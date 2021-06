13 kanonýrů, kteří se stali nejvíckrát králi střelců v základní části NHL. Všem vládne ruský car Ovečkin

Jen dva čeští hokejisté v dlouhé historii NHL získali korunu krále střelců v základní části NHL. V sezoně 2002/03 se to povedlo Milanu Hejdukovi v dresu Colorada Avalanche, když nastřílel v 82 zápasech rovných 50 gólů. Zopakovat už se mu to ale nepodařilo a na dalšího Čecha, který to dokázal, jsme čekali až do loňska, kdy se o prvenství dělil David Pastrňák s Alexandrem Ovečkinem.

V historii NHL najdeme 13 hráčů, kteří se stali nejlepšími kanonýry soutěže aspoň třikrát během kariéry. Jejich jména, fotografie i statistické podrobnosti najdete v následujících kapitolách. A pokud si myslíte, že na prvním místě figuruje fenomenální Wayne Gretzky, jste na omylu.