12 současných českých reprezentantů z Fortuna ligy v řeči peněz. Kolik stojí Kuchta a spol?

Milan Havel je pro trenéra Plzně Michala Bílka jedničkou na pravý kraj obrany. V minulém ročníku zasáhl do 31 ligových zápasů a vstřelil pět branek, k nimž přidal jednu asistenci. V poslední sérii reprezentačních utkání v Lize národů zasáhl do domácího střetnutí se Španělskem a v Portugalsku. V obou případech odehrál jeden poločas.

Útočník Václav Jurečka se poprvé objevil v nejvyšší české lize v sezoně 2018/19, kdy hájil barvy Opavy. V průběhu dalšího ročníku se přestěhoval do Slovácka, kde si vybudoval velmi slušné renomé. V minulé sezoně se stal se 17 přesnými trefami druhým nejlepším kanonýrem ligy a jeho střelecká potence neunikla pozornosti reprezentačního kouče, který ho premiérově povolal do národního týmu.

Devětadvacetiletý obránce Jaroslav Zelený už si zahrál nejvyšší českou soutěž v pěti různých klubech a od příštího ročníku oblékne šestý dres. V minulých dvou letech byl hráčem Jablonce a na severu Čech se stal nepostradatelným hráčem. I když v uplynulém ročníku Fortuna ligy skóroval jen jednou, byl pro mužstvo nesmírně přínosný. Na kontě měl sedmý nejvyšší počet úspěšných přihrávek ze všech hráčů v lize a úplně nejlepší byl v počtu vyhraných obranných soubojů. V Jablonci měl podepsanou smlouvu do roku 2024, ale nedávno se upsal do roku 2025 Spartě. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na 1,2 milionu eur.

Do prvoligové sezony vlétl jako uragán. Na jejím konci měl po odehrání 32 utkání ve statistikách osm gólů a stejný počet nahrávek, což z něho dělalo jednoho z předních střelců i nahrávačů v soutěži. Dvanáctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Skvělé výkony ho vystřelili až do národního týmu.

Královéhradecký rodák Adam Vlkanova poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15, kdy odehrál pouhých 11 minut. Pak si musel počkat na další šanci do ročníku 2016/17, v němž si zahrál v 16 zápasech a vstřelil debutový gól. Jenže následně se Votroci poroučeli o soutěž níž, kde působili, než si předloni v létě vybojovali postup zpět mezi elitu. A pomohl k němu též Vlkanova.

Jakub Pešek přišel do Sparty během loňského léta z Liberce a podepsal v klubu tříletou smlouvu. Okamžitě se stal jedním z pilířů sestavy. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník, který může alternovat i na pozici křídla, pražskému týmu pomohl v minulé sezoně sedmi ligovými góly a šesti asistencemi. Dobrou formu si přenesl také do reprezentace. Na začátku června nastoupil do všech čtyř utkání Ligy národů a vstřelil gól do sítě Španělska.

Plzeňský odchovanec Aleš Mandous nikdy nedostal v západočeském klubu pořádnou šanci, aby předvedl, co v něm vězí. Nejdříve ho Viktorka posílala na hostování a od roku 2015 zakotvil na Slovensku. Pořádně dal o sobě vědět až po návratu domů v roce 2018, kdy se upsal Olomouci a měl být třetím brankářem. V hanáckém oddílu si však vybojoval pozici jedničky mezi tyčemi a výbornými výkony si vysloužil přestup do Slavie.

V roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou a v uplynulém ročníku chytal ve famózní formě. Na kontě měl 14 vychytaných nul a úspěšnost zásahů 80,7 %. Ještě v prosinci ho portál TransferMarkt oceňoval na 1,5 milionu eur, ale nedávno jeho tržní hodnotu zdvojnásobil. Ze čtyř červnových utkání Ligy národů odchytal duel v Portugalsku (0:2).

Karvinský rodák Ondřej Lingr přišel do Slavie před sezonou 2020/21 a na jejím konci se radoval z mistrovského titulu. Přispěl k němu v 27 zápasech čtyřmi brankami. Minulý ročník zastihl třiadvacetiletého ofenzivního záložníka či útočníka ve skvělé formě. Soupeřům nasázel 14 branek a patřil k nejlepším ligovým kanonýrům. Výrazně si také řekl o premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace, a také se jí dočkal. Debutoval na jaře v barážovém utkání o postup na mistrovství světa a v Lize národů se dostal na hřiště ve třech zápasech.

1. Jan Kuchta (Sparta Praha) – 5 milionů eur

V minulých letech několik bývalých hráčů Sparty přetáhla do Edenu Slavia, před pár dny se ale role obrátily. Jan Kuchta přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrací se do české nejvyšší soutěže. Ovšem neoblékne sešívaný dres, jak to dělával před odchodem do Ruska, ale bude hájit barvy letenského celku, kde bude do konce sezony na hostování, za něž Sparta zaplatí rovný milion eur. V pražském klubu si od pětadvacetiletého forvarda, který se už zabydlel i v reprezentaci, hodně slibují.

Z červnových zápasů národního celku v Lize národů se mu povedly především dva úvodní. Švýcarsku dal gól a brankou a asistencí přispěl k remíze se Španělskem. Momentálně je nejdražším hráčem z české ligy v národním týmu.

