11 týmů, které v bojích o Stanley Cup nejvíckrát utekly hrobníkovi z lopaty

San Jpse Sharks je zatím posledním týmem, jemuž se v bojích o Stanley Cup podařilo otočit výsledek z 1:3 na 4:3. V roce 2019 tak vyhrál sérii s Vegas Golden Knights. (Foto: Profimedia.cz) V historii bojů o Stanley Cup najdeme 29 sérií, ve kterých vyhrál celek, jenž už prohrával 1:3 nebo dokonce 0:3. Dosud se to povedlo sedmnácti týmům a jedenácti z nich dokonce více než jednou. Právě tyto mančafty, které aspoň dvakrát „utekly hrobníkovi z lopaty“, najdete i s podrobnostmi o „zázračných“ obratech sérií v následujících kapitolách.

New York Islanders 1975 – čtvrtfinále s Pittsburghem V roce 1975 se hrály vyřazovací boje i s předkolem (na dva vítězné zápasy), v němž si New York Islanders poradili s městským rivalem Rangers a po výsledku 2:1 narazili ve čtvrtfinále na Pittsburgh, který v předkole přehrál 2:0 na zápasy St. Louis Blues. Tučňáci vstoupili do série ve velkém stylu – první dva duely na domácím ledě vyhráli (5:4 a 3:1) a zvládli i divokou přestřelku na ledě Islanders (6:4). Za stavu 3:0 pro Penguins by na Ostrovany málokdo vsadil zlámanou grešli, ale mužstvo se vzepjalo k velkolepému obratu. Čtvrté střetnutí vyhrálo 3:1, pak si odvezlo vítězství 4:2 z Pittsburghu a v šestém utkání skolilo protivníka výsledkem 4:1. O postupujícím rozhodoval sedmý duel na ledě v Pensylvánii, v němž hosté vydřeli těsnou výhru 1:0. A zázrak byl na světě. V semifinále pak narazili Islanders na Philadelphii a série měla podobný průběh – Flyers vedli po třech zápasech 3:0 a Ostrované zvládli srovnat, v sedmém zápase už ale otočit skóre nedokázali a sérii prohráli 3:4. 1987 – semifinále Patrickovy divize s Washingtonem V roce 1987 na sebe narazil druhý (Washington) a třetí (New York Islanders) tým Patrickovy divize. Capitals pro sebe urvali první utkání na domácím ledě (4:3), ale ve druhém se radovali z výhry 3:1 hosté. Ve třetím měření sil vyhráli 2:0 v Nassau Coliseum hráči Washingtonu a na stejném místě zvládli i čtvrtý zápas série. Za stavu 3:1 na utkání se vraceli hráči Washingtonu na vlastní led a téměř nikdo neočekával, že by si nechali uniknout postup. Jenže Ostrované vyhráli páté utkání 4:2, pak v domácím prostředí vydřeli výhru 5:4 a na řadu přišel rozhodující sedmý zápas. Ten nabídl strhující podívanou a nervydrásající bitva skončila až ve čtvrtém prodloužení výhrou neworského týmu 3:2. Zvětšit video Stejně jako v roce 1975 pak na Islanders čekala Philadelphia a série měla prakticky totožný průběh – Letci v ní po čtyřech zápasech vedli 3:1, Ostrované pak dokázali dvakrát vyhrát a srovnat na 3:3, ovšem v rozhodujícím střetnutí byli Flyers nad jejich síly.

Detroit Red Wings 1987 – finále Norrisovy divize s Torontem V roce 1987 postoupil Detroit snadno z divizního semifinále, když převálcoval Chicago 4:0 na zápasy a vypadalo to, že podobně rychle přejede i Toronto, které se do vyřazovacích bojů dostalo až z poslední postupové pozice Norrisovy divize. Jenže Javorové listy šokovaly fanoušky Red Wings, když první dva duely v Joe Louis Areně vyhrály 4:2 a 7:2. Detroit dokázal ve třetím utkání série sice vyhrát 4:2, ale v dalším střetnutí si Toronto připsalo na konto výhru 3:2 v prodloužení a bylo už jen krůček od postupu. Zlom série nastal v pátém zápase, v němž Rudá křídla na domácím kluzišti urvala vítězství 3:0, následně vyhrála v Kanadě 4:2 a v rozhodujícím sedmém duelu před vlastními fanoušky dokonala obrat vítězstvím 3:0. Ve finále Konference pak ovšem mužstvo nestačilo na pozdějšího vítěze Stanley Cupu, tedy Edmonton, s nímž Detroit prohrál 1:4. 1992 – semifinále Norrisovy divize s Minnesotou V roce 1992 nastupoval Detroit do vyřazovacích bojů jako jeden z největších kandidátů na zisk Stanley Cupu. Hned v prvním kole však měl tým málem namále a byl jen krůček od vyřazení s podceňovanou Minnesotou. Mužstvo North Stars překvapivě vyplenilo v prvních dvou zápasech Joe Louis Arenu a po výhrách 4:3 a 4:2 se stěhovala série na sever Spojených států. Detroit tam sice ve třetím duelu vyválčil v prodloužení vítězství 5:4, ale ve čtvrtém střetnutí opět vyhrála Minnesota, takže favorit se ocitl na pokraji vyřazení. Zvětšit video Rudá křídla se zmátožila až v pátém zápase série na domácím ledě – vyhrála 3:0, pak vydřela těsnou výhru 1:0 po prodloužení na na ledě soupeře a v sedmém rozhodujícím utkání na vlastním stadionu sfouklo mužstvo Severní hvězdy výsledkem 5:2. To však bylo v play-off ze strany Detroitu všechno. Ve finále Norrisovy divize pak totiž prohrálo s Chicagem 0:4.

Washington Capitals 1988 – semifinále Patrickovy divize s Philadelphií V semifinále Patrickovy divize na sebe narazily v roce 1988 celky Washingtonu a Philadelphie a všeobecně se očekávalo, že půjde o napínavou a vyrovnanou bitvu. To se také nakonec potvrdilo, ovšem start série se nesl v jednoznačné režii Letců z Philadelphie. Flyers vyhráli první zápas na ledě Capitals 4:2, pak sice ztratili druhý duel výsledkem 4:5, ale v dalších dvou střetnutích na domácím ledě byli stoprocentně úspěšní a po výhrách 4:3 a 5:4 v prodloužení byli blizoučko postupu do finále Divize. Po návratu série do hlavního města Spojených států se však všechno změnilo. Washington přehrál v pátém utkání svého protivníka 5:2 a pak jej dokázal deklasovat na jeho ledě výsledkem 7:2. Rozhodující sedmý zápas se hrál v Capital Centre a po nervydrádajícím boji jej v prodloužení pro sebe rozhodli domácí, kteří zvítězili 5:4. V následném finále Patrickovy divize však Capitals padli v sedmizápasové bitvě s New Jersey Devils. 2009 – čtvrtfinále Východní konference s New Yorkem Rangers Washington vstupoval do prvního kola play-off v roce 2009 jako druhý nejlepší tým Východní konference po základní části soutěže, zatímco New York Rangers až jako sedmý. Velkým favoritem série byli Capitals, jenomže tým z hlavního města USA nezvládl vstup do play-off a dvakrát prohrál na domácím ledě (3:4 a 0:1). Zvětšit video Když Washington ve třetím střetnutí vyhráli v Madison Square Garden 4:0, zdálo se, že našlápnou k obratu, jenže Rangers vybojovali ve čtvrtém duelu těsné vítězství 2:1 a docela nahlas tloukli na dveře semifinále Východní konference. Hráči Capitals se ale dokázali otřepat – pátý zápas vyhráli 4:0, pak v New Yorku srovnali sérii po vítězství 5:3 a dokonalý obrat zpečetili na vlastním ledě výhrou 2:1 v sedmém utkání. Ve druhém kole však byl nad síly mužstva pozdější vítěz Stanley Cupu Pittsburgh, jemuž po velkém boji podlehli 3:4 na zápasy.

Los Angeles Kings 1989 – semifinále Smytheovy divize s Edmontonem První kolo play-off v roce 1989 nabídlo nesmírně pikantní souboj. Ve Smytheově divizi na sebe totiž narazil Edmonton s Los Angeles. Oilers vstupovali do vyřazovacích bojů jako obhájci Stanley Cupu, k němuž jim v roce 1988 výrazně pomohl Wayne Gretzky, který však před sezonou 1988/89 odešel právě do Los Angeles. První utkání série se hrálo v Kalifornii a kanadský celek v něm vydřel těsnou výhru 4:3. Ve druhém střetnutí zvítězili Kings 5:2 a za stavu 1:1 se bitva přesunula do Edmontonu, kde kraloval domácí celek. Po výhrách 4:0 a 4:3 stáli Olejáři krůček od postupu, ale Great One a jeho družina dokázali přepsat scénář série. V pátém utkání vyhráli Králové 4:2, v šestém přehráli Edmonton na jeho ledě 4:1 a v rozhodujícím sedmém duelu triumfovali výsledkem 6:3. V divizním finále však Los Angeles naprosto pohořelo a podlehlo 0:4 na zápasy Calgary. Zvětšit video 2014 – první kolo Západní konference se San Jose Přesně čtvrt století poté, co Los Angeles zázračně otočili sérii s Edmontonem, se mužstvu podařil podobný kousek v klání se San Jose Sharks. Do „bitvy o Kalifornii“ vlétli lépe Žraloci, kteří suverénně vyhráli první dva zápasy na vlastním ledě (6:3 a 7:2) a po tuhém boji si připsali třetí výhru i ve Staples Center, kde zvítězili 4:3 po prodloužení. Ve chvíli, kdy už hokejistům Los Angeles zvonil nad hlavou umíráček, jako by je někdo pokropil živou vodou. Ve čtvrtém utkání zvítězili v San Jose 6:3 a nastartovali famózní, málo vídaný obrat. V šestém střetnutí smetli doma Sharks 4:1 a v rozhodujícím sedmém duelu triumfovali opět v aréně soupeře výsledkem 5:1. Šlo o jeden z největších obratů v hokejové historii a v San Jose asi dodnes netuší, co se to tenkrát vlastně stalo. Po této sérii už byli Králové k nezastavení. Ve druhém kole play-off přehráli ve vyrovnaném boji 4:3 na zápasy Anaheim, v dalším kole vyválčili stejnou výhru nad Chicagem a ve finále přejeli New York Rangers výsledkem 4:1 na zápasy.

Edmonton Oilers 1990 – semifinále Smytheovy divize s Winnipegem Víte, kdy naposled vybojoval Edmonton Stanley Cup? Bylo to v roce 1990 a vlastně to byl velký zázrak, protože Oilers to už měli málem spočítané v prvním kole play-off. Edmonton začínal semifinálovou sérii Smytheovy divize na domácím ledě a hned v prvním utkání dostal pěknou sprchu. Winnipeg vyhrál 7:5 a po vítězství sahal i ve druhém utkání. V něm nakonec urvali výhru až v prodloužení Olejáři a srovnali na 1:1. Ještěže tak, protože (těsně) prohráli oba další duely na ledě kanadského celku. Nejdříve 1:2 a pak 3:4, když Jets rozhodli gólem ve druhém prodloužení. Zvětšit video Za stavu 1:3 na zápasy by si na Oilers málokdo vsadil šesták, ale v pátém střetnutí se tým vybičoval a vyhrál 4:3, stejným výsledkem pak skončilo i šesté utkání ve Winnipegu. Rozhodující sedmý zápas vyhráli Olejáři v domácí aréně 4:1. Rozjetý a nabuzený tým pak v dalším kole smetl výsledkem 4:0 Los Angeles, ve finále Konference přehrál 4:2 na zápasy Chicago a v sérii o Stanley Cup si snadno poradil s Bostonem 4:1. 1998 – čtvrtfinále Západní konference s Coloradem Favoritem ve čtvrtfinálové sérii Západní konference v roce 1998 byli v souboji Edmontonu s Coloradem hráči Avalanche. Kupodivu však lépe odstartovali Oilers, kteří na hřišti soupeře vyhráli první duel 3:2. pak ovšem ztratili tři zápasy v řadě (2:5, 4:5 v prodloužení a 1:3) a vypadlo to, že v pátém zápase na ledě v Denveru dostanou ránu z milosti. Zvětšit video Edmonton ale odmítl ukončení série, vyhrál 3:1 a Colorado se opět muselo harcovat na sever kontinentu, kde si jej však Olejáři opět podali, vyhráli 2:0 a vynutili si sedmý rozhodující duel. V něm měli výhodu domácího prostředí Avalanche, jenže jim to nebylo moc platné. Rozjetý kanadský celek vyhrál 4:0 a postoupil do druhého kola, ve kterém pak ale nestačil na Dallas, který vyhrál 4:1 na zápasy.

St. Louis Blues 1991 – semifinále Norrisovy divize s Detroitem Sezona 1990/91 byla prvním ročníkem Jaromíra Jágra v NHL a nejlepší český hokejista všech dob ji zakončil ziskem Stanley Cupu. Ve vyřazovacích bojích se však Pittsburgh tenkrát nepotkal s celkem St. Louis Blues, který v prvním kole play-off dokázal utéct hrobníkovi z lopaty navzdory tomu, že už prohrával 1:3 na zápasy s Detroitem. Red Wings tehdy vyhráli hned první zápas série na ledě v St. Louis Areně 6:3 a i když v následujícím klání byli úspěšní domácí (4:2), v dalších dvou střetnutích na vlastním ledě zvítězila Rudá křídla 5:2 a 4:3 a mohla se už skoro těšit na postup do dalších bojů. V pátém zápase ale Detroit naprosto vybouchl a prohrál 1:6, a od té doby už v sérii kralovali hráči Blues, kteří ovládli i šesté utkání v Joe Louis Areně (3:0) a následně si v sedmém duelu vybojovali postup do divizního finále po vítězství 3:2. Tam však nestačili na Minnesotu, které podlehli 2:4 na zápasy. Zvětšit video 1999 – čtvrtfinále Západní konference s Phoenixem Osm let po famózním obratu série s Detroitem se hokejistům St. Louis Blues povedl podobný kousek ve čtvrtfinále Západní konference s Phoenixem. Sérii odsartovalo vítězství Bluesmanů v Arizoně (3:1), pak ale následovaly tři porážky v řadě. Nejdříve Kojoti vydřeli v prodloužení vítězství 4:3 a pak dvakrát udeřili na ledě protivníka (5:4, 2:1). Zvětšit video Před pátým zápasem byli hráči St. Louis zralí na odpis, ale dokázali se obdivuhodně vrátit do hry. V prodloužení se přiklonilo štěstí na jejich stranu a vyhráli 2:1, a pak už jim „muška zlatá“ kroužila nad hlavami až do konce série. Šesté střetnutí na vlastním ledě skončilo vítězstvím Blues 5:3 a v rozhodujícím sedmém duelu rozhodla o postupu jediná vstřelená branka, kterou zaznamenal v prodloužení Pierre Turgeon. Ve drujém kole už ale mužstvo nestačilo na Colorado, s nímž prohrálo 2:4 na zápasy.

Pittsburgh Penguins 1992 – semifinále Patrickovy divize s Washingtonem Víte, že Jaromír Jágr nemusel mít dva Stanley Cupy, ale jen jeden? V roce 1992, kdy došli Penguins až k nejcennější trofeji, byli totiž v prvním kole jen kousíček od vyřazení. Pittsburgh nevstoupil do semifinále Patrickovy divize vůbec dobře. Mužstvo prohrálo úvodní dva duely ve Washingtonu 1:3 a 2:6, a i když pak zvládlo třetí zápas na vlastním kluzišti (6:4), ve čtvrtém utrpělo debakl. Capitals zvítězili v Civic Areně 7:2 a už si pomalu mohli brousit brusle na divizní finále. Zvětšit video V pátém utkání však Penguins zabrali a v hlavním městě Spojených států vyhráli 5:2, načež v domácím prostředí srovnali stav série po výhře 6:4. Rozhodující bitvu viděli diváci v Capital Centre a asi se jim příliš nelíbila. Hosté z Pensylvánie v ní totiž i díky jednomu zásahu Jaromíra Jágra vyhráli 3:1 a završili dokonalý obrat. Následně pak Pittsburgh vyhrál 4:2 na zápasy nad New Yorkem Rangers, ve finále Východní konference rozprášil Boston výsledkem 4:0 a stejně hladce sfoukl v boji o Stanley Cup Chicago. 1995 – čtvrtfinále Východní konference s Washingtonem Jako by to byl pro Capitals osudový – a prokletý – soupeř. V play—off v letech 2016 a 2017 ztroskotal Washington právě na Pittsburghu a v minulosti s tímto sokem ztratil i skvěle rozehrané série. Jako třeba v roce 1995, kdy do prvního kola sice nevstupoval jako favorit, ale po čtyřech zápasech překvapivě vedl 3:1 a stačilo mu k postupu do dalšího kola jen jediné vítězství. Jenže toho se už hráči z Washingtonu nedočkali. Tým kolem Dalea Huntera, Sergeje Gončara a Petera Bondry vyhrál první zápas v Pittsburgh Civic Areně 5:4, pak v témže prostředí podlehl Tučňákům 3:5, ale na vlastním ledě posléze rozmetal Penguins dvakrát výsledkem 6:2. Následovaly tři mečboly, ale ani jeden se Washingtomu nepovedl. V pátém utkání Pittsburgh vstal z mrtvých a vyhrál až díky gólu v prodloužení 6:5, v šestém pokořil Capitals na jejich ledě výsledkem 6:0 a v rozhodujícím sedmém střetnutí vyhrál před vlastními fanoušky 3:0. Na víc v tom roce ale Pittsburgh neměl a v dalším kole vypadl po porážce 1:4 od budoucího vítěze New Jersey Devils.

Vancouver Canucks 1992 – semifinále Smytheovy divize s Winnipegem Vancouver je jediným klubem v historii NHL, který má na kontě tři obraty v play-off ze stavu 1:3. Poprvé se to týmu povedlo v roce 1992 v sérii s Winnipegem. Jets tehdy vyhráli první střetnutí na ledě hostů 3:2 a i když pak Canucks zvládli druhý zápas (3:2), po přesunu do Winnipegu to s nimi vypadalo hodně zle. Tryskáči před vlastními fanoušky dvakrát zvítězili (4:2 a 3:1), načež mohli jet k pátému střetnutí do Pacific Coliseum s vědomím, že si mohou dovolit prohrát a stejně budou stále blíž k postupu do finále Smytheovy divize. Jak už jsme se v tomto výběru mnohokrát přesvědčili, pátý zápas je vždycky klíčový. Canucks v něm doma rozdrtili Jets 8:2 a pořádně zamávali s jejich sebevědomím. Winnipeg se už z šoku neprobral. V šestém zápase na vlastním kluzišti dostal další výprask (3:8) a rozhodující sedmý duel zvládl Vancouver dokonce bez inkasované branky (5:0). Ve finále Divize pak ale Canucks padli s Edmontonem 2:4 na zápasy. 1994 – čtvrtfinále Západní konference s Calgary Kdo by řekl, že první kolo play-off v roce 1994 přinese v souboji Vancouveru s Calgary takové drama. Podle papírových předpokladů měly hladce postoupit Plameny, ale že to nebudou mít tak snadné, naznačilo už první utkání, v němž Canucks vyhráli na soupeřově ledě přesvědčivě 5:0. Pak ovšem třikrát vyhrálo Calgary (7:5, 4:2 a 3:2) a zdálo se, že papírovým předpokladům bude učiněno zadost. To by ovšem musela hrát za Vancouver parta ořezávátek. Canucks se vzepřeli osudu a v pátém duelu před soupeřovými fanoušky vyválčili výhru 2:1 v prodloužení. Do prodloužení dospělo i šesté střetnutí a opět v něm byli šťastnější borci z Vancouveru (3:2). A aby nebylo nervydrásajícího napětí málo, i rozhodující sedmý duel se rozhodoval až v prodloužení. Ve druhé nastavené dvacetiminutovce v něm rozhodl o postupu ruský ostrostřelec Pavel Bure. Nabuzený Vancouver pak kosil i další protivníky. V semifinále Západní konference rozsekal Dallas 4:1, ve finále přejel stejným výsledkem Toronto a až ve finále podlehl po sedmizápasové bitvě New Yorku Rangers. 2003 – čtvrtfinále Západní konference se St. Louis Potřetí (a zatím naposled) se podařilo Vancouveru otočit téměř prohranou sérii v roce 2003. Tehdy v prvním kole play-off dostali Canucks už v úvodním utkání na domácím ledě na zadek od St. Louis Blues (0:6) a i když v dalším zápase těsně vyhráli (2:1), v dalších dvou duelech na kluzišti soupeře vyšli opět naprázdno, když prohráli 1:3 a 1:4. Zvětšit video I když už nad týmem málem zlomili hůl i vlastní fanoušci, dokázal se vybičovat a v pátém střetnutí vyhrál 5:3. V šestém měření sil Vancouver zvítězil na ledě v St. Louis 4:3 a rázem tu bylo drama jako od Hitchcocka. V sedmém střetnutí měli Canucks výhodu domácího prostředí a dokonale ji využili – vyhráli 4:1 a završili skvělý obrat. V dalším kole pak ale mužstvo podlehlo po sedmizápasovém klání Minnesotě 3:4.

Minnesota Wild 2003 – čtvrtfinále Západní konference s Coloradem Minnesota Wild je jediným celkem v historii NHL, který dokázal v jednom ročníku play-off dvakrát otočit stav série z 1:3 na 4:3. Stalo se tak v roce 2003. Poprvé si to Wild vyzkoušeli už v prvním kole v souboji s Coloradem, které bylo papírovým favoritem tohoto klání. Navzdory předpokladům vstoupili lépe do bojů o postup do konferenčního semifinále hráči Minnesoty, kteří v Denveru vyhráli první zápas 4:2. Pak ovšem následovaly tři vítězství Avalanche, kteří na domácím ledě srovnali stav série na 1:1 po výhře 3:2 a pak dvakrát dobyli Xcel Energy Center (3:0 a 3:1). V tu chvíli to vypadalo na bezproblémový postup Lavin, ale Wild se rozhodli přepsat scénář. Pátý duel vyhráli 3:2 a stejně tak i šestý a sedmý (oba v prodloužení). Zvětšit video 2003 – semifinále Západní konference s Vancouverem Vancouver zázračně otočil v roce 2003 čtvrtfinálovou sérii se St. Louis ze stavu 1:3 a postoupil do semifinále Západní konference, v němž si prožil naprostý opak. Canucks vyhráli úvodní střetnutí s Minnesotou 4:3 v prodloužení, pak sice klopýtli a ztratili druhý zápas 2:3, ovšem na ledě Wild dvakrát zvítězili 3:2 a byli jen krůček od postupu do konferenčního finále. Minnesota však jako by okopírovala od svého soupeře to, co mu přineslo postup z prvního kola. V pátém duelu vyhráli Wild 7:2 na ledě kanadského celku, pak doma vyválčili vítězství 5:1 a v klíčovém sedmém utkání přehráli soupeře 4:2. Ve finále Západní konference pak ale mužstvo pohořelo s Anaheimem (0:4).

Montreal Canadiens 2004 – čtvrtfinále Východní konference s Bostonem Favoritem souboje Montrealu s Bostonem v prvním kole play-off v roce 2004 byli Bruins a tuto roli od prvních zápasů naplňovali. Úvodní dva duely na domácím kluzišti Medvědi zvládli a vyhráli 3:0 a 2:1 v prodloužení. Kanadský celek sice kontroval ve třetím utkání, které vyhrál 3:2, ale Boston se nakonec vracel z Montrealu k pátému střetnutí domů s vedením 3:1, když ve čtvrtém klání urval výhru 4:3 ve druhém prodloužení. Zvětšit video Jenže Canadiens nesložili zbraně. Na ledě ve FleetCenter vyhráli 5:1 a v euforii pak smetli soupeře i v šestém utkání před vlastními fanoušky (5:2). Výhodu domácího prostředí v rozhodujícím sedmém duelu měl Boston, ale nevyužil ji. Montreal vyhrál 2:0 a šel dál. V dalším kole však mužstvu došel dech a prohrál s pozdějším šampionem Tampou Bay 0:4 na zápasy. 2010 – čtvrtfinále Východní konference s Washingtonem „Nešťastný“ Washington je v tomto výběru zastoupen nejvíckrát (pětkrát!) jako tým, který ztratil skvěle rozehranou sérii. To už asi nebude náhoda. V roce 2010 byli Capitals ve čtvrtfinálovém souboji Východní konference jasným favoritem na postup. Do play-off šli jako suverénně nejlepší celek ze základní části, naopak Montreal se musel o postup do vyřazovacích bojů tvrdě prát až do posledních kol. Ovšem play-off je nová soutěž a ve Washingtonu to už dobře vědí. Zvětšit video Montreal poprvé kousl hned v úvodním utkání série a vyhrál na ledě protivníka 3:1 v prodloužení. Pak ovšem zabrali Capitals. Ve druhém střetnutí po prodloužení zvítězili 6:5 a pak dvakrát hladce vyhráli v Kanadě (5:1 a 6:3). Zdálo se, že favorit má všechno pevně v rukou, ale nic nemohlo být dál od pravdy než tento pocit. V pátém duelu Montreal dobyl Washington (2:1), pak před vlastnímu fanoušky opět vyhrál (4:1) a v sedmém utkání dotáhl obrat ke konci výhrou 2:1 na ledě Capitals. V dalším kole se pak ale po tuhém boji musel sklonit před Pittsburghem, který vyhrál 4:3.