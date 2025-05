12 let od draftu. Kam se posunulo trio českých hokejistů, které si vybraly kluby z NHL v roce 2013?

Z českého pohledu to nebyl povedený draft. V roce 2013 si kluby z NHL vybraly pouze tři tuzemské hráče a ani jediný z nich nešel na řadu v úvodních třech kolech. Z tehdejších osmnáctiletých mladíků jsou dnes hokejisté v nejlepším věku. Kam se posunuli a jak si vedou, na to odpovídají následující kapitoly.

Sezonu před draftem odehrál Košťálek v zámořské juniorské lize QMJHL, kde pak působil ještě dva roky po draftu. Následně se přesunul do farmářského celku Manitoba Moose, kde strávil další tři sezony, ale pozvánky do NHL se nikdy nedočkal.

Pak byl rok bez angažmá a vypadalo to, že s hokejem skončil, ale před pár měsíci se hlasitě mluvilo o tom, že o jeho služby má zájem druholigový Vsetín. On však nakonec na začátku prosince zamířil na sever Evropy a znovu se upsal klubu z Lahti. Smlouvu měl platnou do konce této sezony, ale protože podával kvalitní výkony, vysloužil si její prodloužení o další rok.

Po incidentu pak Bartošák vyhledal odbornou pomoc, na nějakou dobu přerušil kariéru a skončil s alkoholem. Sezonu 2020/21 strávil ve finském Lahti, kde ukazoval, že je stále nesmírně kvalitním hráčem. Následně se přesunul do KHL, kde krátce hájil barvy Amuru Chabarovsk, ale po vypuknutí války na Ukrajině se vrátil do Finska. V Lahti strávil i sezonu 2022/23 a v té minulé oblékal dres Hradce Králové, než se s ním východočeský klub rozloučil kvůli porušování životosprávy.

Kings tehdy dvaadvacetiletému českému gólmanovi pozastavili smlouvu. Bartošák byl zatčen a vzat do vazby, z níž byl posléze propuštěn po složení kauce ve výši deset tisíc dolarů. Následně se z Ameriky přesunul domů a do roku 2019 chytal velmi dobře ve Vítkovicích, odkud se přestěhoval do Třince.

Možná, že kdyby to měl brankář Patrik Bartošák trochu víc srovnané v hlavě, mohl dnes chytat v NHL. V roce 2013 byl draftován Los Angeles po dvou nesmírně povedených sezonách v zámořské juniorské soutěži WHL, kde získal ocenění pro nejlepšího gólmana roku. Po draftu chytal ve stejné lize ještě rok a pak se přesunul do farmářského celku Manchester Monarchs v AHL, jemuž pomohl v ročníku 2014/15 k zisku Calder Cupu. Vypadalo to, že má dveře do NHL otevřené, jenže pak přišel incident, během něhož se údajně dopustil domácího násilí vůči své přítelkyni.

Dominik Kubalík (Los Angeles Kings) – 191. v celkovém pořadí

Na Dominika Kubalíka ukázalo v sedmém kole draftu v roce 2013 Los Angeles, které českého útočníka získalo ze 191. pozice. V té době už plzeňský rodák působil v týmu Sudbury Wolves a hrál v juniorské lize OHL. Tuto soutěž si zahrál také v dresu celku Kitchener Rangers, po dvou letech se ale vrátil domů.

Premiéru v extralize si odbyl v sezoně 2014/15. Odehrál 35 zápasů za Plzeň, dal tři góly a přidal čtyři nahrávky. Už v dalším ročníku ale vstřelil 25 branek a stal se nejlepším kanonýrem nejvyšší soutěže. Korunu pro krále střelců navíc dokázal obhájit a v sezoně 2016/17 se blýskl dokonce 28 góly.

V roce 2017 se vydal do KHL. Jenže v Ufě se neprosadil a vrátil se do Plzně, za kterou odehrál dvacet zápasů a přidal dalších 16 branek. Poté zamířil do švýcarského klubu Ambri-Piotta. V základní části sezony 2018/19 odehrál 50 zápasů, dal 25 branek, přidal 32 asistencí a jako první český hokejista ovládl kanadské bodování soutěže. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy, stal se nejlepším útočníkem a dostal se i do ideální sestavy soutěže.

V létě roku 2019 se vydal do NHL a podepsal roční kontrakt s Chicagem, které na něj získalo práva díky výměně s Los Angeles. Nasázet během premiérové sezony v NHL 30 branek, to se jen tak nevidí. Kubalík to ale dokázal, dal rovných třicet gólů, přidal 16 nahrávek a byl jedním ze tří hráčů, kteří se ucházeli o cenu pro nejlepšího nováčka. Poměrně slušně mu vyšel i druhý ročník v elitní zámořské lize.

Po třech sezonách v Chicagu se přestěhoval do Detroitu, kde měl smlouvu do roku 2024, ale předloni v létě byl vyměněn do Ottawy. Moc šťastný trejd to ale nebyl. V kanadském klubu moc prostoru na ledě nedostával, když už ale hrál, předváděl, že střílení gólů má pořád v krvi. Chuť a náladu si spravil na mistrovství světa v Praze, kde byl členem týmu, který vybojoval zlaté medaile. Loni v létě se vrátil zpátky do Švýcarska a v dresu Ambri-Piotty si vystřílel ocenění pro nejlepšího kanonýra ligy. Od nadcházejícího ročníku bude oblékat dres Zugu, jemuž se upsal do roku 2027.

Foto: Profimedia.cz