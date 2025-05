12 světových šampionátů v podání Romana Červenky. Jak se stal z benjamínka lídrem a kapitánem

Útočník Roman Červenka hrál na čtyřech posledních olympijských hrách, v reprezentaci odehrál přes dvě stovky zápasů a propracoval se do role respektovaného kapitána. Před pár dny završil tucet účastí na mistrovství světa. Jak se mu na těchto turnajích vedlo, na to odpovídají následující kapitoly.

Na šampionátu v Dánsku v roce 2018 se český výběr základní skupinou protrápil a do vyřazovacích bojů šel ze třetí pozice. Narazil na osudového čtvrtfinálového soupeře – USA – a prohrál 2:3. Roman Červenka měl poprvé na turnaji mistrovství světa na dresu kapitánské céčko, ale odpovědnost jako by jej svazovala. V osmi zápasech zaznamenal pouze dvě asistence.

Pokračování 12 / 13

MS 2024 (Česká republika)



Roman Červenka se raduje po vstřelení gólu, kterým rozhodl penaltový rozstřel během prvního zápasu na mistrovství světa mezi Českou republikou a Finskem v Praze. (Foto: Profimedia)

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, říká stará moudrost, a v případě šampionátů na české půdě by ji Roman Červenka mohl potvrdit. Zatímco v roce 2015 smutnil po porážce v boji o bronz, o devět let později jako kapitán a skutečný lídr přivedl národní tým ke zlatu. Cestu za mistrovským titulem vydláždil v deseti zápasech třemi brankami a osmi asistencemi a po zásluze byl zvolen do All-Star týmu turnaje.