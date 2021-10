120 tisíc liber týdně a víc. Toto je 11 nejlépe placených fotbalistů Liverpoolu v sezoně 2021/22

Keita byl až do sezony 2017/18 v Lipsku jednou z ústředních postav týmu. Pracovitý středopolař je nesmírně silný na míči, má vynikající střelbu z dálky, tvořivé schopnosti i dostatek technických dovedností na to, aby byl jednou z hvězd Premier League. Je to nesmírně komplexní fotbalista. I proto mu Liverpool bude sypat na účet 120 tisíc liber týdně, a to až do roku 2023.

Fanoušci Reds předpokládali, že Henderson roste v kapitána Liverpoolu a skutečně také pásku po Stevenu Gerrardovi v roce 2015 převzal. Je to chytrý, rychlý, energický hráč a houževnatý pracant, který v aktuální sezoně odehrál pět ligových střetnutí, ve kterých nahrál na jednu branku. V současnosti v evropských soutěžích nenajdete moc lepších záložníků, než je on.

7. Alisson Becker - 150 tisíc liber týdně

V létě roku 2018 udělal Liverpool z Brazilce Alissona na pár dnů (než ho překonal přestup Kepy do Chelsea) nejdražšího brankáře všech dob, když za něho poslal do italského AS Řím 65 milionů liber. Stalo se tak jen nedlouho poté, co mu kanonýři Reds nasázeli v semifinále Ligy mistrů sedm branek a navzdory faktu, že ve sportovním životopisu měl zatím jen jedinou vydařenou sezonu v evropském velkoklubu. Jenže jak to tak vypadá, byly to báječně vynaložené peníze.

Až do roku 2016 působil Alisson v rodné zemi, kde hájil branku klubu Internacional. Poté, co přišel do Itálie, musel trpělivě čekat na svou šanci jako rezerva za polským brankářem Wojciechem Szczesnym, a postupně přesvědčovat trenéry o svých kvalitách.

Pravidelně začal chytat až v ročníku 2017/18 a stal se jedním z pilířů římského týmu při jeho senzačním tažení do semifinále Ligy mistrů. Nyní už čtvrtou sezonu potvrzuje své kvality v nejsledovanější ligové soutěži světa. S Liverpoolem vyhrál už Ligu mistrů i titul v Premier League.

