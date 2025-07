13 let od medaile z mistrovství světa. Jen tito 4 Češi z bronzového týmu z roku 2012 ještě nesekli s hokejem

Čtyři borci, kteří se před 13 lety po vítězném souboji poražených semifinalistů proti Finsku radovali z bronzových medailí, však stále ještě neuložili brusle do sklepa a nepověsili rukavice na skobu. O které hráče jde a jak se vyvíjela jejich sportovní kariéra, na to odpovídají následující kapitoly.

Pamatujete? Když v roce 2012 získali čeští hokejisté pod vedením kouče Aloise Hadamczika bronzové medaile na mistrovství světa, které se hrálo na severu Evropy ve Finsku a Švédsku, byl to na dlouhých deset let poslední cenný kov reprezentace z velké mezinárodní akce. Byli u toho například Petr Nedvěd, Martin Erat, Aleš Hemský či Tomáš Plekanec. Nikdo z nich už nepatří mezi aktivní hokejisty, stejně jako drtivá většina tehdejšího bronzového celku.

Na mistrovství světa v roce 2012 odchytal z českých brankářů nejvíc střetnutí a významně se zasloužil o zisk medaile. Na turnaj odjel jako hráč Hradce Králové, kde působil ještě rok po šampionátu, a pak se vydal do KHL, kde patřil mezi největší brankářská esa. Na Východě chytal necelých devět sezon a přes „mezipřistání“ v roce 2022 ve Švýcarsku se dostal do současného působiště, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026. Na mistrovství světa se pak představil ještě dvakrát (2014 a 2015), byl také členem olympijského výběru na hrách v Soči.

Petr Mrázek (Anaheim Ducks) – 33 let

Bilance na MS v roce 2012: 1 zápas – průměr 0 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 100 %

Petr Mrázek odjel na mistrovství světa v roce 2012 jen pár měsíců poté, co se stal nejlepším brankářem juniorského světového šampionátu a dostal se do All-Star týmu turnaje. Tehdy mu bylo pouhých 20 let a byl členem juniorského celku Ottawa 67’s v soutěži OHL. Na mistrovství světa dospělých plnil roli třetího gólmana, ale epizodně se objevil mezi tyčemi v utkání s Německem. Nahradil na devět minut Jakuba Štěpánka, zapsal si do statistik dva úspěšné zákroky a přispěl tak malou měrou k vysoké výhře 8:1.

Od té doby ušel pořádný kus hokejové cesty. V následující sezoně si odbyl vítkovický odchovanec v pouhých dvaceti letech premiéru v NHL, když ho kouč Detroitu Mike Babcock povolal z farmy, dal pauzu Jimmymu Howardovi a poslal českého gólmana do zápasu na ledě St. Louis. Mrázek si vedl skvěle. Odchytal celé střetnutí, chytil 26 střel, pustil jediný gól a pomohl k výhře Rudých křídel 5:1. Za svůj výkon získal ocenění druhá hvězda zápasu.

Postupem času se vypracoval v týmovou jedničku, ale pak o tento post zase přišel. Na konci sezony 2017/18 byl vytrejdován do Philadelphie, od roku 2018 hájil barvy Caroliny, pak Toronta a naposled podepsal dvouletou smlouvu s Chicagem, kterou však dokončil už zase jako hráč Detroitu, kam byl vyexpedován. Na konci června se opět stěhoval a příští ročník odchytá v dressu Anaheimu. Momentálně má na kontě 428 utkání v NHL, což jej mezi českými gólmany v historii elitní zámořské ligy řadí na třetí místo.

