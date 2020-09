12 legendárních gólů z prodloužení, které padly v bojích o Stanley Cup

Je dobojováno! Alec Martinez z Los Angeles právě vstřelil v prodloužení pátého finálového utkání v roce 2014 rozhodující gól do sítě New Yorku Rangers a Kings mohli začít slavit zisk Stanley Cupu. (Foto: Profimedia.cz) Prodloužení patří k nedramatičtějším fázím zápasů hokejového play-off. Rozhoduje se v něm totiž často o všem - o definitivním dobytí trofeje, nebo absolutním zmaru. Pojďme se nyní podívat na tucet těch nejpamátnějších branek, které padly v historii NHL až po 60 minutách bojů. Najdete je v následujících kapitolách a je mezi nimi i trefa jednoho českého hráče.

1970: Bobby Orr, Boston Bruins – St. Louis Blues 4:3 Obránce Bobby Orr zůstane navždy v paměti fanoušků nejen jako nejlepší bek v historii světového hokeje, ale také díky letu nad ledem po vstřelení vítězného gólu ve finálové sérii proti St. Louis Blues z roku 1970, která ukončila 29 let dlouhé čekání klubu na Stanley Cup. Legendární moment je zvěčněn také v podobě bronzové sochy před stadionem Bostonu. Zvětšit video

1980: Bobby Nystrom, New York Islanders – Philadelphia Flyers 5:4 Jak by asi vypadala galerie vítězů Stanley Cupu, kdyby kanadský útočník New Yorku Islanders neproměnil v šestém utkání finálové série v roce 1980 v prodloužení svou šanci a trofej by vybojovala Philadelphia? Možná, že by pak ani neexistovala legendární dynastie Ostrovanů, kteří získali Stanley Cup čtyřikrát za sebou (1980 až 1983). Hvězdy a legendy. 10 nejlepších hráčů v historii New Yorku Islanders Na tuto hypotetickou otázku si nemusíme odpovídat díky bekhendové ráně Bobbyho Nystroma po přihrávce Johna Tonelliho. Kanadský forvard tehdy dostal puk za záda gólmana Peta Peetera a Ostrované mohli slavit poprvé v historii zisk titulu. Zvětšit video

1987: Pat LaFontaine, New York Islanders – Washington Capitals 3:2 V prvním kole play-off v roce 1987 na sebe narazily celky New Yorku Islanders a Washingtonu Capitals a vyrovnaná série dospěla až k sedmému utkání. V něm se nakonec až ve čtvrtém prodloužení přiklonila štěstěna na stranu Ostrovanů. Hokejové hvězdy a legendy. Toto je 40 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Hrdinou večera se stal útočník Pat LaFontaine, který vypálil z otočky od modré čáry a poslal puk za záda gólmana Steva Masona. Po letech americký forvard prohlásil, že už pak nikdy nevystřelil na branku stejným způsobem. Zápas je dodnes považován za jeden z nejlepších v historii New Yorku Islanders. Zvětšit video

1990: Petr Klíma, Edmonton Oilers – Boston Bruins 3:2 Víte, kdy získal Edmonton naposled Stanley Cup? Už je to 30 let. V roce 1990 vyhráli Oilers finálovou sérii s Bostonem 4:1 na zápasy a k vytoužené trofeji je nasměroval první zápas, který skončil po šedesáti minutách smírně 2:2. Nerozhodlo první ani druhé prodloužení, až v tom třetím „zahřmělo“. Góly s puncem zlata. 17 Čechů, kteří nastříleli v NHL nejvíc vítězných branek Po pasu od Jariho Kurriho dostal puk na hokejku český útočník Petr Klíma a přesnou ranou zápěstím našel skulinu mezi betony brankáře Andyho Mooga. Po 115 minutách a 13 vteřinách tak ukončil nejdelší finálové utkání v historii NHL. Byl to gól, který dal v příštích zápasech Olejářům křídla, zatímco Bruins zlomil. Medvědi se už prakticky nezmohli na větší odpor a urvali pouze ve třetím duelu těsnou výhru 2:1. Zvětšit video

1993: Brad May, Buffalo Sabres – Boston Bruins 6:5 Kanadský útočník Brad May býval spíše svátečním střelcem. V roce 1993 se v play-off trefil do branky pouze jednou, ale stálo to za to. Ve čtvrtfinále Východní konference pečetil jeho gól v prodloužení postup Buffala přes Boston do dalšího kola. Sabres vyhráli sérii suverénně 4:0. PARADOX: Žádná sleva na bídný hokej. V Buffalu zdražují permanentky May dostal ve středním pásmu přihrávku od Pata LaFontaina, který mu v pádu stačil přisunout puk, pak neuvěřitelně oblafl legendárního obránce Raye Bourqueho, položil si gólmana Andyho Mooga a pohodlně skóroval do odkryté branky. Zvětšit video

1994: Pavel Bure, Vancouver Canucks – Calgary Flames 4:3 Pavel Bure, jenž dostal v NHL přezdívku „Ruská raketa“, byl nejen jedním z nejrychlejších a nejlepších bruslařů v historii světového hokeje, ale také excelentním střelcem. V prvním kole play-off v roce 1994 dospěla série mezi Vancouverem a Calgary až k sedmému zápasu, který skončil po šedesáti minutách nerozhodně 3:3. O postupu Canucks do dalšího kola rozhodl až Bureho gól ve druhém prodloužení. Pavel Bure a 13 dalších nejlepších pravých křídel v historii světového hokeje Ruský útočník dostal do jízdy dokonalou přihrávku za obranu soupeře od spoluhráče Jeffa Browna a tváří v tvář brankáři Mikovi Vernonovi se nemýlil. Jeho forhendový blafák poslal Vancouver na cestu, která skončila až ve finále, kde však kanadský tým po sedmizápasové bitvě podlehl New Yorku Rangers. Zvětšit video

1994: Stéphane Matteau, New York Rangers – New Jersey Devils 2:1 Prodloužení sedmého utkání finále Východní konference mezi newyorskými rivaly Rangers a Devils patří dodnes k těm nejpamátnějším v historii bojů o Stanley Cup. Necelých osm vteřin před koncem řádné hrací doby srovnal na 1:1 Valerij Zelepukin a Ďáblové byli na koni. O výsledku a postupu Jezdců do finále, kde pak přehráli Vancouver a získali nejcennější trofej poprvé od roku 1940, rozhodla trefa Stéphaneho Matteaua. Jde o jeden z nejdůležitějších a nejlegendárnějších gólů v klubových dějinách. Zvětšit video

1996: Steve Yzerman, Detroit Red Wings – St. Louis Blues 1:0 Jeden z nemnoha zápasů v historii Stanley Cupu, který skočil v řádné hrací době bez branek a rozhodl jej až gól v prodloužení, mají v bolestné paměti fanoušci St. Louis Blues. Zato příznivci Detroitu na něj vzpomínají dodnes s radostí. 10 nejlepších hokejistů všech dob, kteří už ukončili sportovní kariéru Hrálo se sedmé utkání semifinále Západní konference a ani po první nastavené dvacetiminutovce nebylo jasno, kdo postoupí do dalšího kola play-off. Hráči na obou stranách si byli vědomi, že rozhodnout může jediná chyba. A neudělal ji nikdo menší než Wayne Gretzky, který přišel ve středním pásmu o puk, získal jej Steve Yzerman a po několika rychlých krocích od modré čáry tvrdě vypálil nad pravé rameno brankáře Jona Caseyho. Zvětšit video

1999: Brett Hull, Dallas Stars – Buffalo Sabres 2:1 Gól, který nebyl. Takových už bylo a ještě bude. Když ale sudí uzná neregulérní branku, která rozhodne o vítězi Stanley Cupu, je to ostuda, která vejde do dějin. Stalo se tak v roce 1999 v sérii Buffala Sabres s Dallasem Stars. VIDEO: Nejsmutnější Haškův okamžik v NHL? Neregulérní „No Goal“ Šesté střetnutí na ledě Buffala ukončila trefa Bretta Hulla, kterou pokořil českého brankáře Dominika Haška. Hosté vyhráli zápas 2:1 a celou sérii 4:2, ihned po skončení střetnutí se však ukázalo, že gól neměl platit, protože střelec stál jednou nohou v brankovišti. Vzhledem k tomu, že v sezoně 1998/99 byli rozhodčí v uplatňování tohoto pravidla v NHL nesmírně přísní a neuznali kvůli němu řadu branek, vyzněl finálový zásah Hulla jako výsměch spravedlnosti… Zvětšit video

2000: Jason Arnott, New Jersey Devils – Dallas Stars 2:1 Boje o Stanley Cup v roce 2000 ukončila branka útočníka Jasona Arnotta ve druhém prodloužení šestého zápasu. V sérii New Jersey Devils s Dallasem se tehdy radovali z vítězství také dva čeští hokejisté – Robert Holík a Patrik Eliáš. Arnottův gól za záda gólmana Eda Belfoura, na který mu z rohu kluziště přihrál právě Eliáš, je dodnes považován za jeden z nejdůležitějších v historii klubu. Zvětšit video

2010: Patrick Kane, Chicago Blackhawks - Philadelphia Flyers 4:3 V šestém utkání finálové série o Stanley Cup v roce 2010 vedla domácí Philadelphia v 28. minutě 2:1 a vypadalo to, že si vynutí rozhodující sedmý zápas. Do konce druhé třetiny však hosté z Chicaga otočili skóre, ale Flyers jej dorovnali na začátku třetího dějství. Do konce závěrečné dvacetiminutovky se už stav nezměnil. Na trefu, která rozhodla o držiteli Stanley Cupu, se v prodloužení nečekalo příliš dlouho. V páté minutě si u mantinelu převzal puk Patrick Kane, vymíchal domácího obránce Kimma Timonena a z téměř nulového úhlu vystřelil na gólmana Michaela Leightona. Puk zapadl přesně ke vzdálenější tyči. Kane zvedl ruce nad hlavu a začal slavit, jeho triumfální zásah však musely potvrdit až zpomalené televizní záběry. Chyba brankáře Philadelphie a Kaneova mazanost a odvaha přinesly Chicagu první Stanley Cup od roku 1961. Byl to gól, který rozbil naděje a sny fanoušků Flyers a nastolil novou dynastii na trůnu v NHL od dob Detroitu Red Wings na konci 90. let. Blackhawks pak totiž vyválčili nejcennější hokejový grál i v letech 2013 a 2015. Zvětšit video