jakubem Voráčkem?

Jakub Voráček je od roku 2011 hráčem Philadelphie, v roce 2007 ho však draftoval ze sedmé pozice Columbus. Kdo šel na řadu před ním? A jak se těmto hráčům v NHL vede? To se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii. Foto: Profimedia.cz

6. Sam Gagner (Detroit Red Wings) Kanadský útočník Sam Gagner šel na řadu o jedno místo dříve než Jakub Voráček a měl za sebou několik fantastických ročníků v mládežnických soutěžích. Hned v premiérové sezoně v NHL, v níž hájil barvy Edmontonu, posbíral 49 kanadských bodů. U Oilers působil až do roku 2014, v poslední sezoně byl dokonce asistentem kapitána, poté však zamířil do Arizony. Další rok byl ve Philadelphii, hrál taky za Columbus a následně odešel do Vancouveru, odkud se loni vrátil do Edmontonu. Dlouho tam ale nevydržel a letos v únoru byl vytrejdován do Detroitu. Když se naštvou hodní kluci aneb 10 nejpřekvapivějších rvaček v historii NHL Dosud odehrál v NHL 844 utkání, ve kterých zaznamenal 459 bodů (164+295). Ve 30 letech už jde jeho výkonnost ale znatelně dolů. Na začátku kariéry se od něho určitě čekalo o dost víc. Foto: Profimedia.cz

5. Karl Alzner (Montreal Canadiens) Pětkou draftu NHL v roce 2007 se stal obránce Karl Alzner, jehož získal Washington, kde kanadský bek působil až do sezony 2016/17. Následně zamířil do Montrealu a Stanley Cup tak s Capitals nezískal. Od ročníku 2013/14 do sezony 2017/18 nevynechal v základní části ani jeden zápas, v současném ročníku však naskočil jen do čtyř utkání v NHL a jinak působil ve farmářském celku Laval Rocket v soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

4. Thomas Hickey (New York Islanders) Kanaďan Thomas Hickey se stal v draftu roku 2007 kořistí Los Angeles. Králové si ho vybrali jako čtvrtého hráče v pořadí a počítali s ním jako s ofenzivním obráncem, který by se měl vypracovat v jednu z velkých hvězd NHL. Hickey byl mimořádně šikovným hráčem, který v juniorských soutěžích zaznamenával velké množství kanadských bodů. V Los Angeles ale patrně budoucí hvězdičku potopili. Místo aby Hickeymu dali šanci v prvním týmu, nechali ho ještě v juniorské soutěži a posléze ho vyexpedovali na farmu, kde ztratil jiskru a vyhasl. Za Kings nenastoupil k jedinému utkání. Štěstím v neštěstí se pro talentovaného hokejistu stal trejd do New Yorku Islanders, kde konečně dostal důvěru a začal hrát v NHL.V aktuálním ročníku ale neodehrál v dresu Ostrovanů jediný zápas a působil ve farmářském týmu v AHL. Dosud nastoupil v elitní lize ke 449 utkáním, ve kterých si do statistik zapsal 115 bodů (22+93). Foto: Profimedia.cz

3. Kyle Turris (Nashville Predators) Jako třetí šel na řadu v draftu roku 2007 Kyle Turris Účastníka tří světových šampionátů získal Phoenix a za Coyotes kanadský forvard hrál do ročníku 2011/12. Poté zamířil do Ottawy, ale v roce 2017 se upsal Nashvillu, kde hraje dosud a má tam smlouvu do roku 2024. V sezoně 2014/15 se dostal na 64 kanadských bodů, což je jeho dosavadním maximem. Letos se trefil devětkrát a přidal 22 nahrávek. V NHL dosud zvládl odehrát 726 utkání, ve kterých zaznamenal 415 bodů (165+250). Dalších 65 zápasů a 32 bodů (14+18) si zapsal v play-off. Foto: Profimedia.cz

2. James van Riemsdyk (Philadelphia Flyers) Jakuba Voráčka sice získal v draftu v roce 2007 Columbus, český útočník je ale už několik let oporou Philadelphie. V tehdejším draftu Flyers ulovili i Jamese van Riemsdyka, který za klub hrál do roku 2012. Poté odešel do Toronta, zahrál si na olympijských hrách i Světovém poháru, a před sezonou 2018/19 se zase vrátil do Philadelphie. Během dosavadní kariéry se dvakrát dostal nad hranici 60 bodů v základní části soutěže a dvakrát pokořil hranici 30 nastřílených gólů. Foto: Profimedia.cz