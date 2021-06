Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná

I když to nelze úplně vyloučit, je dost možné, že řadu rekordů anglické Premier League už nikdy nikdo nepokoří. V následujících kapitolách najdete jedenáct statistických záznamů, které se (zřejmě) hned tak nezmění.

Nejvíc získaných bodů v jedné sezoně: Manchester City – 100 (2018/19) S jedinou porážkou, 29 výhrami a osmi remízami dokráčela Chelsea v sezoně 2004/05 suverénně k anglickému titulu. „Special One“ José Mourinho stvořil na Stamford Bridge fantastický tým, který šlapal jako dobře namazaná mašina. Fanoušci Blues se mohli na konci sezony radovat nejen z prvního titulu v Premier League, ale také z výjimečného rekordu. Mužstvo s českým brankářem Petrem Čechem v sestavě tehdy vybojovalo 95 bodů. Až do konce ročníku 2018/19 se zdálo, že je to nepřekonatelný výkon, jenže pak přišla jízda Manchesteru City, který dosáhl na metu sta bodů. Která fotbalová liga je nejlepší? Našli jsme způsob, jak to změřit Kromě toho zaznamenali Citizens fantastický rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly – plus 72! Nejlepším střelcem mančaftu byl Sergio Agüero s 21 brankami. Kromě titulu vyválčil Manchester City ještě vítězství v FA Cupu, v Ligovém poháru a v FA Community Shield. Foto: Profimedia.cz

Nejvíc mistrovských titulů: Ryan Giggs – 13 Ryana Giggse asi není třeba nijak zvlášť představovat. Až do konce sezony 2013/14 byl aktivní hráčskou legendou Premier League. Soutěž hrál od jejího vzniku v roce 1992 a v dresu Manchesteru United, jemuž byl věrný až do konce kariéry, odehrál 632 ligových zápasů. Kdyby Premier League vznikla o dva roky dříve, měl by Giggs na kontě ještě o čtyřicet utkání víc. Hvězdy a legendy! Toto je 10 nejlepších fotbalistů v historii Manchesteru United Giggs je však absolutním rekordmanem v počtu získaných mistrovských titulů (13), zvládl také nejvíc zápasů v jednom klubu (632) a odehrál nejvíc sezon (22). Klobouk dolů, tohle bude jen těžko někdo v budoucnosti překonávat. Foto: Profimedia.cz

Hráč, který skóroval v největším počtu klubů: Craig Bellamy – 7 Útočník Craig Bellamy byl až do konce sezony 2013/14 ikonou Premier League. Působil v ní od roku 2000 a nastoupil v dresu sedmi klubů. Ve všech se střelecky prosadil. V květnu roku 2014 se ve věku 34 let rozloučil s profesionální kariérou jako rekordman. Žádnému jinému fotbalistovi se nepovedlo střílet branky ve více dresech v nejvyšší anglické soutěži. STATISTIKA: Arsenal vyhrál 100. londýnské derby v Premier League Bývalý velšský reprezentant nakoukl poprvé do Premier League v triku Coventry City, kde strávil jednu sezonu. Následovalo pět let v Newcastlu United, pak odehrál sezonu v Blackburnu a následně v Liverpoolu, odkud se stěhoval do londýnského West Hamu. V dresu Kladivářů odkopal dva ročníky a na další dva roky se upsal Manchesteru City, odkud se na rok vrátil na Anfield Road. Kariéru zakončil v Cardiffu. Loučil se bilancí 81 gólů, které nastřílel ve 294 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Nejlepší střelec Premier League: Alan Shearer – 260 gólů Alan Shearer - žádné jméno nekřičeli komentátoři fotbalu z Premier League v posledních třiceti letech častěji. V letech 1992 až 1996, které strávil v Blackburnu, a následně během deseti sezon v Newcastlu United, nasázel soupeřům v ligové soutěži neuvěřitelných 260 gólů. Kdyby se Premier League hrála už od roku 1988, mohl jich mít ve statistikách o 23 víc – nastřílel je ještě jako -náctiletý mladík v Southamptonu, který hrál tehdejší nejvyšší soutěž, tedy First Division. Shearer dovedl Blackburn v sezoně 1994/95 po 81 letech k titulu anglického šampiona. Během sezony tehdy nastřílel 34 gólů. Když v roce 1996 přestupoval do Newcastlu za 15 milionů liber, stal se nejdražším hráčem své doby. VÝBĚR: 8 nejlepších fotbalistů Newcastlu United v historii klubu Jeho střelecký rekord nejspíš obstojí ve zkoušce času hodně dlouho. Jediným potenciálním kandidátem na jeho překonání je mezi současnými hráči Harry Kane, který má na kontě 166 branek. Vzhledem k tomu, že je mu 27 let, může mít před sebou ještě pár výborných sezon a při velmi dobré střelecké formě a pevném zdraví by snad mohl pomýšlet na překonání Shearerova superrekordu. Foto: Profimedia.cz

Nejvíc zápasů bez porážky v řadě: Arsenal – 49 V roce 2002 prohlásil trenér Arsenalu Arsene Wenger: „Stále doufám, že můžeme projít celou sezonou neporaženi.“ Asi tušíte, že se mu fanoušci soupeřů a novináři vysmívali, ale nakonec se zase jednou naplnilo pořekadlo o tom, že kdo se směje naposled, směje se nejlépe. 12 fotbalových událostí z posledních let. Vede německý výprask Brazílie V sezoně 2003/04 zmrzl posměváčkům úšklebek na rtech, zato se stále víc usmíval francouzský kouč Kanonýrů. Arsenal prošel sezonou bez jediné porážky a suverénně vyhrál anglický titul. Nakonec mužstvo natáhlo ligovou sérii bez porážky na neuvěřitelných 49 zápasů, když neprohrálo od května 2003 až do října následujícího roku. Rekordní šňůru utnul na Old Trafford Manchester United kontroverzní výhrou 2:0. Foto: Profimedia.cz

Nejvíc domácích zápasů bez porážky v řadě: Chelsea – 86 Všechno to začalo 21. února 2004, kdy trenér José Mourinho prohrál s Chelsea zápas proti Arsenalu 1:2. Od té doby Blues na domácím hřišti nepoznali hořkost porážky až do 26. října 2008. Po více než čtyřech letech a sérii 86 ligových zápasů dokázali triumfovat na londýnském stadionu Stamford Bridge fotbalisté Liverpoolu. Stačil jim k tomu tehdy jediný gól, který dal Xabi Alonso. Foto: Profimedia.cz

Nejrychlejší hattrick: Sadio Mané - 2 minuty, 56 vteřin (2014/15) Nastřílet v jednom utkání v jakékoli soutěži tři branky, to už je nějaký úspěch. Když se to povede v anglické Premier League, proslaví se fotbalista na celém světě. A když to zvládne za necelé tři minuty, stane se (nepřekonatelným) rekordmanem. Nikdo na ně nemá. 5 hráčů, kteří nastříleli nejvíc hattricků v historii španělské La Ligy Senegalský útočník Sadio Mané nastřílel zatím 95 ligových gólů v dresech Southamptonu a Liverpoolu. Nikdy už ale asi nepřekoná tři trefy, které zaznamenal 16. května 2015 do sítě Aston Villy. Mané tehdy nasázel hattrick v rozmezí dvou minut a 56 sekund a výrazně přispěl k vítězství Saints 6:1. Předchozí rekord Robbieho Fowlera překonal o minutu a 37 vteřin. Zvětšit video

Nejvíc gólů vstřelených v jenom utkání střídajícím hráčem: Ole Gunnar Solskjaer – 4 (1998/99) Přesně 41 let po leteckém neštěstí u Mnichova, při němž zahynula velká část tehdejšího celku Manchesteru United, hráli 6. února 1999 Red Devils na hřišti Nottinghamu Forrest. Když v 72. minutě přicházel z lavičky na hřiště norský útočník Ole Gunnar Solskjaer, který střídal Roye Keana, vedli hosté už 4:1 a domácí diváci se začínali pomalu zvedat ze sedadel, aby se vyhnuli tlačenici po skončení utkání. 10 nejlepších hráčů, které přivedl Alex Ferguson na Old Trafford Kdo odešel před závěrečným hvizdem, přišel o historické momenty, jež se nesmazatelně zapsaly do dějin Premier League. Solskjaer totiž během závěrečných deseti minut zápasu stihl nastřílet do branky Nottinghamu ještě čtyři góly. Žádný střídající hráč jich během dosavadních ročníků soutěže nedal víc a bůh ví, jestli se někdy najde někdo, kdo tento výkon aspoň zopakuje.

Nejrychlejší gól vstřelený střídajícím hráčem: Nicklas Bendtner – 1,8 vteřiny (2007/08) Kdo by to řekl, že mezi rekordmany Premier League najdeme Nicklase Bendtnera? Dánský útočník proslul spíše excesy mimo hřiště než tím, co předváděl na hrací ploše. Jeden rekord mu ale už asi nikdo nikdy nevezme. Bendtner se zapsal do historických statistik jako střelec nejrychlejšího gólu, jehož autorem byl střídající hráč. Stalo se tak v sezoně 2007/08, kdy v severolondýnském derby proti Tottenhamu skóroval pouhých 17 vteřin po příchodu na hřiště a 1,8 sekundy poté, co byla po přerušení rozehrána hra. Bendtner po rohovém kopu Cesca Fabregase vyskočil v pokutovém území nejvýše ze všech a nekompromisně skóroval. Byl to zároveň jeho první gól v Premier League. Zvětšit video

Nejméně vítězství v sezoně: Derby County – 1 (2007/08) Celek Derby County prožil bídnou sezonu 2007/08. A to je slovo „bídná“ ještě hodně slabým výrazem. Klub vyhrál z 38 zápasů jen jediný. Osmkrát remizoval a devětadvacetkrát odcházeli fotbalisté z trávníku se sklopenými hlavami. Jedinou výhru zaznamenali nad Newcastlem, který porazili gólem Kennyho Millera 1:0. FOTO: Fotbal a cigarety. Že to nejde k sobě? Tak se dobře dívejte! O tom, že tým byl ve zmíněné sezoně Premier League otloukánkem, svědčí i skóre – 20 vstřelených ku 89 inkasovaným brankám. Že celek sestoupí, bylo jasno už dva měsíce před skončením soutěže, což je další nelichotivý rekord, který Derby County bude asi držet ještě hodně dlouho. Foto: Profimedia.cz