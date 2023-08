120 tisíc liber týdně a víc. Toto je 10 nejlépe placených fotbalistů Liverpoolu v aktuální sezoně

Jestliže vkládá maďarský fotbal naděje do některého mladého hráče, pak jím je dvaadvacetiletý Dominik Szoboszlai. Šikovný záložník, který dokáže s míčem opravdová kouzla, je neobyčejným talentem. Je kreativní, báječně si rozumí s balonem, umí poslat na milimetr přesný pas spoluhráčům, dokáže vystřelit a v soubojích s obránci je to většinou on, kdo je vítězem. Buď kolem nich prosviští, nebo si vykoleduje faul.

Generační talent – i tak by se dal označit útočník Diogo Jota. V Atlétiku Madrid na začátku jeho kariéry zřejmě nedocenili kvality tohoto borce – pustili ho na hostování do Porta a posléze do anglické Wolverhamptonu, kam v roce 2018 za 14 milionů eur přestoupil. V dresu Vlků si udělal skvělé jméno v Premier League a v září roku 2020 ho za téměř 45 milionů eur koupil Liverpool, kde se rozzářil v jednu z největších hvězd ostrovní ligy.

Mistr světa Alexis Mac Allister je až do konce minulého ročníku perlou v sestavě Brightonu a v klubu to velmi dobře věděli. Bylo téměř jisté, že v létě o svůj poklad přijdou, ale dostali za něj pořádně zaplaceno. Už v lednovém přestupním termínu se psalo o mimořádném zájmu Juventusu a Chelsea, ale po jeho podpisu prahli také v Arsenalu, Liverpoolu a v obou klubech z Manchesteru – City a United.

5. – 6. Alisson Becker – 150 tisíc liber týdně

V létě roku 2018 udělal Liverpool z Brazilce Alissona na pár dnů (než ho překonal přestup Kepy do Chelsea) nejdražšího brankáře všech dob, když za něho poslal do italského AS Řím 65 milionů liber. Stalo se tak jen nedlouho poté, co mu kanonýři Reds nasázeli v semifinále Ligy mistrů sedm branek a navzdory faktu, že ve sportovním životopisu měl zatím jen jedinou vydařenou sezonu v evropském velkoklubu. Jenže jak to tak vypadá, byly to báječně vynaložené peníze.

Až do roku 2016 působil Alisson v rodné zemi, kde hájil branku klubu Internacional. Poté, co přišel do Itálie, musel trpělivě čekat na svou šanci jako rezerva za polským brankářem Wojciechem Szczesnym, a postupně přesvědčovat trenéry o svých kvalitách.

Pravidelně začal chytat až v ročníku 2017/18 a stal se jedním z pilířů římského týmu při jeho senzačním tažení do semifinále Ligy mistrů. Nyní má za sebou už pět sezon v klubu, s nímž vyhrál Ligu mistrů a dokráčel s týmem i za mistrovským titulem v Premier League.

Foto: Profimedia.cz