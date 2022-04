12 nejlepších středních útočníků na světě. Nikdo není lepší než Robert Lewandowski

Časy se mění. Stále méně trenérů používá kdysi tradiční rozestavení 4-4-2, místo toho vidíme hráče ve formacích 4-2-3-1 nebo 4-3-3, v nichž má forvard na hrotu klíčovou roli hlavního střelce. Ty nejlepší střední útočníky současnosti najdete v následujících kapitolách.

12. Memphis Depay (Barcelona) Možná nevíte, že holandský záložník Memphis Depay nemusel vůbec hrát fotbal. Měl totiž skvěle rozjetou hudební kariéru a málem se stal profesionálním rapperem. Do určité doby zvládal Memphis fotbal i muziku, ale jednoho dne mu dal trenér Fred Rutten na vybranou – buď mičuda, nebo mikrofon. Vybral si fotbal. Depaye přivedl v létě roku 2015 na Old Trafford za více než 30 milionů liber trenér - a jeho krajan - Louis van Gaal z Eindhovenu, kde byl navzdory mladému věku oporou mužstva. První sezonu si zvykal na odlišný herní styl i prostředí. Jeho angažmá však bylo pro fanoušky i manažery zklamáním. Evidentně mu chyběly především fyzické předpoklady k tomu, aby se mohl úspěšně vypořádat s konkurencí v Premier League. Fakt velké prachy. Toto je 28 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United V lednu roku 2017 jeho ostrovní trápení ukončil přestup do francouzského Lyonu, kde zázračně ožil a předváděl skvělé výkony. Dokonce tak skvělé, že po něm loni v létě sáhla Barcelona. Jako volný hráč přišel do katalánského klubu zadarmo a náramně se vyplácí. Ve 20 ligových utkáních dal deset branek a zaznamenal dvě nahrávky. Foto: Profimedia.cz

11. Harry Kane (Tottenham Hotspur) Osmadvacetiletý útočník Tottenhamu Harry Kane navazuje v aktuálním ročníku Premier League na skvělé výkony z předchozích sezon. Anglický forvard nastoupil do 28 ligových zápasů a jen jednou nebyl v základní v základní sestavě. Osobně se postaral o 12 vstřelených gólů a na dalších pět nahrával. Numero pro vyvolené. 10 nejlepších hráčů z evropských klubů, kteří nyní nosí na dresu magické číslo 10 Ostrovní experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už před několika lety tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Foto: Profimedia.cz

10. Paulo Dybala (Juventus Turín) Argentina má v současnosti nepřebernou zásobu nesmírně silných útočníků. Forvard italského Juventusu Turín Paulo Dybala patří mezi ně. Češi a dál? 11 národů, které pro Juventus Turín „zajistily“ nejvíc gólů v dějinách klubu V 28 letech kroutí devátou sezonu v italské Serii A, z nichž jen dvě nestrávil v Juventusu. V současném ročníku zatím pomohl Staré dámě osmi góly a pěti asistencemi a má velkou zásluhu na tom, že turínský celek je po špatném startu do sezony stále ve hře o mistrovský titul. Talentovaný borec má na kontě 32 reprezentačních startů a dva góly. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 40 milionů eur. Po sezoně však z Juventusu odejde, protože se nedohodl na prodloužení smlouvy. Jeho kroky by mohly zamířit do Španělska. Foto: Profimedia.cz

9. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) Český útočník Patrik Schick je v kurzu. Jeden z nejlepších kanonýrů německé Bundesligy je momentálně v hledáčku několika bohatých evropských klubů. Není divu, když konkuruje v počtu nastřílených branek fenomenálnímu Robertu Lewandowskimu nebo supertalentovanému Erlingu Haalandovi. Šestadvacetiletý borec trhá na kusy obrany soupeřů a ve 20 zápasech nastřílel už 20 branek. Velká škoda, že ho trápí poměrně často zranění. Foto: Profimedia.cz

8. Phil Foden (Manchester City) Phil Foden zažil fantastickou sezonu 2020/21. V 26 ligových zápasech (z toho byl sedmnáctkrát v základní sestavě), nastřílel devět branek a pět dalších připravil pro spoluhráče. A v podobném duchu pokračuje i v aktuálním ročníku, ve kterém má na kontě sedm gólů a a tři nahrávky po 21 střetnutích. Podle mnohých expertů je Foden „generačním talentem“. 7 talentovaných mladíků do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy anglické Premier League Na jednadvacetiletém hráči se pozitivně projevuje důvěra kouče Pepa Guardioly, který se nebál postavit jej proti nejkvalitnějším soupeřům a Foden se v zápasech s Liverpoolem, Manchesterem United či Chelsea ukázal v tom nejlepším světle. Jeho technické kousky s balonem, intuice a všestrannost ho staví nad většinu jeho vrstevníků v Premier League. Vypadá to, že z něho roste velká světová hvězda. Foto: Profimedia.cz

7. Dimitri Payet (Olympique Marseille) Překvapuje vás jméno tohoto hráče v tomto výběru? Pak asi nesledujete nejvyšší francouzskou soutěž dost pozorně. Čtyřiatřicetiletý francouzský záložník je stále neobyčejně rychlý, je skvělým driblérem a nesmírně tvořivým hráčem. V 25 ligových zápasech aktuální sezony dal devět gólů a na dalších devět nahrál. Právě jeho schopnosti jsou jedním z důvodů, proč Marseille bojuje o přímý postup do příštího ročníku Ligy mistrů. Podle některých odborníků je Payet nejtvořivějším hráčem, který momentálně působí v evropských soutěžích. I proto nehrává pravidelně jako hrotový forvard, ale alternuji i jako ofenzivní záložník. Foto: Profimedia.cz

6. Gerard Moreno (Villarreal) Devětadvacetiletý Španěl Gerard Moreno je možná jedním z nejméně doceněných středních útočníků současnosti. Ve Villarrealu v sezoně 2014/15 poprvé okusil, jak chutná nejvyšší španělská soutěž, a okamžitě na sebe upozornil výbornými výkony. Následně podepsal pětiletý kontrakt v Espanyolu Barcelona, ale po třech letech se vrátil za téměř dvacetinásobek nákupní ceny zpět do Villarrealu. Fantasticky se mu povedl minulý ročník, ve kterém nastřílel 23 ligových branek, tedy více než třetinu všech gólů mužstva. V aktuální sezoně sice není tak produktivní, přesto je opět nepostradatelným hráčem. Moreno je skvělým dublérem a mimořádně dobrým nahrávačem i střelcem.Je s podivem že se ještě nikdy neobjevil ve španělské seniorské reprezentaci. Foto: Profimedia.cz

5. Karim Benzema (Real Madrid) Odchod Cristiana Ronalda z Realu Madrid, který se uskutečnil v roce 2018, pomohl Karimu Benzemovi, aby zvedl pomyslnou hozenou rukavici a ukázal všem pochybovačům, že je fantastickým útočníkem, který umí střílet hodně gólů. V minulých třech ligových sezonách se pokaždé prostřílel nad metu dvaceti branek a v té současné už jich má na kontě dvaadvacet. Stačilo mu k tomu odehrát 25 utkání. Navíc zaznamenal 11 asistencí, a ve 34 letech ukazuje, že je ve vrcholné formě. Foto: Profimedia.cz

4. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) Třiadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je momentálně asi největším světovým talentem mezi svými vrstevníky. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před čtyřmi lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 145 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Foto: Profimedia.cz

3. Erling Haaland (Borussia Dortmund) Erling Haaland je v současnosti patrně nejsledovanějším fotbalovým mladíkem v Evropě. Jednadvacetiletý norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem, který se do povědomí širší veřejnosti dostal na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2018, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0. 10 střelců z německé Bundesligy, kterým stačí na gól nejméně minut. Patrik Schick je mezi elitou Od té doby stačil přestoupit z rakouského Salzburku do Dortmundu, kde se okamžitě stal superhěvzdou týmu. Je to rozený kanonýr, který jednou může Borussii dotáhnout k titulu v německé Bundeslize a třeba i k triumfu v Lize mistrů. Jeho cena je podle portálu TransferMarkt doslova astronomická a činí 150 milionů eur. V aktuálním bundesligovém ročníku zaznamenal v 17 zápasech 16 gólů a pět asistencí. Foto: Profimedia.cz

2. Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelona) Jen pár útočníků prodělalo tak raketový výkonnostní skok jako Pierre-Emerick Aubameyang. Nejprve se z něho stal naprosto nepostradatelný hráč Borussie Dortmund, později zastával stejnou roli v Arsenalu a nyní má tu samou pozici v Barceloně. Skauti milánského AC si asi dodnes rvou vlasy z hlavy, když si vzpomenou, jak snadno a levně se gabonského reprezentanta v roce 2011 zbavili, když ho za 1,53 milionu liber prodali do Saint-Etienne, odkud se po dvou letech za téměř desetinásobnou cenu stěhoval do vestfálského klubu. Když se na konci ledna roku 2018 stal nejdražším hráčem v historii Arsenalu, poslali za něho Kanonýři do Německa přes 57 milionů liber. A jistě toho ani na moment nezalitovali. Králové hattricků. 6 klubů, jejichž hráči zaznamenali nejvíc třígólových zápasů v historii Premier League Aubameyang se po příchodu do Anglie rychle zabydlel ve středu útoku, ale díky své univerzálnosti občas hrál i na křídlech a na pozicích ofenzivního záložníka. Na začátku února se přesunul do španělské La Ligy a podepsal smlouvu do roku 2025 s Barcelonou. V aktuální sezoně nasázel v dresu Gunners čtyři branky a k nim přidal jednu asistenci asistenci, jeho výkonnost ale explodovala po přestupu do katalánského klubu. V sedmi zápasech dal sedm gólů a jasně ukazuje, že ve 32 letech je na vrcholu kariéry. Foto: Profimedia.cz