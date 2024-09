12 Slováků, kteří hrávali v minulých letech za Plzeň. Kde je dnes konec Hrošovskému, Hromadovi a spol?

Část 1 / 13



Matúš Kozáčik s Markem Bakošem ukončili kariéry, Marián Čišovský už není mezi námi. Dres Plzně dosud obléklo 26 slovenských fotbalistů a řada z nich patřila k opravdovým tahounům týmu. Kde je dnes konec těm, kteří ještě stále hrají? Na to odpovídají následující kapitoly.

René Dedič (FK Třinec) Jen polovinu podzimní části sezony 2022/23 strávil v Plzni na hostování útočník René Dedič. Odchovanec žilinského fotbalového klubu se na českých pažitech objevil v roce 2014, kdy přišel do Třince. Působil tam až do roku 2019 a pak přestoupil do Opavy, v jejímž dresu odehrál dvě sezony v první lize. Do statistik si zapsal 41 utkání a pět branek. V roce 2021 odešel do Příbrami, ale za pár měsíců byl zase zpátky v Třinci. Slezský klub jej v létě 2022 pustil do konce roku na hostování do Plzně, kde však jen zahříval lavičku. Během tří ligových zápasů odehrál 31 minut a v zimě se vrátil do Třince, kde působí i v současnosti. Foto: Profimedia.cz

Matej Trusa (DAC Dunajská Streda) V sezoně 2021/22 odehrál slovenský útočník Matej Trusa v dresu Plzně pouhých 97 minut v sedmi zápasech a zaznamenal jednu asistenci, přesto i on se malou měrou podílel na zisku mistrovského titulu. Na západ Čech přišel až na začátku února v rozehrané sezoně z Michalovců a podepsal smlouvu do léta roku 2023. Ročník 2022/23 však už nestrávil ve Štruncových sadech, nýbrž na hostování v Hradci Králové. Tam v 15 utkáních dvakrát skóroval a v létě se jako volný hráč vrátil zpět na Slovensko. V Dunajské Strede se upsal do roku 2026 a zatím se klubu vyplácí. V aktuální sezoně odehrál čtyři střetnutí, ve kterých dal dvě branky a přidal k nim jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Káčer (MŠK Žilina) V srpnu 2020 si přivedl tehdejší trenér Plzně Adrián Guľa na západ Čech ze slovenské Žiliny záložníka Miroslava Káčera. S Viktorkou podepsal smlouvu do roku 2023, ale jeho první sezona byla pro fanoušky i vedení klubu zklamáním. Stálé místo v základní jedenáctce si nevybojoval. Po Guľově odvolání a nástupu Michala Bílka na trenérský post se mnoho nezměnilo. V mistrovském ročníku 2021/22 nastoupil do 14 utkání, ale jen pětkrát v základní sestavě. Zaznamenal jeden gól a asistenci. V dalším ročníku byl Káčer na hostování v Dunajské Stredě a jakmile mu skončila na západě Čech smlouva, odešel tam jako volný hráč a podepsal tříletý kontrakt. Letos v létě ale opět měnil působiště, když zamířil do Žiliny. Foto: Profimedia.cz

Christián Herc (DAC Dunajská Streda) Pětadvacetiletý záložník Christián Herc působil v Plzni v sezoně 2019/20, kdy byl na západě Čech na hostování z anglického Wolverhamptonu. Jenže do sestavy Viktorky se nedostal, což se nezměnilo ani s příchodem trenéra a jeho krajana Adriána Guľy, který ho dobře znal ze slovenské jednadvacítky. Herc však ve Fortuna lize zůstal i po skončení hostování a v srpnu 2020 zamířil do Karviné. O rok později se stěhoval do Švýcarska, kde hrál dva roky v dresu Grasshoppers Curych. Od loňského léta je opět ve vlasti a hájí barvy Dunajské Stredy, kde patří ke klíčovým hráčům. Smlouvu má podepsanou do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Roman Procházka (Spartak Trnava) Plzeň získala Romana Procházku před šesti lety z bulharského klubu Levski Sofia. Na západě Čech dostal hodně prostoru a gólově se prosadil i v Lize mistrů. V české nejvyšší soutěži dal v 35 duelech devět branek, po příchodu trenéra Guľy ale o místo v sestavě přišel a zamířil do Polska, konkrétně do Górniku Zabrze. Od léta 2021 hájí barvy Spartaku Trnava ve své vlasti. Smlouva mu vyprší po skončení sezony. Foto: Profimedia.cz

Erik Pačinda (Zemplín Michalovce) Erik Pačinda působil ve Štruncových sadech jen krátce. Na západ Čech dorazil s vizitkou problémového hráče z Dunajské Stredy a v ročníku 2018/19 si připsal jedenáct startů, ve kterých dal jeden gól. Na západě Čech nepřesvědčil, a tak odešel do polského Kielce. Posléze hrál v Trnavě a Košicích a od léta je hráčem Michalovců. Foto: Profimedia.cz

Jakub Hromada (Rapid Bukurešť) Plzeň přivedla Jakuba Hromadu v roce 2016 na hostování z italské Sampdorie. Za Viktorku odehrál 18 zápasů a čekalo se, že na západě Čech zůstane, vedení klubu ale jeho hostování neprodloužilo. Místo toho zamířil do Slavie, jenže tam vinou zdravotních problémů zprvu moc nehrál. Pak slovenský záložník hostoval v Liberci. Letos v zimě odešel na hostování do Rumunska a v létě se tam přestěhoval nadobro, protože se bukurešťskému Rapidu upsal do roku 2027. Momentálně je se zraněným ramenem na marodce. Foto: Profimedia.cz

Patrik Hrošovský (KRC Genk) V Plzni se o něm hovořilo jako o nástupci Pavla Horvátha. Patrik Hrošovský do této role taky dorostl a několik let byl klíčovým hráčem Viktorky. Blýskl se i gólem na půdě Realu Madrid v Lize mistrů. V roce 2019 slovenský reprezentační záložník, jenž působil také ve Znojmě a Ústí nad Labem, odešel do belgického Genku, kde působí dodnes a patří k oporám mužstva. Smlouvu má podepsanou do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Martin Chrien (MFK Ružomberok) Slovenský záložník Martin Chrien přišel do Plzně v roce 2014. Ve Viktorce si ale nedokázal vybojovat silnou pozici, a tak byl na hostování v Českých Budějovicích, Brně či Ružomberku. V české nejvyšší soutěži odehrál celkem 35 zápasů, ale jen tři v dresu západočeského klubu. V roce 2017 nečekaně přestoupil do Benfiky Lisabon, která za něho zaplatila milion eur. Ve slavném portugalském klubu se ale neprosadil a odešel do Maďarska, odkud se přes Pohronie dostal do současného působiště v Ružomberku. Foto: Profimedia.cz

Michal Ďuriš (Spartak Trnava) Šestatřicetiletý slovenský útočník Michal Ďuriš přišel do Plzně v roce 2010 z Banské Bystrice. Krátce hostoval i v Mladé Boleslavi, jinak ale celou dobu působil na západě Čech. S Viktorkou získal tři tituly, v Lize mistrů dal gól proti AC Milán a v roce 2017 odešel do Ruska. Pak zamířil do kyperské Famagusty, následně do celku AC Omonia a na stejném ostrově kopal nejvyšší soutěž i v dresech Karmiotissy a Othellosu. Před rokem se vrátil jako hostující hráč na Slovensko a hrál v Trnavě, kam letos v únoru přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Miloš Brezinský (Sokol Doubí) Stoper Miloš Brezinský se objevil v Plzni v létě roku 2010, kdy přišel z rumunské Timisoary. Když pak v únoru 2013 západočeskou metropoli opouštěl a mířil do Prešova, měl na kontě v dresu Viktorky 16 odehraných utkání a podíl na zisku jednoho mistrovského titulu a triumfu v pohárové soutěži. Na českých pažitech hrál před příchodem do Štruncových sadů v Liberci, Mladé Boleslavi a ve Spartě, jako hráč Plzně si vyzkoušel angažmá na hostování v Českých Budějovicích. Od roku 2015 až do léta 2021 působil v Rakousku, pak se vrátil do Čech a nyní, ve 40 letech, hraje za Sokol Doubí v okresním přeboru. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hájovský (SK Břasy) Obránce Tomáš Hájovský má momentálně 41 let, ale kopačky ještě na skobu ve sklepě nepověsil. Když přišel téměř dvoumetrový hromotluk v lednu roku 2009 z Baníku Sokolov do Plzně, měl už za sebou také zahraniční angažmá ve skotském klubu Raith Rovers. Než v létě 2012 zamířil do Příbrami, stačil se alespoň malou měrou přičinit v sezoně 2010/11 o zisk premiérového mistrovského titulu Viktorie, podzimní část vítězného ročníku však strávil na hostování v Hradci Králové. V dresu západočeského klubu odehrál 28 zápasů a nejvíc se mu dařilo v debutové sezoně, kdy dal čtyři branky v 11 zápasech. Pak už za Plzeň v ligovém utkání nikdy neskóroval. Hráčem Příbrami pak byl čtyři roky, následně odešel do Tachova a hrál v nižších soutěžích. Od roku 2022 je na soupisce klubu SK Řasy a hraje v okresním přeboru. Foto: Profimedia.cz