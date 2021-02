12 brazilských fotbalistů, kteří „zradili“ svou vlast a reprezentovali jiné země

Mário Fernandes (Rusko)

Obránce Mário Fernandes se přes rodné Sao Caetano dostal v roce 2009 do klubu Gremio, kde podepsal coby velký fotbalový talent pětiletý kontrakt. Poměrně brzy se etabloval v jednoho z klíčových mužů zadních řad týmu. Dva roky předtím, než mu smlouva vypršela, však zamířil na druhý konec světa. Za 15 milionů eur si tehdy jednadvacetiletého borce pořídil do týmu ruský CSKA Moskva. Od té doby je klubu z hlavního města věrný dodnes a nedávno s ním prodloužil smlouvu až do roku 2024.

Fernandes si zahrál jeden zápas v dresu Kanárků. Šlo o přátelák proti Japonsku v roce 2014. Pak si ale zřejmě uvědomil, že do Ruska moc dalších pozvánek dostávat nebude a rozhodl se, že přijme tamní občanství. Muselo však uběhnout pět let od jeho příchodu do země, aby bylo administrativně všechno v pořádku. Do prvního střetnutí v dresu Ruska tedy naskočil v říjnu roku 2017.

Od té doby odehrál 25 utkání, včetně zápasů na mistrovství světa v roce 2018, a dal tři branky. Ve čtvrtfinále proti Chorvatsku vstřelil vyrovnávací gól v prodloužení, který poslal zápas do penaltového rozstřelu, po němž však bylo Rusko vyřazeno.

Foto: Profimedia.cz