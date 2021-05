Do historie světového fotbalu se už zapsala pěkná spousta hráčů, kteří sklízeli (spravedlivé) opovržení za kousky, které na hřišti i mimo něj předváděli. Většinou neudrželi nervy na uzdě nebo provedli pořádnou pitomost, za kterou posléze draze zaplatili. Někdy finanční pokutou, jindy zákazem hraní, který hodně zabolel nejen samotné hříšníky, ale i jejich zaměstnavatele. V následujících kapitolách najdete 13 hráčů, kteří vyfasovali nejdelší zákaz hraní ve fotbalových dějinách. Dva z nich figurují v tomto žebříčku dokonce dvakrát.

15. Luis Suárez – 4 měsíce Největším padouchem mistrovství světa v Brazílii v roce 2014 se stal uruguayský útočník Luis Suárez, který se zahryzl do ramene Itala Chielliniho. Nebylo to poprvé, co se zachoval jako hladový lidojed. GLOSA: Exemplární potrestání? Blbost! Flastr pro Suareze je nesmyslný I v předchozích případech za kousání protihráčů pykal, ale v roce 2014 vyfasoval exemplární trest. Zástupci organizace FIFA mu zakázali jakoukoli činnost spojenou s fotbalem na čtyři měsíce. Nakonec měl docela štěstí, protože původně se dokonce psalo o dvouletém suspendování. Foto: Profimedia.cz

14. David Navarro - 6 měsíců Během utkání Ligy mistrů v roce 2007 mezi Valencií a Interem Milán se strhla na hřišti mela, do které se zapojil i stoper David Navarro, který trávil zápas na lavičce jako náhradník. Vyběhl na hrací plochu, při potyčce zlomil nos argentinskému obránci Nicolási Burdissovi a poté ho zahnal do šatny. Organizace UEFA následně Navarrovi zakázala činnost na klubové úrovni na dobu sedmi měsíců, později byl trest snížen o jeden měsíc. Federace FIFA verdikt zpřísnila a hráče vyřadila na stejně dlouhou dobu i ze všech mezinárodních akcí, včetně přátelských reprezentačních zápasů. Foto: Profimedia.cz

13. Kolo Touré – 6 měsíců Jakmile sportovec dospěje do určitého věku, vštěpují mu trenéři a manažeři do hlavy jednu zásadní věc – vždycky musíš vědět, co sis naládoval do těla. Stačí nepozornost nebo nedisciplinovanost a při troše smůly uvízne v sítích antidopingových komisařů opět jeden hříšník. Stoper Kolo Touré se k výše zmíněnému pravidlu dopracoval teprve v roce 2011, kdy mu bylo už 30 let. Kontrola odhalila v jeho krvi stopy nedovolených „specifických látek“. Reprezentant Pobřeží slonoviny se hájil dost hloupě – tvrdil, že požil manželčiny pilulky na hubnutí. Ještě hloupější by to však bylo, kdyby mluvil pravdu. Ať tak nebo tak, stálo ho to šest měsíců bez fotbalu. Foto: Profimedia.cz

12. Vinnie Jones – 6 měsíců Vinnie Jones nebyl nijak výjimečný hráč, ale podařilo se mu hrát fotbal hodně dlouho na nejvyšší ostrovní úrovni. Byl ortodoxním vyznavačem tvrdého stylu a se soupeři se vůbec nemazlil. Jeho počínání zavánělo až brutalitou. Video, které zachycuje jeho neuvěřitelné kousky, jež nemají s fotbalem pranic společného, lze najít na serveru YouTube.com - stačí do vyhledávače zadat jméno Vinnie Jones a slůvko PSYCHO. Přestože nepatřil k nejchytřejším hráčům (řečeno eufemisticky), po skončení fotbalové kariéry se chytil jako tvrdý (nebo natvrdlý) chlapík u filmu. VIDEO: Radko Gudas a dalších 22 největších tvrďáků v NHL Ještě předtím mu však pořádně zavařilo video nazvané Soccer’s Hard Men, které představovalo zlé fotbalové muže. Jones v něm v roce 1992 oslavoval násilí na trávnících, což se hrubě nelíbilo anglické fotbalové asociaci. Dostal půlroční zákaz činnosti a k tomu pokutu 20 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

11. Adrian Mutu – 6 měsíců V zimě roku 2010 nachytali antidopingoví komisaři rumunského útočníka Adriana Mutua. Bylo to během jeho angažmá v italské Fiorentině. Pozitivní test následoval po pohárovém utkání proti Laziu Řím, ve kterém vstřelil dvě branky a pomohl k vítězství 3:2. Protože to nebyl jeho první prohřešek tohoto druhu, hrozil mu až roční distanc, nakonec ale dostal devítiměsíční zákaz hraní, který byl posléze snížen na rovný půlrok. Foto: Profimedia.cz

10. Adrian Mutu – 7 měsíců Na podzim roku 2004 se zhroutila slibně nastartovaná kariéra rumunské hvězdy Adriana Mutua. Stačila k tomu jedna pozitivní dopingová zkouška na kokain. Z vrcholu na dno a zase zpět na špici aneb 22 fotbalistů, kteří zvládli vzkřísit povadlou kariéru Následoval hodně přísný trest – sedm měsíců bez fotbalu a pokuta 20 tisíc liber od anglické fotbalové asociace. Kromě toho dostal okamžitě vyhazov z Chelsea a klub po něm požadoval uhradit škodu ve výši 17 milionů liber. Obě strany předhazovaly spor nejrůznějším arbitrážním i civilním soudům a kauza se táhla dlouhé roky. Foto: Profimedia.cz

9. Rio Ferdinand – 8 měsíců Když si někdo hraje s antidopingovými komisaři, musí počítat s následky. V roce 2003 si to ověřil i anglický reprezentační obránce Rio Ferdinand. 20 fotbalistů, jimž experti věštili zářivou budoucnost. U většiny se tvrdě spletli V září se odmítl podrobit namátkové kontrole a v prosinci si vyslechl verdikt za své nepříliš moudré chování – osm měsíců bez fotbalu a navíc pokuta ve výši 50 tisíc liber. Ferdinand tak mimo jiné přišel o účast na mistrovství Evropy v Portugalsku. Foto: Profimedia.cz

8. Mark Bosnich – 9 měsíců V hlavní roli koks – tak by se dal stručně pojmenovat příběh australského brankáře Marka Bosniche. Za bílý prášek utratil během týdne až pět tisíc dolarů a denně do sebe dokázal naládovat poctivých deset gramů. Z milionáře žebrákem aneb 11 sportovců, kteří přišli (skoro) o všechno Bylo jen otázkou času, než ho čapnou antidopingoví komisaři. Stalo se tak v roce 2002. Následoval vyhazov z Chelsea a devítiměsíční „odpočinek“ od fotbalu. Foto: Profimedia.cz

7. Eric Cantona – 9 měsíců Francouzský fotbalista Eric Cantona se zapsal do fotbalové historie nejen jako výjimečný hráč, ale také jako ikona kung-fu. Během zápasu, který hrál Manchester United v lednu roku 1995 na stadionu Crystal Palace, si nenechal líbit nadávky a urážky jednoho z domácích fanoušků a přes reklamní panel ho pořádně nakopl, načež přidal i pár úderů pěstmi. Dobyvatelé Albionu. 12 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League Anglická fotbalová asociace se postavila k incidentu velmi tvrdě. Cantona nesměl devět měsíců na hřiště, navíc musel zaplatit pokutu 20 tisíc liber a odpracovat 120 hodin veřejně prospěšných prací. Foto: Profimedia.cz

6. Diego Maradona – 15 měsíců Podle mnohých fanoušků a expertů byl Diego Maradona nejlepším fotbalistou všech dob. Subtilní Argentinec se stal legendou, ale kromě výjimečného talentu ukazoval během celé kariéry i svou odvrácenou tvář. V roce 1991 si díky závislosti na kokainu vykoledoval patnáctiměsíční zákaz fotbalu. ŽEBŘÍČEK: Nesmrtelné legendy. 11 nejlepších fotbalistů všech dob Jeho příběh měl nakonec poměrně šťastný konec. Maradona se rozhodl pro léčbu a z područí drogy se dokázal vymanit. Škoda, že se tak stalo až poté, co jeho fotbalová kariéra skončila s hanbou… Foto: Profimedia.cz

5. Diego Maradona – 15 měsíců Ne jednou, ale hned dvakrát vyfasoval Diego Maradona patnáctiměsíční distanc od fotbalu, což z něho dělá novodobého rekordmana. V roce 1994 zvládl odehrát na mistrovství světa pouhé dva zápasy, načež byl vyexpedován domů, protože při antidopingové kontrole našli komisaři v jeho krvi látky na bázi simulantu efedrinu. Pánové z organizace FIFA se se slavným Argentincem nemazali a suspendovali ho z fotbalového dění na rok a tři měsíce. Foto: Profimedia.cz

4. Joey Barton - 18 měsíců Co byste čekali od maníka, který si pobyl víc než dva měsíce za mřížemi kvůli tomu, že jednou v noci s přáteli zmlátil na ulici chlapa? Záložník Joey Barton už sice není zlým mužem anglické Premier League, ale přezdívka Magor mu zůstala dodnes. Ještě když hrál za Manchester City, skoro přizabil na tréninku týmového kolegu Ousmana Daba, který skončil po jeho napadení v nemocnici. Na vánočním večírku zase málem cigaretou připravil o oko jednoho účastníků párty. Jednou budu špičkovým trenérem,“ chlubil se před lety velkohubý „magor“ Joey Barton. Teď se může ukázat Příznivci všech týmů v Anglii ho nemohli vystát, protože často vyprovokoval protihráče a ten pak po neadekvátní reakci viděl červenou kartu, zatímco Barton se jen chechtal. Novináři ho dodnes označují za největší „prase“ v historii Premier League. Mezi lety 2006 až 2016 pravidelně sázel na fotbalové zápasy, což mají profesionální fotbalisté zakázáno. V tomto období uzavřel 1 260 sázek a byly mezi nimi i utkání, ve kterých sám hrál. Poté, co byl obviněn z trestné činnosti, dostal pokutu ve výši 30 tisíc liber a vyfasoval osmnáctiměsíční zákaz jakýchkoli fotbalových aktivit, což mu ukončilo kariéru. Foto: Profimedia.cz

3. David Bystroň – 2 roky Čekali byste, že v popředí tohoto žebříčku najdete českého fotbalistu Davida Bystroně? Bývalému plzeňskému fotbalistovi vyměřila dvouletý zákaz startu v jakémkoli utkání disciplinární komise organizace UEFA v roce 2012. Důvodem byl pozitivní test po jednom z utkání Ligy mistrů. Dodnes není úplně jasné, jaká látka mu kolovala v krvi. Nejčastěji se spekulovalo o kokainu či extázi, Bystroň však vytrvale popíral, že by si cokoli záměrně vzal. Údajně si nedával na diskotéce pozor na to, co pije. Plzeňské legendy. Tahle sestava vybojovala první postup do Ligy mistrů Trest mu vypršel v roce 2014, jenže v návratu na hřiště mu zabránilo vážné zranění. Pak se pokoušel restartovat pokaženou kariéru v druholigové Olomouci, které pomohl v návratu do nejvyšší soutěže, ale v jednom z přípravných zápasů se opět vážně zranil a prvoligová sezona pro něho skončila dříve než vůbec začala. Od léta roku 2016 působil v nižších švýcarských ligách. V roce 2017 spáchal v zemi pod Alpami sebevraždu oběšením. Bylo mu 34 let. Foto: Profimedia.cz

2. Enoch West - 30 let Anglický fotbalista Enoch West odstartoval kariéru na začátku 20. století v Sheffieldu United. V roce 1905 přestoupil za pět liber do Nottighamu Forrest a o pět let později se stal hráčem Manchesteru United, jemuž v roce 1911 pomohl k mistrovskému titulu. Během kariéry v dresu Red Devils nastřílel 80 branek, nejúspěšnější pro něho byla sezona 1911/12, kdy dal 23 gólů - sedmnáct v lize a dalších šest v FA Cupu. V roce 1915 byl jedním z osmi hráčů, který byl namočen do obřího sázkařského skandálu. Šlo o fotbalisty Manchesteru United a Liverpoolu. Dostali doživotní distanc, ale zároveň také možnost, že trest jim bude zrušen, pokud narukují do armády a půjdou bojovat v první světové válce. Všichni kromě Westa na tuto podmínku přistoupili. Se sedmi borců, kteří se účastnili bojů, se jich po válce vrátilo šest zpátky na hřiště, Westův týmový kolega z Old Trafford Sandy Turnbull však padl. Westovi byl nakonec doživotní zákaz zrušen v roce 1945 - po třiceti letech od jeho vynesení, v době, kdy mu bylo 59 roků. Dodnes jde o nejdelší distanc ve fotbalových dějinách.