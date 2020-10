11 skvělých hráčů, které si kdysi nechal bývalý kouč Arsenalu Arsene Wenger proklouznout mezi prsty

Pokud byl Arsene Wenger v něčem hodně dobrý, pak to bylo ve výběru mimořádně talentovaných fotbalistů. Dokázal objevit diamant, který vytrvale brousil, až zazářil oslnivým leskem. Francouzský trenér se nikdy nehonil za předraženými a uznávanými hvězdami. Vždycky raději hledal hráče, jejichž cena mohla po několika letech v klubu výrazně vyskočit nahoru. Důvod byl zřejmý – Arsenal nemohl soupeřit například s Chelsea nebo Manchesterem City ve výši přestupových částek. Navzdory svému čichu na nadané fotbalisty si však uznávaný kouč nechal proklouznout některé drahokamy mezi prsty. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete jedenáctku hráčů, kteří mohli oblékat dres Arsenalu, ale Wenger to s jejich přestupem nedotáhl do konce.

Joe Hart Když chytal v letech 2003 až 2006 brankář Joe Hart ve Shrewsbury, Arsene Wenger se o něho poměrně hodně zajímal. Nakonec však usoudil, že není pro Arsenal dost dobrý a Hart přestoupil do Manchesteru City, kde se po čase vypracoval v anglickou reprezentační jedničku. Foto: Profimedia.cz

Vincent Kompany Jedním z chlapíků, kterého nechal bývalý francouzský lodivod Kanonýrů pláchnout do Manchesteru City, byl belgický stoper Vincent Kompany. Wenger ho sledoval, když hrál v německém Hamburku. Dokonce nebyl ani moc drahý, ale tehdejší šéf Arsenalu nakonec ztratil zájem. Foto: Profimedia.cz

Phil Jones V lednu roku 2011 chtěl Arsene Wenger koupit z Blackburnu talentovaného obránce Phila Jonese. Částka 10 milionů liber se mu ale nakonec zdála příliš vysoká, a tak z obchodu sešlo. Toho hned v létě využil Alex Ferguson z Manchesteru United, který Jonese s radostí přetáhl na Old Trafford. Foto: Profimedia.cz

Enrique Jako sůl potřeboval Arsene Wenger po odchodu Gaela Clichyho v roce 2011 levého obránce. Zvlášť, když Kieran Gibbs byl absolutně z formy. Za trapně nízkou cenu mohl mít z Newcastlu Španěla Enriqueho, ale protože manažer klubu nechtěl „zabít“ Gibbsovu kariéru, nechal Enriqueho odejít do Liverpoolu. Foto: Profimedia.cz

Xabi Alonso Když hrál Xabi Alonso v Liverpoolu, neměl zrovna nejlepší vztahy s tehdejším koučem Rafaelem Benitezem, který se ho chtěl zbavit, jelikož hodlal na Anfield Road přivést Garetha Barryho. Učinil tedy nabídku Wengerovi, zda by Arsenal neměl o Alonsa zájem. Dirigenti hry. Toto je 12 nejlepších středních záložníků v historii anglické Premier League Francouzskému trenérovi se nelíbila suma, kterou by musel za záložníka zaplatit a řekl „ne.“ Liverpoolu krok s Barrym nevyšel, Alonso zůstal a další rok zamířil do Madridu na San Bernabeu. Foto: Profimedia.cz

Javier Mascherano Po příchodu z rodné Argentiny zakotvil defenzivní záložník Javier Mascherano ve West Hamu, ale ještě předtím se o něho živě zajímal Arsene Wenger. Kvůli právním problémům však jeho příchod na Emirates Stadium nevyšel. 9 nejlepších lednových přestupů v historii Premier League. Králem je Džeko Arsenal to pak zkoušel ještě jednou, ale Wenger to záhy vzdal a nechal Mascherana odejít do Liverpoolu. Šikovný fotbalista skončil nakonec v Barceloně. Foto: Profimedia.cz

Yaya Touré Tohle byla pravděpodobně největší Wengerova ztráta. Když působil v Arsenalu Kolo Touré, mohl klub získat i jeho bratra, který hrál tehdy v ukrajinském Doněcku. Yaya měl však problémy s pracovním povolením, a to nebylo nic na nervy francouzského kouče. Nechal to plavat a Yaya Touré zamířil do řeckého Olympiakosu, odkud se stěhoval do Monaka a posléze do Barcelony. Od roku 2010 hrál v Manchesteru City, s nímž třikrát získal anglický titul. Foto: Profimedia.cz

Cristiano Ronaldo Skutečně – Arsenal mohl mít Cristiana Ronalda za čtyři miliony liber! Jenže pak hrál Manchester United se Sportingem a mladý Ronaldo odehrál fantastický zápas. 20 nejlepších hráčů v historii Premier League podle deníku Telegraph Alex Ferguson získal jeho podpis za 10 milionů liber. Arsenal se ani nepokusil o dlouholetou světovou fotbalovou superstar zabojovat. Zbytek je už skoro pohádkový příběh a historie… Foto: Profimedia.cz

Juan Mata Kreativní ofenzivní záložník z Valencie Juan Mata mohl být na Emirates Stadium náhradou za Cesca Fabregase, který odešel v roce 2011 do Barcelony. Arsene Wenger však byl v jednání o jeho přestupu liknavý a Juan Mata nakonec skončil v konkurenční Chelsea. Foto: Profimedia.cz

Zlatan Ibrahimovič Neuskutečněný přestup Zlatana Ibrahimoviče krásně ukazuje, jak Arsene Wenger přemýšlí. Fenomenální švédský útočník hrál v roce 2001 v Malmö a kouč Arsenalu ho pozval na zkoušku do Londýna. Ibrahimovič mu vzkázal, že na žádnou zkoušku nepřijede – buď o něho manažer stojí, nebo ne. Wenger o Ibrahimoviče nejspíš moc nestál, takže Zlatan zamířil do Ajaxu. To ostatní je už známá historie… Foto: Profimedia.cz